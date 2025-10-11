Fiicele lui Ricky Hatton, omagiu emoționant pentru marele campion, decedat la doar 46 de ani! Englezul a fost condus pe ultimul drum într-un decor apăsător
Fanatik, 11 octombrie 2025 15:50
Ricky Hatton a fost condus pe ultimul drum într-un mod cât se poate de apăsător. Fiicele marelui campion, dar și fiul, i-au fost alături acestuia până în ultimul moment.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
16:20
Fiica lui Donald Trump a pus mâna pe gigantul EA Sports! Afacerea s-a făcut pentru o sumă astronomică # Fanatik
Electronic Arts (EA), compania care deține EA Sports, ajunge, indirect, pe mâinile fiicei lui Donald Trump. Firma a fost preluată de un consorțiu de investitori, printre care și Jared Kushner, ginerele președintelui SUA
Acum 30 minute
16:10
Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, a dezvăluit ce seriale urmărește și a venit cu mai multe recomandări pentru cinefili, pe care le pot viziona în weekend.
Acum o oră
15:50
15:40
Motivul pentru care un fost fotbalist de la FCSB a plecat după ce a luat titlul: ”Am dat mereu totul” # Fanatik
Un fost fotbalist de la FCSB a vorbit despre motivele plecării sale după ce a câștigat titlul. De ce consideră că nu a reușit să se impună în tricoul ”roș-albaștrilor”.
Acum 2 ore
15:20
Rapid a luat trei goluri de la o echipă de Liga 2, dar tot a câștigat la scor! Noul jucător al giuleștenilor a semnat o „dublă”, fiul lui Dan Șucu a jucat și el # Fanatik
Rapid a fost protagonista unui amical spectaculos în pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. Fiul cel mic al lui Dan Șucu a fost atracția principală
15:10
FRF a dezvăluit câte bilete s-au vândut deja pentru meciul pe care echipa națională îl va disputa contra Austriei. Federația a făcut și un anunț important pentru fanii care încă nu și-au cumpărat tichete.
14:50
Pep Guardiola a uimit internetul! Lovitura care l-ar face invidios până și pe Tiger Woods. Video # Fanatik
Dincolo de pasiunea sa enormă pentru fotbal, Pep Guardiola este un mare fan al golfului, iar antrenorul lui Manchester City a reușit o lovitură incredibilă la un turneu unde a participat alături de alți foști fotbalști.
14:40
Un faimos campion olimpic recunoaște că a trăit o dramă o bună perioadă de timp. Acesta a ajuns să fie dependent de droguri, iar lucrurile scăpaseră de sub control.
Acum 4 ore
14:20
Unde a fost surprins Dele Alli după ce s-a scris că vine la Rapid. Locul exotic în care a mers să se antreneze fostul star al naționalei Angliei. Foto # Fanatik
Liber de contract după despărțirea de Como, Dele Alli se pregătește în continuare pentru revenirea pe gazon. Unde a ales să se antreneze fotbalistul despre care s-a scris că ar putea să semneze cu Rapid.
14:10
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum # Fanatik
Sportivul care are două detalii de aur în palmares s-a stabilit într-o localitate situată la 40 de km de capitală. Acesta duce un trai foarte plăcut.
13:50
AQUA Carpatica, sponsor oficial la UNTOLD Dubai 2025! Jean Valvis anunță și alte colaborări majore: ”Este doar începutul” # Fanatik
AQUA Carpatica revine la Untold Dubai 2025, iar Jean Valvis, CEO AQUA Carpatica, spune că acesta este doar începutul. Oaspeții vor avea parte de momente memorabile.
13:40
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile care l-au ochit pe mijlocaș # Fanatik
Darius Olaru, la mare căutare. Giovanni Becali a spus ce îl împiedică totuși pe mijlocașul de la FCSB să facă pasul la o echipă din străinătate.
13:30
Imaginea momentului în fotbalul mondial! Cum a fost surprins Lionel Messi la meciul Argentinei la care a fost lăsat în tribună # Fanatik
Lionel Messi a oferit imaginea serii la amicalul dintre Argentina și Venezuela, câștigat cu 1-0 de campioana mondială en-titre. Lionel Messi a privit din tribune meciul disputat la Miami
13:10
Tatăl fotbalistului care face 45.000 de euro pe zi, acuzat că trăiește din banii fiului său. Cum a răspuns bărbatul acuzațiilor aduse: ”Asta se numește artă” # Fanatik
Tatăl unui celebru fotbalist care face zeci de mii de euro într-o singură zi se confruntă cu un val de acuzații. Nu puțini sunt cei care i-au reproșat că trăiește din banii fiului său.
13:10
Mircea Lucescu știe exact cum va juca Austria cu România! Ce se întâmplă cu Răzvan Marin și de ce a răbufnit selecționerul la conferința de presă: „Căutați polemici, e de ajuns!” # Fanatik
Mircea Lucescu și-a făcut planurile pentru România - Austria, decisivul din Grupa H a preliminariilor CM 2026. Totuși, la conferința de presă, selecționerul a avut un nou motiv să se enerveze
13:00
Mircea Lucescu l-a întrerupt pe Florin Tănase la conferință și a intervenit: „Nu vreau să facem asta” # Fanatik
Mircea Lucescu și Florin Tănase au participat la conferința de presă înainte de partida România - Austria. Selecționerul l-a întrerupt pe fotbalistul de la FCSB când acesta a fost întrebat despre un subiect important.
Acum 6 ore
12:30
Ofertă fără precedent pentru fani la meciul Universitatea Craiova – Unirea Slobozia: „Îți oferim un bilet suplimentar!“ # Fanatik
Universitatea Craiova, gest extraordinar pentru cei mai înfocaţi fani. Ce au decis oficialii clubului din Bănie cu o săptămână înainte de meciul cu Unirea Slobozia.
12:20
Paradox! Jucătorii FCSB ar fi vrut să joace cel mai greu meci din Europa League în deplasare: „Știu că acolo este o atmosferă incredibilă” # Fanatik
Tragerile la sorți din Europa League nu au fost pe placul lor. Ce echipe ar fi vrut să înfrunte fotbaliștii de la FCSB în acest sezon de cupe europene
12:10
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o platformă pentru adulți. A participat inclusiv la Jocurile Olimpice, însă acum a lăsat totul în urmă # Fanatik
O sportivă româncă a renunțat la întreaga sa carieră deși se bucura de un succes uriaș. Aceasta are în prezent o cu totul altă ocupație și nu regretă decizia luată.
11:50
Gigi Becali a dat ordinul! Ce jucători nu mai vrea patronul sub nicio formă la FCSB: „Messi ar trebui să se lase” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce tip de jucători nu dorește să vadă la FCSB. Patronul campioanei a vorbit și despre noua politică de transferuri a clubului.
11:40
Starul de la Real Madrid care și-a cerut scuze public după ce a fost prins cu o altă femeie: ”Am trăit o situație…” # Fanatik
Un celebru star de la Real Madrid s-a simțit nevoit să dea explicații după ce a fost surprins cu o altă femeie. Ce a spus acesta despre întreaga situație?
11:20
Tricolorii luptă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Mircea Lucescu vrea un rezultat mare duminică seară. Află cine transmite la TV și de la ce oră poți urmări meciul România - Austria.
11:10
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini se așteaptă la o asemenea sumă # Fanatik
După mai bine de trei ani s-a aflat suma exactă de bani plătită de Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Valoarea, una surprinzătoare.
10:50
Cine este antrenorul român mai mare decât Mircea Lucescu! Favorit al familiei Ceaușescu, mânca parizer în fiecare zi, a caștigat de 2 ori Cupa Campionilor Europeni și a antrenat Steaua, U Cluj, CFR Cluj si naționala Franței! # Fanatik
Cel mai mare antrenor român din istorie. Cine este tehnicianul care l-a depășit pe Mircea Lucescu și care a fost în grațiile familiei Ceaușescu. Ce echipe a antrenat și ce performanțe a atins.
10:40
Povestea uluitoare a transferului lui Ricardo Grigore la Eldense! Cum a ajuns în Spania, deși semnase deja în Qatar: „Mă simțeam angajat, nu fotbalist” # Fanatik
Ricardo Grigore a povestit totul despre transferul la Eldense. Cum a ajuns fostul jucător de la Dinamo în liga secundă din Spania, deși semnase pentru o echipă din Qatar.
Acum 8 ore
10:20
Lionel Messi ar putea avea un nou coechipier pentru următorul sezon al Major League Soccer. Inter Miami are pe listă un nume uriaș din fotbalul mondial: Neymar.
10:10
Cum a ajuns să arate Rafael Nadal, la 10 luni de când s-a retras. „Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?” # Fanatik
Au trecut 10 luni de când Rafael Nadal s-a retras din tenis. Legendarul sportiv spaniol a surprins însă pe toată lumea cu ”transformarea” sa radicală din ultima perioadă.
09:50
Situația neașteptată în care a ajuns Ianis Hagi la naționala României. Ce se va întâmpla la meciul cu Austria # Fanatik
Tricolorii își joacă ultima șansă de calificare la Campionatul Mondial, duminică, împotriva naționalei Austriei, de la ora 21.45, pe Arena Națională din Capitală
09:40
Fotbalistul din Generația de Aur pe care Bogdan Stelea îl consideră „cel mai complet”. I-a bătut pe Hagi și Ilie Dumitrescu # Fanatik
Jucătorul care face parte din Generația de Aur și pe care Bogdan Stelea îl vede drept ”cel mai complet”. I-a depășit pe Gică Hagi și Ilie Dumitrescu.
09:20
Afacerea de succes cu care Gică Hagi a dat lovitura se extinde spectaculos. Investiția care-i va aduce și mai mulți bani a fost făcută într-un loc important din România # Fanatik
Gică Hagi a dat lovitura cu o afacere de mare succes care se tot extinde. Despre ce este vorba și în ce a decis să investească fostul mare fotbalist?
09:10
Cum a fost prima zi de pușcărie a lui Cristi Borcea: “A vomitat și a leșinat!”. Giovanni Becali, dezvăluiri uluitoare din închisoare: “Îi trimiteam scrisori Elenei Udrea” # Fanatik
Giovanni Becali a povestit cum a fost viața în închisoare, acolo unde a stat alături de alți oameni importanți din fotbalul românesc, după sentința din dosarul transferurilor.
08:50
Motivul uluitor invocat de un jucător de tenis după ce a fost depistat pozitiv. Ce decizie a luat ITIA, după ce a suspendat-o 4 ani pe Simona Halep # Fanatik
Un jucător de tenis a oferit o explicație fabuloasă după ce a fost depistat pozitiv cu metamfetamină. Ce hotărâre a luat Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) în acest caz.
08:40
Cine este arbitrul talisman pentru România care ne arbitrează cu Austria! Ne-a dus la EURO, dar și-a luat bătaie la un meci # Fanatik
S-a aflat cine este arbitrul de la România - Austria! Recent, le-a purtat noroc „tricolorilor” într-o partidă de asemenea extrem de importantă, dar a fost și implicat într-o controversă uriașă
Acum 12 ore
08:20
Și-a calificat naționala la Cupa Mondială și a anunțat că se retrage. “Nu sunt Cristiano Ronaldo!” # Fanatik
Una dintre legendele fotbalului mondial a avut o contribuție decisivă la calificarea naționalei sale la Campionatul Mondial de la anul, care va fi ultima competiție internațională pentru el
08:10
„Cel mai frumos loc de pe pământ” se va construi în România și va costa 140.000.000 de euro. „Banii jos! Se va da din generație în generație” # Fanatik
Un loc spectaculos se construiește în România. Valoarea investiției se ridică la 140.000.000 de euro, iar o mulțime de persoane vor fi cu siguranță încântate.
08:00
Argentina și Real Madrid l-au pierdut și pe înlocuitorul lui Messi, care poate rata El Clasico # Fanatik
Argentina, campioana mondială, a învins Venezuela într-un amical disputat la Miami, dar a rămas și fără cel mai promițător jucător al echipei antrenate de Lionel Scaloni
07:50
Alertă la campioana mondială și la Real Madrid! Argentina l-a pierdut și pe înlocuitorul lui Messi, care poate rata El Clasico # Fanatik
Argentina, campioana mondială, a învins Venezuela într-un amical disputat la Miami, dar a rămas și fără cel mai promițător jucător al echipei antrenate de Lionel Scaloni
07:10
La 26 de ani, tenismena din România a făcut anunțul: ”Am jucat luni întregi cu dureri, cu lacrimi ascunse…” # Fanatik
La doar 26 de ani, o celebră tenismenă română a făcut un anunț dureros. Pe teren dădea tot ce avea mai bun, însă în spate se ascundeau niște dureri insuportabile.
06:10
LeBron James, dat în judecată pentru o postare pe rețelele de socializare. Starul din NBA, acuzat că l-a păcălit pe un fan al lui LA Lakers # Fanatik
Un fan al echipei de baschet LA Lakers a fost indus în eroare de o postare în mediul online făcută de LeBron James și a cheltuit o sumă uriașă de bani pe care acum i-o impută baschetbalistului.
Acum 24 ore
00:00
Alertă la Real Madrid! Kylian Mbappe a ieșit accidentat în Franța – Azerbaijan după ce a fost decisiv # Fanatik
Fanii lui Real Madrid au primit o veste teribilă după Franța - Azerbaijan. Kylian Mbappe a ieșit accidentat după ce a reușit să contribuie la două goluri ale „Cocoșilor Galici”.
10 octombrie 2025
23:50
„Îi rupem!”. Mihai Stoica a dezvăluit premoniția și mesajele către Gigi Becali înainte de FCSB – U Craiova 1-0 # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit ce presimțire a avut înainte de FCSB - Universitatea Craiova 1-0. Managerul general al campioanei en titre a dezvăluit mesajele pe care le-a schimbat cu Gigi Becali înaintea derby-ului
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 11 octombrie. Bet Builder de cotă 7.50 la Superbet pentru Spania – Georgia # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 11 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 7.50 la meciul Spania - Georgia.
23:10
Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant omul de afaceri # Fanatik
Cristi Borcea are 55 de ani însă este cât se poate de atent când vine vorba de aspectul său fizic. Astfel, el investește mii de euro în procedurile estetice.
23:00
Istvan Kovacs, contestat vehement înaintea duelului Serbia – Albania: ”UEFA șochează cu acest arbitru” # Fanatik
Istvan Kovacs a fost trimis de UEFA la cel mai încins meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. ”Centralul” român va conduce Serbia - Albania, iar oaspeții s-au arătat nemulțumiți de această delegare.
22:50
Campion Mondial, victorie în ring după ce a intrat pe imnul Rapidului. Spectacol de proporții la Dracula Boxing Show # Fanatik
Un Campion Mondial român a obținut o victorie importantă în ultimul meci disputat. Sportivul a intrat în ring pe imnul echipei Rapid și totodată s-a putut bucura de susținerea fanilor giuleșteni.
22:30
Impresarul lui Ionuț Radu a reacționat după ce portarul a revenit la națională: „A avut nevoie de un miracol!”. Anunț important pentru Cristi Chivu # Fanatik
Ionuț Radu a fost titular în amicalul câștigat de naționala României cu 2-1 contra Moldovei, însă a greșit la reușita oaspeților. Impresarul fotbalistului, Federico Pastorello, a vorbit despre situația goalkeeperului.
22:30
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 11 octombrie 2025. Câștig de 550 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026 # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 11 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 550 de lei cu ajutorul a două meciuri de de fotbal din preliminariile Campionatului Mondial
22:10
Adevărul despre sănătatea mintală în era digitală. Pericolul din spatele tehnologiei care sperie specialiștii: „În România, copiii dependenți de mediul online nu pot fi tratați” # Fanatik
Sănătatea mintală în era digitală a devenit un subiect tot mai des dezbătut. Specialiștii au temeri reale, mai ales că nu există instrumente de lucru în ceea ce privește adicțiile de acest gen
22:00
Asalt la casa de bilete pentru derby-ul Dinamo – Rapid! Decizie de ultimă oră a formației din Ștefan cel Mare # Fanatik
Dinamo - Rapid este capul de afiș al etapei cu numărul cu numărul 13 din SuperLiga. Fanii sunt nerăbdători să asiste la derby și astfel că au luat cu asalt casele de bilete. Ce decizie a luat clubul din Ștefan cel Mare
21:40
Ce s-a întâmplat, de fapt, la întâlnirea lui Kyros Vassaras, şeful arbitrilor, cu FCSB, Dinamo, Rapid şi Craiova. Dezvăluirea lui Mihai Stoica: “Eram foarte pornit pe el!” # Fanatik
Mihai Stoica a vorbit despre întâlnirea la care au fost invitate cluburile de Kyros Vassaras. Managerul general al FCSB a avut o reacţie surpriză vis-a-vis de atitudinea şefului CCA.
