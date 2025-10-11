Rănită de plastic și mutilată de om, o țestoasă pe cale de dispariție a primit o nouă șansă la viață. După o lungă suferință, Ariel s-a întors în mare

G4Media, 11 octombrie 2025 22:50

O broască țestoasă pe cale de dispariție, pe nume Ariel, a primit o nouă șansă la viață datorită marinei italiene. Animalul a fost salvat de o ambarcațiune...   © G4Media.ro.

Acum 30 minute
22:50
22:50
A murit actrița Diane Keaton, premiată cu Oscar în 1978. Celebră pentru rolurile din Nașul și din filmele lui Woody Allen / VIDEO ARHIVĂ G4Media
Actriţa americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din „Father of the Bride” şi „First Wives Club”, a murit la vârsta de 79 de ani, a...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:10
Fostul solist al trupei Lostprophets, condamnat pentru pedofilie, a fost ucis într-o închisoare din Marea Britanie G4Media
Ian Watkins, fostul solist al trupei rock Lostprophets, care ispăşea o pedeapsă de 35 de ani pentru infracţiuni sexuale împotriva copiilor, a fost ucis în...   © G4Media.ro.
21:40
Atac armat soldat cu trei răniți la o casă de pariuri în orașul german Giessen, atacatorul e liber G4Media
Trei persoane au fost rănite sâmbătă în centrul oraşului Giessen, după ce s-au tras focuri de armă într-o casă de pariuri, a declarat un purtător...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:00
Netflix pregătește cel mai scump serial din istorie G4Media
Când vine vorba de ambiție și bugete colosale, Netflix nu s-a ferit niciodată să arunce sume astronomice în joc. Dar acum, odată cu ultimul sezon...   © G4Media.ro.
21:00
O firmă spaniolă devine fenomen global după ce o femeie de 117 ani a spus că le consuma zilnic iaurturile / Motivul pentru care nu vrea să devină o multinațională G4Media
După publicarea unui studiu medical despre Maria Branyas, considerată cea mai vârstnică persoană din lume până la moartea sa, în 2024, la vârsta de 117...   © G4Media.ro.
20:50
”Ucideți civilii, spintecați-i, înregistrați măcelul!” – instrucțiunile șefului Hamas către subordonați înainte de atacul asupra Israelului G4Media
Un memo scris de mână de fostul lider al Hamas, Yahya Sinwar, care ordona țintirea civililor israelieni înainte de atacul din 7 octombrie 2023 a...   © G4Media.ro.
20:40
Game changer: Trump și Zelenski au discutat despre posibila furnizare de rachete Tomahawk în Ucraina G4Media
Președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au avut sâmbătă o convorbire telefonică de aproximativ 30 de minute, în care au discutat...   © G4Media.ro.
20:40
17.000 de oameni aşteaptă la o coadă de câţiva kilometri în Iași ca să se închine la moaştele Sfintei Parascheva G4Media
Aproximativ 17.000 de credincioşi din ţară şi străinătate stau într-un culoar special amenajat şi aşteaptă să se închine în baldachinul din Curtea Mitropolitană, în care...   © G4Media.ro.
20:30
Șeful Armatei Române: Trăim într-un război cognitiv în spațiul virtual. Dacă Rusia câștigă în Ucraina, vom avea Rusia la graniță, e coșmarul României G4Media
Toţi cetăţenii României, indiferent de sex sau de vârstă, ar trebui să aibă cunoştinţe minimale de folosire a armelor, a declarat șeful Statului Major al...   © G4Media.ro.
20:10
De ce apelează tinerii chirurgia estetică? Liftingul facial, la modă în Marea Britanie încă de la 20 de ani: ”Trăim într-o lume în care ne comparăm zilnic cu fețe filtrate și perfecțiuni artificiale” G4Media
Operația de lifting facial, cândva simbolul elitismului și al vârstei înaintate, a intrat într-un teritoriu nou: cel al tinereții. Tot mai mulți oameni în jurul...   © G4Media.ro.
20:10
Sinuciderea unui supraviețuitor al masacrului Hamas din 7 octombrie a provocat un val de emoție în Israel. El își pierduse iubita și cel mai bun prieten în atacul terorist G4Media
Sinuciderea lui Roei Shalev, un supravieţuitor al masacrului comis de Hamas la 7 octombrie 2023 la festivalul muzical Nova, a suscitat sâmbătă un val de...   © G4Media.ro.
19:40
Zeci de mii de manifestanți pro-Palestina în marș pe străzile Londrei. Ei au scandat în repetate rânduri un slogan care face apel la distrugerea Israelului G4Media
Mai multe zeci de mii de persoane au manifestat sâmbătă în centrul Londrei pentru a „cere o pace justă” în Fâşia Gaza, exprimându-şi hotărârea de...   © G4Media.ro.
19:30
Ura de pe internet e planificată, vândută și transformată în capital politic și economic, arată un documentar prezentat la Astra Film Festival (Parteneriat) G4Media
Fascismul în Europa nu e doar o amintire a trecutului. El renaște cu forță și determinare. Acest lucru se resimte prin ura care se instalează...   © G4Media.ro.
19:20
China testează drona CH-3D pentru a rivaliza cu Bayraktar TB2 pe piața globală G4Media
China și Turcia se află într-o cursă tăcută pentru supremația dronelor de atac. Imagini recente apărute pe rețelele sociale chineze arată drona de atac CH-3D în...   © G4Media.ro.
19:20
VIDEO ARHIVĂ A murit Flavius Domide, unul dinte cei mai buni fotbaliști ai anilor 70. A făcut parte din naționala legendară calificată la Campionatul Mondial din Mexic G4Media
Fostul fotbalist Flavius Domide, unul dintre cei mai titrați jucători ai echipei UTA Arad, a murit sâmbătă la vârsta de 79 de ani, potrivit unui...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:10
Prințesa Diana adora această cină simplă, dar bogată în proteine / Crusta pentru acest delicios somon este perfectă pentru iubitorii de nuci macadamia G4Media
Somonul este o sursă delicioasă de proteine, acizi grași omega-3 și vitamine precum B12 și D, dar, ca orice aliment proteic, e ușor să simți...   © G4Media.ro.
18:40
Un oficial al organizației teroriste Hamas respinge categoric dezarmarea prevăzută în planul de pace al președintelui Trump G4Media
Dezarmarea Hamas, prevăzută în cadrul planului preşedintelui american Donald Trump care urmăreşte să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, este „în afara oricărei discuţii”, a...   © G4Media.ro.
18:20
Toyota ia în calcul dezvoltarea unui sistem de drone pentru a sprijini operațiunile off-road G4Media
Toyota Motor a declarat marți că explorează dezvoltarea unui sistem de drone mici, în principal pentru a sprijini operațiunile vehiculelor pe drumuri și trasee neasfaltate, scrie Reuters. © G4Media.ro.
18:10
Ramona Bizbac a prezentat la Romanian Fashion Week București o colecție axată pe texturi, confort și construcție clară G4Media
Colecția semnată de Ramona Bizbac, prezentată în cadrul Romanian Fashion Week București, a adus în prim-plan o estetică în care moliciunea texturilor se întâlnește cu...   © G4Media.ro.
18:10
O femeie din Germania a restituit Greciei o antichitate pe care a furat-o în urmă cu 50 de ani G4Media
O femeie din Germania care a furat vârful unei coloane antice din situl arheologic Olympia în urmă cu peste 50 de ani a restituit Greciei...   © G4Media.ro.
18:00
VIDEO Deputatul Nicolae Păun, jigniri grosolane la adresa unui diplomat străin și a comunității LGBT: Mă p..ș pe invitația ambasadorului Franței / Mor în minutul unu dacă vreun copil sau nepot devine bulangiu, homosexual G4Media
Nicolae Păun, deputat al minorității roma, a folosit expresii jignitoare la adresa ambasadorului Franței în România și la adresa minorității LGBT. Într-un podcast difuzat pe...   © G4Media.ro.
18:00
Tadej Pogacar rescrie istoria ciclismului: A cincea victorie consecutivă în Giro di Lombardia G4Media
Tadej Pogacar a rescris istoria ciclismului, rutierul celor de la UAE Team Emirates impunându-se pentru a cincea oară la rând, un record, în Giro di...   © G4Media.ro.
18:00
Trenurile de la Aeroportul Otopeni la Gara de Nord, suspendate în perioada 14 – 17 octombrie între orele 9 -14 G4Media
Circulaţia trenurilor va fi temporar suspendată pe relaţia Bucureşti Nord – Pajura – Mogoşoaia – Aeroport Henri Coandă în perioada 14 – 17 octombrie 2025,...   © G4Media.ro.
17:40
Constantine primăvară-vară 2026 la Romanian Fashion Week București: o estetică distopică între forță și fragilitate G4Media
Colecția primăvară-vară 2026 semnată de Constantine a adus pe podiumul Romanian Fashion Week București una dintre cele mai cinematografice și provocatoare interpretări ale modei românești...   © G4Media.ro.
17:30
VIDEO Premieră în ATP: Finală de turneu Masters între doi veri, după ce aceștia i-au eliminat pe Djokovic și Medvedev G4Media
Arthur Rinderknech l-a eliminat pe Daniil Medvedev în semifinale Mastersului de la Shanghai, iar în marea finală va da peste un membru al familiei: vărul...   © G4Media.ro.
17:20
„Evul mediu digital”? Cercetători de la Universitatea Cambridge încearcă să salveze cunoștințe uitate, captive pe vechile dischete / „Ne arată cât de străin este trecutul” G4Media
De la prelegerile lui Stephen Hawking la scrisorile politicianului britanic Neil Kinnock – este o cursă contra cronometru pentru a salva comorile istorice ascunse pe...   © G4Media.ro.
17:20
Studiu medical: puii șoarecilor infectați cu virusul care cauzează COVID-19 sunt mai anxioși G4Media
Şoarecii care au contractat COVID-19 au prezentat modificări ale spermei şi o creştere a anxietăţii la descendenţii lor, concluzionează un studiu publicat sâmbătă, care evidenţiază...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:10
Cod portocaliu de vânt puternic în judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Braşov, la altitudini de peste 1.800 de metri G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă după-amiaza, avertizări Cod portocaliu de vânt puternic pentru zone din judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Braşov, valabile până...   © G4Media.ro.
17:00
BREAKING Consilierul prezidențial Ludovic Orban, critici la adresa SRI pentru implicarea în politică și pasivitate în fața Rusiei: Cum nu a putut SRI să vadă cum se construiesc reţele de oameni care acţionează împotriva ordinii constituţionale? Câți spioni ruși au expulzat? G4Media
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a criticat sâmbătă că Serviciul Român de Informaţii (SRI) pe motiv că nu a expulzat suficienți spioni ruși și nu a...   © G4Media.ro.
17:00
ULTIMA ORĂ Zelenski a discutat cu Trump despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice G4Media
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că a abordat atacurile ruseşti asupra sistemului energetic ucrainean într-o convorbire „pozitivă şi productivă” cu preşedintele american Donald...   © G4Media.ro.
17:00
Mara Popa primăvară-vară 2026 la Romanian Fashion Week București: o viziune sculpturală între feminitate, volum și forță vizuală G4Media
Colecția primăvară-vară 2026 semnată de Mara Popa a fost una dintre cele mai articulate demonstrații de design conceptual de la Romanian Fashion Week București. Designerul...   © G4Media.ro.
17:00
Ronnie O’Sullivan, înfrângere surprinzătoare în semifinalele Xi’an Grand Prix la snooker G4Media
Locul patru în ierarhia mondială, Ronnie O’Sullivan a cedat în mod neașteptat meciul din semifinalele Xi’an Grand Prix la snooker, partidă jucată împotriva lui Gary...   © G4Media.ro.
16:50
Insula superbă din Europa cu mai multe pisici decât locuitori. Este atât de mică încât o explorezi într-o zi / Farmecul orășelului e copleșitor G4Media
Plajele spectaculoase, casele albe și ritmul relaxat al vieții au transformat insulele mediteraneene ale Spaniei în destinații de top pentru turiști din toată lumea. De la agitația...   © G4Media.ro.
16:20
BREAKING Consilierul prezidențial Ludovic Orban, critici la adresa SRI: Cum nu a putut SRI să vadă cum se construiesc reţele de oameni care acţionează împotriva ordinii constituţionale? Câți spioni ruși au expulzat? G4Media
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a criticat sâmbătă că Serviciul Român de Informaţii (SRI) pe motiv că nu a expulzat suficienți spioni ruși și nu a...   © G4Media.ro.
16:10
Ionuț Răzvan primăvară-vară 2026 la Romanian Fashion Week București: o colecție matură, cu siluete arhitecturale și contraste între forță și rafinament G4Media
Colecția primăvară-vară 2026 semnată de Ionuț Răzvan a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai memorabile momente ale ediției Romanian Fashion Week București. Designerul a...   © G4Media.ro.
16:10
Confuzie etnică în recensământul din Scoția: mii de italieni s-au declarat de etnie ”romă” crezând că este vorba despre capitala Italiei G4Media
Recensământul scoțian din 2022, deja criticat pentru erori și o rată scăzută de participare, este pus sub semnul întrebării de un nou episod bizar: sute...   © G4Media.ro.
16:00
Două avioane britanice au zburat într-o misiune de 12 ore alături de alte forțe SUA și NATO în apropierea graniței cu Rusia. Au trecut și prin România G4Media
Marea Britanie a declarat sâmbătă că două avioane ale Forţelor Aeriene Regale au zburat într-o misiune de 12 ore la începutul acestei săptămâni alături de...   © G4Media.ro.
16:00
Rețetă gourmet: Măduvă de vită la cuptor / Un preparat simplu, dar spectaculos, gata în doar 20 de minute G4Media
Dacă ești în căutarea unui preparat rafinat, dar ușor de făcut acasă, măduva de vită la cuptor este alegerea perfectă. Cu doar câteva ingrediente, obții...   © G4Media.ro.
15:50
O expoziție inedită dedicată pictorului Claude Monet și tablourilor sale din Veneția, deschisă la Muzeul Brooklyn din New York G4Media
În urma singurei sale vizite la Veneţia, Claude Monet a pictat 37 de tablouri, în care Palatul Dogilor şi Bazilica San Giorgio Maggiore par să...   © G4Media.ro.
15:50
Ludovic Orban despre Nicușor Dan: Procesează cu extrem de multă atenţie, mai ales că e vorba de decizii importante G4Media
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat sâmbătă la Digi24 că preşedintele Nicuşor Dan ia decizii după ce ”cumpăneşte foarte bine”, iar aceasta este explicaţia pentru...   © G4Media.ro.
15:40
Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți, a picat examenul pentru un post de magistrat asistent la CCR / Alistar a avut constant poziţii împotriva presupuselor abuzuri DNA G4Media
Victor Alistar, actualul purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție conduse de judecătoarea Lia Savonea, a picat examenul pentru un post de...   © G4Media.ro.
15:30
Poliția se apără după ce a devenit ținta ironiilor pentru captura de bancnote – recuzită pentru filme: ”Sunt clasificate drept mijloc de contrafacere de către Banca Centrală Europeană” G4Media
Poliţia Română, instituția condusă de secretarul de stat Bogdan Despescu și inspectorul general Benone Matei, a revenit sâmbătă cu o explicație după ce vineri a...   © G4Media.ro.
15:20
Cât costă în România Tesla Model Y Standard? SUV-ul ce concurează cu VW ID.4 și Kia EV6 și-a pierdut identitatea vizuală G4Media
Tesla introduce în România versiunea de bază a SUV-ului său electric, Model Y Standard. Noul model promite o autonomie WLTP de 534 km și un consum...   © G4Media.ro.
15:20
VIDEO | Rețetele Juanitei | Cremșnit, prăjitura copilăriei, poate fi preparată acum mai ușor ca niciodată. Chiar și un începător într-ale gătitului o poate face G4Media
Deși pare ceva sofisticat, cremșnitul copilăriei se poate prepara extrem de simplu și rapid folosind foile gata coapte din magazin. Trebuie doar o cremă de...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
15:10
România va găzdui un centru european de inteligență artificială – Radu Miruță: „Trecem de la ambiție la infrastructură” G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, sâmbătă, după ce Uniunea Europeană a anunţat extinderea reţelei de centre dedicate inteligenţei artificiale, că România intră astfel în...   © G4Media.ro.
15:00
„Prea multe iubite și prea puține depășiri” – Scandal în F1 pe marginea transmisiilor tv de la curse G4Media
Carlos Sainz Jr. a provocat un adevărat scandal în Formula 1 după ce a criticat modul în care sunt transmise cursele la tv. Pilotul celor...   © G4Media.ro.
14:30
Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani. Artista se confruntase în ultimii ani cu grave probleme de sănătate G4Media
Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, după ce, în ultimii ani, s-a confruntat cu mai multe probleme grave de sănătate....   © G4Media.ro.
14:20
Mircea Lucescu, ieșire nervoasă înainte de meciul cu Austria: „Toţi sunteţi selecţioneri” G4Media
România se află înaintea meciului foarte important cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2026. Întrebat la conferința de presă despre amicalul cu...   © G4Media.ro.
13:50
Novak Djokovic, înfrângere neașteptată la Shanghai împotriva unui jucător din afara TOP 200 ATP G4Media
Novak Djokovic a suferit una dintre cele mai surprinzătoare înfrângeri din carieră, multiplul campion de Grand Slam fiind învins în semifinalele Mastersului de la Shanghai...   © G4Media.ro.
