Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiunea a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani

Anchetă complicată la Giurgiu! Un adolescent de 17 ani a murit azi-noapte după ce a intrat cu motocicleta într-o maşină de poliţie care i-a tăiat calea. Agentul de la volan era în misiune, dar cu toate acestea este cercetat acum. Superiorii lui vor să afle dacă putea evita tragedia. Elevul care şi-a pierdut viaţa avea permis doar de un an. Motocicletele erau marea lui pasiune, iar cei care îl cunosc spun că era mereu prudent.

