Flick și Denisa Filcea sărbătoresc 5 ani de la nuntă! Mesajul emoționant pentru soția lui: "Aleasa inimii mele"
SpyNews, 11 octombrie 2025 19:50
Flick și Denisa Filcea sărbătoresc 5 ani de la nuntă, iar momentul nu a trecut neobservat. Cu ocazia aniversării, fostul prezentator radio i-a transmis soției sale un mesaj romantic și emoțioannt, așa cum ne-a obișnuit.
Acum 15 minute
19:50
Acum o oră
19:30
Cine e tânărul în vârstă de 17 ani din Giurgiu, care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție. Eduard conducea o motocicletă # SpyNews
Eduard, un tânăr de doar 17 ani din Giurgiu, și-a pierdut viața într-un accident tragic în care a fost implicată o autospecială de poliție. Băiatul se afla pe motocicletă în momentul impactului, iar vestea morții sale a îndurerat o comunitate întreagă.
19:10
Cum arată Andreea Popescu după ce a slăbit 10 kg în două luni. Bruneta a ajuns la greutatea de 57 de kg: "Mi-a schimbat viața..." | VIDEO # SpyNews
Andreea Popescu se mândrește cu o transformare spectaculoasă, după ce a reușit să slăbească 10 kilograme în doar două luni. Fosta dansatoare a ajuns la greutatea de 57 de kilograme și spune că noul stil de viață i-a adus nu doar un corp tonifiat, ci și o stare de bine generală.
Acum 2 ore
18:20
Minodora, mesaj emoționant după moartea Marinelei Chelaru. Actrița s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani: "Om bun..." # SpyNews
Minodora a transmis un mesaj emoționant după moartea actriței Marinela Chelaru, care s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Vizibil afectată de dispariția artistei, cântăreața a scris, simplu, dar profund.
Acum 4 ore
17:40
Crăciunul anuui 2025 are o dată cu totul și cu totul specială: 25.12.25. O aliniere rară a cifrelor care nu s-a mai întâmplat de peste 2000 de ani și care dă un farmec aparte celei mai iubite sărbători din an.
17:00
Bianca Drăgușanu se pregătește deja pentru Halloween, iar noi avem dovada! Vedeta a postat un videoclip prin care și-a surprins fanii, datorită transformării sale într-un personaj cunoscut. Iată cum și-a făcut apariția!
16:50
Soția lui Adrian Minune își sărbătorește ziua de naștere. Cati Simionescu a împlinit 49 de ani # SpyNews
Sărbătoare mare în familia lui Adrian Minune. Soția artistului, Cati Simionescu, a împlinit 49 de ani. Familia și cei dragi i-au fost alături, iar una dintre fiicele ei, Adriana, a făcut publice mai multe imagini pe rețelele de socializare.
16:20
Anamaria Prodan, în ipostaze emoționante, alături de fiul său, Laurențiu Reghecampf Jr. Impresara i-a dedicat un mesaj emoționant celui mai mic copil al ei. Iată ce i-a spus lui "Bebeto"!
Acum 6 ore
16:00
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Trupul neînsuflețit va fi depus la capela cimitirului Tudor Vladimirescu # SpyNews
Marinela Chelaru a încetat din viața la vârsta de 66 de ani, iar o apropiată a acesteia a anunțat deja când va avea loc înmormântarea. Trupul neînsuflețit al actriței urmează să fie depus la capela cimitirului Tudor Vladimirescu.
15:20
Oana Roman, comparație surprinzătoare. Cât a costat-o pe vedetă cazarea în Cannes. Dar în Predeal? # SpyNews
Oana Roman lovește din nou! Vedeta a făcut o comparație surprinzătoare între prețurile cazărilor din România și a celor din afara țării. Iată cât costă patru nopți la Cannes și în Predeal!
14:40
Prințul Harry și Megan Markle au primit un titlu special, iar discursul ținut de cei doi a fost extrem de emoționant. Ba chiar, ducele și ducesa de Sussex au tras și un semnal de alarmă.
Acum 8 ore
13:00
Nicole Kidman, despre divorțul de Keith Urban. Starul de la Hollywood a făcut declarații cutremurătoare # SpyNews
Nicole Kidman a vorbit deschis despre viața ei, după ce a divorțat de Kate Urban. Cei doi au avut un mariaj de 19 ani, însă actrița a ales să pună "stop". Iată ce declarații șocante a făcut!
12:20
Vremea ne joacă feste și în acest weekend, iar în partea de vest a țării a fost emisă și o avertizare Cod roșu. Iată ce temperaturi vor fi în zilele de sâmbătă și duminică, în România!
Acum 12 ore
12:00
Marinela Chelaru a decedat noaptea trecută, la vârsta de 66 de ani. Actrița s-a confruntat de-a lungul anilor cu mai multe probleme de sănătate, suferind și o operație pe cord. Iată cine a fost, de fapt, Marinela Chelaru!
11:30
Lumea cinematografiei românești este în doliu! Marinela Chelaru a murit, la 66 de ani. Tragica veste a fost anunțată în mediul online, în această dimineață.
11:00
Lumea cinematografiei românești este în doliu! Marilena Chelaru a murit, la 66 de ani. Tragica veste a fost anunțată în mediul online, în această dimineață.
10:30
Ozana Barabancea a fost pusă la zid, iar vedeta a răspuns cârcotașilor. Jurata de la Te cunosc de undeva a publicat în mediul online mesajele jignitoare pe care le-a primit. Iată cum le-a răspuns răutăcioșilor!
10:00
Philipp Plein și Andreea Sasu, în mijlocul unui nou scandal. Miliardarul aduce acuzații grave la adresa fostei iubite # SpyNews
Philipp Plein, celebrul designer vestimentar, implicat într-un nou scandal, împreună cu iubita sa, Andreea Sasu. Acesta a izbucnit public și a adus o serie de acuzații greu de digerat, la adresa fostei sale partenere, Lucia Bartoli, cu care are și copii.
09:10
Într-o ediție specială a podcastului „Fain & Simplu” cu Mihai Morar, Dan Voiculescu a dezvăluit ce meserie ar fi ales dacă nu ar fi urmat drumul economic și politic ce avea să-i marcheze viața publică.
Acum 24 ore
23:40
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta a făcut furori în Dubai: "Nu fac concurență..." | FOTO # SpyNews
Andreea Tonciu a atras toate privirile în vacanța din Dubai, unde s-a lăsat fotografiată în costum de baie. Bruneta a făcut furori și în cel mai populat oraș din Emiratele Arabe Unite, dar și pe rețelele sociale, acolo unde a primit complimente de la admiratori.
23:00
Cum se descurcă Larisa Iordache și soțul ei în rolul de părinți. Cu cine seamănă fiica lor, Amira # SpyNews
Larisa Iordache și soțul ei au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu câteva luni. Cei doi au împreună o fiică, pe Amira Andreea, iar fosta gimnastă și Cristian Chiriță sunt extrem de fericiți de când familia lor s-a mărit. Sportivul a renunțat să mai joace tenis de masă pentru a fi alături de soție și fiica lor.
22:40
Explozie puternică la o uzină militară. Cel puțin 19 persoane au murit. Alte zeci sunt dispărute # SpyNews
O explozie puternică a avut loc la o uzină militară. Cel puțin 19 persoane și-au pierdut viața și alte zeci sunt date dispărute. Autoritățile continuă căutările.
22:40
Toto Dumitrescu rămâne în arest la domiciliu, după ce a condus sub influența substanțelor interzise. Ce declarații a făcut actorul: "Am fobie de accidente" # SpyNews
Judecătorii au decis în cazul lui Toto Dumitrescu. Actorul va rămâne în arest la domiciliu după ce a condus sub influența substanțelor interzise. Ce declarații a făcut.
22:20
Călin Donca, dispus să facă pace cu Dorian Popa! Care este condiția milionarului: „În cazul în care are demnitatea și bărbăția...” # SpyNews
Călin Donca este dispus să facă pace cu Dorian Popa, însă cu o condiție. Ce i-a cerut milionarul influencerului pentru a scăpa de procesul din instanță? Declarații și informații exclusive.
22:20
Au zburat milioanele! Luis Gabriel nu se uită la bani! Unde au fost surprinși el și Haziran | PAPARAZZI # SpyNews
Luis Gabriel și Haziran nu stau locului! Cei doi amorezi au luat la pas magazinele și nu s-au ales numai cu privitul. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini inedite cu manelistul și partenera lui, care s-au plimbat ore bune într-un mall din Capitală.
22:20
Primele imagini cu influencerița Carmen Grebenișan și copilul! Și-a luat iubitul și bebelușul și au ieșit la plimbare! # SpyNews
Carmen Grebenișan și iubitul ei sunt mai fericiți ca niciodată de când s-a născut fiul lor, Kadri. Băiețelul a venit în urmă cu aproape o săptămână, iar cei doi par că și-au intrat deja în rolul de părinți.
22:20
Răsturnare de situație în dosarul lui „Firicel” din „Las Fierbinți” | S-a schimbat... modificarea! # SpyNews
Când credea că a scăpat definitiv de procesul deschis pentru 10.000 de lei, actorul Cuzin Toma a fost anunțat că s-a modificat... schimbarea! Mai exact, firma care a reclamat asociația actorului a cerut reluarea judecății, așa că luna viitoare i-a dat întâlnire în fața instanței.
22:20
Gabriela Pavel Geambazi, exemplu de calmitate! A făcut accident, au sărit airbag-urile, dar este impasibilă! Imagini de la paparazzi # SpyNews
De curând, Gabriela Pavel Geambazi a fost implicată într-un accident de mașină, în urma căruia s-au declanșat airbag-urile. Deși momentul a fost unul care pentru altcineva ar fi stârnit panică, Gabriela a avut o atitudine foarte calmă. Imaginile surprinse de paparazzii vorbesc de la sine.
22:20
Sânziana Buruiană poate să intre în Cartea Recordurilor! Încă nu s-a oprit din alăptat, deși fiica cea mică a împlinit 5 ani, iar cea mare are 9 ani. ”Nu știu cum aș fi procedat altfel” # SpyNews
Cine s-ar fi gândit vreodată că Sânziana Buruiană ar putea ajunge chiar în Cartea Recordurilor? Ei bine, pare greu de crezut, dar e cât se poate de adevărat! Blondina bifează o performanță unică: de mai bine de 9 ani alăptează fără întrerupere. Cum e posibil și ce spune Sânziana despre asta.
22:10
Bianca Drăgușanu, un nou val de ironii la adresa Claudiei Pătrășcanu. Blondina susține că artista ar fi jignit-o inclusiv pe fiica ei: „Aș putea să arăt cine e” # SpyNews
Bianca Drăgușanu a „atacat-o” din nou pe Claudia Pătrășcanu, în mediul online. Blondina susține că artista ar fi jignit-o inclusiv pe fiica ei, iar de curând, cântăreața ar fi înjurat-o pe una dintre prietenele ei.
21:50
Fiica cea mică a lui Codin Maticiuc a împlinit trei ani! Ce urare emoționantă i-a făcut tatăl ei: "Mă temeam că..." # SpyNews
Zi de sărbătoare în familia Maticiuc! Fiica cea mică a regizorului a împlinit trei ani, iar tatăl ei i-a transmis o urare plină de emoție. Mesajul său sincer a emoționat fani.
21:20
Teo de la Mireasa, declarație de dragoste pentru Liliana. Fostul concurent a trecut prin momente grele, după ce și-a pierdut tatăl # SpyNews
Teo și Liliana de la Mireasa formează un cuplu în continuare, iar fostul concurent i-a făcut o declarație de dragoste iubitei lui, mai ales după ce el a trecut printr-o perioadă complicată. Tânărul și-a pierdut tatăl în urmă cu aproape două luni, iar Liliana i-a fost alături.
20:50
Mărturia sfâșietoare a soțului tinerei care a murit după ce a născut la spitalul privat din Constanța. A vorbit despre ultimele clipe din viața femeii: "Sângera, plângea, o durea" # SpyNews
Viața Mădălinei s-a sfârșit brusc, la doar 29 de ani, la scurt timp după ce a adus pe lume un copil, într-un spital privat din Constanța. Soțul ei a făcut declarații sfâșietoare pentru prima dată despre ultimele momente petrecute alături de tânăra mămică.
20:50
Mireasa - Capriciile Iubirii. Emily a fost eliminată din competiție. Concurenta a părăsit casa, iar Lavinia a început să plângă # SpyNews
Astăzi, 10 octombrie 2025, toți concurenții din casa Mireasa s-au aflat într-o cursă de eliminare extraordinară. Dintre toți, cea care a părăsit competiția a fost Emily. Când a auzit cine va pleca, Lavinia a izbucnit în plâns.
20:40
Cu ce se ocupă Lala, fosta ispită de la Insula iubirii, la mai bine de un an de la participarea la emisiune. Ce planuri are pentru viitorul apropiat # SpyNews
Lala a fost ispită la Insula iubirii în sezonul 8. După emisiune, viața ei s-a schimbat radical, căci a devenit mamă pentru prima dată și s-a căsătorit cu soțul ei. Bruneta a lucrat ca dansatoare, însă s-a orientat către un alt domeniu.
Ieri
20:00
Fosta soție a lui Connect-R, imagini superbe din vacanță, alături de fiica lor. Unde au mers Misha și Maya # SpyNews
Misha și fiica ei au bifat de curând o nouă vacanță. Cele două au mers într-un loc pe care l-au mai vizitat și înainte și se pare că au fost încântate de experiență. Fosta soție a lui Connect-R a făcut publice imagini superbe din locul în care au ajuns.
20:00
Românii fac deja listele pentru Crăciun! Cât va costa kilogramul de carne de porc în acest an # SpyNews
Deși mai sunt câteva săptămâni bune până la sărbătorile de iarnă, sunt români care s-au apucat deja de pregătiri. Tot mai mulți își rezervă porcii din timp, de teamă ca nu cumva totul să se scumpească în luna decembrie. Întrebarea care stă pe buzele tuturor este: cât va costa anul acesta kilogramul de carne de porc?
19:20
A fost stabilit calendarul pentru vacanțele din anul școlar 2025-2026. Vacanța de schi va avea loc între 9 februarie și 1 martie 2026. Elevii vor avea perioade libere diferite în funcție de județ.
19:00
Alexandru Sautner, sărbătorit pe platourile de filmare de la Chefi la cuțite. Ce urări i-au transmis restul juraților și soția lui, Flavia # SpyNews
Alexandru Sautner a fost sărbătorit, de ziua lui de naștere, pe platourile de filmare de la Chefi la cuțite. Noul sezon va începe pe 16 noiembrie, așa că filmările sunt în toi. Juratul a fost surprins cu mesaje emoționante de la oamenii dragi, inclusiv de la ceilalți trei jurați.
18:50
Acces Direct. Doi soți susțin că au fost lăsați pe drumuri de vecină și fostul ginere. Cum s-a întâmplat, de fapt, totul # SpyNews
O familie a ajuns pe drumuri după ce vecina lor le-ar fi luat casa. Cei doi soți și fiica lor au plătit, au renovat, și au sperat la un cămin liniștit, dar s-au trezit fără un acoperiș deasupra capului. O înțelegere care ar fi fost scrisă de mână a rămas fără nicio valoare.
18:20
Andi Constantin de la Insula Iubirii și Hype Fox și-au dus relația la un alt nivel. Cât de bine se înțelege fosta ispită cu familia iubitei lui # SpyNews
Andi Constantin trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Hype Fox și pare că lucurile merg tot mai bine între ei. Cei doi par să fi trecut la un nou nivel. Fosta ispită de la Insula Iubirii s-a integrat rapid în familia iubitei sale.
18:00
Tensiuni mari între Dana Roba și fosta soacră! Make-up artistul a răbufnit: „Nu pot decât să mă duc în instanță” # SpyNews
Dana Roba a răbufnit, după o situație care ar fi avut loc de curând. Make-up artistul are două fiice cu fostul soț și amândouă merg la dansuri, în timp ce vara au cursuri de înot. Dana Roba a explicat faptul că fosta ei soacră ar fi convins-o pe una dintre fiicele ei să renunțe la cursurile de dans, spunându-i că mai bine ar sta împreună.
17:40
Noi informații în cazul militarului care a răsturnat barca la Sulina! Ce au decis oamenii legii. Patru persoane și-au pierdut atunci viața # SpyNews
Ancheta în cazul militarului care se afla la comanda ambarcațiunii răsturnate în iunie, la Sulina, când patru persoane și-au pierdut viața, a fost finalizată de procurorii Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel. Ce decizie au luat oamenii legii în cazul bărbatului.
17:20
Fostul soț al lui Karmen Minune de la Asia Express și-a schimbat total viața, după divorț! Ipostazele mai rar văzute în care a fost surprins Bogdan Căplescu # SpyNews
Karmen Minune și fostul soț au divorțat în urmă cu un an. Cei doi au împreună o fiică, pe Sofia, în vârstă de șase ani, iar cântăreața mărturisea că a rămas în relații bune cu fostul partener, chiar și după divorț. Se pare că Bogdan Căplescu și-a schimbat viața, după divorț.
17:00
Mirabela Dauer își deschide sufletul la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise” cu Natalia Mateuț # SpyNews
Weekendul acesta, telespectatorii sunt invitați să descopere ce se ascunde dincolo de lumina reflectoarelor, în emisiunea „Viața fără filtru-Infiltrați în culise” cu Natalia Mateuț. Vedetele se deschid fără perdea și vorbesc despre experiențe personale, momente emoționante și povești nespuse, într-un format sincer și plin de culoare.
16:10
Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj în lacrimi pentru Andrei Lemnaru: ”E singurul bărbat cu care mi-am făcut planuri” # SpyNews
Ella Vișan a făcut declarații în lacrimi despre Andrei Lemnaru! Deși a încercat să se abțină, fosta concurentă de la Insula Iubirii a izbucnit în plâns în direct, la Viața fără filtru. Ella Vișan a mărturisit dacă ar mai exista sau nu șanse de împăcare cu fostul logodnic.
16:00
Chef Horia Manea te învață cum să prepari cea mai gustoasă mâncare de gutui. Rețeta pas cu pas # SpyNews
Chef Horia Manea vine cu o nouă idee de meniu complet, de sezon, de această dată. Bucătarul a explicat rețeta pas cu pas pentru cea mai delicioasă mâncare de gutui. Iată cum se prepară!
15:50
Cum și-a petrecut Marian Grozavu de la Insula Iubirii ziua de naștere. Fostul concurent a avut parte de o surpriză # SpyNews
Marian Grozavu, fostul concurent de la Insula Iubirii, a împlinit 38 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere într-un restaurant din Capitală. Acesta a fost primit cu o surpriză de proporții.
15:30
Soțul Mădălinei, tânăra moartă după ce a născut la spitalul privat din Constanța, a făcut declarații explozive. Bărbatul este cutremurat de durere # SpyNews
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit la spitalul privat din Constanța imediat după naștere, a făcut declarații explozive. Tânăra în vârstă de 29 de ani a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, dar care nu își va cunoaște niciodată mama.
15:30
Cât costă o naștere la spitalul privat din Constanța unde a murit Mădălina, tânăra de 29 de ani, la scurt timp după ce a născut # SpyNews
Mădălina, tânăra de 29 de ani care a murit imediat după ce a născut, a ales un spital privat din Constanța. Costul unei nașteri acolo nu este deloc mic, iar sumele care se plătesc sunt de-a dreptul amețitoare.
