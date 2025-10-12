Femeile au un risc genetic mai mare de a dezvolta depresie decât bărbații, confirmă un nou studiu
Digi24.ro, 12 octombrie 2025 01:00
Femeile poartă un risc genetic mai ridicat de a dezvolta depresie, potrivit unui nou studiu publicat în revista Nature Communications. Cercetătorii australieni au identificat 16 variante genetice asociate depresiei la femei, față de doar 8 la bărbați.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 2 ore
01:00
Femeile au un risc genetic mai mare de a dezvolta depresie decât bărbații, confirmă un nou studiu # Digi24.ro
Femeile poartă un risc genetic mai ridicat de a dezvolta depresie, potrivit unui nou studiu publicat în revista Nature Communications. Cercetătorii australieni au identificat 16 variante genetice asociate depresiei la femei, față de doar 8 la bărbați.
00:10
Cercetătorii au găsit un „comutator” din creier care oprește foamea: ar putea revoluționa tratamentul împotriva obezității # Digi24.ro
Cercetătorii din Germania, Canada și Marea Britanie au descoperit un mecanism din creier care reglează senzația de foame. O proteină numită MRAP2 acționează ca un „comutator” care transmite semnalul de sațietate și ar putea deveni baza unor tratamente revoluționare pentru obezitate.
Acum 4 ore
22:50
Reacția Cubei după ce SUA au acuzat-o că a trimis mii de militari să lupte de partea Rusiei în Ucraina # Digi24.ro
Cuba a dezminţit „categoric", sâmbătă, că ar fi trimis militari să lupte alături de armata rusă în Ucraina, precizând că justiţia ţării îi sancţionează pe mercenari, relatează AFP, preluată de Agerpres.
22:30
Actriţa americană Diane Keaton, renumită pentru rolurile din „Tatăl miresei” şi „Clubul mireselor părăsite”, a murit la vârsta de 79 de ani, relatează The Guardian.
22:20
Bucăți de avion, o bombă inertă și o investigație FBI. Ce ar putea fi misterioasa aeronavă care s-a prăbușit recent lângă baza Area 51 # Digi24.ro
O aeronavă neidentificată s-a prăbușit în apropiere de baza Area 51 din Nevada, în luna septembrie, iar acum forțele aeriene americane au dezvăluit că investighează locul accidentului împreună cu FBI, după ce a fost raportată prezența unor obiecte ciudate în zonă, precum o bombă de antrenament și o bucată dintr-o aeronavă necunoscută.
Acum 6 ore
22:00
Donald Trump a fost invitat să viziteze Hiroshima şi Nagasaki, într-un „moment critic pentru umanitate” # Digi24.ro
Primarii din Hiroshima şi Nagasaki i-au trimis o scrisoare preşedintelui american Donald Trump, rugându-l să viziteze ambele oraşe în timpul posibilei sale călătorii în Japonia la sfârşitul lunii octombrie, informează sâmbătă EFE, potrivit Agerpres. Inițiativa vine pe fondul tensiunilor internaţionale în creştere şi al temerilor legate de o posibilă recurgere la armele nucleare.
21:50
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după explozia unei fabrici de explozibili din Tennessee # Digi24.ro
O explozie devastatoare s-a produs vineri la o fabrică de explozibili din Bucksnort, statul american Tennessee, lăsând 18 persoane dispărute și fără speranță de supraviețuire. Clădirea a fost complet distrusă, iar resturile au fost aruncate pe o rază de aproape un kilometru. Peste 300 de pompieri și salvatori au fost mobilizați la fața locului, însă autoritățile au confirmat că „nu există niciun supraviețuitor”. Cauza deflagrației rămâne necunoscută, iar FBI efectuează teste ADN pentru identificarea victimelor.
21:40
„A” de la Adopție. În București au apărut cartele de metrou care promovează adopția animalelor. Cum arată cardurile puse în vânzare # Digi24.ro
În București au apărut cartele de metrou care promovează adopția animalelor. Pe noile carduri sunt fotografii cu animale și mesajul care dă startul campaniei: „A” de la Adopție. Astfel, un gest banal, cumpărarea unei cartele de metrou, ar putea fi transformat într-un mesaj de empatie și conștientizare.
21:20
Povestea incredibilă a două femei, schimbate după naștere, care s-au întâlnit după 35 de ani. Cum au descoperit adevărul # Digi24.ro
Două femei austriece, care au fost schimbate la naștere la un spital din orașul Graz, s-au întâlnit după 35 de ani. Doris Grünwald și Jessica Baumgartner s-au născut la LKH-Uniklinikum din Graz în octombrie 1990, ambele prematur. La scurt timp după naștere, cei doi bebeluși au fost schimbați accidental și au plecat din spital cu familii greșite, informează BBC.
21:00
Șoferii, noua momeală în campania de recrutare militară a Rusiei. Moscova promite „posturi sigure”, dar trimite recruții pe front # Digi24.ro
Rusia a lansat o nouă campanie de recrutare militară pentru anul 2025, promovând așa-numite „posturi sigure” în spatele frontului, precum cele de șoferi sau personal logistic. În realitate, mulți dintre cei care semnează contracte pentru funcții „non-combat” ajung pe linia frontului, potrivit unei analize OpenMinds. Anunțurile sunt folosite ca momeală de așa-numitele „agenții de personal militar”, iar recruții, atrași de promisiunea unui loc ferit de lupte, sunt redistribuiți ulterior în unități de asalt, informează Kyiv Post.
20:50
Cum au devenit dronele cu inteligență artificială „noii polițiști” ai SUA: „Oferă șanse mai mari de a identifica suspecții” # Digi24.ro
Poliția și departamentele de șerifi din Statele Unite folosesc tot mai des drone echipate cu inteligență artificială pentru urmăriri, investigații și situații de urgență, uneori chiar și pentru a livra Narcan, medicamentul care oprește crizele provocate de supradoze, relatează Axios.
20:50
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți” # Digi24.ro
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat într-un interviu difuzat sâmbătă seară la Antena 3 CNN că fiecare familie ar trebui să aibă în casă câteva provizii, argumentând că multe alte state au programe care pregătesc populația să reacționeze în situații de criză. El subliniază că acest îndemn nu e un motiv de panică, ci o măsură preventivă. „Toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”, spune acesta.
20:10
Oamenii de știință au descoperit un pericol „invizibil” în adâncurile oceanului din zona Antarcticii: „Este o adevărată necunoscută” # Digi24.ro
Gazul metan, cu efect de încălzire asupra planetei, iese prin fisurile de pe fundul mării în zona Antarcticii pe măsură ce regiunea se încălzeşte, iar noi scurgeri sunt descoperite într-un „ritm uimitor”, au anunţat oamenii de ştiinţă, ceea ce ridică temeri că previziunile în legătură cu încălzirea globală viitoare ar putea fi subestimate.
Acum 8 ore
19:50
A murit Flavius Domide, legendă a clubului UTA Arad şi a fotbalului românesc. Sportivul avea 79 de ani # Digi24.ro
Fostul mare fotbalist Flavius Domide, simbol al echipei UTA Arad și al fotbalului românesc din anii ’60–’70, a murit sâmbătă, la vârsta de 79 de ani. Anunțul a fost făcut de clubul arădean printr-un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook.
19:40
Șoșoacă îl atacă pe Georgescu pentru că „s-a dezis de Simion”: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de cei care te-au ajutat? Execrabil” # Digi24.ro
Președinta S.O.S România, Diana Șoșoacă, l-a atac dur, sâmbătă, pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu pentru că s-a dezis de AUR și de George Simion. În cadrul unui interviu pentru Adevărul, Șoșoacă îl acuză pe Georgescu că „își bate joc de oamenii care l-au ajutat” în campanie și că ar avea o înțelegere cu PSD.
19:30
Care este starea de sănătate a lui Joe Biden, la cinci luni după diagnosticul de cancer. Ce tratament urmează fostul președinte # Digi24.ro
Fostul preşedinte american Joe Biden face radioterapie pentru cancerul de prostată diagnosticat în luna mai, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al fostului preşedinte, informează Reuters.
19:30
Avertisment de atentat la Notre-Dame: „Vor face un măcel. Nu deschideţi catedrala”. Scrisoare anonimă descoperită în clădire # Digi24.ro
O scrisoare anonimă care avertiza asupra unui posibil atentat a fost descoperită vineri după-amiază în catedrala Notre-Dame din Paris. Mesajul, redactat la computer și lăsat lângă lumânări, îi îndemna pe responsabili să nu deschidă catedrala pe 11 și 12 octombrie, invocând riscul unui „măcel”. Forțele de securitate au percheziționat imediat clădirea, iar poliția a deschis o anchetă pentru identificarea autorului.
19:00
„Pericolul e real”. Poliția Română, după captura de la Constanța: 227 de dosare penale pentru înșelăciuni cu bancnote „Prop Copy” # Digi24.ro
Poliția Română avertizează că bancnotele de tip „Prop Copy”, similare celor descoperite recent în Portul Constanța, au fost folosite în numeroase cazuri de înșelăciune la nivel național. În direct la Digi24, purtătorul de cuvânt al IGPR, comisarul-șef Octavian Dan, a declarat că doar în acest an au fost deschise 227 de dosare penale pentru astfel de infracțiuni.
18:50
Viktor Orban le cere maghiarilor să se opună planului de apărare a UE: „Europa se îndreaptă rapid către un război” cu Rusia # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a lansat o petiție împotriva unui plan de apărare discutat în prezent de liderii Uniunii Europene. Într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook, el avertizează că „Europa se îndreaptă rapid spre un război” cu Rusia și vrea ca poporul maghiar să arate că nu este de acord cu asta.
18:30
Atac armat după un meci de fotbal în Mississippi: patru morți și 12 răniți, dintre care patru în stare critică # Digi24.ro
Patru persoane au fost ucise și alte 12 rănite în urma unui atac armat produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe strada principală din Leland, Mississippi, la scurt timp după un meci de fotbal. Patru dintre victime au fost transportate cu elicopterul la spital și se află în stare critică, informează BBC.
Acum 12 ore
18:00
Un elev de 13 ani, arestat după ce a întrebat ChatGPT cum să-și omoare prietenul. Sistemul AI al școlii a alertat poliția # Digi24.ro
Un elev de 13 ani din Florida a fost arestat după ce a folosit ChatGPT pe laptopul școlii pentru a întreba „cum să-și omoare prietenul în timpul orei”. Sistemul de monitorizare al instituției, bazat pe inteligență artificială, a semnalat imediat mesajul suspect, iar poliția a intervenit pe loc. Adolescentul a susținut ulterior că „doar glumea”, însă autoritățile au tratat cazul ca pe o potențială amenințare, în contextul numărului ridicat de atacuri armate din școlile americane.
17:50
După ce a furat acum 50 de ani o bucată dintr-o coloană antică din Olympia, o femeie a decis să restituie Greciei artefactul # Digi24.ro
O femeie din Germania care a furat vârful unei coloane antice din situl arheologic Olympia în urmă cu peste 50 de ani i-a restituit Greciei acel obiect, prin intermediul unei universităţi germane, a anunţat sâmbătă Ministerul elen al Culturii.
17:50
Noi alerte de vreme rea. Cod portocaliu de vânt puternic în patru județe din țară. Zonele afectate # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă după-amiaza, avertizări Cod portocaliu de vânt puternic pentru zone din judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Braşov, valabile până la ora 20:00.
17:40
Documentul care o acuza pe Ana Birchall că ar fi vrut să colaboreze cu CIA a fost retras. „O tentativă de asasinat politic” # Digi24.ro
Documentul depus în SUA, care susținea că Ana Birchall s-ar fi oferit să colaboreze cu CIA, a fost eliminat din registrul FARA al Departamentului de Justiție al Statelor Unite. Fosta consilieră prezidențială a anunțat că măsura confirmă oficial faptul că materialul respectiv era un fals și a vorbit despre o „tentativă de asasinat politic” construită prin dezinformare.
17:20
„Nu vrei să fii la bordul Air Force One cu Donald Trump”: Ce spune o jurnalistă despre obiceiurile președintelui SUA în deplasări # Digi24.ro
O jurnalistă americană a dezvăluit detalii inedite despre obiceiurile președintelui Donald Trump în timpul deplasărilor oficiale. Potrivit acesteia, liderul de la Casa Albă doarme foarte puțin și își trezește adesea angajații în toiul nopții, în timpul zborurilor cu Air Force One, doar pentru a sta de vorbă cu ei.
17:10
Zelenski l-a sunat pe Trump după atacurile masive ale Rusiei care au lăsat Kievul în beznă: „Am avut o discuție foarte productivă” # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, în cadrul căreia au discutat despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene și despre eforturile Statelor Unite de a sprijini pacea în Orientul Mijlociu, a anunțat Zelenski, potrivit Kyiv Independent.
17:10
Ludovic Orban, despre „cea mai proastă decizie” luată de Klaus Iohannis: „Călin Georgescu nu s-a născut din neant” # Digi24.ro
Ludovic Orban a bifat care a fost, în opinia sa, „cea mai proastă” decizie luată de fostul președinte Klaus Iohannis. Tot de aici, spune noul consilier prezidențial, și-ar avea originea și ascensiunea pe care a avut-o fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.
16:40
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un comportament diferit al grănicerilor ruși # Digi24.ro
Serviciul de frontieră al Estoniei a decis, vineri seara, să închidă punctul de trecere a frontierei de la Saatse, deoarece grănicerii au observat pe teritoriul Rusiei o unitate militară mai mare decât de obicei, potrivit site-ul televiziunii publice ERR.
16:10
Misiune cu avioane NATO și SUA în apropierea graniței cu Rusia. Cele două avioane au trecut și prin România # Digi24.ro
Două avioane ale Forţelor Aeriene Regale au zburat într-o misiune de 12 ore la începutul acestei săptămâni alături de forţele SUA şi NATO pentru a patrula graniţa cu Rusia, transmit oficialii din Marea Britanie.
16:00
Soluție pentru facturi mai mici la energie electrică. Ministrul Bogdan Ivan: Prețurile au scăzut cu 20% în alte țări # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa. El recomandă montarea de contoare inteligente, măsură despre care spune că în alte țări a redus facturile cu 20%.
15:40
„Dronele care vânează soldați”. Cum schimbă inteligența artificială situația pe frontul din Ucraina. „O amenințare pentru viitor” # Digi24.ro
„Dronele care vânează soldați”. Cum schimbă inteligența artificială situația pe frontul din Ucraina. „O amenințare pentru viitor”
15:40
Cum a răsturnat Trump diplomația clasică pentru a forța un acord de încheiere a războiului dintre Hamas și Israel # Digi24.ro
Anunțul președintelui Trump că a pus capăt războiului de doi ani din Gaza s-a bazat pe o strategie neortodoxă, aceea de a declara mai întâi victoria și de a-i obliga pe ceilalți să completeze detaliile pentru a o transforma în realitate. El a răsturnat metoda tradițională de soluționare a crizelor internaționale, în care diplomații lucrează în culise pentru a aplana diferențele dintre părțile beligerante, înainte ca liderii mondiali să intervină și să anunțe un acord, notează Wall Street Journal.
15:40
Pelerinaj la Iași: Zeci de mii de credincioși stau la rând și 10 ore pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva # Digi24.ro
Peste 25.000 de oameni aşteaptă la rând, de sâmbătă dimineaţă, pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Coloana de pelerini măsoară câţiva kilometri şi se întinde de la Catedrală până în zona Podu Roş, timpul de aşteptare fiind de peste 10 ore.
15:20
Sorin Grindeanu avertizează: Dacă această Coaliţie eşuează, ne aşteaptă „un deşert al populismului” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, că toate partidele de guvernământ vor fi vinovate dacă această Coaliţie eşuează. El avertizează că marele pericol este „un deşert al populismului”.
15:10
Britanicii vor fi fotografiați și amprentați la intrarea în spațiul Schengen, începând de duminică # Digi24.ro
Începând de duminică, cetățenii britanici vor fi supuși noilor controale biometrice la intrarea în spațiul Schengen, în cadrul sistemului european de intrare-ieșire (EES). Măsura presupune fotografierea și preluarea amprentelor la frontieră și va fi aplicată treptat, pentru a evita aglomerația în punctele de trecere, potrivit The Guardian.
15:00
Analiza lui Ludovic Orban asupra partidului pe care l-a condus: O tăcere asurzitoare în ce privește sprijinul pentru Bolojan # Digi24.ro
Fostul președinte PNL, actual consilier prezidențial al președintelui, Ludovic Orban, a vorbit la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 despre cum arată astăzi PNL-ul, criticând faptul că există o „tăcere asurzitoare” a liderilor atunci când vine vorba de susținerea lui Bolojan.
14:50
Zece ani de la Colectiv. Marș în București, pe 30 octombrie: corupţia încă ucide în România # Digi24.ro
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci, iar în România nu s-a schimbat nimic.
14:20
Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, potrivit anunțurilor făcute pe Facebook producătoarea TV și prietena actriței Daniela Stoica și jurnalistul Cristi Brancu. Marinela Chelaru avusese în ultimii ani mai multe probleme grave de sănătate.
14:20
Mircea Lucescu, nervos la conferinţa de presă înaintea meciului cu Austria: „Toţi sunteţi selecţioneri” # Digi24.ro
Selecționerul Mircea Lucescu a avut un schimb tensionat cu jurnaliștii înaintea partidei cu Austria, din preliminariile Campionatului European. Tehnicianul a vorbit despre orgoliu național, pregătirea jucătorilor și dificultățile cu care se confruntă echipa, dar a încheiat brusc conferința de presă după o întrebare incomodă.
14:00
Parteneriat militar SUA - Qatar: Doha va construi o instalație pentru avioane F-15 și piloți pe teritoriul american # Digi24.ro
Statele Unite și Qatarul au semnat un acord care permite construcția unei instalații pentru avioane de vânătoare F-15 și piloți ai emiratului, la baza aeriană Mountain Home din statul american Idaho, a anunţat secretarul apărării american, Pete Hegseth. Proiectul are scopul de a consolida cooperarea militară dintre cele două țări și de a facilita antrenamente comune.
13:40
Berea psihedelică, instrument politic. Cum a reușit o civilizație antică din Peru să-și consolideze puterea cu plante halucinogene # Digi24.ro
Cercetătorii au descoperit că civilizația Wari, care a existat în Peru cu peste 1.200 de ani în urmă, ar fi folosit bere amestecată cu plante halucinogene pentru a consolida relațiile politice și sociale. Analiza arheologică arată că băutura psihedelică era consumată la ritualuri și ospățuri colective, menite să creeze coeziune între elite și comunități, contribuind astfel la extinderea influenței acestei civilizații andine timpurii.
13:30
Poliția Română, ironizată pe net după ce a confiscat bancnote de recuzită. Comentariile internauților și replica polițiștilor # Digi24.ro
Poliţia Română a fost intens ironizată pe reţelele de socializare după ce a anunţat că a capturat milioane de bancnote falsificate, a căror valoare depăşea 960 de milioane de euro, internauţii atrăgând atenţia că erau bani de recuzită. „Cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film, ci să îi introducă în circuitul real”, au transmis poliţiştii.
13:20
Vladimir Putin i-a răspuns Melaniei Trump la scrisoarea privind copii ucraineni răpiți: „E dispus să vorbească direct cu mine” # Digi24.ro
Președintele Rusiei Vladimir Putin i-a răspuns Melaniei Trump după ce prima doamnă a Americii i-a transmis în luna august o scrisoare personală îi care îi cerea liderului de la Kremlin să trimită acasă copii ucraineni răpiți. Melania a explicat printr-o declarație că a stabilit un „contact direct” cu Vladimir Putin.
13:10
România cere un buget UE echitabil și realist. Mesajul ministrului Alexandru Nazare la reuniunea ECOFIN de la Luxemburg # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Luxemburg, unde principalele teme de discuție au vizat viitorul buget al Uniunii Europene și actualizarea sistemului de resurse proprii al blocului comunitar. România a pledat pentru o abordare echilibrată și echitabilă, care să țină cont de nivelul de dezvoltare al statelor membre.
13:10
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susţine că „cineva de la Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea lui Charlie Ottley, după ce omul de televiziune britanic, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent electric în zona Bran, săptămâna trecută. „Nu e normal să stai trei zile fără curent şi mai ales să ai poate o atitudine sfidătoare din partea operatorului”, a spus Bogdan Ivan. Ministrul Energiei atrage atenţia că peste tot există „dorei” care se manifestă „în toată splendoarea”, dar, în acelaşi timp, laudă angajaţii care au fost pe teren în timpul furtunii pentru a remedia problemele din sistemul energetic.
Acum 24 ore
12:40
Exercițiu NATO de amploare în România. Ce trebuie să știe românii despre transporturile de tehnică militară din următoarea perioadă # Digi24.ro
România găzduiește în aceste săptămâni cel mai mare exercițiu NATO organizat anul acesta pe teritoriul țării, la care participă mii de militari și sute de vehicule blindate. În perioada următoare, românii vor vedea pe autostrăzi, în gări sau pe aeroporturi numeroase transporturi de tehnică militară, parte a pregătirilor pentru exercițiul DACIAN FALL 2025.
12:40
O femeie care a dat foc unor saltele, cauciucuri, electrocasnice şi materiale textile umede pe un câmp din Bistriţa, în apropierea unei magistrale de gaz, a fost amendatp cu 30.000 de lei de către jandarmi.
12:30
Ce ar fi făcut Ludovic Orban pentru reducerea deficitului: În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic # Digi24.ro
Ludovic Orban a declarat sâmbătă, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24, că dacă planul partidelor pentru reducerea deficitului va eșua, atunci „eșuează toate partidele din Coaliție”. Consilier prezidențial mai afirmă că restructurarea din aparatul bugetar va fi din ce în ce mai greu de făcut.
12:10
„Ar trebui demis Ilie Bolojan?” — e întrebarea lansată public de un lider PSD din Sibiu și la care răspund, cu ironie și luciditate, Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Florin Negruțiu spune: „Da, Bolojan trebuie demis! Să vină Ciolacu, Câciu, Socol… să ne arunce bani din elicopter. Hai să dăm PSD-ului o șansă, că n-au guvernat până acum!” Claudiu Pândaru remarcă: „PSD joacă de fapt în opoziție. Ei votează austeritatea în guvern și o critică în teritoriu. Cred că lumea va uita. Dar greșesc — inamicul lor real nu e Bolojan, e AUR.”
12:00
De ce a ieșit Sorin Grindeanu din sală când s-a intonat Imnul Secuiesc la Congresul UDMR. Liderul PSD a explicat decizia # Digi24.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, şi-a explicat, sâmbătă, gestul de a ieşi din sală la Congresul UDMR, în momentul în care s-a intonat Imnul Secuiesc. Grindeanu a precizat că, din perspectiva României, există doar imnul oficial al României. Totuşi, Grindeanu a menţionat că i-a mulţumit premierului Ungariei, Viktor Orban, pentru intrarea României în Schengen.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.