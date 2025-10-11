Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
ObservatorNews, 11 octombrie 2025 19:50
Guvernul hotărăşte în următoarele 10 zile dacă măreşte salariul minim pe economie. Decizia de majorare poate aduce şi bani în plus, la venituri, dar şi bani în minus, amenzile de circulaţie sunt stabilite în funcţie de salariul minim. Trei variante de creştere sunt luate în calcul.
Acum 5 minute
20:00
România, la un pas de "junk". Agențiile de rating mențin avertismentele privind economia # ObservatorNews
România rămâne în zona de risc din perspectiva marilor agenții internaționale de rating. Standard & Poor's a reconfirmat ratingul de țară, însă a păstrat perspectiva negativă, menținând astfel România la un pas de categoria "junk" - nerecomandată investițiilor.
Acum 15 minute
19:50
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiunea a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani # ObservatorNews
Anchetă complicată la Giurgiu! Un adolescent de 17 ani a murit azi-noapte după ce a intrat cu motocicleta într-o maşină de poliţie care i-a tăiat calea. Agentul de la volan era în misiune, dar cu toate acestea este cercetat acum. Superiorii lui vor să afle dacă putea evita tragedia. Elevul care şi-a pierdut viaţa avea permis doar de un an. Motocicletele erau marea lui pasiune, iar cei care îl cunosc spun că era mereu prudent.
19:50
Soldaţi în realitatea virtuală. Armata a venit la Bucharest Gaming Week cu simulatoare de zbor şi roboţi # ObservatorNews
România devine vedetă în lumea jocurilor video! La Bucharest Gaming Week, de la Romexpo, realitatea virtuală, simulatoarele Armatei și jocurile create de studiouri românești au atras mii de pasionați. Peste opt milioane de români se destind în fiecare lună cu jocuri video.
19:50
Acum 2 ore
18:20
Detaliul neaşteptat de la ziua lui Putin. Farfuria liderului rus a atras toate privirile # ObservatorNews
Vladimir Putin și-a sărbătorit cea de-a 73-a aniversare pe 7 octombrie. Cu această ocazie, liderul rus a invitat un grup de generali la o cină festivă, iar un videoclip de la eveniment a devenit viral. Un detaliu care a atras atenția internauților a fost farfuria președintelui, potrivit publicaţiei Onet.
18:20
Falsuri pe bandă rulantă: Șapte persoane cercetate în Covasna pentru documente contrafăcute # ObservatorNews
Șapte persoane sunt cercetate de procurorii DIICOT Covasna pentru falsificarea și vânzarea de documente oficiale, printre care acte de identitate, diplome și permise de conducere. Cinci dintre inculpați au fost arestați preventiv, informează DIICOT.
Acum 4 ore
17:40
"Călin Georgescu nu s-a născut din neant". Orban, despre "cea mai proastă decizie" luată de Iohannis # ObservatorNews
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat că fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu nu s-a născut din neant și că apariția sa a fost rezultatul unei decizii greșite a fostului președinte Klaus Iohannis, care a creat monstruoasa coaliție dintre PSD și PNL.
17:20
Satul care te plăteşte cu 23.000 € pentru a te muta acolo. Cum diferă de programul "case la 1 €" # ObservatorNews
Un sat din Toscana oferă până la 20.000 de euro celor care vor să se mute acolo, scrie CNN. Mica localitate medievală se confruntă cu o problemă tot mai gravă: depopularea.
17:10
Fostul preşedinte al Statelor Unite, Joe Biden, urmează un tratament cu radioterapie după ce, în luna mai, a fost diagnosticat cu cancer de prostată, conform Reuters, informează News.ro.
17:00
În ce condiţii ar putea fi posibil un blackout în România. Ministrul Energiei explică scenariile # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că un blackout nu poate fi exclus complet, dar ar putea avea loc doar în condiții extreme, atunci când mai mulți factori negativi se suprapun, ceea ce el a numit "furtuna perfectă", informează News.ro.
16:50
Reacţia clinicii din Constanţa, după declaraţiile ministrului Rogobete: "Unitatea este dotată cu o secție ATI" # ObservatorNews
În urma tragediei în care Mădălina, tânăra de 29 de ani, a murit după ce a născut la clinica privată Armonia Hospital, ministrul Sănătăţii a anunțat trimiterea Corpului de Control și a Inspecției Sanitare de Stat pentru a verifica unitatea medicală. Reprezentanții clinicii susțin că secția de Anestezie și Terapie Intensivă este complet echipată, autorizată și funcțională.
16:40
Orban, întrebat ce le răspunde celor care spun că Nicuşor Dan nu are faţă de preşedinte: Are caracter # ObservatorNews
Fostul premier şi actualul consilier prezidenţial Ludovic Orban îl susţine public pe Nicuşor Dan, spunând că actualul edil are toate calităţile necesare pentru funcţia de preşedinte al României. "Are, cu siguranţă, caracter de preşedinte, are minte de preşedinte", a declarat Orban la Digi24, conform News.ro.
16:30
Acum 6 ore
16:00
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani # ObservatorNews
Eduard, adolescentul de 17 ani care a murit în noaptea de joi spre vineri, după ce motocicleta pe care o conducea a fost lovită de o autospecială de poliție, în Giurgiu, a fost fiul fostului procuror Andreea Albu.
15:50
Președintele Donald Trump s-a vaccinat anti-Covid și antigripal în timpul vizitei sale la Spitalul Militar Walter Reed, vineri, potrivit unui memorandum emis de Casa Albă de către medicul său. Potrivit aceleiaşi surse, liderul american se află într-o stare de sănătate excelentă.
14:10
Serviciul de frontieră al Estoniei a decis vineri seara să închidă punctul de trecere a frontierei de la Saatse, deoarece grănicerii au observat pe teritoriul Rusiei o unitate militară mai mare decât de obicei.
Acum 8 ore
14:00
Tehnică militară, prezentată la Cincu. MApN şi Forţele Armate franceze arată dotările grupului de luptă NATO # ObservatorNews
Armata României și Forțele Armate ale Franței prezintă în acest weekend tehnicile militare folosite de grupul de luptă NATO dizlocat la Cincu, în judeţul Braşov. Jurnaliştii din toată ţara au fost invitaţi la eveniment.
13:50
Minivacanţă mai scurtă cu preţuri mai mari. Care sunt ofertele de 1 decembrie în Maramureş # ObservatorNews
Minivacanţa de 1 decembrie vine cu mai puţine zile libere. Însă, paradoxal, e mai scumpă. Tarifele la pachetele turistice au crescut cu 10 la sută.
13:40
Bogdan Ivan: "Suntem pregătiţi de iarnă, suntem cel mai mare producător de gaze naturale din Europa" # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, sâmbătă, că România este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, chiar şi ânainte de a începe extracţia din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Odată cu exploatarea acelui zăcământ, la finalul anului 2027, vom fi mult mai puternici energetic. Pentru această iarnă, ministrul afirmă că "suntem pregătiţi", întrucât depozitele sunt umplute cu gaz în proporţie de 95,5%, peste media UE, informează news.ro.
13:40
Salariul minim ar putea creşte. Guvernul are la dispoziţie câteva zile ca să decidă dacă românii vor simţi ceva în plus în portofel sau dacă vor rămâne doar cu o eventuală promisiune. Trei variante de creştere sunt pe masă, potrivit surselor Observator. Şi tot potrivit lor, statul nu ar avea, de fapt, bani pentru majorări anul viitor.
13:10
În ultimii ani, artista a fost afectată de patru accidente vasculare cerebrale care i-au împiedicat revenirea pe scenă, iar retragerea din lumina reflectoarelor a fost impusă de starea sa de sănătate.
13:00
Rogobete, despre cazul Mădălinei: "Nu e prima dată când se întâmplă aşa ceva într-o clinică... improvizată" # ObservatorNews
Detaliii tulburătoare au ieşit la iveală despre tânăra mamă care a murit după naştere, la o clinică privată din Constanţa. Soţul femeii acuză medicii că au intrat prea târziu cu ea în sala de operaţie, iar transfuzia de sânge care, poate, i-ar fi salvat viaţa a ajuns abia când tânăra era în stare critică. În urma acestui caz, ministrul Sănătăţii a dispus controale la nivel local dar şi la nivel naţional.
12:50
Un mort şi 6 răniţi, după un accident cu 3 maşini în Cluj. Un şofer de 45 de ani a intrat pe contrasens # ObservatorNews
Un mort şi şase răniţi, este bilanţul unui accident grav între trei maşini. Unul dintre şoferi a intrat pe contrasens fără să se asigure.
12:20
Zeci de mii de oameni într-o coadă întinsă pe câţiva kilometri pentru racla cu moaştele Sfintei Parascheva # ObservatorNews
Peste 25.000 de oameni aşteaptă la rând, sâmbătă dimineaţă, pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Rândul măsoară câţiva kilometri şi se întinde de la Catedrală până în zona Podu Roş, timpul de aşteptare fiind de peste 10 ore.
Acum 12 ore
11:40
Proaspăt reconfirmat pe funcţie, premierul Franţei este acum ameninţat cu o moţiune de cenzură # ObservatorNews
Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu, abia reconfirmat în funcţie vineri seara, este deja ameninţat cu o moţiune de cenzură din partea socialiştilor, dacă nu face imediat mai multe concesii majore, printre care suspendarea reformei pensiilor.
11:40
O femeie din Medgidia, reţinută alături de cele două fiice ale sale după ce au bătut un medic # ObservatorNews
O femeie şi cele două fiice ale sale au fost reţinute de poliţiştii din Constanţa, pentru 24 de ore, după ce au agresat un medic la spitalul din Medgidia. Victima a suferit echimoze şi zgârieturi la nivelul feţei.
11:20
Coreea de Nord dezvăluie cea mai nouă rachetă balistică intercontinetală din arsenal # ObservatorNews
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat o mare paradă militară în care a fost prezentată noua rachetă balistică intercontinentală în fața demnitarilor internaționali aflați în vizită, a informat sâmbătă agenția de presă oficială KCNA, citată de Reuters.
11:00
679 de atacuri ale Rusiei în 24 de ore, doar în Zaporojie. Trupele Moscovei au lovit pe tot frontul # ObservatorNews
Forţele de invazie ruseşti au lansat într-un interval de 24 de ore 679 de atacuri împotriva regiunii ucrainene Zaporojie, soldate cu cel puţin doi morţi - o femeie de 66 de ani şi un băiat de 7 ani - şi 11 răniţi, a relatat şeful administraţiei militare a regiunii, Ivan Fedorov, prin intermediul aplicaţiei Telegram.
10:50
Îngrijorări în Statele Unite, după ce Qatar a anunţat că va construi o bază militară pe teritoriul american # ObservatorNews
Statele Unite și Qatarul au semnat un acord pentru ca Doha să poată construi o bază care să găzduiască avioane de luptă F-15 și piloți pe o bază aeriană din Idaho, a anunțat vineri ministrul american al Apărării, Pete Hegseth.
10:40
Fiul procurorului din Giurgiu, mort după un accident cu Poliţia: autospeciala în misiune n-a oprit la Stop # ObservatorNews
Este anchetă la Poliția Giurgiu după ce o autospecială a lovit mopedul condus de fiul fostului procuror Andreea Albu. Copilul a murit în urma accidentului produs sâmbătă dimineața.
10:30
Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg şi toţi cei care resping progresele inteligenţei artificiale sunt "legionarii Antihristului", a susţinut Peter Thiel, influent investitor din Silicon Valley, în cadrul unei serii de conferinţe cu uşile închise la San Francisco.
10:30
Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit" # ObservatorNews
Un român stabilit în Germania împreună cu întreaga familie a dezvăluit cât câştigă lunar într-un clip pe TikTok. Deşi suma este una considerabilă la prima vedere, după ce sunt scăzute cheltuielile curente rămân foarte puţini bani.
09:50
Amendă uriaşă pentru o femeie din Bistriţa care a ars deşeuri lângă o conductă de gaze # ObservatorNews
O femeie în vârstă de 57 de ani, din Bistrița, a fost amedată cu 30.000 de lei, după de jandarmii au fost sesizați că aceasta arde în aer liber deșeuri, precum saltele, cauciucuri și electrocasnice, în apropierea unei magistrale de gaz, ceea ce ar fi putut produce o explozie, informează Mediafax.
09:40
Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 a lovit, sâmbătă dimineața, în apropierea regiunii Kamchatka din Rusia, potrivit GFZ, citat de Reuters.
09:30
Toamna legumelor scumpe. Pieţele sunt pline ochi, dar cumpărătorii nu îşi mai permit aşa multe # ObservatorNews
Românilor li s-a tăiat pofta de zacuscă şi murături. Deşi pieţele sunt pline ochi de bunătăţi, cumpărătorii nu mai pleacă acasă cu sacoșele pline ca altădată. Iar asta, evident, din cauza sumelor mari de bani pe care trebuie să le scoată din buzunar pentru câteva produse.
09:10
Oradea, capitala benzii desenate. Sute de copii au transformat Piaţa Unirii într-un uriaş atelier de creaţie # ObservatorNews
Oradea bate recordul... cu carioca! Cea mai lungă bandă desenată din România a prins viaţă chiar în inima oraşului. Aproape 600 de elevi au transformat Piaţa Unirii într-un uriaş atelier de creaţie în aer liber: 230 de metri de hârtie reciclată, plină ochi cu poveşti despre oraş, istorie, tradiţii şi vise colorate. Un adevărat record naţional care îmbină arta, educaţia şi dragostea pentru patrimoniu.
09:10
Coadă de 5 km la racla cu moaştele Sfintei Parascheva. Timpul de aşteptare e de 8 ore # ObservatorNews
Se anunţă un weekend plin de smerenie şi rugăciune la Iaşi. Weekendul acesta, autorităţile se aşteaptă ca numărul pelerinilor care ajung la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva să fie cu mult mai mare. Până astăzi, 70.000 de oameni au trecut pe la raclă.
09:00
Alertă de poluare în Timiş. O bombă ecologică ameninţă canalul Bega şi râul Timiş, după ce depozitul de deşeuri de la Ghizela şi-a depășit capacitatea. Un studiu al Consiliului Judeţean avertizează că un lichid toxic, rezultat din descompunerea gunoiului, riscă să se scurgă în apele din zonă şi să provoace un dezastru ecologic de proporţii. În timp ce autorităţile trag un semnal de alarmă, firma care administrează groapa de gunoi neagă pericolul şi spune că nu există dovezi clare.
08:50
Afacere de milioane. Un român a lăsat în urmă Anglia şi a deschis o fermă de prepeliţe # ObservatorNews
A lăsat în urmă Anglia, ca să îşi deschidă fermă de prepeliţe. Un tânăr din Gorj a investit peste 140.000 de lei în visul său, iar acum se mândreşte cu o producţie generoasă. Ouă de prepeliţă din belşug, dar şi carnea păsării, care nu e, încă, apreciată la adevărata ei valoare.
08:50
Weekend dedicat gamerilor, în Capitală: simulatoare de zbor, roboți mobili și poligoane virtuale # ObservatorNews
Simulatoare de zbor, roboți mobili și poligoane virtuale, toate oferă o experiență unică de antrenament pentru pasionaţii de gaming.
08:30
NATO începe exercițiul militar nuclear anual "Steadfast Noon". Rutte: "Trebuie să facem acest lucru" # ObservatorNews
NATO începe exercițiul militar nuclear anual "Steadfast Noon". Antrenamentele vor avea loc în următoarele două săptămâni în patru din țările cu ieșire la Marea Nordului: Olanda, Belgia, Marea Britanie și Danemarca.
08:10
Avem struguri dulci, dar prea puţini! Chiar şi aşa, boabele coapte sub razele soarelui și atinse de prima brumă, sunt culese acum cu răbdare și migală de copii. În lipsa zilierilor, cei mici învață ce înseamnă munca în vie.
08:10
Ungaria, acuzată că a spionat oficialii europeni de la Bruxelles. Cum acţionau agenţii maghiari # ObservatorNews
Acuzaţii şocante la adresa Ungariei.
08:00
SOLIS, marele câştigător al SAB 2025. Ce alte proiecte inovatoare au mai prezentat participanţii # ObservatorNews
O echipă de tineri din Cluj a reușit ce părea imposibil: a construit o mașină care funcționează exclusiv cu energie solară. Proiectul lor, botezat SOLIS Hyperion, a fost desemnat câștigătorul Bursei Salonului Auto Bucureşti, ediţia 2025, competiție dedicată inovației în mobilitatea urbană inteligentă, desfășurată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.
08:00
Val de ironii la adresa Poliției, după ce miliardul de euro fals ar fi recuzită de film # ObservatorNews
Val de ironii s-a declanșat la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi, de fapt, recuzită de film. Poliția Română anunțase că, împreună cu vameșii, s-a reușit o captură record în Portul Constanța Sud, unde s-ar fi găsit bancnote falsificate de un miliard de euro.
07:50
În acest weekend toate drumurile duc în centrul Capitalei, pe Calea Victoriei. Acolo unde se desfăşoară festivalul luminilor - Spotlight. Ca în fiecare an, artişti din România, dar şi din străinătate au colorat clădirile cu ajutorul efectelor speciale. Printre ele, balene zburătoare și proiecții 3D spectaculoase.
07:50
Ambulanţe noi la Braşov şi Suceava. Autospecialele, cumpărate cu bani din PNRR. Reacţia lui Raed Arafat # ObservatorNews
Noile ambulanţe cumpărate cu bani din PNRR au început să fie livrate în două judeţe. Acestea vin echipate cu instrumente menite să-i ajute pe medici să ofere servicii cât mai apropiate de cele din spital, oriunde s-ar afla. Autorităţile promit că numărul ambulanţelor se va dubla până anul viitor.
07:40
Accident grav în Cluj. Un bărbat murit după ce a intrat pe contrasens şi a lovit două maşini # ObservatorNews
Accident grav în judeţul Cluj!
07:30
Apple, dată în judecată pentru că ar fi folosit "biblioteci-umbră" pentru a îşi antrena modelul A.I. # ObservatorNews
Gigantul tehnologic Apple a fost acţionat în instanţă în California de doi neurocercetători americani care acuză compania că a utilizat mii de cărţi piratate pentru a antrena modelul său de inteligenţă artificială, Apple Intelligence.
Acum 24 ore
07:00
În ultima perioadă, sistemul de sănătate din România s-a confruntat cu o serie de cazuri extrem de grave şi aici vorbim şi despre spitale de stat, şi despre instituţii private. La Iaşi, 7 copii au murit în urma infecţiilor contractate într-un spital de stat, în timp ce la Constanţa o tânără a murit după ce a născut într-o clinică privată.
