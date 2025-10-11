Haos politic în Franța. Premierul Sebastien Lecornu face apel la calm și cere sprijinul partidelor pentru bugetul țării

23:00

Sâmbătă, de la ora 20.00, Antena 1 difuzează cel de-al șaselea episod al show-ului The Ticket, iar scena va fi animată de o varietate de reprezentații – de la acrobații spectaculoase până la povești de viață atipice. Multe dintre ele vor fi evaluate la peste 3.000 de Euro, semn că nivelul competiției crește de la o săptămână la alta.