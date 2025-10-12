Descindere în forță a Poliției la baza sportivă FCSB! Zeci de mașini și motocicliști au fost încercuite de oamenii legii
Cancan.ro, 12 octombrie 2025 01:10
Descindere în forță a Poliției la baza sportivă FCSB! În seara de sâmbătă, 11 octombrie, spre duminică, 12 octombrie, la locația menționată a avut loc o razie de amploare. Zona a fost împânzită de zeci […]
• • •
Acum o oră
01:10
Acum 2 ore
00:20
În țara noastră, poprirea reprezintă o măsură prin care executorul judecătoresc poate bloca o parte din veniturile debitorului care are o anumită datorie. Cu toate astea, există anumite excepții prevăzute de Codul de procedură civilă. […]
Acum 4 ore
23:50
În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Olga Barcari de la Asia Express intervine și își spune părerea în scandalul momentului dintre Mara Bănică și Anda Adam. Prietena lui Karmen spune de ce ea și […]
23:50
CANCAN.RO vă răsfață, și în acest weekend, cu un clasament colosal: TOP – 40 fete care își refac machiajul și părul în public! Dacă în urmă cu câteva zile vi le-am arătat pe vedetele voastre […]
23:50
Robert Lele face ce face și se află, din nou, în centrul unui scandal de proporții! Manelistul nu mai contenește cu neseriozitatea și, pe lângă faptul că își minte fanii, așa cum vă dezvăluiam în […]
23:50
Babs și Dorian Popa s-au despărțit în urmă cu aproximativ doi ani, iar de atunci s-au mai întâlnit doar întâmplător, acum câteva luni. Fiecare și-a refăcut viața, și tot ce a fost între ei aparține […]
23:10
Un scandal total neașteptat a zguduit internetul! Doi oameni de televiziune cunoscuți își aduc acuzații grave în mediul online și implică și două trusturi importante din țara noastră: Antena 1 și România TV. Află în articol […]
23:10
Este doliu în lumea filmului! Diane Keaton, actrița celebră pentru rolurile din „Father of the Bridge” și „First Wives Club”, a murit la vârsta de 79 de ani. Află în articol! Cu toate că nu mai fusese în atenția […]
23:00
Cazurile de exploatare a câinilor din București sunt într-o continuă creștere. Indivizii se folosesc de mila iubitorilor de animale pentru a primi bani și le țin în condiții ireale. O situație recentă a atras atenția unei asociații destinate animalelor. Află în articol! […]
Acum 6 ore
22:00
20:30
Fulgy de la Clejani lovește din nou! Fiul Vioricăi și al lui Ioniță va stârni valuri greu de oprit cu cele mai recente declarații făcute. Mr. Moft a luat la rost populația României și a avut cuvinte […]
Acum 8 ore
19:50
Violeta, fiica Andreei Marin, se află în Statele Unite ale Americii, acolo unde studiază Dreptul. Cu toate că acum urmează acest drum, tânăra și-a dorit să meargă în altă direcție, iar mama ei a avertizat-o […]
19:00
Cazul Mădălinei, tânăra în vârstă de doar 29 de ani care a murit într-o clinică privată din Constanța, a stârnit un val de reacții. Femeia din Giurgiu s-a stins după ce a adus pe lume […]
18:20
Scandalul continuă între Anda Adam și Mara Bănică! Ce replici tăioase își spun cele două concurente de la Asia Express. Pare că orgoliul celor două vedete este dus la extrem. Tensiunile dintre Anda Adam și […]
18:20
O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. – lubito, relația […]
18:10
Tensiunile continuă înainte de marele meci dintre Marian Grozavu și ispita Mattia. Au mai rămas câteva zile până la gala RXF, acolo unde cei doi se vor duela într-un show pe care toată lumea îl […]
18:10
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Tot ce trebuie să faci este să spui ce vezi prima dată în imagine! Răspunsul va dezvălui adevărul despre cea mai adâncă dorință […]
18:10
Acum 12 ore
17:50
De-a lungul sezoanelor, competiția Vocea României a fost marcată de o mulțime de momente emoționante care i-au adus pe concurenți, jurați sau telespectatori până la lacrimi. Recent, un tânăr a cântat o piesă care a […]
17:10
Serghei Mizil, pus pe șotii la Observator! Mesajul amuzant pentru Iuliana Pepene: „Singura femeie care m-a invitat la Power Couple”. Iată ce imagine a publicat cu aceata! Serghei Mizil nu se dezminte! Fostul concurent de […]
16:40
Cristina Demetrescu a făcut previziuni astrale pentru întreaga perioadă a anului. Dacă unele zodii vor avea parte de momente în care trebuie să ia decizii dificile sau altele vor trece prin despărțiri dureroase, există un […]
16:30
Marinela Chelaru a murit! Actrița va fi înmormântată pe 13 octombrie, iar cei care au cunoscut-o pot să își ia rămas bun mâine, 12 octombrie. Iată ce mesaj de adio au transmis și colegii din trupă! […]
16:10
Vestea decesului actriței Marinela Chelaru la doar 66 de ani a căzut ca un șoc pentru singura persoană din domeniul teatrului cu care aceasta mai ținea legătura. Adrian Fetecău, fostul său coleg din trupa Vouă, […]
15:50
Nu mai este mult până când ar trebui să se schimbe ora de iarnă în 2025. Totuși, multe țări au renunțat la acest obicei în ultimii ani. Află, în articol, ce se întâmplă în România! […]
15:30
Actrița Marinela Chelaru a decedat la vârsta de 66 de ani după o lungă confruntare cu mai multe boli. Actrița a trecut prin mai multe drame în viață care i-ar fi declanșat o boală cronică. […]
15:10
După despărțirea de Marius Elisei, Oana Roman s-a ocupat singură de creșterea Isabelei. În nenumărate rânduri, vedeta a mărturisit că fostul ei soț lipsește cu desăvârșire din viața fiicei lor. Acum, ea a făcut dezvăluiri […]
14:20
Este știrea tristă a momentului: Marinela Chelaru a murit la 66 de ani, după numeroase probleme de sănătate. Chiar dacă a fost nevoită să renunțe la scenă, actrița nu a stat departe de micile ecrane. […]
14:10
Emil Rengle a făcut show alături de iubitul său la Asia Express! Însă puțini români știu ce studii a terminat, dar și câte clase are dansatorul care a făcut furori și pe la PRO TV. […]
13:40
Marinela Chelaru a avut un mariaj de peste patru decenii cu Adrian Cula. Actrița s-a căsătorit la 20 de ani și a trăit fericită alături de soțul ei. În urmă cu ceva timp, ea a […]
13:30
Lumea teatrului și a divertismentului românesc este în doliu! Actrița Marinela Chelaru, una dintre îndrăgitele figuri ale comediei, s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Prietenii și apropiații regretatei actrițe sunt în […]
13:20
O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Mitică, un bărbat […]
13:10
Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani! Actrița se confrunta cu mai multe probleme de sănătate și era nevoită să ia mai multe pastile într-o zi. La ce număr de pastile ajunsese […]
Acum 24 ore
13:00
Marinela Chelaru s-a bucurat de o căsnicie fericită alături de Adrian Cula. Bărbatul a stat departe de ochii curioșilor și a avut doar câteva apariții rare alături de regretata actriță. Astfel, puțini oameni știu detalii […]
12:30
Este doliu în lumea cinematografiei românești! Actrița Marinela Chelaru s-a stins fin viață la vârsta de 66 de ani. Însă, puțini știu prin ce situație trecea. Vedeta abia avea bani pentru medicamente. Actrița, cunoscută pentru […]
12:00
Este știrea tristă a momentului! Marinela Chelaru a murit la 66 de ani, după numeroase probleme de sănătate. Actrița a fost mereu deschisă și nu s-a ferit să vorbească despre viața ei personală. În nenumărate […]
11:50
Marinela Chelaru a murit la 66 de ani! Chiar dacă părea o persoană veselă și mereu cu zâmbetul pe buze, actrița ar fi avut mai multe probleme de sănătate. Iată cu ce s-a confruntat aceasta […]
11:20
Doliu în lumea teatrului românesc! Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de provocări. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. A suferit nu mai […]
11:20
Ella Vișan a ajuns din nou pe mâna medicului estetician! Fosta concurentă de la Insula Iubirii s-a confruntat luni de zile cu o problemă medicală din cauza unei operații estetice. Iată ce declarații a făcut […]
10:40
Ați consumat vreodată legume congelate? Fructele și legumele congelate reprezintă o opțiune practică și nutritivă pentru cei care doresc să mențină o alimentație sănătoasă. Prin procesul de congelare rapidă, acestea își păstrează majoritatea vitaminelor, mineralelor […]
10:30
Vești bune pentru unii români! Două meserii noi au apărut la noi în țară! Unii oameni practicau deja aceste joburi, însă nu erau recunoscute. Acum, vor intra și ei în legalitate. Află, în articol, toate […]
10:20
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
09:50
Anda Adam a fost căsătorită timp de aproape 6 ani cu Sorin Nicolescu, bărbatul alături de care are și o fetiță. Concurenta de la Asia Express 2025 a divorțat de fostul soț în anul 2021. […]
09:00
Vremea se schimbă radical în decembrie 2025! Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo și au anunțat ninsoare, ploaie cu gheață și ger crâncen în Capitală. Așadar, bucureștenii trebuie să se aștepte la o lună friguroasă. […]
08:20
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un banc savuros, în acest sfârșit de săptămână. Protagoniștii acestei glume sunt Bulă, personajul preferat al românilor, și soția sa, Bubulina. Femeia își dorește să divorțeze, însă un anunț din […]
05:10
Horoscop 11 octombrie 2025. Una dintre zodii primește vești uluitoare despre bani, iar alta are parte de cheltuieli semnificative. Află despre cine este vorba! Berbec Astăzi, energia ta este plină de entuziasm. În bani, poți […]
Ieri
00:00
S-a aflat adevărul! Bursucu a spus ce relație are cu Teo Trandafir și dacă au ajuns să fie la cuțite. Iată ce declarații a făcut prezentatorul TV! Adrian Cristea, cunoscut sub numele de scenă Bursucu, […]
10 octombrie 2025
23:50
Netflix a dat lovitura cu un nou film de excepție. Producția a fost adăugată de curând pe platformă și deja a ajuns în clasament. Este vorba despre o comedie romantică, unde se îmbină sentimentele cu […]
23:50
Ce nu face Gina Pistol pentru bolidul său de peste 50.000 de euro?! Pentru că este o femeie cât se poate de independentă, vedeta s-a dus val-vârtej la o spălătorie auto de cartier, dar… colac […]
23:50
Familia Măruță nu trece neobservată nici măcar la o simplă ieșire în oraș. Andra și Cătălin Măruță au fost surprinși de CANCAN.RO în timp ce luau masa la un restaurant tradițional românesc din București. Probabil, […]
23:50
Pe Anda Adam parcă o urmărește ghinionul cu girofarul! Unde apare ea, nu trece mult și izbucnește un scandal de zile mari. De la certuri publice cu Mara Bănică, până la procese cu mize uriașe, […]
