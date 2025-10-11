Duelul arbitrat de Istvan Kovacs, tensionat! Ce s-a întâmplat înainte de Serbia - Albania

Sport.ro, 11 octombrie 2025 19:50

Istvan Kovacs va arbitra duelul încins dintre Serbia și Albania.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 15 minute
19:50
Vărule, ce faci? Finala Mastersului de la Shanghai e una specială. Care e motivul Sport.ro
Se joacă pentru trofeu la Mastersul de la Shanghai cu o miză... specială! Cine câștigă în familie?
19:50
Duelul arbitrat de Istvan Kovacs, tensionat! Ce s-a întâmplat înainte de Serbia - Albania Sport.ro
Istvan Kovacs va arbitra duelul încins dintre Serbia și Albania.
Acum o oră
19:30
Mesajul federației după ce românul Lauret Rodriguez a obținut argintul la ”smuls” la Mondialele de la Forde Sport.ro
Lauret Rodriguez a făcut spectacol la Campionatele Mondiale de haltere IWF 2025.
19:10
Veste excelentă pentru Mircea Lucescu înaintea meciului cu Austria Sport.ro
Unul dintre jucătorii de bază ai naționalei s-a antrenat cu grupul.
19:10
A marcat la două zile după ce i-a murit tatăl. "Cu dragoste se vindecă totul" Sport.ro
Când îți moare un părinte, e cumplit să o iei de la capăt, să-ți vezi de cursul firesc al vieții.
Acum 2 ore
18:50
Ciprian Marica a lansat o întrebare înainte de România - Austria: „Pare că ceva nu e normal” Sport.ro
Ciprian Marica a vorbit despre importanța duelului de duminică cu Austria.
18:40
"Va fi altă mâncare de pește!" Dănciulescu știe exact ce va fi la România - Austria, în preliminariile Cupei Mondiale 2026 Sport.ro
România - Austria e duminică, de la 21:45, pe Arena Națională.
18:30
Exclus din primul ”11” înainte de România - Austria Sport.ro
Cele două reprezentative își dau întâlnire duminică seară, de la ora 21:45.
18:10
A murit Flavius Domide! Mesajul lui UTA Arad după decesul legendarului jucător Sport.ro
UTA a anunțat decesul lui Flavius Domide.
Acum 4 ore
18:00
Mentalitate de campion! Sabău nu glumește înainte de România - Austria, în preliminariile Cupei Mondiale 2026 Sport.ro
România - Austria e duminică, de la 21:45, pe Arena Națională, în prelimiariile Cupei Mondiale 2026.
17:40
Nu te supăra, frate! Cine l-a învins pe 'zeul' Leon Marchand la Cupa Mondială de la Carmel Sport.ro
Leon Marchand e unul dintre cei mai valoroși înotători ai lumii.
17:40
Inter transferă direct de la Juventus! 20.000.000 de euro pentru fotbalistul dorit de Chivu Sport.ro
Inter ar putea aduce un fotbalist de la Juventus.
17:10
Câte bilete s-au vândut până acum la România - Austria: ”Și-au anunțat deja prezența” Sport.ro
România primește vizita Austriei duminică seară pe Arena Națională.
17:00
Neprevăzut! Djokovic, 'demis' de la Mastersul de la Shanghai de un jucător aflat pe locul 204 ATP Sport.ro
Novak Djokovic, eliminat în semifinale.
17:00
Gigi Becali, refuzat?! Ce se întâmplă cu jucătorul dorit de FCSB Sport.ro
Gigi Becali a pus ochii pe unul dintre jucătorii de mare perspectivă din Superliga.
16:40
Messi, la un pas să fie coleg cu fostul adversar de la Real! Inter Miami a pus ochii pe fundașul cotat la 6 milioane de euro Sport.ro
Inter Miami intenționează să transfere un fost fundaș de la Real Madrid.
16:30
Glory 104 | Alin Nechita se bate cu noul star al greilor, LIVE pe VOYO de la 18:00 Sport.ro
Gala Glory 104 e transmisă în direct de la 18:00 pe VOYO și de la 21:00 pe Pro Arena.
16:30
Gabi Balint: ”El va fi atacant cu Austria” Sport.ro
România - Austria este LIVE TEXT pe Sport.ro duminică seară, de la ora 21:45.
16:30
Rezultat neașteptat în amicalul Rapidului! S-au marcat nouă goluri Sport.ro
Rapid s-a impus în meciul amical împotriva lui CS Tunari, organizat în pauza pentru echipele naționale.
16:20
Glory 104 | Alin Nechita se bate cu noul star al greilor, LIVE pe VOYO și Pro Arena (21:00) Sport.ro
Gala Glory 104 e transmisă în direct de la 21:00 pe VOYO și pe Pro Arena.
Acum 6 ore
15:40
Marian Iancu e dur: ”Am urmărit România - Moldova și, recunosc, mi-am pierdut două ore din viață. M-a și luat somnul” Sport.ro
Meciul amical s-a încheiat 2-1.
15:20
Cosmin Olăroiu, discurs istoric în Emirate: "Urmează cele mai importante două meciuri din istoria noastră!" Sport.ro
Cosmin Olăroiu, antrenorul român al naționalei Emiratelor Arabe Unite, a susținut un discurs mobilizator înaintea celor mai importante partide din preliminariile pentru Campionatul Mondial.
15:20
Convocarea de urgență! Fotbalistul ia primul zbor să se antreneze alături de națională Sport.ro
Val de accidentări înaintea duelului decisiv din preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026!
15:10
Gata, stop joc! Mircea Lucescu a decis cine va apăra poarta României în meciul cu Austria Sport.ro
România se pregătește de duelul decisiv cu Austria, duminică seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. 
15:10
Costel Gâlcă, antrenorul lui Rapid, a lăudat-o pe FCSB Sport.ro
Roș-albaștrii se situează pe locul 11 în clasament cu 13 puncte.
15:00
Gigi Becali a impus 'legea marțială' la FCSB! Strategie unică în Superliga: "E ordin de zi pe unitate!" Sport.ro
Rezultatele sub așteptări, locul 11 în clasament, o aruncătură de băț deasupra retrogradării, l-au făcut pe Gigi Becali să intervină în forță la echipă.
14:40
Florin Tănase, mesaj direct înainte de România - Austria: "Să câștigăm și cu gol de fundaș! Nu contează cine înscrie" Sport.ro
Înaintea duelului crucial cu Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială, Florin Tănase a transmis un mesaj de unitate și determinare.
14:30
„Ce cred italienii despre Chivu?” Răspunsul unui fost „titan” din Serie A Sport.ro
Cristi Chivu continuă să impresioneze pe banca lui Inter Milano. 
14:10
Anunțul de ultimă oră al lui Lucescu! Un titular este OUT pentru meciul cu Austria: "Nu s-a antrenat deloc" Sport.ro
Echipa națională a României a primit o veste proastă înaintea duelului crucial cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale 2026.
Acum 8 ore
14:00
Mircea Lucescu s-a enervat la conferința de presă: ”Nu pune întrebarea! Nu vreau să răspund, no comment! Înțelegeți asta?” Sport.ro
Selecționerul României a fost prezent sâmbătă, la prânz, la conferința de presă premergătoare meciului cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
13:50
Ducati i-a găsit înlocuitor lui Marc Marquez! Experimentatul pilot care îi va lua locul în Marele Premiu al Australiei Sport.ro
Pilotul italian Michele Pirro îl va înlocui la Marele Premiu al Australiei (17-19 octombrie) pe septuplul campion mondial la clasa MotoGP, spaniolul Marc Marquez, accidentat la umărul drept, a anunţat, vineri, echipa Ducati.
13:40
Becali a impus legea la FCSB: "Sub 1,80 m, nu mai transferăm!" Răspunsul fabulos dat când a fost întrebat de Messi Sport.ro
Gigi Becali a stabilit o nouă politică de transferuri la FCSB, una bazată pe un criteriu fizic strict: înălțimea.
13:40
Mircea Lucescu o înțeapă pe Austria după 10-0 cu San Marino: ”Când jucam eu...” Sport.ro
România - Austria este duminică seară de la ora 21:45.
13:40
România - Austria, LIVE TEXT duminică seară de la ora 21:45 | Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026 Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre România și Austria duminică seară, de la ora 21:45.
13:30
Portugalia lui Ronaldo și Spania joacă astăzi în preliminariile CM 2026! Seară plină de fotbal pe Sport.ro Sport.ro
Sâmbătă seară, fotbalul internațional revine în forță! 
13:00
Plouă cu bani în Anglia! Cine sunt cei mai bine plătiți fotbaliști din Premier League (exclusiv pe VOYO) Sport.ro
Premier League rămâne campionatul cu cele mai mari salarii din lume, iar sezonul 2025/2026 confirmă acest lucru. 
12:30
Marius Lăcătuș știe cum poate fi Austria oprită: ”Asta trebuie să facem” Sport.ro
România - Austria este duminică seară de la ora 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
12:10
Radu, scos din poartă? Sorin Cârțu are informații din interior: "Eu știu că nu apără el!" Sport.ro
Atmosferă încinsă la națională înaintea duelului crucial cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale.
12:10
Pronosticul lui Eric de Oliveira înainte de România - Austria: „Fotbalul e fotbal!” Sport.ro
România înfruntă Austria, duminică seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională, într-un meci crucial din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Duelul va fi transmis în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 12 ore
12:00
AS Monaco și-a demis antrenorul! Ligue 1 se vede în exclusivitate pe VOYO Sport.ro
Primul eșalon al Franței se vede în exclusivitate în România pe VOYO.
11:50
Kylian Mbappe a deschis subiectul despre Lamine Yamal: cum l-a descris francezul pe rivalul său de la FC Barcelona Sport.ro
Lamine Yamal (18 ani) este cotat la 200.000.000 de euro de site-urile de specialitate.
11:20
Bourceanu face o comparație între el și un jucător de la FCSB: „Dincolo de limitele mele!” Sport.ro
Superliga a început cu rezultate surprinzătoare, iar după primele șapte etape, FCSB se află abia pe locul 11, cu 13 puncte. 
11:10
Vinicius a rupt tăcerea despre Carlo Ancelotti: ”Este evident” Sport.ro
Cei doi au colaborat la Real Madrid, iar în prezent ”Don Carlo” este antrenorul lui Vinicius la naționala Braziliei.
11:10
Planul care-l pune pe jar pe Gigi Becali! Anunțul ministrului Apărării despre promovarea Stelei în Liga 1 Sport.ro
Războiul pentru identitatea „roș-albastră” se poate muta în curând direct pe gazonul din Liga 1!
11:00
Ancelotti, rege și la bani! Italianul este cel mai bine plătit selecționer din lume. Cum arată topul Sport.ro
Carlo Ancelotti domină și clasamentul financiar al selecționerilor. 
10:50
Cine arbitrează România - Austria: ”centralul” i-a obsedat pe tricolori la ultimul meci Sport.ro
România - Austria este duminică seară, de la ora 21:45.
10:40
Se reface tripleta de vis! Beckham îl aduce pe Neymar lângă Messi și Suarez pentru un atac de senzație în MLS Sport.ro
David Beckham (50 de ani) pregătește o mutare de proporții la Inter Miami.
10:10
Arabii nu se opresc! 300.000.000 de euro pentru starul lui Real Madrid Sport.ro
Al-Ahli aruncă bomba iernii pe piața transferurilor! 
10:00
Francezii au făcut anunțul despre Kylian Mbappe Sport.ro
Căpitanul Kylian Mbappe, care s-a accidentat din nou la glezna dreaptă în meciul împotriva Azerbaidjanului, nu va face deplasarea în Islanda, a anunţat în noaptea de vineri spre sâmbătă conducerea echipei naţionale a Franţei.
09:50
Dinamo, anunț de ultim moment înaintea derby-ului cu Rapid: "S-au vândut fulger!" Sport.ro
Interesul pentru marele derby dintre Dinamo și Rapid, programat pe 19 octombrie, a explodat.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.