Preşedintele Donald Trump a cerut Pentagonului să folosească toate fondurile disponibile pentru plata trupelor

Pe plan local, proiecte din zona energiei convenţionale ridică finanţări de sute de milioane de euro. La nivel internaţional, gazul şi cărbunele redevin populare, pentru că verdele nu poate alimenta foamea de energie care vine mai ales din zona de inteligenţă artificială şi centre de date. În urma IA-ului sunt însă industria şi populaţia, care la rândul lor vor avea nevoie de mai multă energie în contextul electrificării economiilor.