Cătălin Tolontan Nervii lui Lucescu

Golazo.ro, 11 octombrie 2025 19:50

Selecționerul a cerut concedierea unui jurnalist drept condiție de a discuta cu postul TV unde acesta este invitat la emisiuni.

Acum 30 minute
19:50
Acum 2 ore
19:00
„Experiența lui Lucescu ar trebui să se vadă” Ciprian Marica, înainte de meciul României cu Austria: „Toată lumea e sceptică” Golazo.ro
Ciprian Marica (40 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre meciul cu Austria. România - Austria se va disputa duminică, de la 21:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
19:00
„Nimeni nu știe ce e”  Ioan Becali explică de ce Darius Olaru  nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă” Golazo.ro
Ioan Becali (73 de ani) a explicat motivele pentru care Darius Olaru (27 de ani) nu s-a transferat până acum în străinătate.
18:30
A gafat în poarta Germaniei Doi români au debutat oficial pentru naționala germană. Unul a greșit grav la gol Golazo.ro
Dennis Seimen (19 ani) și Tom Bischof (20), ambii cu rădăcini românești, au jucat primul meci oficial pentru Germania U21. Primul a vrut să dribleze în fața porții goale: „Ce eroare de portar!”
Acum 4 ore
18:00
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor  Golazo.ro
Teodor Ilincăi (42 de ani) va interpreta imnul național la partida cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial.
17:50
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide , simbolul celor de la UTA, a decedat Golazo.ro
Flavius Domide, unul dintre cei mai respectați și iubiți foști jucători de la UTA Arad, a decedat. „Roșcovanul”, așa cum era poreclit, s-a stins la 79 de ani.
17:10
Romanian Wolves - Delta 17-40 Selecționata României  a pierdut la scor primul meci din Europe Super Cup Golazo.ro
Romanian Wolves - Delta 17-40. Selecționata olandeză a dominat categoric confruntarea de pe stadionul Arcul de Triumf.
17:00
„Prietenia cu el e nu e posibilă” Djokovic, dezvăluire neașteptată despre un mare rival: „Nu am fost niciodată prieteni și nu vom fi” Golazo.ro
Novak Djokovic a dezvăluit de ce nu a putut să lege niciodată o relație de prietenie cu Rafael Nadal.
16:50
„Meciul vieții” Olăroiu contra Real Madrid. Pe cine înfruntă în barajul pentru calificarea la Mondial Golazo.ro
Cosmin Olăroiu poate participa în premieră la Campionatul Mondial, ca selecționer al Emiratelor Arabe Unite. Pentru a fi la CM 2026, trebuie să învingă doi antrenori europeni importanți într-unul din barajele zonei asiatice
16:40
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului  îl contrazice: „Așa mi-a spus!” Golazo.ro
Petre Marin l-a contrazis pe Mircea Lucescu și a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a „tricolorului”.
16:40
Ciubotaru, de vânzare? Anunțul făcut de Hermannstadt despre jucătorul care a intrat în atenția FCSB Golazo.ro
Claudiu Rotar (47 de ani), acționarul celor de la Hermannstadt, a anunțat că sibienii nu se gândesc să-l vândă pe Kevin Ciubotaru (21 de ani).
16:30
Radunovic, cu gândul la play-off Fundașul crede că FCSB poate să recupereze diferența de puncte » Ce spune despre Europa League Golazo.ro
Risto Radunovic (33 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, crede că „roș-albaștrii” pot să se califice în play-off-ul Superligii.
16:10
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani) a confirmat și el că Valentin Crețu (36 de ani) se confruntă cu probleme medicale.
16:10
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință Golazo.ro
Israel joacă sâmbătă seară la Oslo, împotriva Norvegiei. Autoritățile scandinave au impus o protecție severă în întreaga capitală. Naționala israeliană e hiperprotejată de agenții serviciilor secrete
Acum 6 ore
16:00
Djokovic, înfrângere șocantă  Surpriza anului în tenis: sârbul a fost eliminat în semifinale la Shanghai de #204 ATP! Golazo.ro
Novak Djokovic a fost eliminat în semifinalele turneului Masters 1000 ATP de la Shanghai de către Valentin Vacherot.
15:30
„Un tip inteligent” Legendarul Fabio Capello a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu: „A intrat în mințile jucătorilor” Golazo.ro
Fabio Capello (79 de ani), legendarul antrenor italian, a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu (44 de ani), tehnicianul celor de la Inter.
15:20
Vinicius îl laudă pe Ancelotti Brazilianul e uimit de noul său selecționer:  „Cel mai bun antrenor pe care l-am avut vreodată” Golazo.ro
Vinicius Jr. (25 de ani), jucătorul lui Real Madrid și al naționalei Braziliei, l-a lăudat pe Carlo Ancelotti (66 de ani).
15:10
Românii invadează Arena! Câte bilete s-au vândut până acum pentru meciul cu Austria din preliminariile CM 2026 Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat câte bilete s-au vândut până acum pentru meciul cu Austria din preliminariile CM 2026.
15:00
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece Golazo.ro
Raul Florucz, 24 de ani, austriacul de origine română, e măcinat de gânduri înaintea jocului de pe Arena Națională. România - Austria se va juca duminică, de la 21:45
15:00
Victorie înainte de derby-ul cu Dinamo Rapid a făcut scor de tenis în amicalul cu CS Tunari » Bolgado a reușit o „dublă” Golazo.ro
Rapid a învins CS Tunari (L2), scor 6-3, într-o partidă desfășurată la baza de pregătire a giuleștenilor din Ștefănești.
14:40
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!” Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a intrat în conflict cu jurnaliștii la conferința de presă premergătoare meciului România - Austria.
14:30
Clipe grele pentru un pilot de Formula 1 Detalii tulburătoare despre urmările unui accident suferit pe circuit: „A doua zi am leșinat. Urinam sânge” Golazo.ro
Esteban Ocon (29 de ani), pilotul francez de Formula 1 al echipei Haas, a oferit detalii tulburătoare despre unul dintre cele mai serioase accidente prin care a trecut în carieră.
Acum 8 ore
14:00
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a prefațat partida contra Austriei.
13:50
LeBron James, dat în judecată „Regele” din NBA este acuzat de înșelăciune de un fan care credea că baschetbalistul își va anunța retragerea Golazo.ro
LeBron James (40 de ani), baschetbalistul celor de la Los Angeles Lakers, a fost dat în judecată de un fan pentru înșelăciune.
13:40
„Central” cu noroc la România - Austria  Ultima dată când ne-a arbitrat, România obținut o performanță istorică Golazo.ro
UEFA a anunțat că meciul dintre România și Austria din preliminariile CM va fi arbitrat de italianul Davide Massa.
13:30
„Avem această salvare”  Florin Tănase dezvăluie marele avantaj al României înainte de meciul cu Austria Golazo.ro
România-Austria. Florin Tănase a prefațat partida cu echipa antrenată de Ralf Rangnick din cadrul preliminariilor pentru CM 2026.
13:20
Lucescu confirmă GOLAZO.ro Selecționerul, despre starea lui Răzvan Marin înainte de meciul crucial cu Austria: „M-aș bucura să nu fie grav” Golazo.ro
ROMÂNIA - AUSTRIA. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor” a vorbit despre situația lui Răzvan Marin.
13:10
„Am prizat cocaină de pe medalia de aur” Ciclistul englez cu cinci titluri olimpice, dezvăluiri despre dependența de droguri : „Nu știu cum de nu am murit” Golazo.ro
Bradley Wiggins (45 de ani), fost ciclist și cvintuplu campion olimpic, a vorbit din nou despre lupta cu dependența de droguri, după retragerea sa din sport, în anul 2016.
13:00
Băluță a debutat la LAFC Câte minute a bifat în  primul meci oficial în MLS: „Foarte talentat!” » Americanii au confundat FCSB cu Steaua Golazo.ro
Alexandru Băluță a debutat pentru Los Angeles FC în partida cu Toronto de joi, scor 2-0.
12:40
Impresionat de Dobre Marius Lăcătuș, despre căpitanul de la Rapid: „Mi-aș dori să îmi calce pe urme!” Golazo.ro
ROMÂNIA - MOLDOVA 2-1. Marius Lăcătuș (61 de ani), legendarul jucător al Stelei și fost mare internațional, a fost impresionat de evoluția lui Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul celor de la Rapid.
12:40
„Trebuie să ia medalie” Nadia Comăneci își pune speranțele în Sabrina Voinea la Mondialele de la Jakarta Golazo.ro
Nadia Comăneci (63 de ani) a încurajat-o pe gimnasta Sabrina Voinea (18 ani) înaintea Mondialelor de la Jakarta.
12:30
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale Golazo.ro
Austria are un avantaj: mai mulți jucători în campionate importante ale Europei și o cotă mai mare. Dar nici Austria nu s-a mai calificat la Mondial de când așteaptă și naționala noastră
12:20
Revoluție în Liga 1  Unde se vor putea vedea meciurile din România în următorii ani Golazo.ro
Orlando Nicoară, directorul general al eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga, a specificat unde se vor putea viziona meciurile din Liga 1 peste câțiva ani.
Acum 12 ore
12:00
Gele se apără cu statistici Francezul dezvăluie de ce nu s-a impus la FCSB + Ce spune despre o revenire în România Golazo.ro
Jordan Gele (34 de ani) a explicat de ce nu s-a impus în lotul celor de la FCSB. Atacantul francez nu exclude o revenire în Superliga.
11:50
Lovitură pentru Real! FOTO. Mbappe a marcat o bijuterie de gol, dar  s-a accidentat în meciul câștigat de Franța Golazo.ro
Kylian Mbappe (26 de ani), atacantul Franței, s-a accidentat la gleznă în meciul contra Azerbaidjanului 3-0. Fotbalistul provenit de la Real Madrid a deschis scorul după ce a driblat șase fotbaliști azeri.
11:50
VIDEO Cum s-a văzut viitorul mașinilor electrice și plug-in hybrid la Salonul Auto București Golazo.ro
11:10
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe Golazo.ro
Presa din Albania a scris despre partida foc cu Serbia din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
10:50
Tensiuni cu Mourinho Jucătorul lui Chivu, dezvăluiri despre contrele cu „The Special One : „Mi-a spus că sunt un rahat!” Golazo.ro
Henrikh Mkhitaryan (36 de ani), veteranul celor de la Inter, a vorbit despre relația tensionată pe care a avut-o cu Jose Mourinho (62 de ani), în perioada petrecută la Manchester United.
10:20
Investiție de 4 milioane de euro A fost inaugurată cea mai modernă clinică de recuperare din România: „Mulți sportivi erau nevoiți să meargă afară” Golazo.ro
Rețeaua de Sănătate „Regina Maria” a inaugurat KINETIC Flagship, cea mai complexă clinică de recuperare medicală din România, un spațiu dedicat inovației și experienței integrate a pacientului.
10:20
Argint pentru România Luis Lauret, vicecampion la Mondialele de Haltere » Sportivii români pleacă cu 4 medalii din Norvegia Golazo.ro
Luis Lauret a câștigat medalia de argint la stilul muls, categoria 110 kilograme, la Campionatele Mondiale de Haltere din Norvegia.
09:40
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre discuțiile din cadrul ședinței CCA de miercuri.
09:10
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro Golazo.ro
Proiectul noului stadion „Gheorghe Hagi” din Constanța rămâne, cel puțin pentru moment, doar pe hârtie.
Acum 24 ore
00:00
Asamoah a fost operat  Care este starea fostului fotbalist de la FCU Craiova, accidentat grav în China + Ce a primit chiar pe patul de spital Golazo.ro
Samuel Asamoah (31 de ani) a fost operat în China, după ce a suferit o accidentare teribilă, care l-ar fi putut lăsa paralizat.
10 octombrie 2025
23:50
Amical controversat Chivu Inter și Atletico s-au duelat în Libia, pentru 3 milioane € fiecare » Invitația a venit de la cel mai puternic om din țară Golazo.ro
Atletico Madrid - Inter Milano 1-1 (4-2 d.pen.). Formația lui Cristi Chivu a pierdut partida amicală contra spaniolilor lui Diego Simeone.
23:50
Martorii lui Iehova, lângă Metallica, pe Arenă în 2026! Primăria anunță pentru GOLAZO.ro  cât va fi închis stadionul pentru fotbal anul viitor. Lovite: FCSB, Dinamo, Rapid Golazo.ro
Arena Națională va fi închisă pentru fotbal în 25% din 2026. Motivul: două concerte și un eveniment religios. Detalii dă chiar Primăria, într-un răspund pentru GOLAZO.ro
22:20
Llorente și conspirația Jucătorul lui Atletico Madrid e adeptul teoriei „Chemtrails”: „De ce persistă atât?” + Dieta strictă și stilul de viață al spaniolului Golazo.ro
Marcos Llorente (30 de ani) a surprins într-un interviu, după ce s-a declarat adept al conspirației „Chemtrails”.
22:10
Probleme la FCSB  Un jucător important a acuzat probleme medicale și a părăsit antrenamentul + Care este starea lui Mihai Lixandru  Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre situația accidentărilor de la FCSB.
21:50
„Este îngrozitor” Mihai Stoica a criticat strategia Federației: „Americanii au făcut asta primii” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a criticat strategia Federației de a aduce vedete care să interpreteze imnul la meciurile echipei naționale.
21:50
Titularul naționalei, dorit la FCSB Mihai Stoica, impresionat de evoluția unui „tricolor”: „Am încercat să-l aducem” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit că FCSB a încercat în trecut să-l transfere de mai multe pe Vlad Dragomir (26 de ani).
21:30
 Iulia Curea, antrenor secund Fosta handbalistă de la CSM București va fi omul din spatele lui Ovidiu Mihăilă la naționala feminină: „O onoare” Golazo.ro
Iulia Curea (43 de ani) este noul antrenor secund al echipei naționale de handbal feminin.
