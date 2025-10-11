Diane Keaton a murit. Actrița premiată cu Oscar pentru rolul din "Annie Hall" avea 79 de ani
ObservatorNews, 11 octombrie 2025 22:40
Actriţa americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din "Father of the Bride" şi "First Wives Club", a murit la vârsta de 79 de ani. A câştigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din "Annie Hall" în 1978.
Acum o oră
22:40
Acum 2 ore
21:20
Fostul fotbalist român Flavius Domide a încetat din viaţă la vârsta de 79 de ani, a anunţat clubul UTA Arad, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.
Acum 4 ore
21:10
Manevra periculoasă făcută de un şofer pe A1. Poliţiştii îl caută pe conducătorul auto # ObservatorNews
Poliţiştii caută un şofer imprudent, filmat pe Autostrada 1 în timp ce depăşea pe banda de urgenţă.
21:00
Melania Trump l-a convins pe Putin să elibereze opt copii ucraineni: "Am avut un canal deschis de comunicare" # ObservatorNews
Prima Doamnă a Statelor Unite l-a convins pe Vladimir Putin să elibereze opt copii ucraineni răpiţi de ruşi. Anunţul Melaniei Trump a venit la câteva ore după ce Rusia a lansat un nou atac de proporţii, în timpul căruia a murit un băiat de şapte ani. Dincolo de emoţii, NATO ia în calcul un răspuns militar la incursiunile dronelor lansate de Moscova pe teritoriul ţărilor Alianţei.
21:00
Zelenski, discuție "pozitivă și productivă" cu Trump despre apărarea antiaeriană a Ucrainei # ObservatorNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a discutat despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei într-o convorbire "pozitivă și productivă" pe care a avut-o sâmbătă cu fostul președinte american Donald Trump, relatează Reuters, conform Agerpres.
20:50
Cât costă un kilogram de mere culese cu mâna ta, la Pinticu. Ce mănânci în livadă este gratuit # ObservatorNews
Merele parcă au alt gust atunci când le culegi. Este experienţa de sezon pe care o oferă livezile la mijlocul toamnei. Fermierii organizează un fel de porţi deschise şi oferă fructe gratuite celor care îi ajută să adune recolta. O mică bucurie, într-un an cu roade puţine.
20:40
Tunel de lux pentru moștenitorul Porsche. Localnicii din Salzburg cer oprirea proiectului # ObservatorNews
Moştenitorul imperiului Porsche a primit autorizaţie să construiască un tunel privat prin munte la Salzburg. Miliardarul a plătit 48 de mii de euro pentru aprobare, iar 20 de mii de localnici au semnat o petiţie în care cer autorităţilor să suspende şantierul, de teama unui dezastru ecologic.
20:40
România va găzdui un centru european de AI. Miruţă: Un pas important pentru viitorul nostru digital # ObservatorNews
Ţara noastră va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. Acesta va oferi supercomputere, expertiză tehnică şi sprijin pentru startup-uri şi companii pentru a accelera cercetarea şi inovarea în Inteligenţa Artificială.
20:20
Grătarele au sfârâit pe Kisellef în Capitală. Preţurile cam piperate nu i-au speriat pe bucureşteni # ObservatorNews
Un festival gastronomic sparge tiparul: invită bucureştenii la un festin haiducesc. În faţa parcului Kisellef, cazanele răspândesc arome ispititoare. Oamenii stau la cozi lungi să mănânce tocăniţă de mistreţ, vită haiducească şi berbec rumenit.
20:20
Explicaţiile Poliţiei Române în cazul "banilor de jucărie" confiscaţi: "Victimele sunt induse în eroare" # ObservatorNews
Poliţia Română dă explicaţii publice după ce a fost ridiculizată pe reţelele de socializare pentru că a confiscat un miliard de euro în bancnote de recuzită. Ofiţerii susţin că au evitat, astfel, să fie folosite în escrocherii. Explicaţiile nu sunt însă convingătoare pentru toată lumea. Internauţii îi îndeamnă acum pe poliţişti să confişte pistoale de jucărie şi banii de la Monopoly din librării.
20:10
Credinţă şi răbdare, lecţia pelerinilor la Sf. Parascheva. Unii credincioşi au înaintat 300 de metri în 3 ore # ObservatorNews
Imagini impresionante la Iaşi, la cel mai mare pelerinaj religios din ţară! Pe patru kilometri s-a întins astăzi rândul de credincioşi care aşteaptă să se roage la moaştele Sfintei Parascheva. Aproape 80.000 de oameni au trecut pe la raclă în ultimele patru zile.
20:10
Controale la clinicile private, după moartea unei tinere mame la Constanța: "A venit aici stoarsă de sânge" # ObservatorNews
Controale pe linie după tragedia de Constanţa, unde o tânără de 29 de ani a murit la câteva ore după ce a născut într-un spital privat. Ministrul Sănătăţii a dispus controale la nivel local şi naţional pentru că "nu este prima dată când se întâmplă o astfel de situaţie într-o clinică din aceasta, să îi spunem... improvizată". În exclusivitate la Observator, Alexandru Rogobete a anunţat că vor fi verificate toate cabinetele şi clinicile medicale particulare.
20:00
România, la un pas de "junk". Agențiile de rating mențin avertismentele privind economia # ObservatorNews
România rămâne în zona de risc din perspectiva marilor agenții internaționale de rating. Standard & Poor's a reconfirmat ratingul de țară, însă a păstrat perspectiva negativă, menținând astfel România la un pas de categoria "junk" - nerecomandată investițiilor.
19:50
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiunea a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani # ObservatorNews
Anchetă complicată la Giurgiu! Un adolescent de 17 ani a murit azi-noapte după ce a intrat cu motocicleta într-o maşină de poliţie care i-a tăiat calea. Agentul de la volan era în misiune, dar cu toate acestea este cercetat acum. Superiorii lui vor să afle dacă putea evita tragedia. Elevul care şi-a pierdut viaţa avea permis doar de un an. Motocicletele erau marea lui pasiune, iar cei care îl cunosc spun că era mereu prudent.
19:50
Soldaţi în realitatea virtuală. Armata a venit la Bucharest Gaming Week cu simulatoare de zbor şi roboţi # ObservatorNews
România devine vedetă în lumea jocurilor video! La Bucharest Gaming Week, de la Romexpo, realitatea virtuală, simulatoarele Armatei și jocurile create de studiouri românești au atras mii de pasionați. Peste opt milioane de români se destind în fiecare lună cu jocuri video.
19:50
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul # ObservatorNews
Guvernul hotărăşte în următoarele 10 zile dacă măreşte salariul minim pe economie. Decizia de majorare poate aduce şi bani în plus, la venituri, dar şi bani în minus, amenzile de circulaţie sunt stabilite în funcţie de salariul minim. Trei variante de creştere sunt luate în calcul.
Acum 6 ore
18:20
Detaliul neaşteptat de la ziua lui Putin. Farfuria liderului rus a atras toate privirile # ObservatorNews
Vladimir Putin și-a sărbătorit cea de-a 73-a aniversare pe 7 octombrie. Cu această ocazie, liderul rus a invitat un grup de generali la o cină festivă, iar un videoclip de la eveniment a devenit viral. Un detaliu care a atras atenția internauților a fost farfuria președintelui, potrivit publicaţiei Onet.
18:20
Falsuri pe bandă rulantă: Șapte persoane cercetate în Covasna pentru documente contrafăcute # ObservatorNews
Șapte persoane sunt cercetate de procurorii DIICOT Covasna pentru falsificarea și vânzarea de documente oficiale, printre care acte de identitate, diplome și permise de conducere. Cinci dintre inculpați au fost arestați preventiv, informează DIICOT.
17:40
"Călin Georgescu nu s-a născut din neant". Orban, despre "cea mai proastă decizie" luată de Iohannis # ObservatorNews
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat că fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu nu s-a născut din neant și că apariția sa a fost rezultatul unei decizii greșite a fostului președinte Klaus Iohannis, care a creat monstruoasa coaliție dintre PSD și PNL.
17:20
Satul care te plăteşte cu 23.000 € pentru a te muta acolo. Cum diferă de programul "case la 1 €" # ObservatorNews
Un sat din Toscana oferă până la 20.000 de euro celor care vor să se mute acolo, scrie CNN. Mica localitate medievală se confruntă cu o problemă tot mai gravă: depopularea.
Acum 8 ore
17:10
Fostul preşedinte al Statelor Unite, Joe Biden, urmează un tratament cu radioterapie după ce, în luna mai, a fost diagnosticat cu cancer de prostată, conform Reuters, informează News.ro.
17:00
În ce condiţii ar putea fi posibil un blackout în România. Ministrul Energiei explică scenariile # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că un blackout nu poate fi exclus complet, dar ar putea avea loc doar în condiții extreme, atunci când mai mulți factori negativi se suprapun, ceea ce el a numit "furtuna perfectă", informează News.ro.
16:50
Reacţia clinicii din Constanţa, după declaraţiile ministrului Rogobete: "Unitatea este dotată cu o secție ATI" # ObservatorNews
În urma tragediei în care Mădălina, tânăra de 29 de ani, a murit după ce a născut la clinica privată Armonia Hospital, ministrul Sănătăţii a anunțat trimiterea Corpului de Control și a Inspecției Sanitare de Stat pentru a verifica unitatea medicală. Reprezentanții clinicii susțin că secția de Anestezie și Terapie Intensivă este complet echipată, autorizată și funcțională.
16:40
Orban, întrebat ce le răspunde celor care spun că Nicuşor Dan nu are faţă de preşedinte: Are caracter # ObservatorNews
Fostul premier şi actualul consilier prezidenţial Ludovic Orban îl susţine public pe Nicuşor Dan, spunând că actualul edil are toate calităţile necesare pentru funcţia de preşedinte al României. "Are, cu siguranţă, caracter de preşedinte, are minte de preşedinte", a declarat Orban la Digi24, conform News.ro.
16:30
16:00
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani # ObservatorNews
Eduard, adolescentul de 17 ani care a murit în noaptea de joi spre vineri, după ce motocicleta pe care o conducea a fost lovită de o autospecială de poliție, în Giurgiu, a fost fiul fostului procuror Andreea Albu.
15:50
Președintele Donald Trump s-a vaccinat anti-Covid și antigripal în timpul vizitei sale la Spitalul Militar Walter Reed, vineri, potrivit unui memorandum emis de Casa Albă de către medicul său. Potrivit aceleiaşi surse, liderul american se află într-o stare de sănătate excelentă.
Acum 12 ore
14:10
Serviciul de frontieră al Estoniei a decis vineri seara să închidă punctul de trecere a frontierei de la Saatse, deoarece grănicerii au observat pe teritoriul Rusiei o unitate militară mai mare decât de obicei.
14:00
Tehnică militară, prezentată la Cincu. MApN şi Forţele Armate franceze arată dotările grupului de luptă NATO # ObservatorNews
Armata României și Forțele Armate ale Franței prezintă în acest weekend tehnicile militare folosite de grupul de luptă NATO dizlocat la Cincu, în judeţul Braşov. Jurnaliştii din toată ţara au fost invitaţi la eveniment.
13:50
Minivacanţă mai scurtă cu preţuri mai mari. Care sunt ofertele de 1 decembrie în Maramureş # ObservatorNews
Minivacanţa de 1 decembrie vine cu mai puţine zile libere. Însă, paradoxal, e mai scumpă. Tarifele la pachetele turistice au crescut cu 10 la sută.
13:40
Bogdan Ivan: "Suntem pregătiţi de iarnă, suntem cel mai mare producător de gaze naturale din Europa" # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, sâmbătă, că România este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, chiar şi ânainte de a începe extracţia din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Odată cu exploatarea acelui zăcământ, la finalul anului 2027, vom fi mult mai puternici energetic. Pentru această iarnă, ministrul afirmă că "suntem pregătiţi", întrucât depozitele sunt umplute cu gaz în proporţie de 95,5%, peste media UE, informează news.ro.
13:40
Salariul minim ar putea creşte. Guvernul are la dispoziţie câteva zile ca să decidă dacă românii vor simţi ceva în plus în portofel sau dacă vor rămâne doar cu o eventuală promisiune. Trei variante de creştere sunt pe masă, potrivit surselor Observator. Şi tot potrivit lor, statul nu ar avea, de fapt, bani pentru majorări anul viitor.
13:10
În ultimii ani, artista a fost afectată de patru accidente vasculare cerebrale care i-au împiedicat revenirea pe scenă, iar retragerea din lumina reflectoarelor a fost impusă de starea sa de sănătate.
13:00
Rogobete, despre cazul Mădălinei: "Nu e prima dată când se întâmplă aşa ceva într-o clinică... improvizată" # ObservatorNews
Detaliii tulburătoare au ieşit la iveală despre tânăra mamă care a murit după naştere, la o clinică privată din Constanţa. Soţul femeii acuză medicii că au intrat prea târziu cu ea în sala de operaţie, iar transfuzia de sânge care, poate, i-ar fi salvat viaţa a ajuns abia când tânăra era în stare critică. În urma acestui caz, ministrul Sănătăţii a dispus controale la nivel local dar şi la nivel naţional.
12:50
Un mort şi 6 răniţi, după un accident cu 3 maşini în Cluj. Un şofer de 45 de ani a intrat pe contrasens # ObservatorNews
Un mort şi şase răniţi, este bilanţul unui accident grav între trei maşini. Unul dintre şoferi a intrat pe contrasens fără să se asigure.
12:20
Zeci de mii de oameni într-o coadă întinsă pe câţiva kilometri pentru racla cu moaştele Sfintei Parascheva # ObservatorNews
Peste 25.000 de oameni aşteaptă la rând, sâmbătă dimineaţă, pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Rândul măsoară câţiva kilometri şi se întinde de la Catedrală până în zona Podu Roş, timpul de aşteptare fiind de peste 10 ore.
11:40
Proaspăt reconfirmat pe funcţie, premierul Franţei este acum ameninţat cu o moţiune de cenzură # ObservatorNews
Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu, abia reconfirmat în funcţie vineri seara, este deja ameninţat cu o moţiune de cenzură din partea socialiştilor, dacă nu face imediat mai multe concesii majore, printre care suspendarea reformei pensiilor.
11:40
O femeie din Medgidia, reţinută alături de cele două fiice ale sale după ce au bătut un medic # ObservatorNews
O femeie şi cele două fiice ale sale au fost reţinute de poliţiştii din Constanţa, pentru 24 de ore, după ce au agresat un medic la spitalul din Medgidia. Victima a suferit echimoze şi zgârieturi la nivelul feţei.
11:20
Coreea de Nord dezvăluie cea mai nouă rachetă balistică intercontinetală din arsenal # ObservatorNews
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat o mare paradă militară în care a fost prezentată noua rachetă balistică intercontinentală în fața demnitarilor internaționali aflați în vizită, a informat sâmbătă agenția de presă oficială KCNA, citată de Reuters.
11:00
679 de atacuri ale Rusiei în 24 de ore, doar în Zaporojie. Trupele Moscovei au lovit pe tot frontul # ObservatorNews
Forţele de invazie ruseşti au lansat într-un interval de 24 de ore 679 de atacuri împotriva regiunii ucrainene Zaporojie, soldate cu cel puţin doi morţi - o femeie de 66 de ani şi un băiat de 7 ani - şi 11 răniţi, a relatat şeful administraţiei militare a regiunii, Ivan Fedorov, prin intermediul aplicaţiei Telegram.
10:50
Îngrijorări în Statele Unite, după ce Qatar a anunţat că va construi o bază militară pe teritoriul american # ObservatorNews
Statele Unite și Qatarul au semnat un acord pentru ca Doha să poată construi o bază care să găzduiască avioane de luptă F-15 și piloți pe o bază aeriană din Idaho, a anunțat vineri ministrul american al Apărării, Pete Hegseth.
10:40
Fiul procurorului din Giurgiu, mort după un accident cu Poliţia: autospeciala în misiune n-a oprit la Stop # ObservatorNews
Este anchetă la Poliția Giurgiu după ce o autospecială a lovit mopedul condus de fiul fostului procuror Andreea Albu. Copilul a murit în urma accidentului produs sâmbătă dimineața.
10:30
Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg şi toţi cei care resping progresele inteligenţei artificiale sunt "legionarii Antihristului", a susţinut Peter Thiel, influent investitor din Silicon Valley, în cadrul unei serii de conferinţe cu uşile închise la San Francisco.
10:30
Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit" # ObservatorNews
Un român stabilit în Germania împreună cu întreaga familie a dezvăluit cât câştigă lunar într-un clip pe TikTok. Deşi suma este una considerabilă la prima vedere, după ce sunt scăzute cheltuielile curente rămân foarte puţini bani.
Acum 24 ore
09:50
Amendă uriaşă pentru o femeie din Bistriţa care a ars deşeuri lângă o conductă de gaze # ObservatorNews
O femeie în vârstă de 57 de ani, din Bistrița, a fost amedată cu 30.000 de lei, după de jandarmii au fost sesizați că aceasta arde în aer liber deșeuri, precum saltele, cauciucuri și electrocasnice, în apropierea unei magistrale de gaz, ceea ce ar fi putut produce o explozie, informează Mediafax.
09:40
Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 a lovit, sâmbătă dimineața, în apropierea regiunii Kamchatka din Rusia, potrivit GFZ, citat de Reuters.
09:30
Toamna legumelor scumpe. Pieţele sunt pline ochi, dar cumpărătorii nu îşi mai permit aşa multe # ObservatorNews
Românilor li s-a tăiat pofta de zacuscă şi murături. Deşi pieţele sunt pline ochi de bunătăţi, cumpărătorii nu mai pleacă acasă cu sacoșele pline ca altădată. Iar asta, evident, din cauza sumelor mari de bani pe care trebuie să le scoată din buzunar pentru câteva produse.
09:10
Oradea, capitala benzii desenate. Sute de copii au transformat Piaţa Unirii într-un uriaş atelier de creaţie # ObservatorNews
Oradea bate recordul... cu carioca! Cea mai lungă bandă desenată din România a prins viaţă chiar în inima oraşului. Aproape 600 de elevi au transformat Piaţa Unirii într-un uriaş atelier de creaţie în aer liber: 230 de metri de hârtie reciclată, plină ochi cu poveşti despre oraş, istorie, tradiţii şi vise colorate. Un adevărat record naţional care îmbină arta, educaţia şi dragostea pentru patrimoniu.
09:10
Coadă de 5 km la racla cu moaştele Sfintei Parascheva. Timpul de aşteptare e de 8 ore # ObservatorNews
Se anunţă un weekend plin de smerenie şi rugăciune la Iaşi. Weekendul acesta, autorităţile se aşteaptă ca numărul pelerinilor care ajung la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva să fie cu mult mai mare. Până astăzi, 70.000 de oameni au trecut pe la raclă.
09:00
Alertă de poluare în Timiş. O bombă ecologică ameninţă canalul Bega şi râul Timiş, după ce depozitul de deşeuri de la Ghizela şi-a depășit capacitatea. Un studiu al Consiliului Judeţean avertizează că un lichid toxic, rezultat din descompunerea gunoiului, riscă să se scurgă în apele din zonă şi să provoace un dezastru ecologic de proporţii. În timp ce autorităţile trag un semnal de alarmă, firma care administrează groapa de gunoi neagă pericolul şi spune că nu există dovezi clare.
