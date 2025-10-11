Germania: Mai mulți răniți după un incident armat la o casă de pariuri sportive din orașul Giessen

08:50

Coronițe vechi de un secol, realizate din păr uman, umplu pereții Muzeului Părului din Independence, o suburbie a orașului american Kansas City, iar sub vitrine de sticlă se află coliere și curele de ceas țesute din șuvițe de păr provenite de la morți. Există, de asemenea, șuvițe despre care se spune că provin de la […]