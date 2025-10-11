O expoziție inedită dedicată pictorului Claude Monet și tablourilor sale din Veneția, deschisă la Muzeul Brooklyn din New York
G4Media, 11 octombrie 2025 15:50
În urma singurei sale vizite la Veneţia, Claude Monet a pictat 37 de tablouri, în care Palatul Dogilor şi Bazilica San Giorgio Maggiore par să... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
16:20
BREAKING Consilierul prezidențial Ludovic Orban, critici la adresa SRI: Cum nu a putut SRI să vadă cum se construiesc reţele de oameni care acţionează împotriva ordinii constituţionale? Câți spioni ruși au expulzat? # G4Media
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a criticat sâmbătă că Serviciul Român de Informaţii (SRI) pe motiv că nu a expulzat suficienți spioni ruși și nu a... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:10
Ionuț Răzvan primăvară-vară 2026 la Romanian Fashion Week București: o colecție matură, cu siluete arhitecturale și contraste între forță și rafinament # G4Media
Colecția primăvară-vară 2026 semnată de Ionuț Răzvan a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai memorabile momente ale ediției Romanian Fashion Week București. Designerul a... © G4Media.ro.
16:10
Confuzie etnică în recensământul din Scoția: mii de italieni s-au declarat de etnie ”romă” crezând că este vorba despre capitala Italiei # G4Media
Recensământul scoțian din 2022, deja criticat pentru erori și o rată scăzută de participare, este pus sub semnul întrebării de un nou episod bizar: sute... © G4Media.ro.
Acum o oră
16:00
Două avioane britanice au zburat într-o misiune de 12 ore alături de alte forțe SUA și NATO în apropierea graniței cu Rusia. Au trecut și prin România # G4Media
Marea Britanie a declarat sâmbătă că două avioane ale Forţelor Aeriene Regale au zburat într-o misiune de 12 ore la începutul acestei săptămâni alături de... © G4Media.ro.
16:00
Rețetă gourmet: Măduvă de vită la cuptor / Un preparat simplu, dar spectaculos, gata în doar 20 de minute # G4Media
Dacă ești în căutarea unui preparat rafinat, dar ușor de făcut acasă, măduva de vită la cuptor este alegerea perfectă. Cu doar câteva ingrediente, obții... © G4Media.ro.
15:50
O expoziție inedită dedicată pictorului Claude Monet și tablourilor sale din Veneția, deschisă la Muzeul Brooklyn din New York # G4Media
În urma singurei sale vizite la Veneţia, Claude Monet a pictat 37 de tablouri, în care Palatul Dogilor şi Bazilica San Giorgio Maggiore par să... © G4Media.ro.
15:50
Ludovic Orban despre Nicușor Dan: Procesează cu extrem de multă atenţie, mai ales că e vorba de decizii importante # G4Media
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat sâmbătă la Digi24 că preşedintele Nicuşor Dan ia decizii după ce ”cumpăneşte foarte bine”, iar aceasta este explicaţia pentru... © G4Media.ro.
15:40
Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți, a picat examenul pentru un post de magistrat asistent la CCR / Alistar a avut constant poziţii împotriva presupuselor abuzuri DNA # G4Media
Victor Alistar, actualul purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție conduse de judecătoarea Lia Savonea, a picat examenul pentru un post de... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
15:30
Poliția se apără după ce a devenit ținta ironiilor pentru captura de bancnote – recuzită pentru filme: ”Sunt clasificate drept mijloc de contrafacere de către Banca Centrală Europeană” # G4Media
Poliţia Română, instituția condusă de secretarul de stat Bogdan Despescu și inspectorul general Benone Matei, a revenit sâmbătă cu o explicație după ce vineri a... © G4Media.ro.
15:20
Cât costă în România Tesla Model Y Standard? SUV-ul ce concurează cu VW ID.4 și Kia EV6 și-a pierdut identitatea vizuală # G4Media
Tesla introduce în România versiunea de bază a SUV-ului său electric, Model Y Standard. Noul model promite o autonomie WLTP de 534 km și un consum... © G4Media.ro.
15:20
VIDEO | Rețetele Juanitei | Cremșnit, prăjitura copilăriei, poate fi preparată acum mai ușor ca niciodată. Chiar și un începător într-ale gătitului o poate face # G4Media
Deși pare ceva sofisticat, cremșnitul copilăriei se poate prepara extrem de simplu și rapid folosind foile gata coapte din magazin. Trebuie doar o cremă de... © G4Media.ro.
15:10
România va găzdui un centru european de inteligență artificială – Radu Miruță: „Trecem de la ambiție la infrastructură” # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, sâmbătă, după ce Uniunea Europeană a anunţat extinderea reţelei de centre dedicate inteligenţei artificiale, că România intră astfel în... © G4Media.ro.
15:00
„Prea multe iubite și prea puține depășiri” – Scandal în F1 pe marginea transmisiilor tv de la curse # G4Media
Carlos Sainz Jr. a provocat un adevărat scandal în Formula 1 după ce a criticat modul în care sunt transmise cursele la tv. Pilotul celor... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
14:30
Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani. Artista se confruntase în ultimii ani cu grave probleme de sănătate # G4Media
Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, după ce, în ultimii ani, s-a confruntat cu mai multe probleme grave de sănătate.... © G4Media.ro.
14:20
România se află înaintea meciului foarte important cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2026. Întrebat la conferința de presă despre amicalul cu... © G4Media.ro.
13:50
Novak Djokovic, înfrângere neașteptată la Shanghai împotriva unui jucător din afara TOP 200 ATP # G4Media
Novak Djokovic a suferit una dintre cele mai surprinzătoare înfrângeri din carieră, multiplul campion de Grand Slam fiind învins în semifinalele Mastersului de la Shanghai... © G4Media.ro.
13:40
Marile probleme ale lui Hamilton de la Ferrari, explicate de fostul locotenent din F1, Valtteri Bottas # G4Media
Valtteri Bottas a fost parte din proiectul câștigător al lui Lewis Hamilton de la Mercedes, iar acum fostul locotenent al multiplului campion din Formula 1... © G4Media.ro.
13:40
Primăria Municipiului Bucureşti anunţă, sâmbătă, menţinerea calificativelor de rating de credit ale Municipiului de către agenţia Fitch Ratings, în urma unei revizuiri de tip ”Review-No... © G4Media.ro.
13:30
Taiwanul va construi „T-Dome”, un nou sistem de apărare aeriană multistratificat, pentru a se apăra împotriva ameninţărilor inamice # G4Media
Taiwanul va construi un nou sistem de apărare aeriană multistratificat pentru a se apăra împotriva ameninţărilor inamice şi va creşte cheltuielile pentru apărare, a anunţat... © G4Media.ro.
13:30
Cufundat în aburul cald al unui hamam, timpul pare să se oprească. Liniștea este spartă doar de șoapta apei curgătoare și de picăturile care cad... © G4Media.ro.
13:30
Ironizată după capturarea „milioanelor de euro falsificate” care erau bani de recuzită, Poliția reacționează: Cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film – ci să îi ”introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real # G4Media
Poliţia Română a fost intens ironizată pe reţelele de socializare după ce a anunţat că a capturat milioane de bancnote falsificate, a căror valoare depăşea... © G4Media.ro.
13:30
Soldaţi americani au început să sosească în Israel pentru a sprijini armistiţiul dintre Israel şi Hamas # G4Media
Militari americani au început să sosească în Israel pentru a sprijini şi monitoriza acordul propus de preşedintele american Donald Trump şi semnat joi de Israel... © G4Media.ro.
13:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține o abordare echilibrată pentru viitorul buget al UE și noile resurse proprii, la reuniunea ECOFIN / Rezerve privind unele propuneri ale Comisiei # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), desfăşurată la Luxemburg, a susţinut o abordare echilibrată privind viitorul... © G4Media.ro.
13:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, critică Electrica după ce Charlie Ottley a stat trei zile fără curent: „Cineva va fi responsabil” # G4Media
Ministrul Energiei Bogdan Ivan susţine că ”cineva de Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea lui Charlie Ottley, după... © G4Media.ro.
12:50
Preşedintele Camerei Deputaţilor, fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că luni va fi dat în folosinţă drumul de aproximativ 10 kilometri care leagă... © G4Media.ro.
12:50
„Au trăit sub un nor al fricii”: o istorie secretă a persoanelor gay din armata Statelor Unite # G4Media
Comedia-dramă Boots, noul serial Netflix, aduce în prim-plan povestea unui adolescent gay care se înrolează în Corpul Pușcașilor Marini. Cu umor și vitalitate, producția explorează... © G4Media.ro.
12:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează asupra riscului de blackout: „Furtuna perfectă” ar putea duce la oprirea sistemului energetic # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, nu exclude posibilitatea unui blackout, dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, aşa-numita ”furtună perfectă”. ”Facem tot ce ţine noi ca... © G4Media.ro.
12:40
Bogdan Ivan: Da, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa / Ministrul Energiei recomandă montarea de contoare inteligente, care au redus facturile cu 20% în ţările care le folosesc # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, într-un interviu difuzat sâmbătă, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, avem cea mai scumpă energie electrică din... © G4Media.ro.
12:40
Atac terorist dejucat în Belgia: doi suspecți, în arest preventiv pentru planificarea unui atac asupra liderilor politici # G4Media
Doi tineri, în vârstă de 18 și 23 de ani, au fost plasați în arest preventiv vineri seara de judecătorul de instrucție specializat în cazuri... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:30
Zlatan Ibrahimovic a fost coechipier cu Cristi Chivu în două perioade: la Ajax și Inter Milano, iar provocat de Gazzetta dello Sport suedezul a vorbit... © G4Media.ro.
12:30
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, sâmbătă, în judeţul Timiş, că toate partidele din coaliţie vor fi vinovate dacă această structură de patru... © G4Media.ro.
12:20
Istoria se repetă? Boomul inteligenței artificiale amintește de febra electricității din anii 1920 # G4Media
La începutul secolului trecut, electricitatea era ceea ce este astăzi inteligența artificială, o tehnologie revoluționară, care promitea să schimbe lumea, să aducă prosperitate și să... © G4Media.ro.
12:20
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis două atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului, valabile, sâmbătă, în 22 de judeţe, transmite Agerpres. Potrivit meteorologilor, până... © G4Media.ro.
12:10
Sorin Grindeanu explică de ce a ieşit din sală la Congresul UDMR când a fost intonat Imnul Secuiesc: Din perspectiva României, există un singur imn oficial # G4Media
Preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, şi-a explicat, sâmbătă, gestul de a ieşi din sală la Congresul UDMR, în momentul în care... © G4Media.ro.
12:10
Genghiz Beghim primăvară-vară 2026 la Romanian Fashion Week București: o eleganță austeră în nuanțe de gri și negru, inspirată de minimalism japonez și rafinament monahal # G4Media
Colecția primăvară-vară 2026 semnată de Genghiz Beghim a adus pe podiumul de la Romanian Fashion Week București o atmosferă aproape monastică, un exercițiu de disciplină... © G4Media.ro.
11:50
Forțele Armate ale Ucrainei: militarul român Adrian Iurca, declarat dispărut în misiune pe frontul din Donbas / Alți 2 militari români au fost uciși în luptă în Ucraina # G4Media
Corpul al Treilea al Forețelor Armate ale Ucrainei (fosta Brigadă a Treia de Asalt) a confirmat într-un răspuns oficial pentru G4Media.ro că militarul voluntar român... © G4Media.ro.
11:40
Sunt ușor de gătit, gustoase și îmi amintesc de copilărie. Când mama făcea pancove, toți copiii de pe stradă se strângeau la noi în curte.... © G4Media.ro.
11:40
Italianul Davide Massa va arbitra meciul decisiv dintre România și Austria, din preliminariile CM 2026 # G4Media
Davide Massa va conduce de la centru partida dintre România și Austria, contând pentru preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2026, transmite uefa.com. Duelul are... © G4Media.ro.
11:40
Medici veterinari fără frontiere. Misiune umanitară veterinară în Ucraina: Ajutor din România pentru animalele afectate de război # G4Media
O echipă medicală din România efectuează între 5 și 19 octombrie, cu o clinică mobilă, sterilizări de câini și pisici în Ucraina. Echipa formată din... © G4Media.ro.
11:40
Robert Roca primăvară-vară 2026 la Romanian Fashion Week București: o demonstrație de forță estetică între androginitate, teatralitate și eleganța arhitecturală a formelor # G4Media
Pe podiumul său cu lumină difuză și reflexii metalice, designerul român Robert Roca a prezentat miercuri în cadrul Romanian Fashion Week, din cadrul Romanian Creative... © G4Media.ro.
11:40
Marș comemorativ la 10 ani de la tragedia de la Colectiv: „Cei 65 merită dreptate” / „Infecțiile nosocomiale încă fac victime, mor bebeluși în spitale” # G4Media
Pe 30 octombrie 2025, la 10 ani de la incendiul de la clubul Colectiv, Rezistența și Asociația MEA organizează un eveniment comemorativ în Piața Universității,... © G4Media.ro.
11:20
EXCLUSIV Mihnea Costoiu, rectorul Politehnicii, despre fabrica AI construită în România: Va avea cel puțin 40 de angajați și este o investiție de minim 50 mil. de euro / Până la 70% din fonduri ar putea fi asigurate de UE / Cât va costa accesul? # G4Media
Fabrica AI pe care România o va dezvolta cu sprijinul UE, RO AI Factory, va avea minim 40 de angajați, va reprezenta o investiție de... © G4Media.ro.
11:10
Max Verstappen se află la 63 de puncte de primul loc din ierarhia piloților din Formula 1, iar RedBull nu renunță la luptă. Până la... © G4Media.ro.
11:10
Patriarhul paralel: Cum a fost construit cultul Teodosie, cu politicieni, preoți, oameni de afaceri, instituții publice și Facebook / Sprijin total pentru AUR și Călin Georgescu # G4Media
Teodosie Snagoveanul, arhiepiscopul Tomisului, a fost scos săptămâna trecută de conducerea BOR din izolare. El a primit din nou dreptul de a sluji în afara... © G4Media.ro.
11:00
Activista MAGA Laura Loomer, auto-proclamată „islamofobă”, acuză administrația Trump că ar „oferi Qatarului o bază militară în SUA”. Pentagonul dezminte # G4Media
Activista de extremă dreapta Laura Loomer a criticat vineri administraţia preşedintelui Donald Trump pentru aprofundarea relaţiilor de apărare cu Qatarul şi a făcut acuzaţii false,... © G4Media.ro.
10:50
Kaufland România marchează două decenii de activitate pe piața locală, perioadă în care a investit peste 15,6 miliarde lei în economia națională și a contribuit... © G4Media.ro.
10:40
Submarinele au atacat navele și au amenințat supraviețuirea multor națiuni, încă de la apariția lor. În cel de-al Doilea Război Mondial au jucat un rol... © G4Media.ro.
10:40
Un adolescent de 17 ani a murit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după un accident produs pe o stradă din municipiul Giurgiu. El intrat... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
10:30
Atacuri masive în regiunea Zaporojie: 679 de lovituri în 24 de ore, doi civili uciși și 11 răniți # G4Media
Forţele de invazie ruseşti au lansat într-un interval de 24 de ore 679 de atacuri împotriva regiunii ucrainene Zaporojie, soldate cu cel puţin doi morţi... © G4Media.ro.
10:10
Jucătorul profesionist de tenis Goncalo Oliveira a fost suspendat patru ani după ce a picat un test antidoping la metamfetamină. Sportivul din Venezuela a explicat... © G4Media.ro.
