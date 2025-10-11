Trecerea cu bacul între Bechet şi Oreahovo este din nou suspendată

16:20

Hamas nu mai este gruparea militantă a cărei invazie în Israel a declanșat războiul din Gaza, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, la începutul unui armistițiu cu gruparea militantă palestiniană. „Hamas nu mai este organizaţia de acum doi ani. Hamas a fost învinsă în fiecare loc în care am luptat împotriva lor”, […]