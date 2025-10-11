Flick și Denisa Filcea sărbătoresc 5 ani de la nuntă! Mesajul emoționant pentru soția lui: "Aleasa inimii mele"

20:00

Deși mai sunt câteva săptămâni bune până la sărbătorile de iarnă, sunt români care s-au apucat deja de pregătiri. Tot mai mulți își rezervă porcii din timp, de teamă ca nu cumva totul să se scumpească în luna decembrie. Întrebarea care stă pe buzele tuturor este: cât va costa anul acesta kilogramul de carne de porc?