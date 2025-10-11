Diane Keaton a murit. Actrița premiată cu Oscar pentru rolul din "Annie Hall" avea 79 de ani

09:00

Alertă de poluare în Timiş. O bombă ecologică ameninţă canalul Bega şi râul Timiş, după ce depozitul de deşeuri de la Ghizela şi-a depășit capacitatea. Un studiu al Consiliului Judeţean avertizează că un lichid toxic, rezultat din descompunerea gunoiului, riscă să se scurgă în apele din zonă şi să provoace un dezastru ecologic de proporţii. În timp ce autorităţile trag un semnal de alarmă, firma care administrează groapa de gunoi neagă pericolul şi spune că nu există dovezi clare.