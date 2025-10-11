Donald Trump s-a vaccinat anti-Covid și antigripal, deşi a criticat imunizările

20:40

Trei din zece copii de şcoală primară sunt supraponderali, iar unu din zece este obez. Ca să mai frâneze fenomenul alarmant, Institutul Naţional de Sănătate Publică a realizat dieta ideală pentru cei mici. Legumele sunt în topul listei. Doar că, spun părinţii, teoria le cam dă bătăi de cap când au în faţă un copil mofturos şi se grăbesc cu masa.