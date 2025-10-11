Trecerea cu bacul între Bechet şi Oreahovo este din nou suspendată
Rador, 11 octombrie 2025 15:50
Trecerea cu bacul între localitățile Bechet, din județul Dolj, și Oreahovo, din Bulgaria, este din nou suspendată temporar. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Poliție de Frontieră din Giurgiu, măsura a fost dispusă din cauza vântului puternic. Activitatea va fi reluată atunci când condițiile meteo vor permite desfășurarea traficului în siguranță – ne-a transmis corespondentul Florin Firu./cvanatoru […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum o oră
15:50
Acum 2 ore
15:20
Palestinienii din Gaza se întorc în părțile de nord ale teritoriului devastat de război după ce armata israeliană a declarat vineri că o încetare a focului este acum în vigoare. Practic, întreaga populație din nordul Fâşiei Gaza a fost strămutată, de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și de la războiul ulterior al Israelului […]
15:00
Procurorii constănțeni au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei femei acuzate că ar fi agresat fizic și verbal un medic de la Spitalul municipal din Medgidia, provocându-i răni la nivelul feței. Femeile, o mamă de 41 de ani și fiicele acesteia, de 20, respectiv 21 de ani, sunt cercetate pentru săvârşirea infracțiunilor de […]
Acum 4 ore
14:00
Producătorul auto german Mercedes-Benz va lansa o nouă linie de asamblare a motoarelor pentru mașini electrice în România # Rador
Producătorul auto german Mercedes-Benz lansează luni o nouă linie de asamblare a motoarelor pentru mașini electrice în România. Această linie va fi inaugurată la fabrica Star Assembly din Sebeș, județul Alba, un furnizor de tradiție pentru compania germană. Noua investiție va fi dedicată unităților de propulsie pentru modelul GLC integral electric. La deschiderea oficială va […]
12:50
Preşedinta Federaţiei Sindicale a Comunicaţiilor din Bulgaria, Sabina Lazarova, a explicat rolul important al Serviciului Naţional Poşta Bulgară în procesul de schimb valutar al monedei euro. „Potrivit Legii privind introducerea monedei euro în Bulgaria, Poşta Bulgară are un rol esenţial în acest proces. În plus, printr-o decizie a Consiliului de Miniştri, i s-a încredinţat şi […]
12:40
Marea Britanie și Ucraina lansează LYRA, un parteneriat pentru devoltarea tehnologiilor militare # Rador
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmihal, a anunţat că, în cadrul Forumului Internațional al Industriilor de Apărare DFNC3, Marea Britanie și Ucraina au semnat o declarație de intenție pentru programul LYRA – un parteneriat destinat dezvoltării tehnologiilor pentru câmpul de luptă. Documentul consemnează voința părților de a dezvolta în comun și de a creşte tehnologii […]
Acum 6 ore
12:10
Comisia Europeană va investiga informațiile potrivit cărora guvernul lui Viktor Orban ar fi trimis agenți ai serviciilor secrete la Bruxelles pentru a culege informații despre instituțiile UE # Rador
Realizator: Ciprian Sasu – Comisia Europeană va investiga dezvăluirile că Ungaria a trimis spioni la Bruxelles pentru a strânge informații despre activitatea instituțiilor europene și a recruta demnitari. Dezvăluirile au apărut ca urmare a unei anchete comune făcute de organizații media din Belgia, Germania și Ungaria. Corespondentul RRA la Bruxelles, Bogdan Isopescu, ne spune mai […]
11:30
Sâmbătă şi duminică este ultimul weekend din acest an în care se mai organizază evenimentul „Străzi deschise – București, Promenadă urbană”. Elementul central al manifestării va fi cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional al Luminii Spotlight. Acesta va aduce 20 de instalații de lumină și proiecții spectaculoase pe Calea Victoriei, la Arcub, Hanul Gabroveni […]
11:30
Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a hotărât prelungirea stării de alertă pentru încă 30 de zile în urma situației generate de inundarea salinei din localitate. Accesul în zona afectată rămâne interzis, iar autoritățile locale vor acorda asistență persoanelor și gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat. Starea de alertă a fost inițial instituită […]
10:50
Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce până la 8,5% din PIB # Rador
Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce anul acesta până la 8,5% din Produsul Intern Brut, de la nivelul record de 9,3% înregistrat anul trecut. Într-o analiză publicată vineri, agenția notează că, din cauza punctului ridicat de plecare, se așteaptă ca în următorii ani deficitul bugetar să scadă […]
10:50
Românii pot investi din nou în titlurile de stat Fidelis prin intermediul băncilor partenere # Rador
Realizator: Ciprian Sasu – Românii pot investi din nou în titlurile de stat Fidelis prin intermediul băncilor partenere până vineri 17 octombrie. La noua ediție pot participa persoanele fizice, rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani. Banii obținuți vor fi folosiți de statul român la finanțarea deficitului bugetar. Mai multe ne spune reporterul […]
10:40
Realizator: Cătălin Gomboş – Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 11,5 milioane de euro pentru agricultorii români, ale căror recolte au avut de suferit din cauza înghețului din primăvara acestui an. Potrivit corespondentului RRA, Bogdan Isopescu, măsura executivului comunitar face parte dintr-un pachet care oferă ajutor pentru fermierii cu probleme similare din șase state […]
Acum 8 ore
10:20
Jurnalistul bulgar de investigaţie Hristo Grozev, distins cu premiul Jurnalistul European al Anului, la festivalul PRIX EUROPA # Rador
Jurnalistul bulgar de investigaţie Hristo Grozev a primit premiul Jurnalistul European al Anului, la ceremonia oficială a festivalului PRIX EUROPA de la Berlin. Grozev a jucat un rol-cheie în căutarea fostului manager al Wirecard Jan Marsalek, la Moscova, precum şi în dezvăluirea mai multor activităţi ale serviciilor de informaţii ruseşti. „Această distincţie îmi confirmă, într-un […]
10:10
O avertizare de vânt cu forța unui uragan, cu viteze estimate ce pot depăși 178 km/h, a fost emisă pentru regiunile de nord-est ale Extremului Orient Rus. Vântul va fi puternic, cu rafale care pot atinge 35 m/s, a declarat pentru Interfax Roman Vilfand, director științific al Centrului Hidrometeorologic Rus. ‘Vântul foarte puternic va fi […]
10:10
Peste 60.000 de pelerini au trecut în ultimele zile pe la racla Sfintei Parascheva pentru a se închina și ruga. La Catedrala Mitropolitană din Iași, pelerinajul va continua până miercuri. Pentru persoanele care vin în această perioadă la Iași să se închine la Sfânta Parascheva, reprezentanții Arhiepiscopiei au pregătit 100.000 de exemplare cu ghidul pelerinului, […]
10:10
Faţadele a peste 40 de clădiri din Bulgaria vor fi iluminate în verde cu ocazia Zilei Europene a Donării şi Transplantului de Organe. Iniţiativa are loc în semn de solidaritate cu acţiunea Consiliului Europei privind marcarea acestei zile, precum şi pentru a atrage atenţia publică asupra acestei cauze importante. Iluminarea clădirilor în culoarea verde va […]
10:00
EVENIMENTE INTERNE – Ministere * Cluj-Napoca: Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Platforma de Teatru Politic şi Centrul Cultural Clujean organizează evenimentul „Rolul culturii în configurarea politicilor educaţionale”, la care este anunţată şi participarea ministrului Educaţiei, Daniel David. Desfăşurat în […]
09:50
Tadjikistanul nu și-a respectat obligațiile de a executa mandatul de arestare emis de CPI pe numele lui Putin (UE) # Rador
‘Președintele rus se află în Tadjikistan în pofida mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională. Tadjikistanul, în calitate de stat participant la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, nu și-a respectat obligațiile prevăzute în Statut de a executa mandatul de arestare’, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper. ‘UE […]
09:50
Coreea de Nord a prezentat la parada militară din Phenian ultima sa rachetă nucleară, Hwasong-20 # Rador
Coreea de Nord a afișat ultima sa rachetă nucleară în cadrul unei parade militare de amploare desfășurată vineri seara la Phenian. Presa oficială nord-coreeană a etichetat racheta drept cea mai puternică armă nucleară pe care o deține. Evenimentul desfășurat în capitală a făcut parte din ceremoniile prilejuite de marcarea a 80 de ani de înființarea […]
09:00
Poliția Română a anunțat ieri o captură record de bancnote false în Portul Constanța. Potrivit unui comunicat, au fost confiscate 160 de cutii în care se aflau bani în valoare de 960 milioane de euro. Polițiști au spus că bancnotele au fost reținute în cadrul unei operațiuni internaționale care vizează tocmai identificarea de colete suspecte […]
08:40
Realizator: Cătălin Gomboş – Două șosele de altitudine rămân închise din cauza condițiilor meteorologice. Polițiștii rutieri anticipează aglomerații, sâmbătă, pe drumurile către destinațiile turistice montane. Ne-a oferit detalii Alina Răbuga de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Alina Răbuga: Este o dimineață liniștită din punct de vedere al traficului rutier. Reamintim, totuși, că, din cauza […]
Acum 12 ore
08:30
Odesa și regiunea au fost atacate masiv de drone kamikaze ruseşti, în noaptea de vineri spre sâmbătă. În orașul Odesa, au fost raportate întreruperi parțiale de curent electric și apă. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, grupuri de drone au lansat un atac masiv asupra oraşului în jurul orei 00:30. Kiper avertizase pe […]
08:20
SUA impun un tarif suplimentar de 100% pentru importurile din China începând din noiembrie, anunţă Donald Trump # Rador
Statele Unite ale Americii vor impune un tarif suplimentar de 100% pentru importurile din China și vor introduce controale la export pentru toate software-urile esenţiale produse în SUA începând cu 1 noiembrie, a declarat vineri președintele Donald Trump. Într-o postare pe Truth Social, Trump afirmă: „Începând cu 1 noiembrie 2025 (sau mai devreme, în funcție […]
08:20
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, a vizitat staţiunea Elenite, unde unde a evaluat situaţia după inundaţiile devastatoare din data de 3 octombrie. Jeliazkov a inspectat zona împreună cu prefectul regiunii Burgas, Vladimir Krumov, şi cu directorul Direcţiei locale a Poliţiei din Burgas, comisar-şef Vladimir Marinov. Autorităţile au precizat că vor fi asiguraţi 60.000 de litri de […]
08:20
Secretarul american al apărării a anunțat înființarea unei noi echipe de intervenție antidrog pentru operațiunile Comandamentului Sud # Rador
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat că departamentul pe care îl conduce înființează o nouă echipă de intervenție antidrog care va viza operațiunile Comandamentului Sud (SOUTHCOM), care acoperă America Latină și zona Caraibilor. Dl Hegseth a precizat că noua echipa de lucru va „distruge” cartelurile, va stopa otrava și va menține America în […]
08:20
Zelenski, întrebat dacă Ucraina ar putea provoca un blackout la Moscova: „Ştim ce avem de făcut” # Rador
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că, după atacurile teroriste ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, Ucraina trebuie să dea un răspuns. Potrivit preşedintelui, există deja o înțelegere clară asupra a ceea ce trebuie făcut în continuare. Îm timpul unei conferinţă de presă, vineri, la Kiev, jurnaliștii l-au întrebat pe șeful statului dacă Ucraina va provoca […]
08:10
Traficul rutier va fi restricţionat în capitală, cu ocazia Maratonului Internaţional Bucureşti # Rador
Traficul rutier va fi restricţionat astăzi şi mâine în capitală, cu ocazia Maratonului Internaţional Bucureşti. Startul competiţiei se va da în zona Pieţei Constituţiei, iar organizatorii au estimat participarea unui număr ridicat de persoane. Prima cursă va fi cea a scaunelor rulante, care vor avea de parcurs o distanţă de 10 kilometri, începând cu ora […]
08:00
Aproximativ 200.000 de persoane au revenit în nordul Fâşiei Gaza, de la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului # Rador
Oficiali palestinieni din Fâşia Gaza afirmă că aproximativ 200.000 de persoane s-au întors până acum în nordul teritoriului, de când a intrat în vigoare acordul de încetare a focului între Israel şi Hamas. Mulţi dintre cei care au revenit în zonă se declară şocaţi de amploarea distrugerilor. Organizaţia Naţiunilor Unite a anunţat că mai multe […]
08:00
Ploile torenţiale din Mexic au cauzat moartea a cel puţin 22 de persoane în ultimele zile. Autorităţile spun că 16 persoane au murit doar în statul Hidalgo, din centrul ţării, unde cel puţin o mie de locuinţe şi sute de şcoli au fost avariate în urma alunecărilor de teren şi a ieşirii din matcă a […]
08:00
Realizator: Cătălin Gomboş – Preşedintele francez, Emmanuel Macron, l-a numit din nou premier aseară pe Sébastien Lecornu, la câteva zile după ce acesta demisionase din aceeaşi funcţie, pe care a ocupat-o doar o lună. Daniela Coman transmite din Paris. Reporter: Premierul își propune să pună capăt crizei politice care exasperează poporul francez și instabilității ce […]
07:50
Într-o lume care prețuiește din ce în ce mai mult profilaxia, curățenia și igiena, simplul fapt de a vă descălța la ușă (sau măcar pe holul de la intrare) începe să devină esențial, dacă nu chiar obligatoriu. Deși poate părea un detaliu minor, lăsarea pantofilor la ușă poate avea implicații profunde pentru sănătate, curățenia casei […]
Acum 24 ore
23:10
Nouă linii de autobuz din capitală circulă din această seară până în noaptea de duminică spre luni pe trasee deviate în anumite intervale de timp, pentru a permite desfășurarea Festivalului internațional al luminii. Este vorba între altele de liniile care traversează Calea Victoriei. Ele vor trece pe Bulevardul Dacia, Splaiul Independenței, pe strada Știrbei Vodă […]
22:50
Donald Trump urmează să sosească la Ierusalim pentru a sărbători eliberarea ostaticilor israelieni # Rador
Trupele israeliene s-au retras parțial din Fâșia Gaza și mii de palestinieni strămutaţi se îndreaptă spre casele lor, după intrarea în vigoare a primei faze a acordului de armistițiu bazat pe planul președintelui Donald Trump. Surse citate de presa internațională arată că liderul american ar urma să sosească zilele acestea la Ierusalim pentru a sărbători […]
22:40
Cancelarul german, Friedrich Merz, a discutat telefonic vineri cu președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, conversaţie în cadrul căreia a lăudat rolul Egiptului în eforturile de a pune capăt conflictului din Gaza și a promis sprijin suplimentar din partea Germaniei. „Cancelarul a subliniat că Germania va continua să colaboreze cu Egiptul pentru eliberarea ostaticilor, un armistițiu […]
22:30
Sorin Grindeanu i-a mulţumit premierului maghiar Viktor Orbán pentru sprijinul acordat României în vederea aderării la spațiul Schengen # Rador
”Dacă această coaliție va da greș, România va da greș” – a fost și mesajul liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu. El a ținut să-i mulțumească premierului maghiar, Viktor Orbán, venit și el la congresul UDMR, pentru sprijinul acordat României în vederea aderării la spațiul Schengen, inclusiv cu frontierele terestre. La rândul său, premierul Ungariei […]
21:50
Câteva companii cunoscute se vor lista în perioada următoare la Bursa de Valori Bucureşti, a anunţat preşedintele acesteia, Radu Hanga, astăzi, la un eveniment de specialitate. El a subliniat că piaţa de capital nu este doar o alternativă de finanmţare, ci şi o scenă care ajută companiile să se dezvolte şi le pune în lumina […]
21:40
Delegaţii la Congresul UDMR au adoptat un document strategic, prin intermediul căruia cer măsuri de stimulare a economiei # Rador
Delegaţii la Congresul UDMR, care a avut loc la Jucu, în judeţul Cluj, au adoptat un document strategic, prin intermediul căruia cer măsuri de stimulare a economiei şi de aşezare într-o manieră mai echitabilă a poverii cheltuielilor publice. Preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor, a declarat că scopul acestui document este de a preveni situaţia în care […]
21:30
Liderul de extremă dreapta din Ţările de Jos, Geert Wilders, îşi suspendă campania electorală din cauza unor ameninţări # Rador
Liderul de extremă dreapta din Ţările de Jos, Geert Wilders, aflat în fruntea sondajelor înaintea alegerilor din octombrie, și-a suspendat vineri toate activitățile de campanie din cauza unei posibile amenințări de securitate. Într-o postare pe X, Wilders a declarat că agenția națională olandeză pentru combaterea terorismului (NCTV) i-a confirmat că un grup suspectat că plănuia […]
21:00
AUR a inițiat o a treia moțiune simplă care va fi dezbătută și supusă votului în Senat luni de la ora 16:00 # Rador
AUR a inițiat o a treia moțiune simplă care va fi dezbătută disupusă votului în Senat luni de la ora 16. După miniştrii Educației și Mediului, vizat de această dată este ministrul Economiei, Radu Miruță. Între acuzațiile aduse de AUR se numără lipsa de profesionalism în gestionarea domeniilor din subordinea ministerului. În replică, reprezentantul USR […]
21:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 11 octombrie, la ceremonia dedicată celei de-a 35-a aniversări a Comisiei de la Veneția. În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs despre apărarea democrațiilor în fața noilor amenințări și despre lecțiile învățate de Republica Moldova în cadrul ultimelor scrutine. Evenimentul va fi deschis de Secretarul […]
20:30
Benjamin Netanyahu a declarat că președintele Donald Trump ar fi meritat să câștige Premiul Nobel pentru Pace # Rador
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că președintele Donald Trump ar fi meritat să câștige Premiul Nobel pentru Pace, care a fost acordat astăzi liderului opoziției din Venezuela, María Corina Machado. „Comitetul Nobel vorbește despre pace. Președintele Trump o transformă în realitate. Faptele vorbesc de la sine”, a scris Netanyahu într-o postare pe X, adăugând […]
19:30
Radio România este „partener media tradiţional” al Festivalului Național de Teatru, ajuns la cea de-a 35-a ediţie, care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 17 – 26 octombrie 2025. Tema actualei ediţii este, după cum declară organizatorii, un îndemn: „FNT 2025. Te privește!”, iar imaginea festivalului este o creație a artistei scenograf Irina Moscu. […]
18:10
La microfon, Elvila Chelaru
18:00
4,8 milioane de banconte contrafăcute, care însumau 960 de milioane de euro, au fost descoperite astăzi în Portul Constanţa Sud, informează Autoritatea Vamală. Bancnotetele au fost confiscate, iar cercetările sunt continuate de procurorul de caz, într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă judecătoria Cornetu. Captura record a fost realizată de autorităţile române în […]
16:40
Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că omologul său american, Donald Trump, „face multe pentru pace”, referindu-se la armistițiul din Orientul Mijlociu ca exemplu principal, dar a spus că nu îi revine lui sarcina de a decide dacă liderul de la Casa Albă merită sau nu un Premiu Nobel pentru Pace. Dl Putin a […]
16:40
Președintele Vladimir Putin a declarat vineri că Rusia este deja angajată într-o cursă a înarmărilor nucleare cu marile puteri mondiale, inclusiv SUA. Întrebat dacă Rusia ar fi pregătită să testeze o armă nucleară dacă SUA o va face, preşedintele Putin a spus că unele țări iau în considerare testarea unor astfel de arme și că […]
Ieri
16:20
Armata israeliană a anunţat că Hamas a fost învinsă în fiecare loc în care a luptat împotriva sa # Rador
Hamas nu mai este gruparea militantă a cărei invazie în Israel a declanșat războiul din Gaza, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, la începutul unui armistițiu cu gruparea militantă palestiniană. „Hamas nu mai este organizaţia de acum doi ani. Hamas a fost învinsă în fiecare loc în care am luptat împotriva lor”, […]
16:00
În sângele pacienților cu boala Parkinson au fost identificate alterări metabolice, care nu sunt prezente la persoanele sănătoase. Corectarea acestor anomalii și restabilirea echilibrului ar putea duce la noi abordări terapeutice combinate, menite să sporească eficacitatea tratamentelor actuale care, în schimb, urmăresc să atenueze procesul neurodegenerativ, conform unui studiu realizat în Italia pe 69 de […]
15:40
Politehnica București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică vor construi prima infrastructură națională de inteligență artificială. Potrivit unui comunicat de presă, proiectul este unul strategic și va include achiziția unui supercomputer de ultimă generație, precum și dezvoltarea unui set de servicii și infrastructuri avansate, dedicate cercetării, mediului de afaceri și sectorului public.(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI […]
15:40
Circulaţia trenului Kiev-Bucureşti a fost reluată, în pofida atacului masiv lansat de Rusia noaptea trecută # Rador
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a transmis că trenul direct Kiev-București și-a început călătoria spre capitala României, vineri dimineaţă, în pofida unei noi nopți de atacuri masive ale Rusiei împotriva Ucrainei. „Este un pas important pentru Ucraina, România și Republica Moldova în consolidarea parteneriatului lor special. Această legătură reprezintă mai mult decât o nouă […]
