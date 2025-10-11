Cătălin Tolontan Nervii lui Lucescu
Golazo.ro, 11 octombrie 2025 19:50
Selecționerul a cerut concedierea unui jurnalist drept condiție de a discuta cu postul TV unde acesta este invitat la emisiuni.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
19:50
Acum 2 ore
19:00
„Experiența lui Lucescu ar trebui să se vadă” Ciprian Marica, înainte de meciul României cu Austria: „Toată lumea e sceptică” # Golazo.ro
Ciprian Marica (40 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre meciul cu Austria. România - Austria se va disputa duminică, de la 21:45, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
19:00
„Nimeni nu știe ce e” Ioan Becali explică de ce Darius Olaru nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă” # Golazo.ro
Ioan Becali (73 de ani) a explicat motivele pentru care Darius Olaru (27 de ani) nu s-a transferat până acum în străinătate.
18:30
A gafat în poarta Germaniei Doi români au debutat oficial pentru naționala germană. Unul a greșit grav la gol # Golazo.ro
Dennis Seimen (19 ani) și Tom Bischof (20), ambii cu rădăcini românești, au jucat primul meci oficial pentru Germania U21. Primul a vrut să dribleze în fața porții goale: „Ce eroare de portar!”
Acum 4 ore
18:00
Teodor Ilincăi (42 de ani) va interpreta imnul național la partida cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial.
17:50
Flavius Domide, unul dintre cei mai respectați și iubiți foști jucători de la UTA Arad, a decedat. „Roșcovanul”, așa cum era poreclit, s-a stins la 79 de ani.
17:10
Romanian Wolves - Delta 17-40 Selecționata României a pierdut la scor primul meci din Europe Super Cup # Golazo.ro
Romanian Wolves - Delta 17-40. Selecționata olandeză a dominat categoric confruntarea de pe stadionul Arcul de Triumf.
17:00
„Prietenia cu el e nu e posibilă” Djokovic, dezvăluire neașteptată despre un mare rival: „Nu am fost niciodată prieteni și nu vom fi” # Golazo.ro
Novak Djokovic a dezvăluit de ce nu a putut să lege niciodată o relație de prietenie cu Rafael Nadal.
16:50
„Meciul vieții” Olăroiu contra Real Madrid. Pe cine înfruntă în barajul pentru calificarea la Mondial # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu poate participa în premieră la Campionatul Mondial, ca selecționer al Emiratelor Arabe Unite. Pentru a fi la CM 2026, trebuie să învingă doi antrenori europeni importanți într-unul din barajele zonei asiatice
16:40
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului îl contrazice: „Așa mi-a spus!” # Golazo.ro
Petre Marin l-a contrazis pe Mircea Lucescu și a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a „tricolorului”.
16:40
Ciubotaru, de vânzare? Anunțul făcut de Hermannstadt despre jucătorul care a intrat în atenția FCSB # Golazo.ro
Claudiu Rotar (47 de ani), acționarul celor de la Hermannstadt, a anunțat că sibienii nu se gândesc să-l vândă pe Kevin Ciubotaru (21 de ani).
16:30
Radunovic, cu gândul la play-off Fundașul crede că FCSB poate să recupereze diferența de puncte » Ce spune despre Europa League # Golazo.ro
Risto Radunovic (33 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, crede că „roș-albaștrii” pot să se califice în play-off-ul Superligii.
16:10
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani) a confirmat și el că Valentin Crețu (36 de ani) se confruntă cu probleme medicale.
16:10
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință # Golazo.ro
Israel joacă sâmbătă seară la Oslo, împotriva Norvegiei. Autoritățile scandinave au impus o protecție severă în întreaga capitală. Naționala israeliană e hiperprotejată de agenții serviciilor secrete
Acum 6 ore
16:00
Djokovic, înfrângere șocantă Surpriza anului în tenis: sârbul a fost eliminat în semifinale la Shanghai de #204 ATP! # Golazo.ro
Novak Djokovic a fost eliminat în semifinalele turneului Masters 1000 ATP de la Shanghai de către Valentin Vacherot.
15:30
„Un tip inteligent” Legendarul Fabio Capello a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu: „A intrat în mințile jucătorilor” # Golazo.ro
Fabio Capello (79 de ani), legendarul antrenor italian, a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu (44 de ani), tehnicianul celor de la Inter.
15:20
Vinicius îl laudă pe Ancelotti Brazilianul e uimit de noul său selecționer: „Cel mai bun antrenor pe care l-am avut vreodată” # Golazo.ro
Vinicius Jr. (25 de ani), jucătorul lui Real Madrid și al naționalei Braziliei, l-a lăudat pe Carlo Ancelotti (66 de ani).
15:10
Românii invadează Arena! Câte bilete s-au vândut până acum pentru meciul cu Austria din preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat câte bilete s-au vândut până acum pentru meciul cu Austria din preliminariile CM 2026.
15:00
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece # Golazo.ro
Raul Florucz, 24 de ani, austriacul de origine română, e măcinat de gânduri înaintea jocului de pe Arena Națională. România - Austria se va juca duminică, de la 21:45
15:00
Victorie înainte de derby-ul cu Dinamo Rapid a făcut scor de tenis în amicalul cu CS Tunari » Bolgado a reușit o „dublă” # Golazo.ro
Rapid a învins CS Tunari (L2), scor 6-3, într-o partidă desfășurată la baza de pregătire a giuleștenilor din Ștefănești.
14:40
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a intrat în conflict cu jurnaliștii la conferința de presă premergătoare meciului România - Austria.
14:30
Clipe grele pentru un pilot de Formula 1 Detalii tulburătoare despre urmările unui accident suferit pe circuit: „A doua zi am leșinat. Urinam sânge” # Golazo.ro
Esteban Ocon (29 de ani), pilotul francez de Formula 1 al echipei Haas, a oferit detalii tulburătoare despre unul dintre cele mai serioase accidente prin care a trecut în carieră.
Acum 8 ore
14:00
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a prefațat partida contra Austriei.
13:50
LeBron James, dat în judecată „Regele” din NBA este acuzat de înșelăciune de un fan care credea că baschetbalistul își va anunța retragerea # Golazo.ro
LeBron James (40 de ani), baschetbalistul celor de la Los Angeles Lakers, a fost dat în judecată de un fan pentru înșelăciune.
13:40
„Central” cu noroc la România - Austria Ultima dată când ne-a arbitrat, România obținut o performanță istorică # Golazo.ro
UEFA a anunțat că meciul dintre România și Austria din preliminariile CM va fi arbitrat de italianul Davide Massa.
13:30
„Avem această salvare” Florin Tănase dezvăluie marele avantaj al României înainte de meciul cu Austria # Golazo.ro
România-Austria. Florin Tănase a prefațat partida cu echipa antrenată de Ralf Rangnick din cadrul preliminariilor pentru CM 2026.
13:20
Lucescu confirmă GOLAZO.ro Selecționerul, despre starea lui Răzvan Marin înainte de meciul crucial cu Austria: „M-aș bucura să nu fie grav” # Golazo.ro
ROMÂNIA - AUSTRIA. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor” a vorbit despre situația lui Răzvan Marin.
13:10
„Am prizat cocaină de pe medalia de aur” Ciclistul englez cu cinci titluri olimpice, dezvăluiri despre dependența de droguri : „Nu știu cum de nu am murit” # Golazo.ro
Bradley Wiggins (45 de ani), fost ciclist și cvintuplu campion olimpic, a vorbit din nou despre lupta cu dependența de droguri, după retragerea sa din sport, în anul 2016.
13:00
Băluță a debutat la LAFC Câte minute a bifat în primul meci oficial în MLS: „Foarte talentat!” » Americanii au confundat FCSB cu Steaua # Golazo.ro
Alexandru Băluță a debutat pentru Los Angeles FC în partida cu Toronto de joi, scor 2-0.
12:40
Impresionat de Dobre Marius Lăcătuș, despre căpitanul de la Rapid: „Mi-aș dori să îmi calce pe urme!” # Golazo.ro
ROMÂNIA - MOLDOVA 2-1. Marius Lăcătuș (61 de ani), legendarul jucător al Stelei și fost mare internațional, a fost impresionat de evoluția lui Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul celor de la Rapid.
12:40
„Trebuie să ia medalie” Nadia Comăneci își pune speranțele în Sabrina Voinea la Mondialele de la Jakarta # Golazo.ro
Nadia Comăneci (63 de ani) a încurajat-o pe gimnasta Sabrina Voinea (18 ani) înaintea Mondialelor de la Jakarta.
12:30
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale # Golazo.ro
Austria are un avantaj: mai mulți jucători în campionate importante ale Europei și o cotă mai mare. Dar nici Austria nu s-a mai calificat la Mondial de când așteaptă și naționala noastră
12:20
Orlando Nicoară, directorul general al eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga, a specificat unde se vor putea viziona meciurile din Liga 1 peste câțiva ani.
Acum 12 ore
12:00
Gele se apără cu statistici Francezul dezvăluie de ce nu s-a impus la FCSB + Ce spune despre o revenire în România # Golazo.ro
Jordan Gele (34 de ani) a explicat de ce nu s-a impus în lotul celor de la FCSB. Atacantul francez nu exclude o revenire în Superliga.
11:50
Lovitură pentru Real! FOTO. Mbappe a marcat o bijuterie de gol, dar s-a accidentat în meciul câștigat de Franța # Golazo.ro
Kylian Mbappe (26 de ani), atacantul Franței, s-a accidentat la gleznă în meciul contra Azerbaidjanului 3-0. Fotbalistul provenit de la Real Madrid a deschis scorul după ce a driblat șase fotbaliști azeri.
11:50
11:10
„România, țara care urăște Kosovo” Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe # Golazo.ro
Presa din Albania a scris despre partida foc cu Serbia din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
10:50
Tensiuni cu Mourinho Jucătorul lui Chivu, dezvăluiri despre contrele cu „The Special One : „Mi-a spus că sunt un rahat!” # Golazo.ro
Henrikh Mkhitaryan (36 de ani), veteranul celor de la Inter, a vorbit despre relația tensionată pe care a avut-o cu Jose Mourinho (62 de ani), în perioada petrecută la Manchester United.
10:20
Investiție de 4 milioane de euro A fost inaugurată cea mai modernă clinică de recuperare din România: „Mulți sportivi erau nevoiți să meargă afară” # Golazo.ro
Rețeaua de Sănătate „Regina Maria” a inaugurat KINETIC Flagship, cea mai complexă clinică de recuperare medicală din România, un spațiu dedicat inovației și experienței integrate a pacientului.
10:20
Argint pentru România Luis Lauret, vicecampion la Mondialele de Haltere » Sportivii români pleacă cu 4 medalii din Norvegia # Golazo.ro
Luis Lauret a câștigat medalia de argint la stilul muls, categoria 110 kilograme, la Campionatele Mondiale de Haltere din Norvegia.
09:40
Vassaras l-a uimit pe Stoica Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre discuțiile din cadrul ședinței CCA de miercuri.
09:10
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro # Golazo.ro
Proiectul noului stadion „Gheorghe Hagi” din Constanța rămâne, cel puțin pentru moment, doar pe hârtie.
Acum 24 ore
00:00
Asamoah a fost operat Care este starea fostului fotbalist de la FCU Craiova, accidentat grav în China + Ce a primit chiar pe patul de spital # Golazo.ro
Samuel Asamoah (31 de ani) a fost operat în China, după ce a suferit o accidentare teribilă, care l-ar fi putut lăsa paralizat.
10 octombrie 2025
23:50
Amical controversat Chivu Inter și Atletico s-au duelat în Libia, pentru 3 milioane € fiecare » Invitația a venit de la cel mai puternic om din țară # Golazo.ro
Atletico Madrid - Inter Milano 1-1 (4-2 d.pen.). Formația lui Cristi Chivu a pierdut partida amicală contra spaniolilor lui Diego Simeone.
23:50
Martorii lui Iehova, lângă Metallica, pe Arenă în 2026! Primăria anunță pentru GOLAZO.ro cât va fi închis stadionul pentru fotbal anul viitor. Lovite: FCSB, Dinamo, Rapid # Golazo.ro
Arena Națională va fi închisă pentru fotbal în 25% din 2026. Motivul: două concerte și un eveniment religios. Detalii dă chiar Primăria, într-un răspund pentru GOLAZO.ro
22:20
Llorente și conspirația Jucătorul lui Atletico Madrid e adeptul teoriei „Chemtrails”: „De ce persistă atât?” + Dieta strictă și stilul de viață al spaniolului # Golazo.ro
Marcos Llorente (30 de ani) a surprins într-un interviu, după ce s-a declarat adept al conspirației „Chemtrails”.
22:10
Probleme la FCSB Un jucător important a acuzat probleme medicale și a părăsit antrenamentul + Care este starea lui Mihai Lixandru # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre situația accidentărilor de la FCSB.
21:50
„Este îngrozitor” Mihai Stoica a criticat strategia Federației: „Americanii au făcut asta primii” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a criticat strategia Federației de a aduce vedete care să interpreteze imnul la meciurile echipei naționale.
21:50
Titularul naționalei, dorit la FCSB Mihai Stoica, impresionat de evoluția unui „tricolor”: „Am încercat să-l aducem” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit că FCSB a încercat în trecut să-l transfere de mai multe pe Vlad Dragomir (26 de ani).
21:30
Iulia Curea, antrenor secund Fosta handbalistă de la CSM București va fi omul din spatele lui Ovidiu Mihăilă la naționala feminină: „O onoare” # Golazo.ro
Iulia Curea (43 de ani) este noul antrenor secund al echipei naționale de handbal feminin.
