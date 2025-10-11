Ludovic Orban, întrebat ce le răspunde celor care spun că Nicuşor Dan nu are faţă de preşedinte: Are, cu siguranţă, caracter de preşedinte

12:20

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, sâmbătă, că ar fi fost util ca schema de plafonare a preţului la energie să fie continuată, doar că riscam să avem o procedură de infringement. El este de părere că ”trebuia să fie mai pregătită România pentru a ieşi din această plafonare, cu capacităţi de producţie”, dar pentru că acestea nu există ”avem o penurie de energie” şi importăm până la 1.700-2.000 de megawaţi în fiecare zi, în special la orele de vârf, când preţul este cel mai ridicat.