O mașină a luat foc în zona Popas Păcurari
TeleM Iași , 11 octombrie 2025 19:50
Intervenție pentru stingerea unui incendiu auto în municipiul Iași. Pompierii Detașamentului 1 Iași au intervenit...
• • •
Acum 30 minute
19:50
Acum 4 ore
17:50
Palatul Culturii din Iași este una dintre cele mai reprezentative clădiri ale orașului și un...
17:40
Avioane britanice au efectuat o misiune de 12 ore în apropierea graniței cu Rusia zburând și prin România # TeleM Iași
Marea Britanie a anunțat că două aeronave ale Forțelor Aeriene Regale au efectuat o misiune...
17:10
Poliția Română, dupa ce a fost ironizată că a descoperit 1 miliard de euro în bancnote contrafăcute: „Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o!” # TeleM Iași
În urma cooperării instituționale D.C.C.O. – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu...
16:50
Doi romani sunt pe lista Europol a celor mai cautati fugari din Europa. Pe numele...
Acum 6 ore
15:20
Investiția va consta în extinderea corpului A cu 1.440 de metri pătrați prin construirea a...
15:10
Casa Albă critică decizia Comitetului Nobel de a nu-i acorda lui Trump premiul pentru pace din 2025 # TeleM Iași
Casa Albă a criticat decizia comitetului Nobel de a nu acorda premiul pentru pace din...
15:00
De-a râsu-plânsu în Franța. Macron l-a numit premier din nou pe Lecornu, care demisionase în urma cu 4 zile # TeleM Iași
Președintele francez, Emmanuel Macron l-a numit din nou în funcție pe prim-ministrul demisionar Sébastien Lecornu,...
Acum 8 ore
13:40
Marinela Chelaru a fost o actriță îndrăgită a scenei și televiziunii românești, cunoscută pentru energia,...
13:30
Accident rutier produs între o autoutilitară și un autoturism, pe raza localității Dumbrava, comuna Cornu...
Acum 12 ore
11:50
Consiliul Județean Suceava a preluat spre utilizare clădirea Palatului Administrativ, unul dintre cele mai reprezentative...
10:30
Aseara, în jurul orei 22:55, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Galați au fost sesizați cu...
10:20
Suceava | Un exemplar superb de cerb a fost surprins într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Pojorâta # TeleM Iași
Un cerb superb a fost surprins de talentatul fotograf de wildlife Silviu Matei, în sălbăticia...
10:10
În aceste zile, Iasul a devenit capitala ortodoxiei din România, cu ocazia celui mai mare...
10:00
Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț are, de luni, o nouă echipă de conducere:Dr. Alexandru...
Ieri
15:00
Spitalul de Neurochirurgie din Iași continuă să se afirme ca un centru medical de excelență...
15:00
Primăria Municipiului Constanța atrage atenția că sacii cu nisip montați pe străzile orașului pentru prevenirea...
14:50
Între 25 octombrie și 16 noiembrie 2025, Grădina Botanică „Anastasie Fătu" din Iași găzduiește tradiționala...
14:50
Politica medicamentelor la nivel mondial este într-o perioadă de schimbări semnificative, ceea ce va avea...
13:40
În această dimineață, pe DN28, un autotren cu remorcă a lovit un cap de pod....
13:30
În acest moment, echipajele Detașamentului 2 de Pompieri Iași intervin la un accident rutier produs...
13:00
Donald Trump nu a fost alesul. María Corina Machado a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace # TeleM Iași
María Corina Machado a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Pace, ca recunoaștere a curajului...
12:50
Maine, de la ora 17.00, va avea loc inaugurarea oficială a parcului din fata Teatrului...
12:20
Premieră medicală la Galați: Prima operație pe creier realizată cu ajutorul Sistemului de Neuronavigație la Spitalul Județean # TeleM Iași
O echipă de medici neurochirurgi de la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei" Galați...
12:20
Guvernul Israelului a aprobat planul de încetare a focului în Gaza, mediat de SUA. 200 de soldați americani...
12:10
Conform rapoartelor care au declanșat ancheta, rețeaua de spionaj ar fi operat sub acoperirea reprezentanței...
10:20
O tânără mamă din Iași, Lavinia Cîlța, se confruntă cu o situație critică după ce...
10:20
Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza” Miroslava va beneficia de o clădire multifuncțională modernă destinată activităților practice ale elevilor # TeleM Iași
Licitația pentru realizarea proiectului, cu o valoare estimată de 3,42 milioane de lei, finanțată prin...
10:20
În cursul zilei de 11 octombrie, vântul va sufla cu putere în mai multe zone...
10:20
Sistemul educațional din județul Iași trece printr-o perioadă de transformări majore, după intrarea în vigoare...
10:20
Grupare de trafic de droguri, anihilată în Vrancea: 10 persoane, arestate după 17 percheziții # TeleM Iași
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial...
10:10
În perioada 20–24 octombrie 2025, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași (TUIASI), în parteneriat cu...
10:10
Marius Eugen Ostaficiuc a anunțat că își încheie mandatul de Coordonator Județean al AUR Iași,...
10:00
Percheziții la domiciliul unui bărbat din Botoșani care deținea articole pirotehnice interzise # TeleM Iași
Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Botoșani...
10:00
Lipsa banilor, teama de risc și lacunele educaționale îi țin pe români departe de piața...
09:50
În timpul unei întâlniri care a avut loc joi, la Casa Albă, între Alexander Stubb și Donald...
09:50
FIDELIS 2025: titluri de stat cu dobânzi de până la 8,20%, disponibile până pe 17 octombrie # TeleM Iași
Începând de astăzi, 10 octombrie, până vineri, 17 octombrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu...
09:30
Tragedie in aceasta dimineata, in jurul orei 7.00, la Miroslava. O batrana in varsta de...
09:20
Solidari în fapte bune – angajații Antibiotice și comunitatea locală audăruit sânge pentru viață! # TeleM Iași
În perioada 7–8 octombrie 2025, sediul Antibiotice Iași a devenit din nou locul unde solidaritatea...
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
O aeronava care circula pe ruta Istanbul -Londra a aterizat de urgență la Otopeni. 4 persoane acuză stări de rău # TeleM Iași
O aeronavă care efectua o cursă pe ruta Istanbul – Londra a solicitat și a...
18:50
În cursul acestei seri, echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași au fost solicitate să intervină...
16:13
Peste 35.000 de spectatori au vizionat spectacolele Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași # TeleM Iași
S-a încheiat miercuri seara, după 9 zile pline, a XVIII-a ediție a Festivalului Internațional de...
16:13
Guvernul permite primăriilor să garanteze împrumuturi pentru termoficare: Iașul, printre municipiile care vor putea accesa fonduri pentru sezonul rece 2025–2026 # TeleM Iași
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi,...
16:13
Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã (ANAF) desfãșoarã o amplã acțiune de control fiscal la nivel...
16:13
In aceasta dimineata, la ora 9:30, Secția de Poliție Rurală Bicaz a fost sesizată direct,...
16:13
Marius Bodea, senator USR: „Și Mihai Chirica folosește Poliția Locală în interes personal. Lui Nichita i-a adus 5 ani de închisoare!” # TeleM Iași
Mihai Chirica are dreptate când susține că ieșenii mint când se plâng de traficul infernal...
16:13
Astăzi a fost inaugurat Centrul de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor „Lascăr Catargi", în...
16:13
Neuroștiințele în Serviciul Pacientului. Interdisciplinaritate & Inovație este principala tema a celei de a 7-a...
16:13
Ploile din ultimele zile au ridicat nivelul râurilor și au creat îngrijorare în mai multe...
16:13
Timp de doua zile, la Iasi, sute de profesionisti din domeniul farmaceutic si medical participa...
