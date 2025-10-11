Ludovic Orban despre Nicușor Dan: Procesează cu extrem de multă atenţie, mai ales că e vorba de decizii importante

G4Media, 11 octombrie 2025 15:50

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat sâmbătă la Digi24 că preşedintele Nicuşor Dan ia decizii după ce ”cumpăneşte foarte bine”, iar aceasta este explicaţia pentru...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 15 minute
16:20
BREAKING Consilierul prezidențial Ludovic Orban, critici la adresa SRI: Cum nu a putut SRI să vadă cum se construiesc reţele de oameni care acţionează împotriva ordinii constituţionale? Câți spioni ruși au expulzat? G4Media
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a criticat sâmbătă că Serviciul Român de Informaţii (SRI) pe motiv că nu a expulzat suficienți spioni ruși și nu a...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:10
Ionuț Răzvan primăvară-vară 2026 la Romanian Fashion Week București: o colecție matură, cu siluete arhitecturale și contraste între forță și rafinament G4Media
Colecția primăvară-vară 2026 semnată de Ionuț Răzvan a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai memorabile momente ale ediției Romanian Fashion Week București. Designerul a...   © G4Media.ro.
16:10
Confuzie etnică în recensământul din Scoția: mii de italieni s-au declarat de etnie ”romă” crezând că este vorba despre capitala Italiei G4Media
Recensământul scoțian din 2022, deja criticat pentru erori și o rată scăzută de participare, este pus sub semnul întrebării de un nou episod bizar: sute...   © G4Media.ro.
Acum o oră
16:00
Două avioane britanice au zburat într-o misiune de 12 ore alături de alte forțe SUA și NATO în apropierea graniței cu Rusia. Au trecut și prin România G4Media
Marea Britanie a declarat sâmbătă că două avioane ale Forţelor Aeriene Regale au zburat într-o misiune de 12 ore la începutul acestei săptămâni alături de...   © G4Media.ro.
16:00
Rețetă gourmet: Măduvă de vită la cuptor / Un preparat simplu, dar spectaculos, gata în doar 20 de minute G4Media
Dacă ești în căutarea unui preparat rafinat, dar ușor de făcut acasă, măduva de vită la cuptor este alegerea perfectă. Cu doar câteva ingrediente, obții...   © G4Media.ro.
15:50
O expoziție inedită dedicată pictorului Claude Monet și tablourilor sale din Veneția, deschisă la Muzeul Brooklyn din New York G4Media
În urma singurei sale vizite la Veneţia, Claude Monet a pictat 37 de tablouri, în care Palatul Dogilor şi Bazilica San Giorgio Maggiore par să...   © G4Media.ro.
15:50
Ludovic Orban despre Nicușor Dan: Procesează cu extrem de multă atenţie, mai ales că e vorba de decizii importante G4Media
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat sâmbătă la Digi24 că preşedintele Nicuşor Dan ia decizii după ce ”cumpăneşte foarte bine”, iar aceasta este explicaţia pentru...   © G4Media.ro.
15:40
Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți, a picat examenul pentru un post de magistrat asistent la CCR / Alistar a avut constant poziţii împotriva presupuselor abuzuri DNA G4Media
Victor Alistar, actualul purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție conduse de judecătoarea Lia Savonea, a picat examenul pentru un post de...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
15:30
Poliția se apără după ce a devenit ținta ironiilor pentru captura de bancnote – recuzită pentru filme: ”Sunt clasificate drept mijloc de contrafacere de către Banca Centrală Europeană” G4Media
Poliţia Română, instituția condusă de secretarul de stat Bogdan Despescu și inspectorul general Benone Matei, a revenit sâmbătă cu o explicație după ce vineri a...   © G4Media.ro.
15:20
Cât costă în România Tesla Model Y Standard? SUV-ul ce concurează cu VW ID.4 și Kia EV6 și-a pierdut identitatea vizuală G4Media
Tesla introduce în România versiunea de bază a SUV-ului său electric, Model Y Standard. Noul model promite o autonomie WLTP de 534 km și un consum...   © G4Media.ro.
15:20
VIDEO | Rețetele Juanitei | Cremșnit, prăjitura copilăriei, poate fi preparată acum mai ușor ca niciodată. Chiar și un începător într-ale gătitului o poate face G4Media
Deși pare ceva sofisticat, cremșnitul copilăriei se poate prepara extrem de simplu și rapid folosind foile gata coapte din magazin. Trebuie doar o cremă de...   © G4Media.ro.
15:10
România va găzdui un centru european de inteligență artificială – Radu Miruță: „Trecem de la ambiție la infrastructură” G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, sâmbătă, după ce Uniunea Europeană a anunţat extinderea reţelei de centre dedicate inteligenţei artificiale, că România intră astfel în...   © G4Media.ro.
15:00
„Prea multe iubite și prea puține depășiri” – Scandal în F1 pe marginea transmisiilor tv de la curse G4Media
Carlos Sainz Jr. a provocat un adevărat scandal în Formula 1 după ce a criticat modul în care sunt transmise cursele la tv. Pilotul celor...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
14:30
Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani. Artista se confruntase în ultimii ani cu grave probleme de sănătate G4Media
Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, după ce, în ultimii ani, s-a confruntat cu mai multe probleme grave de sănătate....   © G4Media.ro.
14:20
Mircea Lucescu, ieșire nervoasă înainte de meciul cu Austria: „Toţi sunteţi selecţioneri” G4Media
România se află înaintea meciului foarte important cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2026. Întrebat la conferința de presă despre amicalul cu...   © G4Media.ro.
13:50
Novak Djokovic, înfrângere neașteptată la Shanghai împotriva unui jucător din afara TOP 200 ATP G4Media
Novak Djokovic a suferit una dintre cele mai surprinzătoare înfrângeri din carieră, multiplul campion de Grand Slam fiind învins în semifinalele Mastersului de la Shanghai...   © G4Media.ro.
13:40
Marile probleme ale lui Hamilton de la Ferrari, explicate de fostul locotenent din F1, Valtteri Bottas G4Media
Valtteri Bottas a fost parte din proiectul câștigător al lui Lewis Hamilton de la Mercedes, iar acum fostul locotenent al multiplului campion din Formula 1...   © G4Media.ro.
13:40
Fitch menține ratingul de credit al Municipiului București, perspectiva rămâne negativă G4Media
Primăria Municipiului Bucureşti anunţă, sâmbătă, menţinerea calificativelor de rating de credit ale Municipiului de către agenţia Fitch Ratings, în urma unei revizuiri de tip ”Review-No...   © G4Media.ro.
13:30
Taiwanul va construi „T-Dome”, un nou sistem de apărare aeriană multistratificat, pentru a se apăra împotriva ameninţărilor inamice G4Media
Taiwanul va construi un nou sistem de apărare aeriană multistratificat pentru a se apăra împotriva ameninţărilor inamice şi va creşte cheltuielile pentru apărare, a anunţat...   © G4Media.ro.
13:30
Ritualul băii turcești explicat: reguli, etape și semnificații G4Media
Cufundat în aburul cald al unui hamam, timpul pare să se oprească. Liniștea este spartă doar de șoapta apei curgătoare și de picăturile care cad...   © G4Media.ro.
13:30
Ironizată după capturarea „milioanelor de euro falsificate” care erau bani de recuzită, Poliția reacționează: Cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film – ci să îi ”introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real G4Media
Poliţia Română a fost intens ironizată pe reţelele de socializare după ce a anunţat că a capturat milioane de bancnote falsificate, a căror valoare depăşea...   © G4Media.ro.
13:30
Soldaţi americani au început să sosească în Israel pentru a sprijini armistiţiul dintre Israel şi Hamas G4Media
Militari americani au început să sosească în Israel pentru a sprijini şi monitoriza acordul propus de preşedintele american Donald Trump şi semnat joi de Israel...   © G4Media.ro.
13:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține o abordare echilibrată pentru viitorul buget al UE și noile resurse proprii, la reuniunea ECOFIN / Rezerve privind unele propuneri ale Comisiei G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), desfăşurată la Luxemburg, a susţinut o abordare echilibrată privind viitorul...   © G4Media.ro.
13:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, critică Electrica după ce Charlie Ottley a stat trei zile fără curent: „Cineva va fi responsabil” G4Media
Ministrul Energiei Bogdan Ivan susţine că ”cineva de Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea lui Charlie Ottley, după...   © G4Media.ro.
12:50
Timișoara va avea o nouă descărcare de pe autostrada A1: DN69A, deschis de luni șoferilor G4Media
Preşedintele Camerei Deputaţilor, fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că luni va fi dat în folosinţă drumul de aproximativ 10 kilometri care leagă...   © G4Media.ro.
12:50
„Au trăit sub un nor al fricii”: o istorie secretă a persoanelor gay din armata Statelor Unite G4Media
Comedia-dramă Boots, noul serial Netflix, aduce în prim-plan povestea unui adolescent gay care se înrolează în Corpul Pușcașilor Marini. Cu umor și vitalitate, producția explorează...   © G4Media.ro.
12:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează asupra riscului de blackout: „Furtuna perfectă” ar putea duce la oprirea sistemului energetic G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, nu exclude posibilitatea unui blackout, dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, aşa-numita ”furtună perfectă”. ”Facem tot ce ţine noi ca...   © G4Media.ro.
12:40
Bogdan Ivan: Da, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa / Ministrul Energiei recomandă montarea de contoare inteligente, care au redus facturile cu 20% în ţările care le folosesc G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, într-un interviu difuzat sâmbătă, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, avem cea mai scumpă energie electrică din...   © G4Media.ro.
12:40
Atac terorist dejucat în Belgia: doi suspecți, în arest preventiv pentru planificarea unui atac asupra liderilor politici G4Media
Doi tineri, în vârstă de 18 și 23 de ani, au fost plasați în arest preventiv vineri seara de judecătorul de instrucție specializat în cazuri...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:30
Ibrahimovic, despre antrenorul Chivu: „Îi doresc să nu câștige” G4Media
Zlatan Ibrahimovic a fost coechipier cu Cristi Chivu în două perioade: la Ajax și Inter Milano, iar provocat de Gazzetta dello Sport suedezul a vorbit...   © G4Media.ro.
12:30
Grindeanu: Toate partidele din coaliție vor fi vinovate dacă guvernarea eșuează G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, sâmbătă, în judeţul Timiş, că toate partidele din coaliţie vor fi vinovate dacă această structură de patru...   © G4Media.ro.
12:20
Istoria se repetă? Boomul inteligenței artificiale amintește de febra electricității din anii 1920 G4Media
La începutul secolului trecut, electricitatea era ceea ce este astăzi inteligența artificială, o tehnologie revoluționară, care promitea să schimbe lumea, să aducă prosperitate și să...   © G4Media.ro.
12:20
Cod galben de vânt puternic în 22 de judeţe – rafale de până la 120 km/h la munte G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis două atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului, valabile, sâmbătă, în 22 de judeţe, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, până...   © G4Media.ro.
12:10
Sorin Grindeanu explică de ce a ieşit din sală la Congresul UDMR când a fost intonat Imnul Secuiesc: Din perspectiva României, există un singur imn oficial G4Media
Preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, şi-a explicat, sâmbătă, gestul de a ieşi din sală la Congresul UDMR, în momentul în care...   © G4Media.ro.
12:10
Genghiz Beghim primăvară-vară 2026 la Romanian Fashion Week București: o eleganță austeră în nuanțe de gri și negru, inspirată de minimalism japonez și rafinament monahal G4Media
Colecția primăvară-vară 2026 semnată de Genghiz Beghim a adus pe podiumul de la Romanian Fashion Week București o atmosferă aproape monastică, un exercițiu de disciplină...   © G4Media.ro.
11:50
Forțele Armate ale Ucrainei: militarul român Adrian Iurca, declarat dispărut în misiune pe frontul din Donbas / Alți 2 militari români au fost uciși în luptă în Ucraina G4Media
Corpul al Treilea al Forețelor Armate ale Ucrainei (fosta Brigadă a Treia de Asalt) a confirmat într-un răspuns oficial pentru G4Media.ro că militarul voluntar român...   © G4Media.ro.
11:40
Ce sunt pancovele din Maramureș / Desertul care place tuturor, ușor de preparat G4Media
Sunt ușor de gătit, gustoase și îmi amintesc de copilărie. Când mama făcea pancove, toți copiii de pe stradă se strângeau la noi în curte....   © G4Media.ro.
11:40
Italianul Davide Massa va arbitra meciul decisiv dintre România și Austria, din preliminariile CM 2026 G4Media
Davide Massa va conduce de la centru partida dintre România și Austria, contând pentru preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2026, transmite uefa.com. Duelul are...   © G4Media.ro.
11:40
Medici veterinari fără frontiere. Misiune umanitară veterinară în Ucraina: Ajutor din România pentru animalele afectate de război G4Media
O echipă medicală din România efectuează între 5 și 19 octombrie, cu o clinică mobilă, sterilizări de câini și pisici în Ucraina. Echipa formată din...   © G4Media.ro.
11:40
Robert Roca primăvară-vară 2026 la Romanian Fashion Week București: o demonstrație de forță estetică între androginitate, teatralitate și eleganța arhitecturală a formelor G4Media
Pe podiumul său cu lumină difuză și reflexii metalice, designerul român Robert Roca a prezentat miercuri în cadrul Romanian Fashion Week, din cadrul Romanian Creative...   © G4Media.ro.
11:40
Marș comemorativ la 10 ani de la tragedia de la Colectiv: „Cei 65 merită dreptate” / „Infecțiile nosocomiale încă fac victime, mor bebeluși în spitale” G4Media
Pe 30 octombrie 2025, la 10 ani de la incendiul de la clubul Colectiv, Rezistența și Asociația MEA organizează un eveniment comemorativ în Piața Universității,...   © G4Media.ro.
11:20
EXCLUSIV Mihnea Costoiu, rectorul Politehnicii, despre fabrica AI construită în România: Va avea cel puțin 40 de angajați și este o investiție de minim 50 mil. de euro / Până la 70% din fonduri ar putea fi asigurate de UE / Cât va costa accesul? G4Media
Fabrica AI pe care România o va dezvolta cu sprijinul UE, RO AI Factory, va avea minim 40 de angajați, va reprezenta o investiție de...   © G4Media.ro.
11:10
Verstappen, în ofensivă totală pentru titlul F1: RedBull aruncă în luptă ultimele arme G4Media
Max Verstappen se află la 63 de puncte de primul loc din ierarhia piloților din Formula 1, iar RedBull nu renunță la luptă. Până la...   © G4Media.ro.
11:10
Patriarhul paralel: Cum a fost construit cultul Teodosie, cu politicieni, preoți, oameni de afaceri, instituții publice și Facebook / Sprijin total pentru AUR și Călin Georgescu G4Media
Teodosie Snagoveanul, arhiepiscopul Tomisului, a fost scos săptămâna trecută de conducerea BOR din izolare. El a primit din nou dreptul de a sluji în afara...   © G4Media.ro.
11:00
Activista MAGA Laura Loomer, auto-proclamată „islamofobă”, acuză administrația Trump că ar „oferi Qatarului o bază militară în SUA”. Pentagonul dezminte G4Media
Activista de extremă dreapta Laura Loomer a criticat vineri administraţia preşedintelui Donald Trump pentru aprofundarea relaţiilor de apărare cu Qatarul şi a făcut acuzaţii false,...   © G4Media.ro.
10:50
20 de ani de retail românesc. Kaufland, model de maturitate și adaptare G4Media
Kaufland România marchează două decenii de activitate pe piața locală, perioadă în care a investit peste 15,6 miliarde lei în economia națională și a contribuit...   © G4Media.ro.
10:40
FOTO Topul aeronavelor care s-au dovedit cele mai eficiente în distrugerea submarinelor G4Media
Submarinele au atacat navele și au amenințat supraviețuirea multor națiuni, încă de la apariția lor. În cel de-al Doilea Război Mondial au jucat un rol...   © G4Media.ro.
10:40
Adolescent de 17 ani ucis într-un accident cu o autospecială de poliție la Giurgiu G4Media
Un adolescent de 17 ani a murit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după un accident produs pe o stradă din municipiul Giurgiu. El intrat...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
10:30
Atacuri masive în regiunea Zaporojie: 679 de lovituri în 24 de ore, doi civili uciși și 11 răniți G4Media
Forţele de invazie ruseşti au lansat într-un interval de 24 de ore 679 de atacuri împotriva regiunii ucrainene Zaporojie, soldate cu cel puţin doi morţi...   © G4Media.ro.
10:10
Suspendat 4 ani pentru dopaj, un jucător de tenis a dat vina pe un sărut G4Media
Jucătorul profesionist de tenis Goncalo Oliveira a fost suspendat patru ani după ce a picat un test antidoping la metamfetamină. Sportivul din Venezuela a explicat...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.