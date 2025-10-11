Cuba neagă „categoric” orice participare la războiul din Ucraina
Ziarul Financiar, 11 octombrie 2025 22:45
În septembrie 2023, guvernul cubanez a raportat existenţa unei reţele criminale suspectate că recrutează persoane pe insulă pentru a participa la războiul din Ucraina de partea armatei ruse, potrivit Le Figaro.
• • •
Dictatorul belarus, Aleksandr Lukaşenko, a ordonat o inspecţie a stării de pregătire de luptă a forţelor armate ale ţării, a anunţat, sâmbătă, Ministerul Apărării din Belarus.
România face un pas major în consolidarea capacităţilor sale digitale şi de cercetare şi va avea prima sa AI Factory, după ce a fost selectată printre cele şase ţări europene care vor găzdui centre AI în cadrul iniţiativei EuroHPC – AI Factories, spune europarlamentarul PSD Victor Negrescu.
Când toţi vorbesc de verde, cererea de turbine pentru centralele pe gaze depăşeşte producţia. Lumea este flămândă după energie # Ziarul Financiar
Pe plan local, proiecte din zona energiei convenţionale ridică finanţări de sute de milioane de euro. La nivel internaţional, gazul şi cărbunele redevin populare, pentru că verdele nu poate alimenta foamea de energie care vine mai ales din zona de inteligenţă artificială şi centre de date. În urma IA-ului sunt însă industria şi populaţia, care la rândul lor vor avea nevoie de mai multă energie în contextul electrificării economiilor.
