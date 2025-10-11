Erling Haaland a ratat de două ori un penalty și a dat un gol fabulos în Norvegia – Israel. Nebunie totală la Oslo, cu două autogoluri în 10 minute. Video
Fanatik, 11 octombrie 2025 19:50
Erling Haaland a fost protagonist în partida dintre Norvegia și Israel. Atacantul de la Manchester City a repetat un penalty de două ori, însă portarul a intervenit de fiecare dată.
• • •
Acum 5 minute
20:00
Proteste vehemente la Oslo împotriva Israelului. Ce s-a întâmplat pe străzi înaintea meciului direct din Norvegia # Fanatik
Situația Israelului continuă să creeze reacții tot mai puternice. Vezi pe Fanatik.ro ce s-a întâmplat pe străzile din Oslo înaintea meciului Norvegia - Israel.
Acum 15 minute
19:50
Jucătorul Universității Craiova, eroul unui amplu material într-o publicație prestigioasă în Europa. Cum a fost caracterizat de jurnaliștii străini # Fanatik
Un jucător al Universității Craiova a fost prezentat drept „erou” într-o publicație de renume pe plan european. Cum a fost descris fotbalistul din lotul lui Mirel Rădoi.
19:50
Erling Haaland a ratat de două ori un penalty și a dat un gol fabulos în Norvegia – Israel. Nebunie totală la Oslo, cu două autogoluri în 10 minute. Video # Fanatik
Erling Haaland a fost protagonist în partida dintre Norvegia și Israel. Atacantul de la Manchester City a repetat un penalty de două ori, însă portarul a intervenit de fiecare dată.
Acum o oră
19:30
Se întâmplă și la case mai mari! Fostul fotbalist al lui Dinamo a dezvăluit ce a pățit în Spania: „Prietenii patronului se băgau la transferuri. Am căzut la mijloc” # Fanatik
Fostul fotbalist de la Dinamo a dezvăluit ce a pățit în Spania după ce a semnat cu Eldense. Ricardo Grigore a povestit toată perioada dificilă trăită la echipa din liga secundă a ibericilor.
19:10
România U19, revenire de senzație cu Cipru U21. Fotbalistul de la FCSB a dat startul „remontadei” # Fanatik
Echipa națională U19 a României a obținut un rezultat important înaintea preliminariilor pentru Campionatul European. „Tricolorii” lui Adrian Delcea au întors scorul și au câștigat în fața Ciprului.
Acum 2 ore
18:40
Arbitrul celebru dă vina pe Jose Mourinho pentru abuzul la care a fost supus el și familia lui de către suporteri # Fanatik
Un arbitru important din fotbalul mondial a dezvăluit că el și familia sa au avut de suferit după o serie de declarații făcute de Jose Mourinho la finalul unui meci.
18:30
Ioan Ovidiu Sabău, explicații după ce a vrut să demisioneze de la U Cluj: „Mă simțeam vinovat! # Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău a explicat de ce a vrut să demisioneze de la U Cluj. Care a fost motivul pentru care experimentul antrenor a decis să rămână la „șepcileroșii”.
18:10
Ousmane Dembele, aproape de revenirea pentru PSG! Ce scrie presa din Franța despre noul Balon de Aur # Fanatik
Ousmane Dembele (28 de ani), starul celor de la PSG, care a câștigat recent Balonul de Aur, e aproape de revenirea pe teren, conform presei din Franța.
Acum 4 ore
17:50
Poate Dinamo să se bată la titlu în SuperLiga? Verdictul neașteptat al lui Ioan Becali: “Nicolescu nu a jucat fotbal de performanță, dar e brici!” # Fanatik
Giovanni Becali e optimist când vine vorba de șansele lui Dinamo pentru a câștiga titlu în SuperLiga, asta în special datorită strategiei făcută de Andrei Nicolescu.
17:40
Dezvăluiri despre Kevin Ciubotariu, puştiul minune de la naţională! Dani Coman l-a deturnat de la Dinamo # Fanatik
Kevin Ciubotaru a debutat cu succes la echipa naţională. Fundaşul stânga a fost deturnat din drumul spre Dinamo de Dani Coman, care l-a luat la Hermannstadt.
17:30
La 28 de ani, cea mai frumoasă patinatoare a devenit cetățean român. Ne va reprezenta la Jocurile Olimpice din 2026 # Fanatik
În vârstă de doar 28 de ani, una dintre cele mai frumoase sportive din patinajul artistic, a primit cetățenia română. Va evolua la Jocurile Olimpice din 2026.
17:00
Iubitorii fotbalului din Arad au primit o veste tristă. O legendă a clubului UTA s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani și a lăsat în urmă multe amintiri demne de povestit.
16:50
FRF a dezvăluit cine o să cânte imnul "Deșteaptă-te, române" înainte de meciul pe care tricolorii îl joacă duminică, de la ora 21:45, contra Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale.
16:40
„Noul Pele” joacă la Manchester United! Fanii au înnebunit când au văzut ce poate noua stea de pe Old Trafford. Video # Fanatik
În căutarea gloriei de odinioară, se pare că Manchester United a dat lovitura! „Noul Pele” se află în curtea „diavolilor”. Fanii au înnebunit când au văzut ce calități are puștiul-minune
16:20
Fiica lui Donald Trump a pus mâna pe gigantul EA Sports! Afacerea s-a făcut pentru o sumă astronomică # Fanatik
Electronic Arts (EA), compania care deține EA Sports, ajunge, indirect, pe mâinile fiicei lui Donald Trump. Firma a fost preluată de un consorțiu de investitori, printre care și Jared Kushner, ginerele președintelui SUA
16:10
Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, a dezvăluit ce seriale urmărește și a venit cu mai multe recomandări pentru cinefili, pe care le pot viziona în weekend.
Acum 6 ore
15:50
Fiicele lui Ricky Hatton, omagiu emoționant pentru marele campion, decedat la doar 46 de ani! Englezul a fost condus pe ultimul drum într-un decor apăsător # Fanatik
Ricky Hatton a fost condus pe ultimul drum într-un mod cât se poate de apăsător. Fiicele marelui campion, dar și fiul, i-au fost alături acestuia până în ultimul moment.
15:40
Motivul pentru care un fost fotbalist de la FCSB a plecat după ce a luat titlul: ”Am dat mereu totul” # Fanatik
Un fost fotbalist de la FCSB a vorbit despre motivele plecării sale după ce a câștigat titlul. De ce consideră că nu a reușit să se impună în tricoul ”roș-albaștrilor”.
15:20
Rapid a luat trei goluri de la o echipă de Liga 2, dar tot a câștigat la scor! Noul jucător al giuleștenilor a semnat o „dublă”, fiul lui Dan Șucu a jucat și el # Fanatik
Rapid a fost protagonista unui amical spectaculos în pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. Fiul cel mic al lui Dan Șucu a fost atracția principală
15:10
FRF a dezvăluit câte bilete s-au vândut deja pentru meciul pe care echipa națională îl va disputa contra Austriei. Federația a făcut și un anunț important pentru fanii care încă nu și-au cumpărat tichete.
14:50
Pep Guardiola a uimit internetul! Lovitura care l-ar face invidios până și pe Tiger Woods. Video # Fanatik
Dincolo de pasiunea sa enormă pentru fotbal, Pep Guardiola este un mare fan al golfului, iar antrenorul lui Manchester City a reușit o lovitură incredibilă la un turneu unde a participat alături de alți foști fotbalști.
14:40
Un faimos campion olimpic recunoaște că a trăit o dramă o bună perioadă de timp. Acesta a ajuns să fie dependent de droguri, iar lucrurile scăpaseră de sub control.
14:20
Unde a fost surprins Dele Alli după ce s-a scris că vine la Rapid. Locul exotic în care a mers să se antreneze fostul star al naționalei Angliei. Foto # Fanatik
Liber de contract după despărțirea de Como, Dele Alli se pregătește în continuare pentru revenirea pe gazon. Unde a ales să se antreneze fotbalistul despre care s-a scris că ar putea să semneze cu Rapid.
14:10
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum # Fanatik
Sportivul care are două detalii de aur în palmares s-a stabilit într-o localitate situată la 40 de km de capitală. Acesta duce un trai foarte plăcut.
Acum 8 ore
13:50
AQUA Carpatica, sponsor oficial la UNTOLD Dubai 2025! Jean Valvis anunță și alte colaborări majore: ”Este doar începutul” # Fanatik
AQUA Carpatica revine la Untold Dubai 2025, iar Jean Valvis, CEO AQUA Carpatica, spune că acesta este doar începutul. Oaspeții vor avea parte de momente memorabile.
13:40
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile care l-au ochit pe mijlocaș # Fanatik
Darius Olaru, la mare căutare. Giovanni Becali a spus ce îl împiedică totuși pe mijlocașul de la FCSB să facă pasul la o echipă din străinătate.
13:30
Imaginea momentului în fotbalul mondial! Cum a fost surprins Lionel Messi la meciul Argentinei la care a fost lăsat în tribună # Fanatik
Lionel Messi a oferit imaginea serii la amicalul dintre Argentina și Venezuela, câștigat cu 1-0 de campioana mondială en-titre. Lionel Messi a privit din tribune meciul disputat la Miami
13:10
Tatăl fotbalistului care face 45.000 de euro pe zi, acuzat că trăiește din banii fiului său. Cum a răspuns bărbatul acuzațiilor aduse: ”Asta se numește artă” # Fanatik
Tatăl unui celebru fotbalist care face zeci de mii de euro într-o singură zi se confruntă cu un val de acuzații. Nu puțini sunt cei care i-au reproșat că trăiește din banii fiului său.
13:10
Mircea Lucescu știe exact cum va juca Austria cu România! Ce se întâmplă cu Răzvan Marin și de ce a răbufnit selecționerul la conferința de presă: „Căutați polemici, e de ajuns!” # Fanatik
Mircea Lucescu și-a făcut planurile pentru România - Austria, decisivul din Grupa H a preliminariilor CM 2026. Totuși, la conferința de presă, selecționerul a avut un nou motiv să se enerveze
13:00
Mircea Lucescu l-a întrerupt pe Florin Tănase la conferință și a intervenit: „Nu vreau să facem asta” # Fanatik
Mircea Lucescu și Florin Tănase au participat la conferința de presă înainte de partida România - Austria. Selecționerul l-a întrerupt pe fotbalistul de la FCSB când acesta a fost întrebat despre un subiect important.
12:30
Ofertă fără precedent pentru fani la meciul Universitatea Craiova – Unirea Slobozia: „Îți oferim un bilet suplimentar!“ # Fanatik
Universitatea Craiova, gest extraordinar pentru cei mai înfocaţi fani. Ce au decis oficialii clubului din Bănie cu o săptămână înainte de meciul cu Unirea Slobozia.
12:20
Paradox! Jucătorii FCSB ar fi vrut să joace cel mai greu meci din Europa League în deplasare: „Știu că acolo este o atmosferă incredibilă” # Fanatik
Tragerile la sorți din Europa League nu au fost pe placul lor. Ce echipe ar fi vrut să înfrunte fotbaliștii de la FCSB în acest sezon de cupe europene
12:10
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o platformă pentru adulți. A participat inclusiv la Jocurile Olimpice, însă acum a lăsat totul în urmă # Fanatik
O sportivă româncă a renunțat la întreaga sa carieră deși se bucura de un succes uriaș. Aceasta are în prezent o cu totul altă ocupație și nu regretă decizia luată.
Acum 12 ore
11:50
Gigi Becali a dat ordinul! Ce jucători nu mai vrea patronul sub nicio formă la FCSB: „Messi ar trebui să se lase” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce tip de jucători nu dorește să vadă la FCSB. Patronul campioanei a vorbit și despre noua politică de transferuri a clubului.
11:40
Starul de la Real Madrid care și-a cerut scuze public după ce a fost prins cu o altă femeie: ”Am trăit o situație…” # Fanatik
Un celebru star de la Real Madrid s-a simțit nevoit să dea explicații după ce a fost surprins cu o altă femeie. Ce a spus acesta despre întreaga situație?
11:20
Tricolorii luptă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Mircea Lucescu vrea un rezultat mare duminică seară. Află cine transmite la TV și de la ce oră poți urmări meciul România - Austria.
11:10
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini se așteaptă la o asemenea sumă # Fanatik
După mai bine de trei ani s-a aflat suma exactă de bani plătită de Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Valoarea, una surprinzătoare.
10:50
Cine este antrenorul român mai mare decât Mircea Lucescu! Favorit al familiei Ceaușescu, mânca parizer în fiecare zi, a caștigat de 2 ori Cupa Campionilor Europeni și a antrenat Steaua, U Cluj, CFR Cluj si naționala Franței! # Fanatik
Cel mai mare antrenor român din istorie. Cine este tehnicianul care l-a depășit pe Mircea Lucescu și care a fost în grațiile familiei Ceaușescu. Ce echipe a antrenat și ce performanțe a atins.
10:40
Povestea uluitoare a transferului lui Ricardo Grigore la Eldense! Cum a ajuns în Spania, deși semnase deja în Qatar: „Mă simțeam angajat, nu fotbalist” # Fanatik
Ricardo Grigore a povestit totul despre transferul la Eldense. Cum a ajuns fostul jucător de la Dinamo în liga secundă din Spania, deși semnase pentru o echipă din Qatar.
10:20
Lionel Messi ar putea avea un nou coechipier pentru următorul sezon al Major League Soccer. Inter Miami are pe listă un nume uriaș din fotbalul mondial: Neymar.
10:10
Cum a ajuns să arate Rafael Nadal, la 10 luni de când s-a retras. „Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?” # Fanatik
Au trecut 10 luni de când Rafael Nadal s-a retras din tenis. Legendarul sportiv spaniol a surprins însă pe toată lumea cu ”transformarea” sa radicală din ultima perioadă.
09:50
Situația neașteptată în care a ajuns Ianis Hagi la naționala României. Ce se va întâmpla la meciul cu Austria # Fanatik
Tricolorii își joacă ultima șansă de calificare la Campionatul Mondial, duminică, împotriva naționalei Austriei, de la ora 21.45, pe Arena Națională din Capitală
09:40
Fotbalistul din Generația de Aur pe care Bogdan Stelea îl consideră „cel mai complet”. I-a bătut pe Hagi și Ilie Dumitrescu # Fanatik
Jucătorul care face parte din Generația de Aur și pe care Bogdan Stelea îl vede drept ”cel mai complet”. I-a depășit pe Gică Hagi și Ilie Dumitrescu.
09:20
Afacerea de succes cu care Gică Hagi a dat lovitura se extinde spectaculos. Investiția care-i va aduce și mai mulți bani a fost făcută într-un loc important din România # Fanatik
Gică Hagi a dat lovitura cu o afacere de mare succes care se tot extinde. Despre ce este vorba și în ce a decis să investească fostul mare fotbalist?
09:10
Cum a fost prima zi de pușcărie a lui Cristi Borcea: “A vomitat și a leșinat!”. Giovanni Becali, dezvăluiri uluitoare din închisoare: “Îi trimiteam scrisori Elenei Udrea” # Fanatik
Giovanni Becali a povestit cum a fost viața în închisoare, acolo unde a stat alături de alți oameni importanți din fotbalul românesc, după sentința din dosarul transferurilor.
08:50
Motivul uluitor invocat de un jucător de tenis după ce a fost depistat pozitiv. Ce decizie a luat ITIA, după ce a suspendat-o 4 ani pe Simona Halep # Fanatik
Un jucător de tenis a oferit o explicație fabuloasă după ce a fost depistat pozitiv cu metamfetamină. Ce hotărâre a luat Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) în acest caz.
08:40
Cine este arbitrul talisman pentru România care ne arbitrează cu Austria! Ne-a dus la EURO, dar și-a luat bătaie la un meci # Fanatik
S-a aflat cine este arbitrul de la România - Austria! Recent, le-a purtat noroc „tricolorilor” într-o partidă de asemenea extrem de importantă, dar a fost și implicat într-o controversă uriașă
08:20
Și-a calificat naționala la Cupa Mondială și a anunțat că se retrage. “Nu sunt Cristiano Ronaldo!” # Fanatik
Una dintre legendele fotbalului mondial a avut o contribuție decisivă la calificarea naționalei sale la Campionatul Mondial de la anul, care va fi ultima competiție internațională pentru el
08:10
„Cel mai frumos loc de pe pământ” se va construi în România și va costa 140.000.000 de euro. „Banii jos! Se va da din generație în generație” # Fanatik
Un loc spectaculos se construiește în România. Valoarea investiției se ridică la 140.000.000 de euro, iar o mulțime de persoane vor fi cu siguranță încântate.
08:00
Argentina și Real Madrid l-au pierdut și pe înlocuitorul lui Messi, care poate rata El Clasico # Fanatik
Argentina, campioana mondială, a învins Venezuela într-un amical disputat la Miami, dar a rămas și fără cel mai promițător jucător al echipei antrenate de Lionel Scaloni
