Duelul arbitrat de Istvan Kovacs, tensionat! Ce s-a întâmplat înainte de Serbia - Albania
Sport.ro, 11 octombrie 2025 19:50
Istvan Kovacs va arbitra duelul încins dintre Serbia și Albania.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
19:50
Se joacă pentru trofeu la Mastersul de la Shanghai cu o miză... specială! Cine câștigă în familie?
19:50
Duelul arbitrat de Istvan Kovacs, tensionat! Ce s-a întâmplat înainte de Serbia - Albania # Sport.ro
Istvan Kovacs va arbitra duelul încins dintre Serbia și Albania.
Acum o oră
19:30
Mesajul federației după ce românul Lauret Rodriguez a obținut argintul la ”smuls” la Mondialele de la Forde # Sport.ro
Lauret Rodriguez a făcut spectacol la Campionatele Mondiale de haltere IWF 2025.
19:10
Unul dintre jucătorii de bază ai naționalei s-a antrenat cu grupul.
19:10
Când îți moare un părinte, e cumplit să o iei de la capăt, să-ți vezi de cursul firesc al vieții.
Acum 2 ore
18:50
Ciprian Marica a lansat o întrebare înainte de România - Austria: „Pare că ceva nu e normal” # Sport.ro
Ciprian Marica a vorbit despre importanța duelului de duminică cu Austria.
18:40
"Va fi altă mâncare de pește!" Dănciulescu știe exact ce va fi la România - Austria, în preliminariile Cupei Mondiale 2026 # Sport.ro
România - Austria e duminică, de la 21:45, pe Arena Națională.
18:30
Cele două reprezentative își dau întâlnire duminică seară, de la ora 21:45.
18:10
UTA a anunțat decesul lui Flavius Domide.
Acum 4 ore
18:00
Mentalitate de campion! Sabău nu glumește înainte de România - Austria, în preliminariile Cupei Mondiale 2026 # Sport.ro
România - Austria e duminică, de la 21:45, pe Arena Națională, în prelimiariile Cupei Mondiale 2026.
17:40
Nu te supăra, frate! Cine l-a învins pe 'zeul' Leon Marchand la Cupa Mondială de la Carmel # Sport.ro
Leon Marchand e unul dintre cei mai valoroși înotători ai lumii.
17:40
Inter transferă direct de la Juventus! 20.000.000 de euro pentru fotbalistul dorit de Chivu # Sport.ro
Inter ar putea aduce un fotbalist de la Juventus.
17:10
România primește vizita Austriei duminică seară pe Arena Națională.
17:00
Neprevăzut! Djokovic, 'demis' de la Mastersul de la Shanghai de un jucător aflat pe locul 204 ATP # Sport.ro
Novak Djokovic, eliminat în semifinale.
17:00
Gigi Becali a pus ochii pe unul dintre jucătorii de mare perspectivă din Superliga.
16:40
Messi, la un pas să fie coleg cu fostul adversar de la Real! Inter Miami a pus ochii pe fundașul cotat la 6 milioane de euro # Sport.ro
Inter Miami intenționează să transfere un fost fundaș de la Real Madrid.
16:30
Gala Glory 104 e transmisă în direct de la 18:00 pe VOYO și de la 21:00 pe Pro Arena.
16:30
România - Austria este LIVE TEXT pe Sport.ro duminică seară, de la ora 21:45.
16:30
Rapid s-a impus în meciul amical împotriva lui CS Tunari, organizat în pauza pentru echipele naționale.
16:20
Glory 104 | Alin Nechita se bate cu noul star al greilor, LIVE pe VOYO și Pro Arena (21:00) # Sport.ro
Gala Glory 104 e transmisă în direct de la 21:00 pe VOYO și pe Pro Arena.
Acum 6 ore
15:40
Marian Iancu e dur: ”Am urmărit România - Moldova și, recunosc, mi-am pierdut două ore din viață. M-a și luat somnul” # Sport.ro
Meciul amical s-a încheiat 2-1.
15:20
Cosmin Olăroiu, discurs istoric în Emirate: "Urmează cele mai importante două meciuri din istoria noastră!" # Sport.ro
Cosmin Olăroiu, antrenorul român al naționalei Emiratelor Arabe Unite, a susținut un discurs mobilizator înaintea celor mai importante partide din preliminariile pentru Campionatul Mondial.
15:20
Val de accidentări înaintea duelului decisiv din preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026!
15:10
Gata, stop joc! Mircea Lucescu a decis cine va apăra poarta României în meciul cu Austria # Sport.ro
România se pregătește de duelul decisiv cu Austria, duminică seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
15:10
Roș-albaștrii se situează pe locul 11 în clasament cu 13 puncte.
15:00
Gigi Becali a impus 'legea marțială' la FCSB! Strategie unică în Superliga: "E ordin de zi pe unitate!" # Sport.ro
Rezultatele sub așteptări, locul 11 în clasament, o aruncătură de băț deasupra retrogradării, l-au făcut pe Gigi Becali să intervină în forță la echipă.
14:40
Florin Tănase, mesaj direct înainte de România - Austria: "Să câștigăm și cu gol de fundaș! Nu contează cine înscrie" # Sport.ro
Înaintea duelului crucial cu Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială, Florin Tănase a transmis un mesaj de unitate și determinare.
14:30
Cristi Chivu continuă să impresioneze pe banca lui Inter Milano.
14:10
Anunțul de ultimă oră al lui Lucescu! Un titular este OUT pentru meciul cu Austria: "Nu s-a antrenat deloc" # Sport.ro
Echipa națională a României a primit o veste proastă înaintea duelului crucial cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale 2026.
Acum 8 ore
14:00
Mircea Lucescu s-a enervat la conferința de presă: ”Nu pune întrebarea! Nu vreau să răspund, no comment! Înțelegeți asta?” # Sport.ro
Selecționerul României a fost prezent sâmbătă, la prânz, la conferința de presă premergătoare meciului cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
13:50
Ducati i-a găsit înlocuitor lui Marc Marquez! Experimentatul pilot care îi va lua locul în Marele Premiu al Australiei # Sport.ro
Pilotul italian Michele Pirro îl va înlocui la Marele Premiu al Australiei (17-19 octombrie) pe septuplul campion mondial la clasa MotoGP, spaniolul Marc Marquez, accidentat la umărul drept, a anunţat, vineri, echipa Ducati.
13:40
Becali a impus legea la FCSB: "Sub 1,80 m, nu mai transferăm!" Răspunsul fabulos dat când a fost întrebat de Messi # Sport.ro
Gigi Becali a stabilit o nouă politică de transferuri la FCSB, una bazată pe un criteriu fizic strict: înălțimea.
13:40
România - Austria este duminică seară de la ora 21:45.
13:40
România - Austria, LIVE TEXT duminică seară de la ora 21:45 | Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026 # Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre România și Austria duminică seară, de la ora 21:45.
13:30
Portugalia lui Ronaldo și Spania joacă astăzi în preliminariile CM 2026! Seară plină de fotbal pe Sport.ro # Sport.ro
Sâmbătă seară, fotbalul internațional revine în forță!
13:00
Plouă cu bani în Anglia! Cine sunt cei mai bine plătiți fotbaliști din Premier League (exclusiv pe VOYO) # Sport.ro
Premier League rămâne campionatul cu cele mai mari salarii din lume, iar sezonul 2025/2026 confirmă acest lucru.
12:30
România - Austria este duminică seară de la ora 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
12:10
Radu, scos din poartă? Sorin Cârțu are informații din interior: "Eu știu că nu apără el!" # Sport.ro
Atmosferă încinsă la națională înaintea duelului crucial cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale.
12:10
România înfruntă Austria, duminică seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională, într-un meci crucial din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Duelul va fi transmis în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 12 ore
12:00
Primul eșalon al Franței se vede în exclusivitate în România pe VOYO.
11:50
Kylian Mbappe a deschis subiectul despre Lamine Yamal: cum l-a descris francezul pe rivalul său de la FC Barcelona # Sport.ro
Lamine Yamal (18 ani) este cotat la 200.000.000 de euro de site-urile de specialitate.
11:20
Bourceanu face o comparație între el și un jucător de la FCSB: „Dincolo de limitele mele!” # Sport.ro
Superliga a început cu rezultate surprinzătoare, iar după primele șapte etape, FCSB se află abia pe locul 11, cu 13 puncte.
11:10
Cei doi au colaborat la Real Madrid, iar în prezent ”Don Carlo” este antrenorul lui Vinicius la naționala Braziliei.
11:10
Planul care-l pune pe jar pe Gigi Becali! Anunțul ministrului Apărării despre promovarea Stelei în Liga 1 # Sport.ro
Războiul pentru identitatea „roș-albastră” se poate muta în curând direct pe gazonul din Liga 1!
11:00
Ancelotti, rege și la bani! Italianul este cel mai bine plătit selecționer din lume. Cum arată topul # Sport.ro
Carlo Ancelotti domină și clasamentul financiar al selecționerilor.
10:50
România - Austria este duminică seară, de la ora 21:45.
10:40
Se reface tripleta de vis! Beckham îl aduce pe Neymar lângă Messi și Suarez pentru un atac de senzație în MLS # Sport.ro
David Beckham (50 de ani) pregătește o mutare de proporții la Inter Miami.
10:10
Al-Ahli aruncă bomba iernii pe piața transferurilor!
10:00
Căpitanul Kylian Mbappe, care s-a accidentat din nou la glezna dreaptă în meciul împotriva Azerbaidjanului, nu va face deplasarea în Islanda, a anunţat în noaptea de vineri spre sâmbătă conducerea echipei naţionale a Franţei.
09:50
Interesul pentru marele derby dintre Dinamo și Rapid, programat pe 19 octombrie, a explodat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.