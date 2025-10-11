10 ani de la Colectiv. Marș anunțat în București pe 30 octombrie. „Corupţia încă ucide în România”
HotNews.ro, 11 octombrie 2025 15:50
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de oameni. „30 octombrie…
Acum 5 minute
16:30
Zelenski discută la telefon cu Trump, după ce atacurile masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice au provocat întreruperi de curent în Ucraina # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski poartă în acest moment o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, a anunțat sâmbătă consilierul prezidențial ucrainean Andrii Yermak, fără a dezvălui detalii. Discuția are loc în contextul atacurilor masive…
Acum 15 minute
16:20
Ludovic Orban: „Nicușor Dan are cu siguranță caracter și minte de președinte”. Ce spune despre relația cu șeful său de la Cotroceni # HotNews.ro
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a afirmat, la Digi24, că Nicușor Dan are caracter și minte de președinte, afirmație făcută după ce fostul premier a fost întrebat cum răspunde celor care afirmă că Dan „nu are…
Acum o oră
15:50
10 ani de la Colectiv. Marș anunțat în București pe 30 octombrie. „Corupţia încă ucide în România"
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de oameni. „30 octombrie…
15:40
Bogdan Ivan: Da, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa / Ministrul recomandă montarea de contoare inteligente # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, într-un interviu difuzat sâmbătă, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, România are cea mai scumpă energie electrică din Europa. Ivan recomandă montarea de contoare inteligente, care transmit…
15:40
Poliția revine cu noi precizări privind bancnotele „de recuzită” confiscate la Constanța. Câte înșelăciuni au avut loc cu acest tip de bancnote # HotNews.ro
Poliţia Română a informat, sâmbătă, că în cursul acestui an, la nivel naţional, au fost înregistrate 227 de dosare penale, având ca obiect fapte de înşelăciune comise prin utilizarea de bancnote false, de tip „prop…
Acum 2 ore
15:10
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri concedieri masive din cauza blocării activităţii guvernului federal şi a afirmat că acestea vor fi „orientate spre democraţi”, informează EFE și Agerpres. „Va fi orientată spre democraţi, pentru…
15:10
Ucraina se laudă că a atacat cu drone o rafinărie de petrol rusească aflată la 1.400 km distanță de front # HotNews.ro
Drone ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au atacat o rafinărie de petrol rusească din Republica Bașcortostan sâmbătă dimineață, provocând explozii și un incendiu, a declarat o sursă din cadrul SBU pentru Kyiv Independent.Anunțul…
14:50
„Un mesaj pentru Putin”. Ministrul britanic al apărării a dezvăluit o misiune aeriană NATO de 12 ore la granița rusă # HotNews.ro
Marea Britanie a dezvăluit sâmbătă că două avioane ale Forțelor Regale Aeriene au zburat într-o misiune de 12 ore în această săptămână, alături de forțele SUA și NATO, pentru a patrula granița Rusiei. Misiunea a…
14:40
Când partidul se bagă și-n farfurie. “Gospodina”, de la boema restaurantelor interbelice din București la cantinele și bucătăriile de bloc # HotNews.ro
Instaurarea regimului comunist “democrat-popular” de inspirație sovietică, în 1947, avea să schimbe Bucureștiul în feluri radicale care încă pare imposibile și neverosimile. Structura societății și modul ei de viață au fost profund modificate. Comuniștii nu…
14:40
Reacția ministrului Energiei după ce Charlie Ottley a reclamat că n-a avut curent trei zile # HotNews.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan susţine că „cineva de Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea jurnalistului britanic Charlie Ottley, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat…
Acum 4 ore
14:30
Cine este bucureșteanul vrea să introducă taxă pentru șoferii care nu au numere de București, dar circulă prin oraș. Are 2 case în America și a trecut prin multe partide # HotNews.ro
Pesedistul Dan Cristian Popescu a depus recent două proiecte în cadrul Consiliului General al Municipiului București prin care vrea să introducă o taxă de 3.5 euro pentru șoferii care intră în București, dar nu au…
14:20
FOTO. Pompierii din Londra se confruntă cu o record de incendii dintr-o sursă mai puțin obișnuită. O femeie chiar a murit # HotNews.ro
Pompierii din Londra au de stins tot mai multe incendii provocate de bicicletele și scuterele electrice, potrivit unei informări postate pe Facebook de instituție. „Astfel, până la data de 28 septembrie, în Londra au fost…
14:10
VIDEO Palestinienii se întorc la casele lor prin peisajul apocaliptic din Gaza: „Desigur, ele nu mai există, dar suntem fericiți” # HotNews.ro
Zeci de mii de palestinieni forțați să-și părăsească locuințele au început au început de vineri să meargă prin peisajul apocaliptic al Fâșiei Gaza pentru se întoarce la ruinele caselor lor, după ce armistițiul a intrat…
13:50
Coreea de Nord a prezentat un nou vehicul hipersonic și rachete balistice intercontinentale (ICBM) la o paradă militară vineri seara, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea, scrie…
13:20
Zelenski continuă să-l critice pe primarul Kievului după atacurile rusești. Ce îl nemulțumește pe liderul Ucrainei # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a arătat îngrijorat de modul în care este protejată infrastructura energetică a Kievului, declarând că „nu este mulțumit” de situația actuală, transmite Kyiv Independent. Comentariile lui Zelenski, făcute vineri, într-o conferință…
13:20
Țările UE nu s-au înțeles pe noile taxe pe țigările normale și electronice. Ce poziție au avut România și Bulgaria # HotNews.ro
Statele membre ale Uniunii Europene nu au reuşit să ajungă vineri la un acord privind propunerea Comisiei Europene de a creşte ratele minime de impozitare pentru ţigări şi de a le introduce, pentru prima dată,…
13:10
Marinela Chelaru, fosta actrița din grupul Vouă, a murit la vârsta de 66 de ani, a anunțat prezentatorul de televiziune Cristi Brancu, care a colaborat cu actrița la mai multe emisiuni. „Dumnezeu să te ierte…
13:00
Ministrul energiei nu exclude varianta unui „blackout”. Cum ar arăta „furtuna perfectă” care lăsa România în beznă # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că nu exclude posibilitatea unui blackout, adică oprirea generală a furnizării cu energie electrică, dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, aşa-numita ”furtună perfectă”. ”Facem tot ce ţine noi…
13:00
INTERVIU Reproșurile unui important primar PNL față de Bolojan: „Vă rog frumos, luați o decizie. Oricare” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan trebuie să comunice mai mult și să ia decizii bazate pe consultări reale cu cei care pun în practică măsurile pe care le ia Guvernul, consideră primarul municipiului Slatina, liberalul Mario de…
12:40
Exact ceea ce Klaus Iohannis susține că nu mai avea. Ce au găsit inspectorii ANAF au forțat ușa casei confiscate de la Klaus Iohannis # HotNews.ro
După ce inspectorii ANAF l-au executat silit recent pe fostul șef al statului pentru casa deținută ilegal în centrul Sibiului, șeful Fiscului vine cu noi precizări, la Antena 3. „Referitor la acțiunea ANAF, derulată în…
Acum 6 ore
12:20
Sorin Grindeanu explică momentul în care a ieșit din sală la Congresul UDMR: „Din perspectiva României există un singur imn oficial” # HotNews.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor și liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu, şi-a explicat, sâmbătă, gestul de a ieşi din sală la Congresul UDMR, în momentul în care s-a intonat Imnul Secuiesc, transmite News.ro. ”Eu ieri am…
12:10
După un weekend cu temperaturi ce vor urca până la 22 de grade, vremea se schimbă radical de la începutul săptămânii viitoare. „O masă de aer polar va coborî peste Europa Central-Estică și temperaturile vor…
12:00
Cursă contracronometru în Franța pentru premierul numit de Macron. Lecornu are termen până luni pentru două acțiuni majore # HotNews.ro
Sebastien Lecornu și-a început sâmbătă al doilea mandat în funcția de prim-ministru al Franței într-o atmosferă de incertitudine, fiind nevoit să aleagă un nou cabinet și să prezinte bugetul țări până luni, termenul limită, în…
11:40
Letonia a ordonat unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească țara până la 13 octombrie, după ce aceștia nu au reușit să demonstreze că stăpânesc limba letonă și că au trecut verificarea de…
11:30
VIDEO Atac masiv cu drone asupra Odesei peste noapte. Sute de mii de locuințe au rămas fără energie electrică # HotNews.ro
Atacurile rusești asupra regiunilor ucrainene au ucis cel puțin patru persoane și au rănit cel puțin 18, inclusiv un copil, în ultima zi, au anunțat duminică dimineață autoritățile regionale, potrivit Kyiv Independent. Serviciul de urgență…
11:20
Cum s-a aflat? Ana Blandiana, dezvăluiri din culisele premiilor Nobel: „Ni se atrăgea atenția că dacă facem publică propunerea noastră, ea nu va mai fi luată în considerare, pentru că propunerile sunt secrete” # HotNews.ro
Institutul Nobel a anunțat că face verificări privind posibile scurgeri de informații legate de câștigătorul premiului Nobel pentru Pace 2025, care a devenit favorită la pariuri în seara dinaintea anunțului. Într-un interviu acordat HotNews, scriitoarea…
11:00
VIDEO Ambasadorul Venezuelei la ONU a ironizat premiul pentru Pace primit de Maria Machado: „Merita alt Nobel” # HotNews.ro
Ambasadorul Venezuelei la ONU a ironizat premiul Nobel pentru pace acordat vineri Maria Corina Machado, spunând că politiciana care se opune regimului Maduro trebuia să primească Nobelul pentru fizică, potrivit AFP. „Nu știu care este…
10:50
VIDEO Cum s-a văzut viitorul mașinilor electrice și plug-in hybrid la Salonul Auto București # HotNews.ro
Salonul Auto București a fost, anul acesta, mai mult decât o expoziție. A fost o demonstrație de forță a industriei auto în plină transformare spre energia nouă. Dar producătorul care a atras privirile publicului a…
10:40
Nobel: Cinci premii în trei zile pentru o facultate care a stabilit un nou record mondial # HotNews.ro
Profesorii universitari și absolvenții Universității din California, cea mai bună universitate publică de cercetare din America, au câștigat cinci premii Nobel săptămâna aceasta, anunță instituția, într-un comunicat. Aceste realizări remarcabile ridică numărul premiilor Nobel acordate…
Acum 8 ore
10:30
Anunț major: Qatarul va avea o bază aeriană în SUA / Reacție furioasă a unei aliate a lui Trump: „Nu aș fi crezut niciodată” # HotNews.ro
Statele Unite și Qatarul au semnat un acord pentru ca Doha să poată construi o unitate care să găzduiască avioane de luptă F-15 și piloți pe o bază aeriană din Idaho, a anunțat secretarul american…
10:20
Alertă meteo pentru sâmbătă: Vânt puternic în zeci de județe / ANM a emis și un cod roșu pentru următoarele ore # HotNews.ro
Meteorologii au emis o alertă cod galben de vânt puternică, valabilă pentru 23 de județe pe parcursul acestei zile, 11 octombrie. În același timp, sâmbătă, până la ora 12.00, este cod roşu de vânt în…
10:00
Bogat investitor din Silicon Valley, atac la Greta Thunberg și la cei care vor limitarea AI: „Legionarii Antihristului” # HotNews.ro
Activista pentru climă Greta Thunberg şi toţi cei care resping progresele inteligenţei artificiale sunt „legionarii Antihristului”, a susţinut miliardarul Peter Thiel, influent investitor în tehnologie din Silicon Valley, relatează The Guardian și AFP, citată de…
09:40
Vremea din București va fi normală din punct de vedere al temperaturilor, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Vremea va fi normală termic, a transmis ANM înn prognoza specială pentru Capitală, unde sâmbătă a început să…
09:30
SuperLiga: Zeljko Kopic spune că Dinamo a depășit așteptările. „Ce am reuşit sezonul trecut era în plan abia pentru sezonul acesta” # HotNews.ro
Dinamo profită de pauza generată de meciurile echipei naţionale şi va face o deplasare în Macedonia, acolo unde urmează să aibă un meci contra celor de la FK Pelister. Clubul macedonean împlineşte 80 de ani…
09:20
SuperLiga: Concluziile lui Costel Gâlcă după primele 12 etape. Antrenorul Rapidului e mulțumit de atitudine, dar mai vrea ceva # HotNews.ro
Costel Gâlcă (53 de ani) a fost adus la Rapid în această vară și după primele 12 etape i-a dus pe giuleșteni pe locul secund în SuperLiga, notează Digisport. În cele 4 luni petrecute, Costel…
09:10
Doi cercetători acuză Apple de furt: „A doua zi a câștigat peste 200 de miliarde de dolari” # HotNews.ro
Apple a fost dată în judecată la curtea federală din California de către doi specialiști în neuroștiințe, care susțin că compania de tehnologie a utilizat în mod abuziv mii de cărți protejate prin drepturi de…
09:10
Mari restricții de trafic în acest weekend în Capitală pentru „Maratonul București 2025” # HotNews.ro
Concursul „Bucharest Marathon 2025” are loc sâmbătă și duminică în Capitală. Evenimentul se desfășoară pe trasee ce traversează marile bulevarde, astfel că vor fi impuse mai multe restricții de trafic. Startul pentru evenimentul sportiv se…
08:50
GDPR: E.ON România, amendată după ce au fost accesate neautorizat conturi de utilizatori, adrese de e-mail și parole. „Risc ridicat” de prejudicii financiare # HotNews.ro
Compania E.ON Energie România, controlată de colosul german E.ON, fost amendată în baza regulamentului GDPR de protecție a datelor personale, după un incident în care au fost accesate neautorizat conturi de utilizatori, adrese de e-mail…
08:50
Informații despre starea de sănătate a lui Donald Trump, prezentate de medicul prezidenţial. Ce spun doctorii săi # HotNews.ro
Donald Trump „continuă să se bucure de o stare de sănătate excelentă”, se arată în buletinul medical al preşedintelui american, publicat vineri după o vizită medicală „de rutină” făcută de Trump, transmite Reuters, citată de News.ro.…
08:40
„Este foarte suspect”. Institutul Nobel face acum o anchetă privind ce s-a întâmplat înainte de anunțarea premiului pentru Pace # HotNews.ro
Institutul Nobel va verifica dacă au existat scurgeri de informații înainte să anunțe, vineri, că îi acordă premiul pentru Pace liderului opoziției venezuelene Maria Corina Machado, potrivit presei norvegiene și France Presse. Șansele ca Machado…
Acum 12 ore
08:30
VIDEO Cercetătorii au descoperit ceva alarmant care se scurge de sub oceanul din jurul Antarcticii # HotNews.ro
Metanul care încălzește planeta scapă prin crăpături din fundul mării în Antarctica, pe măsură ce regiunea se încălzește, iar noi surse de scurgere sunt descoperite „într-un ritm uimitor”, au constatat oamenii de știință. Descoperirea ridică…
08:10
FOTOGALERIE Kim Jong Un a dezvăluit în fața lui Dmitri Medvedev și Li Qiang cea mai puternică armă a Coreei de Nord # HotNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asistat la o mare paradă militară în care a fost prezentată noua rachetă balistică intercontinentală în fața demnitarilor internaționali aflați în vizită, a informat sâmbătă agenția de presă oficială…
07:40
Tesla a lansat și pe piața din România noul Model Y mai ieftin, așa numita „Tesla pentru săraci” din cauza listei de echipamente sofisticate care au dispărut de pe mașină. Citește mai mult pe Profit.ro
07:40
VIDEO Trump anunță că a fost sunat de câștigătoarea Nobelului pentru Pace / Ce i-ar fi spus Machado # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a spus că laureata Premiului Nobel, Maria Corina Machado, l-a sunat și i-a spus că a acceptat premiul în onoarea lui, declarația venind după ce Casa Albă acuzase anterior că membrii…
07:10
Cine este omul care a înfruntat măsurile luate pe cod roșu, cu o postare virală: „S-a mers prea departe” # HotNews.ro
O postare pe pagina de Facebook Climatologie si Prognoze globale a devenit virală în seara în care a intrat în vigoare un cod roșu de ploi în București și cinci județe din sudul țării. HotNews.ro…
07:10
VIDEO. De ce nu știm mai multe despre ziua în care sovieticii au omorât mii de români – Întrebările ridicate de filmul „Pădurea de molizi”. „Nu și-a imaginat că soldații vor putea trage în plin în mii de oameni” # HotNews.ro
„Războiul nu se încheie când nu se mai trage, el se mută în sufletul omului unde stă o veșnicie”. Mi-a rămas în minte această expresie din filmul lui Tudor Giurgiu „Pădurea de molizi” pentru că,…
07:00
INTERVIU – Marilena Preda Sânc, despre arta în anii ’80: Supraviețuiam într-o lume care ne marginaliza # HotNews.ro
Marilena Preda Sânc vorbește într-un interviu acordat curatorial despre limitele existențiale ale ființei umane, despre cenzura din anii ’80 și autocenzura care există și azi, despre solidaritatea între artiștii optzeciști, despre ecologia ființării și integrarea…
07:00
Weekend trending în București, 11-12 octombrie: Festivalul luminii pe Victoriei, Imagine Dragons în biserică, cel mai mare flashmob de kendama din România și bărbați pe Mătăsari # HotNews.ro
În acest weekend, Bucureștiul își trăiește toamna post-cod roșu printre ploi, spectacole de lumini, maratoane, kendame și premiere. De la instalațiile futuriste de pe Calea Victoriei până la confesiunile pe scena de la Teatru Nou,…
Acum 24 ore
00:50
Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă, date în judecată pentru că nu au organizat alegeri pentru Primăria Capitalei # HotNews.ro
Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă au fost date în judecată pentru că nu au organizat, în termenul legal de 90 de zile, alegeri pentru postul de primar general al Capitalei, rămas vacant după ce Nicuşor…
00:00
Macron, decizie surprinzătoare privind noul prim-ministru. Președintele Franței nu vrea anticipate # HotNews.ro
Președintele Franței Emmanuel Macron l-a desemnat pe Sebastien Lecornu ca prim-ministru, renumindu-l în funcție după ce acesta a demisionat din funcție la începutul săptămânii. Macron speră că apropiatul său va putea obține suficientă susținere într-un…
