Erling Haaland, mașina de goluri! Norvegia - Israel 5-0, în preliminariile Cupei Mondiale

Sport.ro, 11 octombrie 2025 22:40

Haaland e legitimat la Manchester City. Meciurile din Premier League le puteți vedea pe VOYO.

Acum 10 minute
23:10
Cât ghinion! România U17, egalată de Franța în minutul 90+6 Sport.ro
Selecţionata României a terminat la egalitate cu echipa Franţei, 1-1 (0-0), sâmbătă, la Capbreton, în Hexagon, într-un meci din Grupa a 9-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-17 din 2026.
Acum 30 minute
23:00
Mesajul optimist al lui Mihai Stoica: „Vom avea primii români la World Cup” Sport.ro
Mihai Stoica a oferit o reacție optimistă după victoria obținută de Cosmin Olăroiu.
Acum o oră
22:40
22:30
Oliver Glasner, desemnat antrenorul lunii septembrie în Premier League Sport.ro
Austriacul Oliver Glasner, care a preluat banca tehnică a echipei de fotbal Crystal Palace în luna februarie, a fost desemnat antrenorul lunii septembrie în Premier League pentru parcursul fără înfrângere al formaţiei engleze în cursul acestei luni, informează cotidianul L'Equipe.
Acum 2 ore
21:40
Cum a venit Ralf Rangnick la conferința de presă de dinaintea meciului cu România Sport.ro
România - Austria se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
21:40
Magia Lucescu, ultima încercare a magicianului care și-a pierdut bagheta Sport.ro
Caramavrov nu e de acord cu comportamentul selecționerului României, dar așteaptă o minune de la cel carea a fost adus ca salvator suprem.
21:30
Selecționerul unui „forțe” de la Cupa Mondială, pe făraș! Sport.ro
Belgia a dat din nou cu bâta în baltă în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. 
21:20
Vedetele lui Real Madrid s-au accidentat! Care este situația lui Mbappe și Mastantuono Sport.ro
Kylian Mbappe și Franco Mastantuono au revenit de la echipele naționale în urma unor probleme medicale.
Acum 4 ore
21:00
Nemulțumit! Ce săgeată cu venin a trimis Mircea Lucescu spre Superliga României Sport.ro
România - Austria e duminică, de la 21:45, pe Arena Națională.
20:40
L-a văzut pe Ianis Hagi cu Moldova și a tras concluzia Sport.ro
Ianis Hagi a revenit la echipa națională pentru meciurile din luna octombrie.
20:20
Ei vor distruge apărarea Austriei! Ilie Dumitrescu știe cum va arăta atacul României Sport.ro
România - Austria, meci din preliminariile pentru CM 2026, are loc duminică de la 21:45, pe Arena Națională din București.
20:20
Ultimul antrenament înaintea meciului cu Austria! „Tricolorii”, pregătiți de meciul de pe Arena Națională Sport.ro
Naționala României a efectuat ultimul antrenament înaintea partidei cu Austria.
19:50
Vărule, ce faci? Finala Mastersului de la Shanghai e una specială. Care e motivul Sport.ro
Se joacă pentru trofeu la Mastersul de la Shanghai cu o miză... specială! Cine câștigă în familie?
19:50
Duelul arbitrat de Istvan Kovacs, tensionat! Ce s-a întâmplat înainte de Serbia - Albania Sport.ro
Istvan Kovacs va arbitra duelul încins dintre Serbia și Albania.
19:30
Mesajul federației după ce românul Lauret Rodriguez a obținut argintul la ”smuls” la Mondialele de la Forde Sport.ro
Lauret Rodriguez a făcut spectacol la Campionatele Mondiale de haltere IWF 2025.
Acum 6 ore
19:10
Veste excelentă pentru Mircea Lucescu înaintea meciului cu Austria Sport.ro
Unul dintre jucătorii de bază ai naționalei s-a antrenat cu grupul.
19:10
A marcat la două zile după ce i-a murit tatăl. "Cu dragoste se vindecă totul" Sport.ro
Când îți moare un părinte, e cumplit să o iei de la capăt, să-ți vezi de cursul firesc al vieții.
18:50
Ciprian Marica a lansat o întrebare înainte de România - Austria: „Pare că ceva nu e normal” Sport.ro
Ciprian Marica a vorbit despre importanța duelului de duminică cu Austria.
18:40
"Va fi altă mâncare de pește!" Dănciulescu știe exact ce va fi la România - Austria, în preliminariile Cupei Mondiale 2026 Sport.ro
România - Austria e duminică, de la 21:45, pe Arena Națională.
18:30
Exclus din primul ”11” înainte de România - Austria Sport.ro
Cele două reprezentative își dau întâlnire duminică seară, de la ora 21:45.
18:10
A murit Flavius Domide! Mesajul lui UTA Arad după decesul legendarului jucător Sport.ro
UTA a anunțat decesul lui Flavius Domide.
18:00
Mentalitate de campion! Sabău nu glumește înainte de România - Austria, în preliminariile Cupei Mondiale 2026 Sport.ro
România - Austria e duminică, de la 21:45, pe Arena Națională, în prelimiariile Cupei Mondiale 2026.
17:40
Nu te supăra, frate! Cine l-a învins pe 'zeul' Leon Marchand la Cupa Mondială de la Carmel Sport.ro
Leon Marchand e unul dintre cei mai valoroși înotători ai lumii.
17:40
Inter transferă direct de la Juventus! 20.000.000 de euro pentru fotbalistul dorit de Chivu Sport.ro
Inter ar putea aduce un fotbalist de la Juventus.
Acum 8 ore
17:10
Câte bilete s-au vândut până acum la România - Austria: ”Și-au anunțat deja prezența” Sport.ro
România primește vizita Austriei duminică seară pe Arena Națională.
17:00
Neprevăzut! Djokovic, 'demis' de la Mastersul de la Shanghai de un jucător aflat pe locul 204 ATP Sport.ro
Novak Djokovic, eliminat în semifinale.
17:00
Gigi Becali, refuzat?! Ce se întâmplă cu jucătorul dorit de FCSB Sport.ro
Gigi Becali a pus ochii pe unul dintre jucătorii de mare perspectivă din Superliga.
16:40
Messi, la un pas să fie coleg cu fostul adversar de la Real! Inter Miami a pus ochii pe fundașul cotat la 6 milioane de euro Sport.ro
Inter Miami intenționează să transfere un fost fundaș de la Real Madrid.
16:30
Glory 104 | Alin Nechita se bate cu noul star al greilor, LIVE pe VOYO de la 18:00 Sport.ro
Gala Glory 104 e transmisă în direct de la 18:00 pe VOYO și de la 21:00 pe Pro Arena.
16:30
Gabi Balint: ”El va fi atacant cu Austria” Sport.ro
România - Austria este LIVE TEXT pe Sport.ro duminică seară, de la ora 21:45.
16:30
Rezultat neașteptat în amicalul Rapidului! S-au marcat nouă goluri Sport.ro
Rapid s-a impus în meciul amical împotriva lui CS Tunari, organizat în pauza pentru echipele naționale.
16:20
Glory 104 | Alin Nechita se bate cu noul star al greilor, LIVE pe VOYO și Pro Arena (21:00) Sport.ro
Gala Glory 104 e transmisă în direct de la 21:00 pe VOYO și pe Pro Arena.
15:40
Marian Iancu e dur: ”Am urmărit România - Moldova și, recunosc, mi-am pierdut două ore din viață. M-a și luat somnul” Sport.ro
Meciul amical s-a încheiat 2-1.
15:20
Cosmin Olăroiu, discurs istoric în Emirate: "Urmează cele mai importante două meciuri din istoria noastră!" Sport.ro
Cosmin Olăroiu, antrenorul român al naționalei Emiratelor Arabe Unite, a susținut un discurs mobilizator înaintea celor mai importante partide din preliminariile pentru Campionatul Mondial.
15:20
Convocarea de urgență! Fotbalistul ia primul zbor să se antreneze alături de națională Sport.ro
Val de accidentări înaintea duelului decisiv din preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026!
Acum 12 ore
15:10
Gata, stop joc! Mircea Lucescu a decis cine va apăra poarta României în meciul cu Austria Sport.ro
România se pregătește de duelul decisiv cu Austria, duminică seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. 
15:10
Costel Gâlcă, antrenorul lui Rapid, a lăudat-o pe FCSB Sport.ro
Roș-albaștrii se situează pe locul 11 în clasament cu 13 puncte.
15:00
Gigi Becali a impus 'legea marțială' la FCSB! Strategie unică în Superliga: "E ordin de zi pe unitate!" Sport.ro
Rezultatele sub așteptări, locul 11 în clasament, o aruncătură de băț deasupra retrogradării, l-au făcut pe Gigi Becali să intervină în forță la echipă.
14:40
Florin Tănase, mesaj direct înainte de România - Austria: "Să câștigăm și cu gol de fundaș! Nu contează cine înscrie" Sport.ro
Înaintea duelului crucial cu Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială, Florin Tănase a transmis un mesaj de unitate și determinare.
14:30
„Ce cred italienii despre Chivu?” Răspunsul unui fost „titan” din Serie A Sport.ro
Cristi Chivu continuă să impresioneze pe banca lui Inter Milano. 
14:10
Anunțul de ultimă oră al lui Lucescu! Un titular este OUT pentru meciul cu Austria: "Nu s-a antrenat deloc" Sport.ro
Echipa națională a României a primit o veste proastă înaintea duelului crucial cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale 2026.
14:00
Mircea Lucescu s-a enervat la conferința de presă: ”Nu pune întrebarea! Nu vreau să răspund, no comment! Înțelegeți asta?” Sport.ro
Selecționerul României a fost prezent sâmbătă, la prânz, la conferința de presă premergătoare meciului cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
13:50
Ducati i-a găsit înlocuitor lui Marc Marquez! Experimentatul pilot care îi va lua locul în Marele Premiu al Australiei Sport.ro
Pilotul italian Michele Pirro îl va înlocui la Marele Premiu al Australiei (17-19 octombrie) pe septuplul campion mondial la clasa MotoGP, spaniolul Marc Marquez, accidentat la umărul drept, a anunţat, vineri, echipa Ducati.
13:40
Becali a impus legea la FCSB: "Sub 1,80 m, nu mai transferăm!" Răspunsul fabulos dat când a fost întrebat de Messi Sport.ro
Gigi Becali a stabilit o nouă politică de transferuri la FCSB, una bazată pe un criteriu fizic strict: înălțimea.
13:40
Mircea Lucescu o înțeapă pe Austria după 10-0 cu San Marino: ”Când jucam eu...” Sport.ro
România - Austria este duminică seară de la ora 21:45.
13:40
România - Austria, LIVE TEXT duminică seară de la ora 21:45 | Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026 Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre România și Austria duminică seară, de la ora 21:45.
13:30
Portugalia lui Ronaldo și Spania joacă astăzi în preliminariile CM 2026! Seară plină de fotbal pe Sport.ro Sport.ro
Sâmbătă seară, fotbalul internațional revine în forță! 
13:00
Plouă cu bani în Anglia! Cine sunt cei mai bine plătiți fotbaliști din Premier League (exclusiv pe VOYO) Sport.ro
Premier League rămâne campionatul cu cele mai mari salarii din lume, iar sezonul 2025/2026 confirmă acest lucru. 
12:30
Marius Lăcătuș știe cum poate fi Austria oprită: ”Asta trebuie să facem” Sport.ro
România - Austria este duminică seară de la ora 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
12:10
Radu, scos din poartă? Sorin Cârțu are informații din interior: "Eu știu că nu apără el!" Sport.ro
Atmosferă încinsă la națională înaintea duelului crucial cu Austria din preliminariile Cupei Mondiale.
