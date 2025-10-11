Alertă în Europa. Albinele sălbatice și fluturii, amenințați cu dispariția

09:50

În ultimele două decenii, incidența cancerului uterin a crescut cu 50%, potrivit specialiștilor. În Marea Britanie, datele organizației caritabile The Eve Appeal arată o creștere de 12% doar în ultimii zece ani. Boala, cunoscută și sub denumirea de cancer endometrial, afectează mucoasa internă a uterului și este al patrulea cel mai frecvent tip de cancer la femei, după cel de sân, plămâni și intestin.