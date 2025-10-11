Erling Haaland, mașina de goluri! Norvegia - Israel 5-0, în preliminariile Cupei Mondiale
Sport.ro, 11 octombrie 2025 22:40
Haaland e legitimat la Manchester City. Meciurile din Premier League le puteți vedea pe VOYO.
• • •
Acum 10 minute
23:10
Selecţionata României a terminat la egalitate cu echipa Franţei, 1-1 (0-0), sâmbătă, la Capbreton, în Hexagon, într-un meci din Grupa a 9-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-17 din 2026.
Acum 30 minute
23:00
Mihai Stoica a oferit o reacție optimistă după victoria obținută de Cosmin Olăroiu.
Acum o oră
22:40
Erling Haaland, mașina de goluri! Norvegia - Israel 5-0, în preliminariile Cupei Mondiale
Haaland e legitimat la Manchester City. Meciurile din Premier League le puteți vedea pe VOYO.
22:30
Austriacul Oliver Glasner, care a preluat banca tehnică a echipei de fotbal Crystal Palace în luna februarie, a fost desemnat antrenorul lunii septembrie în Premier League pentru parcursul fără înfrângere al formaţiei engleze în cursul acestei luni, informează cotidianul L'Equipe.
Acum 2 ore
21:40
România - Austria se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
21:40
Caramavrov nu e de acord cu comportamentul selecționerului României, dar așteaptă o minune de la cel carea a fost adus ca salvator suprem.
21:30
Belgia a dat din nou cu bâta în baltă în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
21:20
Kylian Mbappe și Franco Mastantuono au revenit de la echipele naționale în urma unor probleme medicale.
Acum 4 ore
21:00
România - Austria e duminică, de la 21:45, pe Arena Națională.
20:40
Ianis Hagi a revenit la echipa națională pentru meciurile din luna octombrie.
20:20
România - Austria, meci din preliminariile pentru CM 2026, are loc duminică de la 21:45, pe Arena Națională din București.
20:20
Ultimul antrenament înaintea meciului cu Austria! „Tricolorii”, pregătiți de meciul de pe Arena Națională # Sport.ro
Naționala României a efectuat ultimul antrenament înaintea partidei cu Austria.
19:50
Se joacă pentru trofeu la Mastersul de la Shanghai cu o miză... specială! Cine câștigă în familie?
19:50
Duelul arbitrat de Istvan Kovacs, tensionat! Ce s-a întâmplat înainte de Serbia - Albania # Sport.ro
Istvan Kovacs va arbitra duelul încins dintre Serbia și Albania.
19:30
Mesajul federației după ce românul Lauret Rodriguez a obținut argintul la ”smuls” la Mondialele de la Forde # Sport.ro
Lauret Rodriguez a făcut spectacol la Campionatele Mondiale de haltere IWF 2025.
Acum 6 ore
19:10
Unul dintre jucătorii de bază ai naționalei s-a antrenat cu grupul.
19:10
Când îți moare un părinte, e cumplit să o iei de la capăt, să-ți vezi de cursul firesc al vieții.
18:50
Ciprian Marica a lansat o întrebare înainte de România - Austria: „Pare că ceva nu e normal” # Sport.ro
Ciprian Marica a vorbit despre importanța duelului de duminică cu Austria.
18:40
"Va fi altă mâncare de pește!" Dănciulescu știe exact ce va fi la România - Austria, în preliminariile Cupei Mondiale 2026 # Sport.ro
România - Austria e duminică, de la 21:45, pe Arena Națională.
18:30
Cele două reprezentative își dau întâlnire duminică seară, de la ora 21:45.
18:10
UTA a anunțat decesul lui Flavius Domide.
18:00
Mentalitate de campion! Sabău nu glumește înainte de România - Austria, în preliminariile Cupei Mondiale 2026 # Sport.ro
România - Austria e duminică, de la 21:45, pe Arena Națională, în prelimiariile Cupei Mondiale 2026.
17:40
Nu te supăra, frate! Cine l-a învins pe 'zeul' Leon Marchand la Cupa Mondială de la Carmel # Sport.ro
Leon Marchand e unul dintre cei mai valoroși înotători ai lumii.
17:40
Inter transferă direct de la Juventus! 20.000.000 de euro pentru fotbalistul dorit de Chivu # Sport.ro
Inter ar putea aduce un fotbalist de la Juventus.
Acum 8 ore
17:10
România primește vizita Austriei duminică seară pe Arena Națională.
17:00
Neprevăzut! Djokovic, 'demis' de la Mastersul de la Shanghai de un jucător aflat pe locul 204 ATP # Sport.ro
Novak Djokovic, eliminat în semifinale.
17:00
Gigi Becali a pus ochii pe unul dintre jucătorii de mare perspectivă din Superliga.
16:40
Messi, la un pas să fie coleg cu fostul adversar de la Real! Inter Miami a pus ochii pe fundașul cotat la 6 milioane de euro # Sport.ro
Inter Miami intenționează să transfere un fost fundaș de la Real Madrid.
16:30
Gala Glory 104 e transmisă în direct de la 18:00 pe VOYO și de la 21:00 pe Pro Arena.
16:30
România - Austria este LIVE TEXT pe Sport.ro duminică seară, de la ora 21:45.
16:30
Rapid s-a impus în meciul amical împotriva lui CS Tunari, organizat în pauza pentru echipele naționale.
16:20
Glory 104 | Alin Nechita se bate cu noul star al greilor, LIVE pe VOYO și Pro Arena (21:00) # Sport.ro
Gala Glory 104 e transmisă în direct de la 21:00 pe VOYO și pe Pro Arena.
15:40
Marian Iancu e dur: ”Am urmărit România - Moldova și, recunosc, mi-am pierdut două ore din viață. M-a și luat somnul” # Sport.ro
Meciul amical s-a încheiat 2-1.
15:20
Cosmin Olăroiu, discurs istoric în Emirate: "Urmează cele mai importante două meciuri din istoria noastră!" # Sport.ro
Cosmin Olăroiu, antrenorul român al naționalei Emiratelor Arabe Unite, a susținut un discurs mobilizator înaintea celor mai importante partide din preliminariile pentru Campionatul Mondial.
15:20
Val de accidentări înaintea duelului decisiv din preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026!
Acum 12 ore
15:10
Gata, stop joc! Mircea Lucescu a decis cine va apăra poarta României în meciul cu Austria # Sport.ro
România se pregătește de duelul decisiv cu Austria, duminică seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
15:10
Roș-albaștrii se situează pe locul 11 în clasament cu 13 puncte.
15:00
Gigi Becali a impus 'legea marțială' la FCSB! Strategie unică în Superliga: "E ordin de zi pe unitate!" # Sport.ro
Rezultatele sub așteptări, locul 11 în clasament, o aruncătură de băț deasupra retrogradării, l-au făcut pe Gigi Becali să intervină în forță la echipă.
14:40
Florin Tănase, mesaj direct înainte de România - Austria: "Să câștigăm și cu gol de fundaș! Nu contează cine înscrie" # Sport.ro
Înaintea duelului crucial cu Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială, Florin Tănase a transmis un mesaj de unitate și determinare.
14:30
Cristi Chivu continuă să impresioneze pe banca lui Inter Milano.
14:10
Anunțul de ultimă oră al lui Lucescu! Un titular este OUT pentru meciul cu Austria: "Nu s-a antrenat deloc" # Sport.ro
Echipa națională a României a primit o veste proastă înaintea duelului crucial cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale 2026.
14:00
Mircea Lucescu s-a enervat la conferința de presă: ”Nu pune întrebarea! Nu vreau să răspund, no comment! Înțelegeți asta?” # Sport.ro
Selecționerul României a fost prezent sâmbătă, la prânz, la conferința de presă premergătoare meciului cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
13:50
Ducati i-a găsit înlocuitor lui Marc Marquez! Experimentatul pilot care îi va lua locul în Marele Premiu al Australiei # Sport.ro
Pilotul italian Michele Pirro îl va înlocui la Marele Premiu al Australiei (17-19 octombrie) pe septuplul campion mondial la clasa MotoGP, spaniolul Marc Marquez, accidentat la umărul drept, a anunţat, vineri, echipa Ducati.
13:40
Becali a impus legea la FCSB: "Sub 1,80 m, nu mai transferăm!" Răspunsul fabulos dat când a fost întrebat de Messi # Sport.ro
Gigi Becali a stabilit o nouă politică de transferuri la FCSB, una bazată pe un criteriu fizic strict: înălțimea.
13:40
România - Austria este duminică seară de la ora 21:45.
13:40
România - Austria, LIVE TEXT duminică seară de la ora 21:45 | Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026 # Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre România și Austria duminică seară, de la ora 21:45.
13:30
Portugalia lui Ronaldo și Spania joacă astăzi în preliminariile CM 2026! Seară plină de fotbal pe Sport.ro # Sport.ro
Sâmbătă seară, fotbalul internațional revine în forță!
13:00
Plouă cu bani în Anglia! Cine sunt cei mai bine plătiți fotbaliști din Premier League (exclusiv pe VOYO) # Sport.ro
Premier League rămâne campionatul cu cele mai mari salarii din lume, iar sezonul 2025/2026 confirmă acest lucru.
12:30
România - Austria este duminică seară de la ora 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
12:10
Radu, scos din poartă? Sorin Cârțu are informații din interior: "Eu știu că nu apără el!" # Sport.ro
Atmosferă încinsă la națională înaintea duelului crucial cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale.
