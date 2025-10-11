Două aeronave britanice de supraveghere au patrulat granița de est a NATO, într-o demonstrație de unitate în fața Rusiei. Misiunea, inclusiv prin spațiul aerian al României, a fost susținută de un avion american de realimentare în aer.

12:30

CCR avea pe ordinea de zi patru contestații la cel de-al doilea pachet de legi pentru reducerea deficitului bugetar. Exceptând contestația formulată de Înalta Curte față de modificările aduse legii pensionării magistraților, celelalte trei au fost depuse de partidele extremiste AUR, SOS sau POT. A respins azi doar sesizarea cu privire la guvernarea corporativă a […]