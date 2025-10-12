Cum influențează mișcarea felul în care te simți: Antrenează-ți corpul, iar mintea îți va mulțumi
SportMedia, 12 octombrie 2025 01:40
Ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că acesta e cel mai potrivit moment în care poți să aplici un protocol care îți poate îmbunătăți starea de spirit. O parte a acestui protocol implică începerea zilei cu exerciții fizice intense, însă mulți oameni se întreabă, pe bună dreptate, care sunt cele mai bune exerciții, cât
Întărirea rezistenței: cercetătorii protejează cafeaua și ciocolata de amenințările climatice # SportMedia
Pe dealurile care înconjoară orașul Matagalpa din Nicaragua, Juan Pablo Castro cultivă arbori de cafea de 25 de ani. Ferma sa întinsă pe două hectare și presărată și cu citrice este una tipică micilor exploatații agricole care furnizează o mare parte dintre boabele de cafea ale lumii. În 2023 însă, a început să vadă primele
Mulți au dat vina pe energia solară pentru pana de curent care a paralizat Spania primăvara trecută. Ce s-a întâmplat, de fapt # SportMedia
Pana masivă de curent care a afectat milioane de oameni din Spania, Portugalia și Franța, primăvara trecută, a declanșat o dezbatere intensă despre impactul surselor regenerabile asupra securității sistemelor energetice. Numeroși critici au dat vina pe energia solară și eoliană pentru întreruperea care a avut ca efecte, printre altele, oprirea trenurilor pe traseu și blocarea
Tinerii care intră pe piața muncii riscă să fie loviți de un adevărat „job-pocalypse", întrucât marile companii prioritizează automatizarea cu inteligență artificială (AI) în locul angajărilor de entry-level, arată un raport al British Standards Institution (BSI). Potrivit sondajului, citat de The Guardian și realizat printre peste 850 de lideri de business din șapte țări (Marea
Miliardarii din domeniul tehnologiei par să se pregătească pentru Apocalipsă. Să ne facem griji? # SportMedia
Elon Musk, dar și alți lideri din domeniul tehnologiei ar fi cumpărat loturi de teren cu spații subterane, numai bune pentru a fi convertite în buncăre de lux de milioane de dolari. Pentru ce se pregătesc? Se spune că Mark Zuckerberg a început încă din 2014 lucrările la Koolau Ranch, complexul său de 600 de
Trăim o vreme în care aproape totul e la un click distanță: cărți, podcast-uri, conferințe, aplicații, postări motivaționale și, mai nou, asistenți inteligenți care ne oferă explicații, soluții și chiar exerciții de introspecție. Suntem înconjurați de resurse care promit claritate, echilibru și o formă de transformare. Și totuși, paradoxal, această bogăție informațională poate crea confuzie.
Când s-a născut republica americană, lumea avea, după cunoștințele epocii, cel mult 75.000 de ani. Nimeni nu-și putea imagina că Pământul e mai vechi. De aceea, Thomas Jefferson era convins că mamuții lânoși încă trăiesc „în părțile nordice și vestice ale Americii", acolo unde natura era neatinsă. Ideea că o specie ar putea dispărea era
„Dacă nu avem LIBERTATE DE EXPRIMARE, nu avem o ȚARĂ LIBERĂ", repeta Donald Trump în campanie. După care, la scurt timp după revenirea la Casa Albă, același Trump spunea detașat: „Am restrâns libertatea de exprimare", încercând să justifice apelul său de a-i pedepsi cu închisoarea pe cei care ard drapelul american, deși Curtea Supremă a
De ce își cumpără Tulcea coșuri de gunoi mai scumpe ca la București? „Altă soluție nu am găsit!” # SportMedia
Deși are buget mult mai mic, administrația locală din Tulcea își cumpără coșuri de gunoi stradale mai scumpe decât cele din București. Speră să rezolve cu ele o problemă. Rămâne să vedem dacă va reuși. A încercat deja și Capitala, fără succes. Servicii Publice SA Tulcea – societate deținută de autoritatea locală din oraș –
Diane Keaton, câștigătoarea premiului Oscar pentru „Annie Hall" și una dintre cele mai iubite actrițe de la Hollywood, a murit la vârsta de 79 de ani. Potrivit revistei People, Keaton a murit în California, iar familia a cerut discreție în aceste momente, fără a oferi alte detalii. Diane Keaton s-a făcut remarcată în anii '70
Oamenii de știință au descoperit ceva alarmant care se scurge în adâncurile oceanului din jurul Antarcticii # SportMedia
Gazul metan – cu efect de încălzire asupra planetei – iese prin fisurile de pe fundul mării în zona Antarcticii pe măsură ce regiunea se încălzeşte, iar noi scurgeri sunt descoperite într-un „ritm uimitor", au anunţat oamenii de ştiinţă, ceea ce ridică temeri că previziunile în legătură cu încălzirea globală viitoare ar putea fi subestimate.
Șeful Armatei spune că toți românii ar trebui să știe să tragă cu arma: „Să-și apere familiile. Suntem pregătiți să îi învățăm” # SportMedia
Toți cetățenii României, indiferent de sex sau de vârstă, ar trebui să aibă cunoștințe minimale de folosire a armelor, consideră generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării. Armata este, spune el, pregătită să deruleze programe de instruire civică și militară pentru populație, dacă cadrul legal și resursele bugetare vor fi asigurate. „Putem derula programe
Orban critică și cere o reorientare a SRI: „Cum nu a putut SRI să vadă cum se construiesc rețele care acționează împotriva ordinii constituționale?” # SportMedia
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a lansat, sâmbătă, un mesaj critic la adresa Serviciului Român de Informații (SRI), întrebându-se cum a fost posibil ca instituția să nu observe din timp acțiuni și rețele care, în opinia sa, au afectat procesul democratic și ordinea constituțională în contextul alegerilor prezidențiale din 2024. „Cum nu a putut SRI să
Marș în București, la 10 ani de la Colectiv: Nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci, corupția încă ucide în România # SportMedia
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate şi reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, în România nu s-a schimbat nimic. „30 octombrie
Acordul de pace Israel-Hamas: Peste 500.000 de palestinieni s-au întors în nordul Gaza. Macron și Trump sunt așteptați luni, în Egipt # SportMedia
Președintele francez Emmanuel Macron va efectua luni o vizită oficială în Egipt, pentru a sprijini „punerea în aplicare" a acordului de pace dintre Israel și Hamas, prezentat de președintele american Donald Trump, a anunțat sâmbătă Palatul Élysée. Macron va discuta la Cairo cu partenerii regionali despre etapele următoare ale planului, care urmărește să pună capăt
După 20 de ani de creșteri-record, pentru România și Europa Centrală și de Est vine un deceniu dificil # SportMedia
După două decenii de creștere economică spectaculoasă, țările din Europa Centrală și de Est se pregătesc pentru o perioadă de încetinire și vulnerabilitate, avertizează un studiu realizat de Școala de Economie din Varșovia (Warsaw School of Economics), citat de Euronews. Cercetătorii au analizat evoluția celor 11 state care au aderat la Uniunea Europeană după 2004
Trenurile către Aeroportul „Henri Coandă” nu vor circula o perioadă. Revine linia expres 780 # SportMedia
Circulația trenurilor pe ruta București Nord – Aeroportul „Henri Coandă" va fi suspendată temporar, între 14 și 17 octombrie, în intervalul orar 9:00 – 14:00, pentru lucrări de mentenanță la infrastructura feroviară, a anunțat sâmbătă CFR SA. Potrivit companiei, echipele Sucursalei Regionale CF București vor efectua revizii tehnice și lucrări de întreținere la electromecanismele de
Mircea Lucescu este acuzat de tatăl unui fotbalist de la naționala României că a inventat o accidentare. Lucescu a spus că Răzvan Marin nu poate juca în meciul cu Austria din cauza unei accidentări, deoarece nu s-a antrenat toată săptămâna. Tatăl jucătorului, Petre Marin, afirmă că Răzvan a lipsit doar de la un antrenament și
Trump a vorbit cu Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace. „A fost foarte drăguță. Nu i-am spus: dă-mi-l mie!” # SportMedia
Președintele american Donald Trump a confirmat vineri că a vorbit cu María Corina Machado, opozanta venezueleană care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2025, pe care a descris-o drept „foarte drăguță". Laureata i-ar fi spus că acceptă distincția „în onoarea lui", potrivit declarațiilor făcute de Trump. „Persoana care a câștigat de fapt Premiul Nobel m-a
Proaspăt consilier prezidențial, Ludovic Orban explică lentoarea cu care ia Nicușor Dan deciziile. Despre Bolojan, numai de bine # SportMedia
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a explicat, sâmbătă, într-o emisiune la Digi24, cum se explică „lentoarea" cu care președintele Nicușor Dan ia uneori decizii importante și cu ce compensează faptul că „nu are față de președinte". Ludovic Orban a vorbit și despre premierul Ilie Bolojan, spunând că este „un om echilibrat, care nu suportă clientelismul politic"
ECOFIN: România susține un buget european realist, dar se opune noilor accize la tutun și unor măsuri privind tranziția verde # SportMedia
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, după reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) desfășurată la Luxemburg, că România susține un buget european sustenabil și realist, capabil să sprijine prioritățile Uniunii și să aducă beneficii concrete cetățenilor. În același timp, țara noastră a exprimat rezerve față de unele propuneri ale Comisiei Europene, inclusiv cele privind
Ministrul Energiei dă vina pe „un dorel” de la Electrica pentru răspunsul sfidător la sesizarea lui Charlie Ottley, rămas trei zile fără curent # SportMedia
Ministrul Energiei Bogdan Ivan susţine că „cineva de Electrica o să fie responsabil" pentru modul în care a răspuns la solicitarea lui Charlie Ottley, după ce omul de televiziune britanic, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent electric în zona Bran, săptămâna trecută. "Nu e normal să
Coco Gauff, nr. 3 mondial, a învins-o, sâmbătă, pe italianca Jasmine Paolini, nr. 8 mondial, cu 6-4, 6-3, și s-a calificat în finala WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari. În ultimul act al competiției, Gauff va da piept cu americanca Jessica Pegula (6 WTA). Aceasta a trecut
Captura-record de „bancnote falsificate” din Portul Constanța, marcată „bani de recuzită”. Poliția Română zice că n-a fost o gafă # SportMedia
Ceea ce părea o captură-record de aproape 1 miliard de euro în bancnote false s-a dovedit, la scurt timp, a fi o cantitate uriașă de bani de recuzită, marcați cu inscripția „PROP COPY". Poliția Română susține însă că intervenția nu a fost o gafă, ci face parte dintr-o operațiune internațională coordonată de Europol, menită să
Mijlocașul portughez Adrien Silva, cunoscut pentru perioadele petrecute la Sporting Lisabona și AS Monaco, a decis să își încheie cariera la vârsta de 36 de ani. Cariera sa a început la Girondins de Bordeaux, însă adevărata formare fotbalistică a avut loc la Sporting CP, club cu care a crescut și s-a afirmat. Deși s-a născut
România va avea un centru de inteligență artificială propriu, la București: „Vom fi în prima linie a inovației europene” # SportMedia
România intră în elita digitală a Europei. Țara noastră a fost selectată printre cele șase țări europene care vor găzdui centre de inteligență artificială în cadrul inițiativei EuroHPC – AI Factories, urmând să construiască prima sa infrastructură națională dedicată acestui domeniu – RO AI Factory. Proiectul este coordonat de Politehnica București și Institutul Național de
Valentin Vacherot (26 de ani, locul 204 ATP) a reușit cea mai importantă victorie din carieră, învingându-l pe Novak Djokovic (38 de ani, locul 5 ATP) cu scorul de 6-3, 6-4. El a obținut calificarea în finala turneului ATP Masters de la Shanghai. Jucătorul din Monaco a pornit competiția din calificări și, după opt partide
Haos la granițele UE, odată cu noile controale: intră în vigoare sistemul automat de Intrare/Ieșire # SportMedia
Pasagerii care sosesc duminică în Uniunea Europeană din țări terțe trebuie să ia în calcul timpi mai îndelungați de așteptare
Căpitanul echipei Franței, Kylian Mbappe, care a suferit o nouă accidentare la glezna dreaptă în partida cu Azerbaidjan (3-0), vineri seară, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, va fi indisponibil pentru partida din deplasare cu Islanda, a anunțat în noaptea de vineri spre sâmbătă staff-ul echipei Franței, citat de AFP. Starul francez, care … The post Kyllian Mbappe a aflat verdictul medicilor appeared first on spotmedia.ro.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că Premiul Nobel pentru Pace „și-a pierdut credibilitatea”, acuzând Comitetul Nobel de decizii părtinitoare. Reacția sa vine după ce distincția din 2025 i-a fost acordată opozantei venezuelene Maria Corina Machado, în detrimentul președintelui american Donald Trump, care a fost unul dintre candidații nominalizați la premiu. Putin îl laudă … The post Trump și Putin se lingușesc reciproc appeared first on spotmedia.ro.
Cum sunt păcăliți rușii cu joburi „sigure” pe front: Li se promite un „serviciu liniștit” și un loc de muncă „non-combat” # SportMedia
Rusia și-a intensificat semnificativ campania de recrutare pentru serviciul militar pe bază de contract în 2025, potrivit unei analize realizate de OpenMinds. Numărul postărilor din rețelele sociale care promovează serviciul pe bază de contract a crescut cu peste 40% în prima jumătate a anului. Analiza datelor din social media, a pieței muncii și a pierderilor … The post Cum sunt păcăliți rușii cu joburi „sigure” pe front: Li se promite un „serviciu liniștit” și un loc de muncă „non-combat” appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu anunță numele jucătorului pe care România l-a pierdut înaintea meciului cu Austria # SportMedia
Mircea Lucescu a anunțat numele jucătorului pe care România nu se poate baza în meciul cu Austria. Selecționerul a dezvăluit că Răzvan Marin este indisponibil din cauza unei accidentări. Locul său va fi luat de Vladimir Screciu, care va fi titularizat din nou. „Cu siguranță, e o situație în care nu există altă soluție decât … The post Mircea Lucescu anunță numele jucătorului pe care România l-a pierdut înaintea meciului cu Austria appeared first on spotmedia.ro.
Avem cea mai scumpă energie electrică din Europa. Cum pot fi reduse cheltuielile cu 20% # SportMedia
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, într-un interviu difuzat sâmbătă, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa. Ivan recomandă montarea de contoare inteligente, care transmit datele din 15 în 15 minute şi permit tarife dinamice sau diferenţiate pe diferite intervale ale zilei. El afirmă că în … The post Avem cea mai scumpă energie electrică din Europa. Cum pot fi reduse cheltuielile cu 20% appeared first on spotmedia.ro.
Fitch confirmă stabilitatea financiară a Capitalei, dar avertizează asupra riscurilor economice # SportMedia
Municipiul București își păstrează calificativele de rating de credit acordate de agenția internațională Fitch Ratings, potrivit unei revizuiri de tip „Review – No Action”, a anunțat sâmbătă Primăria Capitalei. Decizia reflectă faptul că nu au avut loc schimbări semnificative în situația financiară a municipalității, iar perspectivele economice rămân stabile. Fitch: rating adecvat pentru situația financiară … The post Fitch confirmă stabilitatea financiară a Capitalei, dar avertizează asupra riscurilor economice appeared first on spotmedia.ro.
Amenda uriașă primită de o femeie care a incendiat deșeuri lângă o magistrală de gaz, la Bistrița # SportMedia
O femeie de 57 de ani din Bistrița a fost amendată cu 30.000 de lei de către jandarmi, după ce a dat foc mai multor deșeuri pe un câmp aflat în apropierea unei magistrale de gaz. Potrivit Jandarmeriei Române, incidentul a avut loc vineri seară, pe strada Drumul Cetății. Jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Mobil … The post Amenda uriașă primită de o femeie care a incendiat deșeuri lângă o magistrală de gaz, la Bistrița appeared first on spotmedia.ro.
Un jucător de la FCSB s-a accidentat din nou la scurt timp după ce a revenit pe teren. Fundașul dreapta Valentin Crețu are noi dificultăți medicale și este incert în acest moment. „Crețu mai are niște probleme, a ieșit azi din antrenament. A acuzat niște dureri”, a spus Mihai Stoica la Fanatik. Valentin Crețu a … The post Abia revenit pe teren, un jucător de la FCSB s-a accidentat din nou: „Are probleme” appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1326 Ambulanță lovită de dronă. În Crimeea ocupată se fură benzina din mașinile parcate. Zelenski: Putin profită de vreme # SportMedia
În ziua 1326 a războiului, Rusia a lansat aproape 80 de drone și mai multe rachete asupra Ucrainei, vizând în special infrastructura energetică din Kiev, Cernihiv și Zaporojie. Cel puțin patru civili au fost uciși și peste 20 răniți în atacuri care au lovit inclusiv ambulanțe și vehicule ale companiilor de utilități. În est, Donețk … The post Ziua 1326 Ambulanță lovită de dronă. În Crimeea ocupată se fură benzina din mașinile parcate. Zelenski: Putin profită de vreme appeared first on spotmedia.ro.
Fostul mare atacant Zlatan Ibrahimovic a vorbit despre Cristi Chivu. Cei doi au fost colegi, iar Ibrahimovic a afirmat că românul i-a demonstrat încă din perioada în care era fotbalist că e foarte matur. „Îl cunosc pe Chivu din perioada în care jucam amândoi la Ajax. Aveam o echipă talentată, iar el era cel mai … The post Concluzia fermă trasă de Zlatan Ibrahimovic despre Cristi Chivu: „Sper să nu câștige” appeared first on spotmedia.ro.
Trei femei au fost reținute după ce au bătut un medic de gardă de la spitalul din Medgidia # SportMedia
Trei femei, mamă și două fiice, au fost reținute pentru 24 de ore după ce au agresat un medic aflat de serviciu la Spitalul Municipal Medgidia. Incidentul a avut loc miercuri noapte și a provocat indignarea personalului și pacienților. Potrivit IPJ Constanța, conflictul a izbucnit în jurul orei 23.00, când cele trei – o femeie … The post Trei femei au fost reținute după ce au bătut un medic de gardă de la spitalul din Medgidia appeared first on spotmedia.ro.
Un jucător a fost impus titular la FCSB chiar după ce a revenit la antrenamente. Roș-albaștrii pot conta din nou pe Ionuț Cercel, iar acesta va fi titular în partida cu Metaloglobus. Mihai Stoica a dezvăluit că ordinul dat de Gigi Becali a fost ca FCSB să joace doar cu fundași pentru regula U21. „Pe … The post Jucătorul impus titular la FCSB: „Ordin de zi pe unitate” appeared first on spotmedia.ro.
Legia Varșovia a decis viitorul lui Edi Iordănescu după rezultatele modeste din ultima vreme. Conducerea clubului polonez a transmis că nu se pune problema ca Edi Iordănescu să fie demis. „Oamenii se așteaptă adesea la rezultate rapide, însă în fotbal acest lucru este imposibil. Este nevoie de timp, de puțin noroc, muncă asiduă și disciplină. … The post Legia Varșovia a decis viitorul lui Edi Iordănescu appeared first on spotmedia.ro.
Radu Drăgușin a dezvăluit situația ciudată în care se află la Tottenham. Deși spune că este pregătit de joc, Radu Drăgușin a primit „interzis” din partea celor de la Tottenham, care consideră că nu este încă gata să revină pe teren după accidentarea gravă de la începutul anului. „Sunt foarte stricți cu programul de recuperare … The post Radu Drăgușin, într-o situație ciudată: Tottenham i-a interzis să revină appeared first on spotmedia.ro.
Marius Pașculea, cofondator al Kulth: Cum folosești tehnologia ca să îți deschizi drumul către artă, la nivel global # SportMedia
Pe lângă faptul că te ajută să-ți termini mai repede treaba la birou, instrumentele digitale îți oferă și posibilitatea de a te bucura mai intens de timpul liber. Și nu vorbim aici despre statul pe rețelele sociale sau despre jocuri, ci despre aplicații care îți deschid lumea și îți dau șansa să descoperi – în … The post Marius Pașculea, cofondator al Kulth: Cum folosești tehnologia ca să îți deschizi drumul către artă, la nivel global appeared first on spotmedia.ro.
Agenţia de evaluare financiară S&P indică pentru România, ca element-cheie luate în considerare în timpul revizuirii anuale a ratingului de credit pentru România, calificativul BBB-/Negative/A-3, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, dar fără căderea în categoria junk. Într-o revizuire anuală, S&P Global Ratings analizează ratingurile de credit actuale în raport cu cele mai recente date … The post România rămâne la un pas de categoria junk. S&P menține ratingul BBB-/Negative appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a tăiat un jucător din echipa națională de pe lista de transferuri. Deși s-a arătat interesată de fundașul stânga Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt, FCSB a bătut în retragere. Managerul Mihai Stoica a declarat că profilul lui Ciubotaru nu se potrivește cu stilul de la FCSB. ”Niciodată nu poate să joace fundaș stânga în … The post FCSB taie un jucător de pe lista de transferuri: „Niciodată nu-l văd la noi” appeared first on spotmedia.ro.
Parolele prea simple, poarta deschisă pentru hackeri. Sfaturile experților pentru protejarea conturilor online # SportMedia
Fie că vorbim despre conturi bancare, rețele sociale, aplicații prin care plătim facturi sau diverse servicii, folosim parole mult prea ușoare. Chiar dacă vrem să le ținem minte rapid, experții avertizează că acestea au o vulnerabilitate crescută și că ne transformăm într-o pradă nevinovată pentru atacatorii cibernetici. De asemenea, anumite nume pot fi ghicite ușor. … The post Parolele prea simple, poarta deschisă pentru hackeri. Sfaturile experților pentru protejarea conturilor online appeared first on spotmedia.ro.
Meteorologii anunţă, sâmbătă, până la ora 12.00, cod roşu de vânt în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, unde sunt anunţate rafale de peste 140 de kilometri la oră. Potrivit ANM, sâmbătă, de la ora 9:15 până la ora 12:00, este cod roşu de vânt puternic în judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara. Este vizată … The post Un nou cod roșu în România. Zona unde vântul suflă cu peste 140 de kilometri la oră appeared first on spotmedia.ro.
Președintele american Donald Trump a anunțat că va impune un tarif suplimentar de 100% pentru bunurile provenite din China, peste tariful de 30% deja în vigoare, începând cu 1 noiembrie sau chiar mai devreme. Măsura reprezintă o escaladare majoră, după luni de armistițiu comercial între cele două națiuni, scrie CNN. „Statele Unite ale Americii vor … The post Trump anunță tarife de 130% pentru China. Războiul comercial global revine în forță appeared first on spotmedia.ro.
Noua armă de temut a Coreei de Nord: racheta hipersonică cu propulsie solidă, greu de interceptat (Video) # SportMedia
Coreea de Nord a prezentat o nouă rachetă hipersonică și un nou tip de rachetă balistică intercontinentală (ICBM) în timpul unei parade militare desfășurate vineri noapte la Phenian, cu prilejul aniversării a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor, aflat la putere, arată imaginile publicate online de participanți la eveniment. Armele expuse în Piața … The post Noua armă de temut a Coreei de Nord: racheta hipersonică cu propulsie solidă, greu de interceptat (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Site-urile de întâlniri bazate pe inteligența artificială susțin că elimină potențialul de exploatare a femeilor, dar criticii spun că, de fapt, acestea consolidează stereotipurile dăunătoare. Eleanor, în vârstă de 24 de ani, este istoric polonez și lector la o universitate din Varșovia; Isabelle, în vârstă de 25 de ani, este detectiv în cadrul NYPD; Brooke, … The post Supuse și gata să asculte: Ascensiunea periculoasă a femeilor virtuale appeared first on spotmedia.ro.
