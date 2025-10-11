Biletul zilei la pariuri, duminică, 12 octombrie 2025. Câștig de 714 lei cu fotbal
Fanatik, 11 octombrie 2025 22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 12 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 714 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
23:00
Ralf Rangnick, mesaj categoric după ce Mircea Lucescu și-a anunțat posibila plecare după România – Austria: „Este clar pentru toată lumea!” # Fanatik
Ce a spus Ralf Rangnick înainte de România - Austria. Selecționerul austriecilor a reacționat după ce a auzit că Mircea Lucescu se gândește la demisie.
Acum o oră
22:40
22:30
Andrei Vochin, mesaj special pentru Ionel Augustin la aniversarea a 70 de ani: „Nea Oni. Colegul” # Fanatik
Andrei Vochin, mesaj special pentru Ionel Augustin, colegul său de la FRF. Fostul jucător legendar al lui Dinamo a împlinit sâmbătă 70 de ani.
Acum 2 ore
21:50
Top conducători din fotbalul românesc! Giovanni Becali a făcut clasamentul: “El este numărul 1!” # Fanatik
Care este topul conducătorilor din fotbalul românesc all-time. Află cine e pe prima poziție și cum a fost alcătuit podiumul
21:50
Meciul dintre Serbia și Albania, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, a adus din partea organizatorilor un set de reguli foarte stricte pentru a se evita eventuale incidente.
21:40
Când a murit, de fapt, Marinela Chelaru. Cum au arătat ultimele clipe din viața actriței: ”Medicii nu au mai putut face nimic” # Fanatik
Este doliu în lumea teatrului și a filmului după decesul Marinelei Chelaru. Prietena apropiată a actriței, Dana Stoica, a dezvăluit când a murit, de fapt, vedeta.
21:40
Aryna Sabalenka a aruncat cu racheta spre un copil de mingi în semifinala de la Wuhan. Liderul WTA, la un pas de descalificare după gestul nebunesc. Video # Fanatik
Aryna Sabalenka a ratat calificarea în finala turneului de la Wuhan și și-a ieșit din minți. Liderul clasamentului WTA a avut un gest de furie în timpul meciului ce putea să-i aducă descalificarea.
21:30
Echipa națională de fotbal a României intră în faza decisivă a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, iar duelul cu Austria, echipă cu punctaj maxim după primele cinci etape, reprezintă primul test de foc pentru […]
Acum 4 ore
21:10
Cosmin Olăroiu se luptă pentru calificarea la Cupa Mondială cu fostul antrenor de la Real Madrid. Autogol în minutul 12 # Fanatik
Selecționata Emiratelor Arabe Unite, națională pregătită de românul Cosmin Olăroiu, se luptă pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, ce va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada.
21:00
Incredibil! Cât costă un singur bloc, cu 100 de apartamente, pe care Dan Șucu îl deține în fața Parcului Herăstrău: „Atât e metrul pătrat acolo” # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit că Dan Șucu, patronul Rapidului, are 100 de apartamente într-un bloc aflat în vecinătatea celui mai important parc din București, iar valoarea acestora ar fi una colosală.
20:40
Cât s-a terminat Franța U17 – România U17, după ce gazdele au marcat chiar la ultima fază. Final nebun de meci # Fanatik
Reprezentativele U17 din Franța și România s-au întâlnit sâmbătă, 11 octombrie. Vezi pe Fanatik.ro situația tinerilor „tricolori” în preliminariile pentru Campionatul European.
20:40
Teodora Stoica nu s-a lăsat doborâtă de ploaie. Fiica lui Meme Stoica a participat la Bucharest Marathon: ”Testez glezna proaspăt reparată” # Fanatik
Teodora Stoica nu a vrut să stea acasă în ciuda vremii capricioase și a participat în acest weekend la Bucharest Marathon. Fiica lui Meme Stoica nu a regretat alegerea făcută.
20:00
Proteste vehemente la Oslo împotriva Israelului. Ce s-a întâmplat pe străzi înaintea meciului direct din Norvegia # Fanatik
Situația Israelului continuă să creeze reacții tot mai puternice. Vezi pe Fanatik.ro ce s-a întâmplat pe străzile din Oslo înaintea meciului Norvegia - Israel.
19:50
Jucătorul Universității Craiova, eroul unui amplu material într-o publicație prestigioasă în Europa. Cum a fost caracterizat de jurnaliștii străini # Fanatik
Un jucător al Universității Craiova a fost prezentat drept „erou” într-o publicație de renume pe plan european. Cum a fost descris fotbalistul din lotul lui Mirel Rădoi.
19:50
Erling Haaland a ratat de două ori un penalty și a dat un gol fabulos în Norvegia – Israel. Nebunie totală la Oslo, cu două autogoluri în 10 minute. Video # Fanatik
Erling Haaland a fost protagonist în partida dintre Norvegia și Israel. Atacantul de la Manchester City a repetat un penalty de două ori, însă portarul a intervenit de fiecare dată.
19:30
Se întâmplă și la case mai mari! Fostul fotbalist al lui Dinamo a dezvăluit ce a pățit în Spania: „Prietenii patronului se băgau la transferuri. Am căzut la mijloc” # Fanatik
Fostul fotbalist de la Dinamo a dezvăluit ce a pățit în Spania după ce a semnat cu Eldense. Ricardo Grigore a povestit toată perioada dificilă trăită la echipa din liga secundă a ibericilor.
Acum 6 ore
19:10
România U19, revenire de senzație cu Cipru U21. Fotbalistul de la FCSB a dat startul „remontadei” # Fanatik
Echipa națională U19 a României a obținut un rezultat important înaintea preliminariilor pentru Campionatul European. „Tricolorii” lui Adrian Delcea au întors scorul și au câștigat în fața Ciprului.
18:40
Arbitrul celebru dă vina pe Jose Mourinho pentru abuzul la care a fost supus el și familia lui de către suporteri # Fanatik
Un arbitru important din fotbalul mondial a dezvăluit că el și familia sa au avut de suferit după o serie de declarații făcute de Jose Mourinho la finalul unui meci.
18:30
Ioan Ovidiu Sabău, explicații după ce a vrut să demisioneze de la U Cluj: „Mă simțeam vinovat! # Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău a explicat de ce a vrut să demisioneze de la U Cluj. Care a fost motivul pentru care experimentul antrenor a decis să rămână la „șepcileroșii”.
18:10
Ousmane Dembele, aproape de revenirea pentru PSG! Ce scrie presa din Franța despre noul Balon de Aur # Fanatik
Ousmane Dembele (28 de ani), starul celor de la PSG, care a câștigat recent Balonul de Aur, e aproape de revenirea pe teren, conform presei din Franța.
17:50
Poate Dinamo să se bată la titlu în SuperLiga? Verdictul neașteptat al lui Ioan Becali: “Nicolescu nu a jucat fotbal de performanță, dar e brici!” # Fanatik
Giovanni Becali e optimist când vine vorba de șansele lui Dinamo pentru a câștiga titlu în SuperLiga, asta în special datorită strategiei făcută de Andrei Nicolescu.
17:40
Dezvăluiri despre Kevin Ciubotariu, puştiul minune de la naţională! Dani Coman l-a deturnat de la Dinamo # Fanatik
Kevin Ciubotaru a debutat cu succes la echipa naţională. Fundaşul stânga a fost deturnat din drumul spre Dinamo de Dani Coman, care l-a luat la Hermannstadt.
17:30
La 28 de ani, cea mai frumoasă patinatoare a devenit cetățean român. Ne va reprezenta la Jocurile Olimpice din 2026 # Fanatik
În vârstă de doar 28 de ani, una dintre cele mai frumoase sportive din patinajul artistic, a primit cetățenia română. Va evolua la Jocurile Olimpice din 2026.
Acum 8 ore
17:00
Iubitorii fotbalului din Arad au primit o veste tristă. O legendă a clubului UTA s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani și a lăsat în urmă multe amintiri demne de povestit.
16:50
FRF a dezvăluit cine o să cânte imnul "Deșteaptă-te, române" înainte de meciul pe care tricolorii îl joacă duminică, de la ora 21:45, contra Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale.
16:40
„Noul Pele” joacă la Manchester United! Fanii au înnebunit când au văzut ce poate noua stea de pe Old Trafford. Video # Fanatik
În căutarea gloriei de odinioară, se pare că Manchester United a dat lovitura! „Noul Pele” se află în curtea „diavolilor”. Fanii au înnebunit când au văzut ce calități are puștiul-minune
16:20
Fiica lui Donald Trump a pus mâna pe gigantul EA Sports! Afacerea s-a făcut pentru o sumă astronomică # Fanatik
Electronic Arts (EA), compania care deține EA Sports, ajunge, indirect, pe mâinile fiicei lui Donald Trump. Firma a fost preluată de un consorțiu de investitori, printre care și Jared Kushner, ginerele președintelui SUA
16:10
Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, a dezvăluit ce seriale urmărește și a venit cu mai multe recomandări pentru cinefili, pe care le pot viziona în weekend.
15:50
Fiicele lui Ricky Hatton, omagiu emoționant pentru marele campion, decedat la doar 46 de ani! Englezul a fost condus pe ultimul drum într-un decor apăsător # Fanatik
Ricky Hatton a fost condus pe ultimul drum într-un mod cât se poate de apăsător. Fiicele marelui campion, dar și fiul, i-au fost alături acestuia până în ultimul moment.
15:40
Motivul pentru care un fost fotbalist de la FCSB a plecat după ce a luat titlul: ”Am dat mereu totul” # Fanatik
Un fost fotbalist de la FCSB a vorbit despre motivele plecării sale după ce a câștigat titlul. De ce consideră că nu a reușit să se impună în tricoul ”roș-albaștrilor”.
15:20
Rapid a luat trei goluri de la o echipă de Liga 2, dar tot a câștigat la scor! Noul jucător al giuleștenilor a semnat o „dublă”, fiul lui Dan Șucu a jucat și el # Fanatik
Rapid a fost protagonista unui amical spectaculos în pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. Fiul cel mic al lui Dan Șucu a fost atracția principală
Acum 12 ore
15:10
FRF a dezvăluit câte bilete s-au vândut deja pentru meciul pe care echipa națională îl va disputa contra Austriei. Federația a făcut și un anunț important pentru fanii care încă nu și-au cumpărat tichete.
14:50
Pep Guardiola a uimit internetul! Lovitura care l-ar face invidios până și pe Tiger Woods. Video # Fanatik
Dincolo de pasiunea sa enormă pentru fotbal, Pep Guardiola este un mare fan al golfului, iar antrenorul lui Manchester City a reușit o lovitură incredibilă la un turneu unde a participat alături de alți foști fotbalști.
14:40
Un faimos campion olimpic recunoaște că a trăit o dramă o bună perioadă de timp. Acesta a ajuns să fie dependent de droguri, iar lucrurile scăpaseră de sub control.
14:20
Unde a fost surprins Dele Alli după ce s-a scris că vine la Rapid. Locul exotic în care a mers să se antreneze fostul star al naționalei Angliei. Foto # Fanatik
Liber de contract după despărțirea de Como, Dele Alli se pregătește în continuare pentru revenirea pe gazon. Unde a ales să se antreneze fotbalistul despre care s-a scris că ar putea să semneze cu Rapid.
14:10
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum # Fanatik
Sportivul care are două detalii de aur în palmares s-a stabilit într-o localitate situată la 40 de km de capitală. Acesta duce un trai foarte plăcut.
13:50
AQUA Carpatica, sponsor oficial la UNTOLD Dubai 2025! Jean Valvis anunță și alte colaborări majore: ”Este doar începutul” # Fanatik
AQUA Carpatica revine la Untold Dubai 2025, iar Jean Valvis, CEO AQUA Carpatica, spune că acesta este doar începutul. Oaspeții vor avea parte de momente memorabile.
13:40
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile care l-au ochit pe mijlocaș # Fanatik
Darius Olaru, la mare căutare. Giovanni Becali a spus ce îl împiedică totuși pe mijlocașul de la FCSB să facă pasul la o echipă din străinătate.
13:30
Imaginea momentului în fotbalul mondial! Cum a fost surprins Lionel Messi la meciul Argentinei la care a fost lăsat în tribună # Fanatik
Lionel Messi a oferit imaginea serii la amicalul dintre Argentina și Venezuela, câștigat cu 1-0 de campioana mondială en-titre. Lionel Messi a privit din tribune meciul disputat la Miami
13:10
Tatăl fotbalistului care face 45.000 de euro pe zi, acuzat că trăiește din banii fiului său. Cum a răspuns bărbatul acuzațiilor aduse: ”Asta se numește artă” # Fanatik
Tatăl unui celebru fotbalist care face zeci de mii de euro într-o singură zi se confruntă cu un val de acuzații. Nu puțini sunt cei care i-au reproșat că trăiește din banii fiului său.
13:10
Mircea Lucescu știe exact cum va juca Austria cu România! Ce se întâmplă cu Răzvan Marin și de ce a răbufnit selecționerul la conferința de presă: „Căutați polemici, e de ajuns!” # Fanatik
Mircea Lucescu și-a făcut planurile pentru România - Austria, decisivul din Grupa H a preliminariilor CM 2026. Totuși, la conferința de presă, selecționerul a avut un nou motiv să se enerveze
13:00
Mircea Lucescu l-a întrerupt pe Florin Tănase la conferință și a intervenit: „Nu vreau să facem asta” # Fanatik
Mircea Lucescu și Florin Tănase au participat la conferința de presă înainte de partida România - Austria. Selecționerul l-a întrerupt pe fotbalistul de la FCSB când acesta a fost întrebat despre un subiect important.
12:30
Ofertă fără precedent pentru fani la meciul Universitatea Craiova – Unirea Slobozia: „Îți oferim un bilet suplimentar!“ # Fanatik
Universitatea Craiova, gest extraordinar pentru cei mai înfocaţi fani. Ce au decis oficialii clubului din Bănie cu o săptămână înainte de meciul cu Unirea Slobozia.
12:20
Paradox! Jucătorii FCSB ar fi vrut să joace cel mai greu meci din Europa League în deplasare: „Știu că acolo este o atmosferă incredibilă” # Fanatik
Tragerile la sorți din Europa League nu au fost pe placul lor. Ce echipe ar fi vrut să înfrunte fotbaliștii de la FCSB în acest sezon de cupe europene
12:10
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o platformă pentru adulți. A participat inclusiv la Jocurile Olimpice, însă acum a lăsat totul în urmă # Fanatik
O sportivă româncă a renunțat la întreaga sa carieră deși se bucura de un succes uriaș. Aceasta are în prezent o cu totul altă ocupație și nu regretă decizia luată.
11:50
Gigi Becali a dat ordinul! Ce jucători nu mai vrea patronul sub nicio formă la FCSB: „Messi ar trebui să se lase” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce tip de jucători nu dorește să vadă la FCSB. Patronul campioanei a vorbit și despre noua politică de transferuri a clubului.
11:40
Starul de la Real Madrid care și-a cerut scuze public după ce a fost prins cu o altă femeie: ”Am trăit o situație…” # Fanatik
Un celebru star de la Real Madrid s-a simțit nevoit să dea explicații după ce a fost surprins cu o altă femeie. Ce a spus acesta despre întreaga situație?
11:20
Tricolorii luptă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Mircea Lucescu vrea un rezultat mare duminică seară. Află cine transmite la TV și de la ce oră poți urmări meciul România - Austria.
11:10
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini se așteaptă la o asemenea sumă # Fanatik
După mai bine de trei ani s-a aflat suma exactă de bani plătită de Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Valoarea, una surprinzătoare.
10:50
Cine este antrenorul român mai mare decât Mircea Lucescu! Favorit al familiei Ceaușescu, mânca parizer în fiecare zi, a caștigat de 2 ori Cupa Campionilor Europeni și a antrenat Steaua, U Cluj, CFR Cluj si naționala Franței! # Fanatik
Cel mai mare antrenor român din istorie. Cine este tehnicianul care l-a depășit pe Mircea Lucescu și care a fost în grațiile familiei Ceaușescu. Ce echipe a antrenat și ce performanțe a atins.
