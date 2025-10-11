Haos politic în Franța. Premierul Sebastien Lecornu face apel la calm și cere sprijinul partidelor pentru bugetul țării
Jurnalul.ro, 11 octombrie 2025 15:50
Sebastien Lecornu, numit din nou de președintele Emmanuel Macron vineri seara, după o săptămână de haos politic, a făcut apel la calm și la sprijinul partidelor politice pentru a elabora un buget pentru a doua economie UE înainte de termenele limită care se apropie.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
16:30
Când vine vorba de dragoste, unele cupluri zodiacale au o conexiune atât de puternică încât pare aproape cosmică. Chimia lor merge dincolo de atracție. Relația lor este construită pe încredere, înțelegere emoțională și creștere reciprocă.
Acum 15 minute
16:20
Ludovic Orban, despre Nicușor Dan: "Uneori ia decizii mai încet decât se consideră că s-ar putea lua decizii" # Jurnalul.ro
Nicușor Dan este este un om care cumpănește foarte bine și procesează cu extrem de multă atenție, spune consilierul prezidențial Ludovic Orban, întrebat despre „lentoarea” președintelui.
Acum 30 minute
16:10
Investiții URIAȘE în energie. Bogdan Ivan: "Proiectele româno-americane sunt coloana vertebrală a parteneriatului strategic" # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România și Statele Unite lucrează la un plan strategic comun în domeniul energiei, cu investiții estimate la aproximativ 30 de miliarde de dolari. Acesta a subliniat că SUA sunt dispuse să investească în capacități noi de producție.
Acum o oră
16:00
Premierul Ilie Bolojan este un „om echilibrat”, căruia „nu îi prea place clientelismul politic”, spune consilierul prezidențial, Ludovic Orban. Potrivit lui Orban, Bolojan este omul care „ia măsurile necesare”.
15:50
15:40
Fiecare partid din coaliție își face „jocurile” și este normal că se „erodează” coaliția. Însă dacă această coaliție eșuează, „România eșuează”, spune, sâmbătă, consilierul prezidențial Ludovic Orban.
Acum 2 ore
15:30
„Femeia cu cheile germane”, identificată după 21 de ani de la descoperirea cadavrului său # Jurnalul.ro
O femeie germană, cunoscută în dosarele Interpol drept „femeia cu cheile germane”, a fost identificată la mai bine de două decenii după ce trupul ei a fost găsit pe o plajă izolată din Olanda. Cauzele morții rămân necunoscute, iar ancheta continuă.
15:20
Dronele ucrainiene au lovit o rafinărie de petrol rusească din Republica Bashkortostan în dimineața zilei de sâmbătă, provocând explozii și un incendiu, a declarat o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru The Kyiv Independent.
15:10
Persoanele născute în noiembrie au o sensibilitate aparte și o intuiție emoțională rar întâlnită. Chiar dacă unii le consideră vulnerabile, empatia lor este de fapt o forță extraordinară, capabilă să schimbe și să vindece vieți.
14:50
Cine este viitoarea "Doamnă de Fier" a Japoniei? De la heavy metal la un lider politic tradiționalist # Jurnalul.ro
Sanae Takaichi a iubit heavy metalul aproape toată viața. Posibilă prima femeie premier al Japoniei, ea cânta la tobe într-o trupă din facultate, rămânândși astăzi fan al formațiilor Black Sabbath și Iron Maiden.
Acum 4 ore
14:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat când vor începe primele extracții de gaze din proiectul Neptun Deep. Acesta a subliniat că investiția de 4 miliarde de euro va transforma România într-un jucător major pe piața energetică regională.
14:10
Scăderea temperaturilor și reducerea luminii solare pot influența motivația de a face mișcare dar există diverse activități fizice adaptate sezonului rece pentru a-ți menține sănătatea și forma fizică.
13:50
Ministrul Energiei îi asigură pe români că vor trece cu bine de iarnă: "Negociem redeschiderea discuțiilor cu UE pe cărbune"" # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că România se pregătește pentru cel mai rău scenariu de iarnă, dar are încredere că țara va depăși această perioadă fără probleme majore. El anunță că pentru prima dată în doi ani, Comisia Europeană a acceptat redeschiderea discuțiilor pe tema decarbonizării.
13:30
Lidera opoziției din Venezuela dedică Premiul Nobel pentru Pace președintelui Donald Trump # Jurnalul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit vineri cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, după ce administrația sa a denunțat comitetul că nu i-a acordat acestuia distincția, potrivit CNN.
13:10
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul va decide în forurile statutare cum se va poziționa politic față de proiectul de lege care pune, parțial, în aplicare referendumul din 2009, cu maximum 300 de parlamentari. „E o amestecătură cu de toate”, spune Grindeanu.
12:50
Sorin Grindeanu, despre Congresul UDMR: "Există un singur imn oficial, cel al românilor” # Jurnalul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a explicat sâmbătă motivele pentru care a ieșit din sală în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc, la Congresul UDMR desfășurat, vineri, la Cluj-Napoca.
Acum 6 ore
12:30
Doliu în lumea teatrului românesc: Actrița Marinela Chelaru a murit la 66 de ani, după o luptă grea cu boala # Jurnalul.ro
Lumea teatrului și a divertismentului românesc este în doliu. Actrița Marinela Chelaru, una dintre figurile îndrăgite ale comediei autohtone, s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. În ultimii ani, artista s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate, dar și-a păstrat optimismul până în ultima clipă.
12:10
Atac ȘOC al Israelului în sudul Libanului. IDF acuză refacerea infrastructurii grupării Hezbollah # Jurnalul.ro
Israelul a efectuat, sâmbătă dimineața, raiduri aeriene intense asupra sudului Libanului. O persoană a fost ucisă, 7 rănite, iar o autostradă care leagă Beirutul de anumite zone din sudul Libanului a fost întreruptă temporar, a declarat Ministerul Sănătății.
11:50
De ce Hamas a riscat să renunțe la ostaticii din Gaza: pariul periculos pe influența lui Donald Trump # Jurnalul.ro
Deși l-au numit „rasist” și „rețetă pentru haos”, liderii Hamas cred acum că Donald Trump ar putea fi singurul capabil să impună Israelului respectarea unui acord de pace. Un simplu apel telefonic i-ar fi convins că fostul președinte american poate opri războiul din Gaza.
11:30
Trei femei, cu vârste între 20 și 41 de ani, au fost reținute pentru ultraj și tulburarea ordinii publice, după ce au bătut un medic de la Spitalul Municipal Medgidia.
11:10
Horoscop zilnic, 12 octombrie 2025: Fecioarele află informații valoroase, iar Săgetătorii se eliberează de o povară # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 12 octombrie 2025: Berbecii au nevoie de liniște, Scorpionii reușesc pe cont propriu, iar Vărsătorii pun ordine în haos.
10:50
George Clooney, tată model: Starul a părăsit definitiv Hollywoodul pentru a-și crește copiii la o fermă din Franța # Jurnalul.ro
Actorul și regizorul George Clooney a declarat că a părăsit definitiv Hollywoodul după nașterea gemenilor săi, alegând o viață liniștită la o fermă din Franța, din dorința de a-și crește copiii departe de cultura celebrității și de presiunea mediatică din Los Angeles.
Acum 8 ore
10:30
Un studiu recent dezvăluie că frunzele verzi de pe ridichi, considerate de mulți un deșeu alimentar, sunt de fapt o comoară nutrițională. Acestea conțin mai mulți compuși antiinflamatori și beneficii pentru sănătatea intestinului decât rădăcina legumei.
10:10
Anotimpurile de Vivaldi și Simfonia nr. 4 – Italiana de Mendelssohn deschid stagiunea Orchestrei de Cameră Radio # Jurnalul.ro
Miercuri, 15 octombrie 2025 (19.00), Orchestra de Cameră Radio își inaugurează noua stagiune la Sala Radio cu un eveniment conceput în jurul a două „hit-uri” ale muzicii clasice.
09:50
Semnele și simptomele precoce ale cancerului uterin pe care trebuie să le aveți în vedere # Jurnalul.ro
În ultimele două decenii, incidența cancerului uterin a crescut cu 50%, potrivit specialiștilor. În Marea Britanie, datele organizației caritabile The Eve Appeal arată o creștere de 12% doar în ultimii zece ani. Boala, cunoscută și sub denumirea de cancer endometrial, afectează mucoasa internă a uterului și este al patrulea cel mai frecvent tip de cancer la femei, după cel de sân, plămâni și intestin.
09:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineața, o avertizare cod roșu de vânt pentru zona montană a județelor Hunedoara și Caraș-Severin.
09:30
Aproape 70.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva # Jurnalul.ro
Aproximativ 70.000 de pelerini au trecut, până sâmbătă dimineața, pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, din Iași.
09:10
Cele patru zodii ale căror puteri de manifestare ating apogeul în timpul toamnei: energia sezonului le aduce noroc și abundență # Jurnalul.ro
Toamna vine cu o energie proaspătă, calmă și plină de potențial. Pentru unele zodii, această perioadă devine momentul perfect pentru a atrage în viața lor tot ceea ce își doresc. Descoperă cele patru semne zodiacale care manifestă fără efort în acest sezon și tehnicile care le ajută să transforme visele în realitate.
08:50
Val de ironii la adresa Poliției Române: „Captura record” din Portul Constanța ar fi fost recuzită de film # Jurnalul.ro
Poliția Română s-a trezit în mijlocul unui val de glume și ironii pe rețelele sociale, după ce s-a aflat că „miliardul de euro” găsit în Portul Constanța ar fi, de fapt, bani de recuzită pentru filmări. Instituția susține însă că intervenția a fost una preventivă și justificată, explicând că astfel de bancnote sunt deseori folosite în tentative de înșelăciune.
08:50
Negrul nu este doar o alegere vestimentară — este o declarație de stil, putere și identitate.
Acum 12 ore
08:30
Cum să previi arsurile la stomac: 7 greșeli frecvente care înrăutățesc refluxul gastric # Jurnalul.ro
Refluxul gastric este o afecțiune digestivă ce se manifestă prin arsuri, dureri în piept și senzație de disconfort, influențată puternic de stilul de viață și obiceiurile alimentare.
08:10
Emmanuel Macron l-a numit din nou pe Sébastien Lecornu ca prim-ministru al Franței, în încercarea de a calma criza politică # Jurnalul.ro
Emmanuel Macron l-a numit din nou pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru al Franței, sperând să pună capăt crizei politice și să obțină sprijin parlamentar pentru buget. Decizia stârnește reacții puternice din partea opoziției.
07:50
Într-o lume plină de etichete („introvertit”, „extravertit”, „lider născut” etc.), psihologia modernă oferă o perspectivă mai echilibrată și realistă: modelul celor 5 Mari Factori de Personalitate, cunoscut și ca Big Five.
07:30
Fost oficial al Pentagonului: Următoarele etape ale planului lui Trump vor fi „mult mai dificile” # Jurnalul.ro
Următoarele etape ale planului de pace în 20 de puncte al lui Donald Trump vor fi „mult mai dificile decât cele actuale”, a declarat Dana Stroul, un fost oficial al Pentagonului responsabil cu politica din Orientul Mijlociu.
07:10
Șase semne zodiacale chinezești atrag dragostea pe 11 octombrie 2025. Ziua Echilibrului de sâmbătă, guvernată de Boul de Apă, în timpul lunii Câinelui de Foc, aduce noroc de durată, care se simte ca o încredere ce revine după incertitudine.
06:50
Factorii care le ajută pe femei să trăiască mai mult decât bărbați au început să îi intereseze pe oamenii de știință în urmă cu două secole. Un studiu recent a găsit motivele care stau la baza acestei diferențe.
06:30
„Imund” este unul dintre acele cuvinte care par rareori folosite, dar care poartă o greutate aparte atunci când apar.
06:10
Provocările nu vin să ne doboare, ci să ne transforme în cea mai puternică versiune a noastră.
Acum 24 ore
00:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat o serie de măsuri menite să crească accesul pacienților la servicii medicale.
00:30
Profesor de 72 de ani din Târgoviște, bătut de un elev de 15 ani. Adolescentul a fost reținut de poliție # Jurnalul.ro
Scene șocante la Târgoviște. Un elev de 15 ani a lovit un profesor de 72 de ani, în timpul orelor. Cadrul didactic a ajuns în spital.
00:20
Luna în descreștere din Gemeni aduce claritate, înțelepciune și eliberare interioară.
00:00
Într-o mișcare neobișnuită pentru o țară ultratehnologizată, orașul Toyoake din Japonia a adoptat o ordonanță locală care îi îndeamnă pe locuitori să reducă timpul petrecut pe smartphone-uri, tablete și laptopuri la maximum două ore pe zi. Măsura vizează promovarea unei relații mai sănătoase cu tehnologia și relansarea comunicării directe între oameni.
10 octombrie 2025
23:40
Transportatorii acuză Guvernul Bolojan de „lovitură devastatoare” pentru economie: noi taxe rutiere uriaşe de la 1 iulie 2026 # Jurnalul.ro
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) avertizează că noile tarife pentru utilizarea infrastructurii rutiere, stabilite de Guvern începând cu vara anului 2026, vor duce la scumpiri în lanţ, falimente în sectorul transporturilor şi creşterea costului vieţii pentru populaţie. Transportatorii cer suspendarea imediată a ordinului şi reluarea dialogului cu autorităţile.
23:30
Odată cu venirea toamnei, energia se schimbă pentru multe zodii. Dacă vara a fost despre acțiune și aventuri, lunile reci aduc reflecție, emoție și poate chiar o reîntoarcere către iubiri din trecut. Iată ce spun astrele pentru Berbec, Gemeni, Rac și Pești în această perioadă a regăsirilor.
23:30
Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost câștigat de María Corina Machado, o figură emblematică a Venezuelei.
23:20
Explozie devastatoare la o fabrică de explozivi militari din SUA: 19 morți sau dispăruți # Jurnalul.ro
O explozie puternică a distrus o clădire a unei fabrici de explozivi militari din Tennessee vineri, lăsând în urmă 19 persoane moarte sau dispărute, au declarat autoritățile.
23:10
Wall Street, în cădere liberă după ce Trump a amenințat China cu „o creștere masivă” a tarifelor # Jurnalul.ro
Acțiunile au înregistrat o scădere decisivă vineri, după ce președintele Donald Trump a amenințat cu majorarea tarifelor vamale pentru China, acuzând țara că „devine foarte ostilă" prin restricțiile impuse asupra metalelor rare, o resursă cheie pentru industriile tehnologice și de apărare.
23:10
Privind spre viitor, mințile strălucite sunt creative, inovatoare și rezolvă probleme complexe. Fie că sunt educate în mod tradițional sau dobândesc cunoștințe prin umor, trei date de naștere sunt cel mai probabil strălucite, conform numerologilor, astrologilor și misticilor.
23:00
Juriul ținut în corzi. Micutzu, Anca Dinicu și Maurice cu mâinile la ochi în timpul unui număr de la The Ticket # Jurnalul.ro
Sâmbătă, de la ora 20.00, Antena 1 difuzează cel de-al șaselea episod al show-ului The Ticket, iar scena va fi animată de o varietate de reprezentații – de la acrobații spectaculoase până la povești de viață atipice. Multe dintre ele vor fi evaluate la peste 3.000 de Euro, semn că nivelul competiției crește de la o săptămână la alta.
22:40
John Lodge, basistul și solistul trupei The Moody Blues, a murit la vârsta de 82 de ani # Jurnalul.ro
John Lodge, legendarul basist și vocalist al trupei britanice The Moody Blues, a murit „pe neașteptate”, la 82 de ani, potrivit unui comunicat transmis de familie.
