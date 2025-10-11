Orban îl acuză pe Klaus Iohannis pentru apariția pe scena politică a lui Călin Georgescu
Gândul, 11 octombrie 2025 19:50
Ludovic Orban, actualul consilier prezidențial, a lansat o serie de acuzații la adresa lui Klaus Iohannis. Acesta l-a criticat pe Iohannis, vorbind despre „cea mai proastă” decizie din mandatul fostului președinte. În plus, Ludovic Orban consideră că această hotărâre luată de Iohannis a deschis drumul ascensiunii lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale de […]
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
20:00
Șeful Armatei spune clar! TOȚI românii ar trebui să știe să tragă cu arma: suntem pregătiți să-i învățăm # Gândul
Toţi cetăţenii României, indiferent de sex sau de vârstă, ar trebui să aibă cunoştinţe minimale de folosire a armelor, a declarat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Într-un interviu la Antena 3, acesta a afirmat că Armata Română este pregătită pentru astfel de instruiri ale populației. „Putem derula programe de instruire și pregătire […]
Acum 30 minute
19:50
19:50
Cât de mari sunt șansele unui BLACKOUT în România. Ministrul Energiei nu exclude scenariul. E țara noastră pregătită? # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, nu exclude posibilitatea unui blackout, însă acest scenariu sumbru ar fi posibil doar dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, care compun aşa-numita ”furtună perfectă”. Ministrul Energiei nu exclude posibilitatea unui blackout, dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii. Însă, care sunt factorii care ar putea duce cumulat la colapsul sistemului? […]
19:50
Autoritățile unui sat pitoresc din inima Toscanei, Radicondoli, oferă până la 20.000 de euro celor care doresc să se mute acolo. Beneficii sunt puse la dispoziție și pentru cei care vor să locuiască în chirie. Cu dealuri și planații de măslini, dar și podgoriile sale impunătoare, Radicondoli arată ca imaginea Toscanei regăsită pe cărțile poștale. […]
Acum o oră
19:30
Stai la curte? Află cum poți să reduci costurile la curent și apă, trucurile pe care nu ți le-a spus nimeni # Gândul
Viața la curte vine cu numărate avantaje, libertate, spațiu, aer curat, însă și cu provocări legate de cheltuieli. Facturile la energia electrică și apă pot crește considerabil, mai cu seamă în anumite perioade, când grădina, dar și gospodăria necesită întreținere constantă. Totuși, ceea ce mulți nu știu este faptul că există metode simple, legale și […]
19:10
Scandal în Peru, după ce noul președinte interimar a fost prins pe site-uri pentru adulți și cu mesaje denigratoare la adresa femeilor # Gândul
José Jerí Oré a preluat președinția Peru în primele ore ale dimineții de vineri, după demiterea Dinei Boluarte, dar primele sale ore în funcție au fost imediat umbrite de controversa mesajelor postate în trecut de Jerí pe rețeaua X cu conținut sexual, dar și comentarii denigratoare la adresa femeilor. Noul președinte interimar din Peru are […]
19:10
O nouă metodă de fraudă pe WhatsApp. Victimele primesc mesaje precum „trimite repede” sau „nu spune la nimeni” # Gândul
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu avertizează anunță că, în ultima perioadă, au fost semnalate tot mai multe cazuri de fraudă online pe Whatsapp. Escrocii se dau drept rude sau prieteni și cer bani de urgență, mai ales pe WhatsApp, dar și alte aplicații de mesagerie. În acest context, oamenii sunt sfătuiți să fie atenți […]
Acum 2 ore
19:00
Pe lângă premierul Belgiei, celula teroristă islamistă din Anvers plănuia și alte ASASINĂRI. Geert Wilders, din Olanda, ar fi fost pe listă # Gândul
Politicianul olandez Geert Wilders s-ar fi aflat în vizorul celulei teroriste despre care presa a scris deja că pregătea o tentativă de asasinare a premierului belgian Bart De Wever. Informația despre Wilders vine de la reporterii postului de televiziune flamand VTM, notează Bild. Joi, Parchetul Federal al Belgiei a destructurat o celulă teroristă jihadistă din […]
19:00
O femeie a ajuns la urgențe după ce și-a prins mâna în blender. Cum s-a întâmplat accidentul casnic # Gândul
O femeie în vârstă de 48 de ani, din localitatea Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași, a ajuns la spital după ce și-a prins mâna în blender, în timp ce pregătea mujdei de usturoi pentru pește. Ea a fost transportată la spital cu tot cu aparatul prins de mână. Pompierii au intervenit pentru a tăia aparatul […]
18:50
Catedrala Notre-Dame din Paris, amenințare cu atentat în acest weekend. Mesaj sumbru în scrisoarea găsită lângă lumânări: „Au ascuns deja cuţite. Vor face ravagii” # Gândul
Un nou pericol planează asupra catedralei Notre-Dame din Paris! O scrisoare anonimă care avertiza asupra unui risc de atentat în timpul acestui weekend, a fost descoperită vineri, în jurul orei 17:00, în catedrala Notre-Dame din Paris, au declarat surse din poliţie pentru presa franceză. Reamintim că în seara zilei de 15 aprilie 2019, în doar […]
18:50
Poliția Română a răspuns ironiilor după ce a confiscat 960 de milioane de euro în bani falși, recuzită pentru un film # Gândul
Poliția Română a răspuns valului de ironii venit după confiscarea a 960 de milioane de euro în bani falși, cu inscripția „prop copy” (n.r. recuzită). Deși conțineau inscripția, autoritățile susțineau că persoanele care i-au comandat nu aveau de gând să îi folosească într-un film, ci să îi introducă în circuitul real. Astfel, Poliția Română a […]
18:50
Marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la tragedia COLECTIV. În România, corupția ucide în continuare # Gândul
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu 65 de morți. Organizatorii cer dreptate, acuzând că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, în România nu s-a schimbat nimic. La 1o ani de la […]
18:40
Studenții de la Arhitectură, invadați de ploșnițe. Au făcut o petiție online și cer o dezinsecție completă: „Afectează studiul și siguranța noastră” # Gândul
Studenții din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” au trimis o petiție către decan, anunțând prezența ploșnițelor în spațiile facultății. Tinerii reclamă că, de o săptămână, se condruntă cu această problemă care îi împiedică să se concentreze asupra studiului. Studenții susțin că insectele au fost identificate în sălile de curs, iar existența acestora […]
18:40
Diana Șoșoacă îl bagă în CORZI pe Călin Georgescu: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?” # Gândul
Diana Șoșoacă l-a taxat dur pe Călin Georgescu, fostul candidat la Președinția României. Șoșoacă îi reproșează lui Georgescu faptul că s-a dezis de George Simion, liderul AUR. „Domnul Georgescu s-a dezis de domnul George Simion. Facem abstracție că eu nu mă înțeleg cu Simion, dar e un om politic care pe Georgescu l-a ajutat. I-a […]
18:40
Cine MINTE? Mircea Lucescu sau familia lui Răzvan Marin? „Eu nu forţez niciodată jucătorii” # Gândul
Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că mijlocaşul Răzvan Marin nu va evolua în meciul cu Austria, din preliminariile CM-2026. Mijlocașul de la AEK Atena acuză o accidentare. Partida dintre România şi Austria se joacă duminică, de la 21:45, pe Arena Naţională şi va fi transmis de Antena 1. Cine minte? Mircea […]
18:40
Patru ZODII vor triumfa, începând cu 13 octombrie 2025. Nativii respectivi au noroc în dragoste, carieră și pe plan financiar # Gândul
Astrele își schimbă unghiul favorabil pentru patru zodii, începând cu 13 octombrie 2025, iar pentru nativii respectivi oportunitățile vin din toate părțile. Realizările vor fi pe trei planuri: dragoste, carieră și finanțe. Potrivit bzi.ro, zodiile vizate sunt: Scorpion, Vărsător, Pești și Capricorn. Scorpion Dragoste: Relațiile se adâncesc. Dacă ai un partener, vei experimenta momente de […]
18:30
Invazie extraterestră așteptată anul acesta. Pe ce data ar trebui să vină și cine propaga Teoria Venirii # Gândul
Lumea se află în pragul a ceea ce teoreticienii conspirației și astronomii amatori numesc cel mai semnificativ eveniment din istoria omenirii. Cu doar câteva zile înainte de noiembrie 2025, speculațiile despre o iminentă invazie extraterestră au atins cote maxime pe platformele de socializare, pe canalele de știri și în comunitățile științifice din întreaga lume. În […]
18:30
Abordare revoluționară în CHINA: Centre de date scufundate în OCEAN, cu consum redus de energie și servere răcite de curenții marini # Gândul
O companie chineză plănuiește să scufunde un grup de servere în mare, în largul Shanghaiului, în speranța de a rezolva problemele centrelor de date pe partea de energie. Serverele submarine au avantajul că sunt menținute la o temperatură scăzută de către curenții oceanici – în loc de sisteme cu aer sau evaporate de apă, mari […]
18:20
Fox News anunță în regim de Breaking News că fostul președinte al SUA urmează un tratament dificil pentru cancerul agresiv la prostată cu care se luptă # Gândul
Fostul președinte SUA Joe Biden trece printr-o nouă fază de tratament pentru o formă agresivă de cancer cu care a fost diagnosticat în mai, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt. „Ca parte a unui plan de tratament pentru cancerul de prostată, președintele Biden urmează în prezent radioterapie și tratament hormonal”, potrivit purtătorului de cuvânt […]
18:20
O femeie a uimit lumea medicală. A ales să țină post cu apă 21 de zile, în locul chimioterapiei # Gândul
O femeie a ales postul cu apă timp de 21 de zile în detrimentul chimioterapiei recomandată de medici pentru cancerul pe care îl avea în stadiul patru. Sarah Ford a fost diagnosticată cu limfom Hodgkin și nu a vrut să urmeze tratamente recomandate de medici, după 16 rude epuizante de chimioterapie și imunoterapie. Sarah Ford […]
18:20
Mircea Lucescu s-a ENERVAT înainte de partida cu Austria! „Haideți, mă lăsați? Toţi sunteți selecționeri! Bravo vouă” # Gândul
Meciul dintre România şi Austria se joacă duminică, de la 21:45, pe Arena Națională şi va fi transmis de Antena 1. Selecționerul Mircea Lucescu a fost iritat de o întrebare şi a plecat de la conferința de presă spunând: ”Toţi sunteţi selecţioneri!” Mircea Lucescu s-a enervat înainte de partida cu Austria! „Haideți, mă lăsați? Toţi […]
18:20
Volodimir Zelenski și Donald Trump au discutat despre livrările de rachete TOMAHAWK pentru Ucraina # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, în cadrul căreia au discutat despre livrările de rachete Tomahawk pentru Ucraina, potrivit Axios. Decizia finală nu a fost încă luată, iar săptămâna viitoare o delegație ucraineană condusă de Andrii Yermak va sosi la Washington pentru a discuta cooperarea în […]
Acum 4 ore
18:00
Un tânăr din Iași se consideră nedreptățit după ce RATAT permisul de conducere pentru categoria C. Ce s-ar fi întâmplat în timpului examenului auto # Gândul
Un tânăr de 27 de ani, din Iași, se simte nedreptățit după ce a picat examenul auto pentru categoria C, acuzând faptul că examinatorul a intervenit fără justificare. El a condus timp de 20 de minute, dar la o intersecție din Tătărași, s-a întâmplat ceva ciudat, potrivit acestuia. Examinatorul auto ar fi intervenit, deși el […]
17:50
Cometa interstelară 3I/ATLAS, observată cu ajutorul sondelor ExoMars Trace Gas Obiter (TGO) și Mars Express # Gândul
Între 1 și 7 octombrie, sondele ExoMars Trace Gas Obiter (TGO) și Mars Express, ce aparțin de ESA și-au îndreptat privirea spre cometa interstelară 3I/ATLAS. Cele două orbitare marsiene au avut cea mai apropiată vedere dintre toate sondele ESA. În momentul apropierii lor maxime față de Planeta Roșie, pe 3 octombrie, obiectul interstelar se afla […]
17:40
„Fantoma Broken”, misteriosul fenomen reapărut în Munții Carpați. Cum se creează HALOUL curcubeu care uimește oamenii de știință # Gândul
Fotografii magnifice din Munții Carpați, care surprind așa-numitul „Brocken spectre” –, un fenomen meteo rar sub forma unui halo multicolor care înconjoară silueta proiectată pe ceață – fac furori pe rețeaua X. De-a lungul vremii, misterioasa „Fantoma Broken” a alimentat multe speculații care provoacă limitele imaginarului. În Munții Carpați (partea ucraineană) a reapărut „Fantoma Brocken”. […]
17:30
Ce le răspunde Ludovic Orban celor care spun că Nicuşor Dan „nu are faţă de PREȘEDINTE”: Are, cu siguranţă, caracter # Gândul
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat, la Digi24, că Nicușor Dan are caracter și minte de președinte, afirmație făcută după ce fostul premier a fost întrebat cum răspunde celor care spun că Dan „nu are față de președinte”. „Are, cu siguranţă, caracter de preşedinte, are minte de preşeninte”, a afirmat Ludovic Orban, sâmbătă, la Digi […]
17:20
Suspendarea reformei pensiilor este principala nemulțumire a francezilor. După ce abia a fost reconfirmat în funcție, prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, este amenințat cu o moțiune de cenzură, în cazul în care nu va face mai multe concesii majore. „Îi reamintim foarte clar prim-ministrului că, dacă în declarația sa de politică generală nu va confirma că […]
17:20
China: Recunoașterea facială, folosită pentru a permite accesul elevilor în ȘCOLI, dar și pentru a repera fugarii de lege în MULȚIME # Gândul
În China, recunoașterea facială, camerele biometrice, dronele și câinii-roboți sunt doar câteva dintre noile tehnologii folosite de autorități pentru a supraveghea populația. Pe lângă buletinele de identitate digitale – obligatorii – elevii chinezi pot folosi un sistem de recunoaștere facială care să le permită accesul în școli. Elevii chiar își pot plăti prânzul, cu o […]
17:10
Capitala MALTEI, una din țările preferate de români pentru vacanțe, a fost declarată cea mai frumoasă din lume. Cu ce a cucerit topurile # Gândul
Valletta, micuța capitală a Maltei, a fost recunoscută drept cea mai frumoasă din lume, potrivit revistei Condé Nast Traveller. Orașul a ocupat primul loc în clasamentul Readers’ Choice Awards 2025, depășind giganți turistici precum Paris, Atena și Lisabona. La vot au participat peste 182.000 de cititori, care au evaluat cultura, bucătăria și ospitalitatea acestui loc. […]
17:00
Dictatorul Kim Jong Un a prezentat racheta „Hwasong-20”, capabilă să ajungă în SUA. Imaginile de la paradă dau fiori # Gândul
La prima paradă militară majoră din ultimii doi ani, dictatorul coreean Kim Jong-un a prezentat, într-o mare paradă la Phenian, noua rachetă balistică intercontinentală a țării. Potrivit presei germane, racheta ar fi capabilă să ajungă în Statele Unite ale Americii. Agenția de știri de stat KCNA a lăudat racheta Hwasong-20 într-un raport, numind-o „cel mai […]
16:50
RESTRICȚIILE pe care le-ar putea întâmpina turiștii care aleg să schieze în Munții Dolomiți. Ce măsuri se iau într-o celebră stațiune italiană # Gândul
O celebră stațiune de schi din Italia a decis să reducă numărul schiorilor pe pârtii în sezonul de vârf. Astfel, Madonna di Campiglio, o renumită destinație de iarnă situată în Munții Dolomiți, va deveni prima stațiune de schi din Italia care impune o limită de vizitatori în această iarnă, scrie Euronews.com. Autoritățile au anunțat că […]
16:50
Universul vine cu o lecție importantă pentru toate zodiile. Ce nativi vor trece printr-o transforma totală până la finalul lunii # Gândul
Universul vine cu o perioadă intensă de introspecție și transformare pentru toate zodiile. Ultima parte din octombrie 2025 va aduce situații care testează răbdarea, maturitatea emoțională și capacitatea de a lua decizii inspirate. Mercur și Saturn, semne de apă, tranzitează și amplifică emoțiile, ele ne forțează să reevaluăm relațiile, alegerile, dar și drumul pe care […]
16:40
Gândul.ro vă propune un banc amuzant pentru prima zi din weekend. Protagonistul bancului este Bulă care are un dialog cu un amic – Bulă, cum este să fii bărbat însurat? – Super tare, mă simt de parcă aș fi din nou în liceu. – Adică? – Fumez în toaletă, beau pe ascuns… Bulă dă examen […]
16:40
Viktor Orban nu știe de glumă. Liderul maghiar strânge semnături pentru a frâna mega-campania de înarmare decisă la Bruxelles # Gândul
După ce, la începutul lunii, a acuzat fățiș conducerea Uniunii Europene că vrea să ducă statele membre în război, Viktor Orban trece la nivelul următor. Astfel, în Ungaria a început strângerea de semnături împotriva planurilor militare ale Bruxelles-ului, a declarat Orban. Prim-ministrul Ungariei a subliniat că acum câteva săptămâni, la Copenhaga, liderii europeni nu s-au […]
16:40
Mogulul Voiculescu recunoaște cum îl sunau președintii României ca să-i ceară favoruri. Cine suna cel mai insistent # Gândul
Dan Voiculescu, patronul trustului Intact, a fost invitatul lui Mihai Morar, în cadrul unei ediții a podcastului „Fain & Simplu”. Voiculescu a dezvăluit cum, de-a lungul anilor, a fost sunat de mai mulți președinți ai României, care îi cereau favoruri. „Iliescu, Constantinescu, Băsescu m-au sunat, mai puțin Iohannis”, a spus Dan Voiculescu, precizând, totuși, că […]
16:40
16:30
Foarte mulți pietoni au tendința de a trece pe roșu atunci când observă strada goală. Cei care fac acest lucru riscă amenzi uriașe. Codul Rutier chiar precizează regula celor cinci metri, pe care, însă, foarte puțini o cunosc. Codul Rutier din România stabilește exact care este locul pietonilor în care pot staționa pentru a aștepta […]
16:20
Rafinărie din RUSIA, la 1.400 de kilometri în spatele frontului, atacată de dronele Ucrainei # Gândul
Dronele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol rusească din Bașchiria în dimineața zilei de 11 octombrie, provocând mai multe explozii și un incendiu, a declarat o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Atacul a provocat mai multe explozii urmate de un incendiu la unitatea de procesare a țițeiului de la rafinăria […]
16:10
Unde își petrec europenii concediile. ROMÂNII preferă mai mult vacanțele în țară, decât în spațiul UE # Gândul
Românii din țară nu doresc sau nu-și permit să meargă în străinătate, în spațiul Uniunii Europene (UE), fiind printre cei care circulă cel mai mult în interiorul propriei țări, conform datelor publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. Numărul călătoriilor în interes personal și de afaceri în UE a crescut cu 4,4% în 2024 […]
16:10
Andreea Lambru, director din cadrul Electrica, ar fi cercetată penal în Belgia pentru spălare de bani # Gândul
Andreea Lambru, director executiv pentru Dezvoltarea Afacerii de la Electrica SA și președinte al Consiliului de Administrație de la Electrica Furnizare ar fi cercetată penal în Belgia într-un dosar de spălare de bani. În dosar ar fi implicate mai multe firme din Belgia, Grecia și România. În anchetă sunt vizate plăți considerate mită, care ar […]
Acum 6 ore
15:50
Cum i-a SALVAT o fetiță de doar 10 ani ani viața frățiorului său, în vârstă de 7 ani. Clipele care au făcut diferența dintre viață și moarte # Gândul
O fetiță din Texas și-a salvat frățiorul mai mic de la moarte, în timp ce se jucau în trambulina din curtea casei. Lia, în vârstă de 10 ani, sărea alături de fratele ei, Logan, în vârstă de 7 ani, în timp ce practicau un joc care implica înghițirea unei bucăți de bomboană, înainte de fiecare […]
15:50
Unde și când va fi înmormântată regretata Marinela Chelaru. Actrița a murit la vârsta de 66 de ani # Gândul
Prietenii și apropiații actriței Marinela Chelaru au anunțat când și unde va fi înmormântată regretata artistă care făcea parte din grupul umoristic Vouă. „Pentru cei care vor să își ia rămas bun de la actrița Marinela Chelaru, trupul neînsuflețit va fi depus mâine, 12 octombrie, la capela cimitirului Tudor Vladimirescu! Cei care vor să îi […]
15:40
Orban a găsit explicația pentru lentoarea marcă înregistrată a președintelui. „Procesează cu extrem de multă atenție” # Gândul
Încă din primele zile ale mandatului său de președinte, Nicușor Dan a fost criticat uneori pentru ritmul mai domol cu care își îndeplinește atribuțiile. Proaspăt instalat în funcția de consilier prezidențial, Ludovic Orban oferă o explicație pentru stilul de lucru al celui pe care l-a susținut, din poziția de președinte al PNL, în campania pentru […]
15:30
Patru prime doamne și o concubină. Rolul pe care l-au jucat partenerele de viață ale președinților României și cum se construiește instituția „Primei Doamne”, pe model american, pentru Mirabela Grădinaru # Gândul
Nina Iliescu, Nadia Constantinescu, Maria Băsescu, Carmen Iohannis și Mirabela Grădinaru. Dintre cele 5 partenere de viață ale președinților care au condus România după Revoluție, doar una NU poartă numele șefului de stat. În același timp, cele 4 prime doamne, cu acte în regulă, au avut un rol de figurație în structura administrației prezidențiale. Însă […]
15:30
Ministrul Energiei anunță când vor începe primele extracții de gaze din Proiectul Neptun Deep. Miza de 4 miliarde de euro # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că primele extracţii de gaze din proiectul Neptun Deep vor avea loc la finalul anului 2026 sau începutul lui 2027. Ivan a subliniat că investiţia de 4 miliarde de euro va transforma România într-un jucător major pe piaţa energetică regională. „Neptun Deep e în linie dreaptă. Avem date care […]
15:20
Ultimul weekend cu temperaturi de toamnă. Vremea se schimbă radical. Se instalează frigul definitiv. Se întorc ploile și ninsorile # Gândul
Vești nu tocmai optimiste de la meteorologi! Aceștia ne sfătuiesc să ne bucurăm de acest wek-end cu temperaturi destul de blânde, deoarece de marți temperaturile se vor răci în toată țară. Meteorologul de serviciu al ANM a declarat sâmbătă, în exclusivitate, pentru Gândul că începutul de octombrie este atipic pentru această perioadă a anului, ținând […]
15:20
Din ce cauză a murit Marinela Chelaru. La ce nu a renunțat actrița, în ciuda faptului că suferise patru accidente vasculare # Gândul
Marinela Chelaru a murit sâmbătă la vârsta de 66 de ani. În ultima perioadă, stare ei de sănătate era foarte precare, mai ales că suferise 4 accidente vasculare. Cu toate acestea, actrița nu ar fi ținut regimul prescris de medici. Regretata actriță Marinela Chelaru ar fi continuat să consuma alimentele ei preferate, și chiar și […]
15:10
Poate ai senzația că nimic nu te poate opri. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 12 octombrie 2025. Berbec Aproape toate aspectele vieții tale ar trebui să meargă foarte bine în acest moment. Afacerile, finanțele și parteneriatele sunt pe cale să aibă succes, iar relațiile personale de tot felul, în special cele […]
15:10
În ciuda insistențelor Hamas, Israelul nu vrea să îl elibereze pe Marwan Barghouti, “Nelson Mandela al PALESTINEI” # Gândul
Israelul a publicat vineri numele a 250 de prizonieri palestinieni pe care a fost de acord să-i elibereze ca parte a acordului de încetare a focului din Gaza – membri ai Hamas, Jihadului Islamic palestinian, Fatah și Frontului Popular. Dar, spun unele surse, lista omite unele nume asupra cărora conveniseră mediatorii. Printre ei, popularul lider al […]
15:10
Capitala a trecut examenul Fitch Ratings. Ratingul de țară apropiat de junk îi scade punctajul Bucureștiului # Gândul
Municipiul Bucureşti îşi menţine calificativele de rating de credit din partea Fitch Ratings. Potrivit evaluării renumitei agenții, situaţia economică a Capitalei țării rămâne stabilă, însă nota este influențată subtil de ratingul de țară. Primăria Municipiului Bucureşti anunţă, sâmbătă 11 octombrie, menţinerea calificativelor de rating de credit ale Capitalei de către agenţia Fitch Ratings, în urma […]
