„Sarcina noastră e să le maximizăm pierderile”. Soldații ucraineni din prima linie dezvăluie situația reală de pe câmpul de luptă
Adevarul.ro, 12 octombrie 2025 01:45
În timp ce Donald Trump se pregătea să se întâlnească cu Vladimir Putin în Alaska în august, Rusia lansa o ofensivă în estul Ucrainei. Grupuri mici de soldați au pătruns în apropiere de localitatea Dobropillia și, întâmpinând puțină rezistență, au avansat la o adâncime de 15-20 km.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
01:45
„Sarcina noastră e să le maximizăm pierderile”. Soldații ucraineni din prima linie dezvăluie situația reală de pe câmpul de luptă # Adevarul.ro
În timp ce Donald Trump se pregătea să se întâlnească cu Vladimir Putin în Alaska în august, Rusia lansa o ofensivă în estul Ucrainei. Grupuri mici de soldați au pătruns în apropiere de localitatea Dobropillia și, întâmpinând puțină rezistență, au avansat la o adâncime de 15-20 km.
Acum o oră
01:15
Va rezista România la un atac rusesc la fel ca Ucraina? General (r) NATO: „Nu trebuie să intrăm așa în niște fraze patriotarde, dar nici să spunem că toți ar fugi” # Adevarul.ro
Generalul (r) Virgil Bălăceanu, care a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a analizat declarațiile Șefului Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, conform căruia România are potențialul de a rezista în fața unui atac rusesc la fel de mult precum Ucraina.
Acum 2 ore
00:30
Regulile privind pensia anticipată ar putea fi schimbate în pachetul 3 de măsuri. CALCULATORUL vârstei de pensionare # Adevarul.ro
Regulile privind pensionarea anticipată ar putea fi schimbate prin pachetul 3 de măsuri care va fi definitivat cel mai curând peste o săptămână, deşi oficial nimeni nu confirmă că s-ar lua în calcul înăsprirea condițiilor pentru cei care doresc să iasă la pensie anticipat.
00:15
12 octombrie, ziua în care a fost semnată convenția prin care Imperiul Rus a anexat Moldova și Țara Românească # Adevarul.ro
Pe 12 octombrie 1449 a avut loc Bătălia de la Tămășeni, pe Siret, în urma căreia Bogdan al II–lea a devenit domn al Moldovei. În aceeași zi, dar în 1492, Cristofor Columb a descoperit America, iar în 1808 a fost semnată convenția prin care Rusia a anexat Moldova și Țara Românească.
Acum 4 ore
00:00
Pline de violență, dar și de învățături. De ce nu trebuie să renunțăm la basme: "Au ca scop să modeleze în mintea copilului ceva din dificultățile realității" # Adevarul.ro
"Scufița roșie" sau "Balaurul cu șapte capete". Sunt basme a căror acțiune mulți dintre copiii din ziua de azi nu o mai cunosc. Din cauza violenței din texte, mulți dintre părinții moderni aleg să își țină copiii departe de basme. Psihoterapeutul Sabina Isrdailă explică de ce este greșit.
11 octombrie 2025
23:30
"Săptămâna Altfel", între activități educative și adâncirea inechităților sociale. Secretar de stat: "Nu poți să strângi bani de la părinți ca să organizezi activități" # Adevarul.ro
Săptămâna "Școala Altfel" e una dintre cele mai așteptate de elevi. În loc de lecțiile obișnuite, școlile trebuie să programeze altfel de activități educaționale. Numai că de multe ori această costă și nu toți copiii își permit. În mediile defavorizate, profesorii încearcă abordări diferite.
23:15
Șomerii care au peste 50 de ani, disperați să-și găsească de lucru la bursa pentru absolvenți. „Nici șomaj n-avem, că te ține câteva luni și te concediază”| REPORTAJ # Adevarul.ro
Peste 600 de locuri de muncă disponibile și de patru ori mai puțini șomeri care au fost selectați pentru interviu sau probă de lucru. De bursa locurilor de muncă pentru absolvenți au fost cu mult mai interesați șomerii 50+.
22:30
Dobrești, prima mare hidrocentrală a României. Construită în 16 luni, rezistă de un secol la poalele Bucegilor # Adevarul.ro
Aproape un secol a trecut de la construirea primei mari hidrocentrale din România. Centrala Dobrești și instalațiile sale au fost construite în doar 16 luni și au reprezentat o inovație nemaivăzută până atunci pentru hidroenergia din România.
22:30
Andreea Lambru, manager în compania Electrica, ar fi cercetată penal într-o țară din UE pentru spălare de bani # Adevarul.ro
Autoritățile juridice din Belgia ar fi deschis un dosar penal pe numele Andreei Lambru, care deține funcțiile de director executiv pentru Dezvoltarea Afacerii de la Electrica SA și președinte al Consiliului de Administrație de la Electrica Furnizare.
Acum 6 ore
22:00
Viktor Orban lansează o campanie anti-plan militar UE: „Europa se îndreaptă rapid spre război” # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, avertizează că Europa se apropie de o „toamnă fierbinte” și că riscul unui conflict militar continental este tot mai mare.
22:00
Președintele SUA a cerut Pentagonului să folosească toate fondurile disponibile pentru plata militarilor, după ce guvernul a intrat în „shutdown” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a cerut Departamentului Apărării să folosească toate fondurile disponibile pentru a plăti trupele americane pe 15 octombrie, zi de salariu.
22:00
Horoscop săptămâna 13–19 octombrie. Ce zodii au parte de dragoste, bani și transformări uriașe # Adevarul.ro
Planetele aduc energie nouă și provocări pentru toate zodiile în perioada 13–19 octombrie 2025. Află ce te așteaptă în dragoste, carieră și bani în această săptămână plină de schimbări.
21:45
Un tânăr de 31 de ani din Arad, care se alătura recent Forțelor Armate Ucrainene pentru a lupta împotriva invaziei ruse, a fost declarat oficial dispărut în timpul unei misiuni în regiunea Lugansk.
21:45
Solistul rock Ian Watkins a fost ucis în închisoarea unde își ispășea pedeapsa pentru pedofilie. El a fost înjunghiat și în urmă cu doi ani # Adevarul.ro
Ian Watkins, fostul solist al trupei rock Lostprophets, care ispăşea o pedeapsă de 35 de ani pentru infracţiuni sexuale împotriva copiilor, a fost ucis în închisoare de un alt deţinut, relatează sâmbătă presa britanică.
21:30
Oamenii de știință au descoperit că unele scurgeri din zona Antarctica amenință accelerarea schimbărilor climatice # Adevarul.ro
Oamenii de știință descoperă scurgeri masive de metan în Marea Ross, Antarctica, cu efect de încălzire globală. Cantitățile eliberate ar putea accelera schimbările climatice și afecta ecosistemul marin, creând un cerc vicios greu de anticipat.
21:15
Florian Coldea ar fi implicat în noul program de achiziție al corvetelor pentru Armata Română # Adevarul.ro
România a semnat cu OCCAR pentru achiziția a patru corvete prin programul european Multirole Corvette. Prima va fi operațională în 2030. Acordul aduce tehnologie de top și sprijin pentru industria națională, iar numele lui Florian Coldea reapare în discuțiile privind consultanța.
21:15
Plata pensiilor private, în dezbaterea Parlamentului. Negrescu: „Dacă afectăm și Pilonul III, românii își pierd încrederea” # Adevarul.ro
Proiectul legii privind plata pensiilor private ajunge, luni, 13 octombrie, în dezbaterea Camerei Deputaților, care va elabora raportul, de admitere sau respingere, care va fi ulterior supus votului plenului.
21:00
Un „termostat” ascuns al Pământului, supraalimentat, ar putea grăbi următoarea eră glaciară # Adevarul.ro
Cercetătorii au descoperit recent un „super-termostat” natural al Pământului care ar putea corecta în exces încălzirea globală, grăbind venirea următoarei ere glaciare.
20:30
Un supravieţuitor al masacrului Hamas din 7 octombrie 2023 s-a sinucis. Iubita lui și cel mai bun prieten au fost uciși în atac # Adevarul.ro
Sinuciderea lui Roei Shalev, un supravieţuitor al masacrului comis de Hamas la 7 octombrie 2023 la festivalul muzical Nova, a suscitat sâmbătă un val de emoţii în Israel, potrivit France Presse.
20:15
Un bărbat din Botoșani, acuzat că și-a bătut și violat fiica vitregă, prins după luni de căutări # Adevarul.ro
Un bărbat din judeţul Botoşani pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă după ce i-ar fi bătut pe cei doi copii ai concubinei sale, un băiat de 12 ani şi o fată de 14 ani, iar pe copilă ar fi violat-o, a fost prins de poliţişti la Câmpulung Moldovenesc.
20:15
Patru persoane au murit în urma unui atac armat în statul Mississippi. Agresiunea a avut loc la o sărbătoare locală # Adevarul.ro
Patru persoane au fost ucise și alte 12 au fost rănite, dintre care patru grav, în urma unui atac armat în masă în statul american Mississippi.
Acum 8 ore
19:45
Chiar dacă sâmbătă locuitorii din marile orașe s-au bucurat de o zi perfectă de toamnă, iarna a coborât deja în zonele montane. La peste 2.500 de metri altitudine, pe Vârful Omu, vântul suflă cu putere și viscolește zăpada depusă în ultimele zile.
19:45
Peste jumătate de milion de palestinieni au revenit în nordul Fâşiei Gaza în primele zile după încetarea focului # Adevarul.ro
Apărarea civilă din Fâşia Gaza a anunţat sâmbătă că peste 500.000 de palestinieni au revenit în nordul enclavei după intrarea în vigoare a acordului de încerare a focului cu Israelul în ajun, la ora 09:00 GMT.
19:30
Obiceiurile bizare ale lui Donald Trump. Mărturia unei jurnaliste: „Nu vrei să fii la bordul Air Force One” # Adevarul.ro
O jurnalistă americană a dezvăluit detalii inedite despre obiceiurile lui Donald Trump în timpul deplasărilor oficiale, care i-ar fi exasperat pe membrii echipei sale.
19:30
Fostul președinte Joe Biden, supus unui tratament cu radioterapie pentru cancerul agresiv de prostată # Adevarul.ro
Joe Biden urmează un tratament cu radioterapie pentru cancerul de prostată diagnosticat în luna mai, a confirmat purtătorul său de cuvânt.
19:15
Talentul și Tehnologia, noile frontiere ale leadershipului în era confruntării globale # Adevarul.ro
Într-o lume în care totul se schimbă în timp real, adevărata putere stă în viteza de a gândi și curajul de a acționa. Confruntarea viitorului nu se va da doar pe front, în spațiu, în ocean sau în zona cyber ci în mințile celor care inovează mai repede și astfel aceștia vor defini secolul XXI.
19:15
Ce ar putea face în plus aliații Ucrainei pentru a mări costurile războiului pentru Rusia: „Trebuie să fim mai inteligenți” # Adevarul.ro
La trei ani și jumătate de la invazia rusă în Ucraina, în contextul unui proces de pace înghețat condus de SUA și al impasului pe câmpul de luptă, aliații Kievului pledează pentru a crește presiunea economică asupra Moscovei.
19:15
Anamaria Vartolomei, laureată a Premiului César: „Emigrantul român are un mix de curaj și de vulnerabilitate“ # Adevarul.ro
Anamaria Vartolomei, una dintre cele mai apreciate actrițe ale noii generații din Franța, vorbește cu luciditate și tandrețe despre felul în care emigrația modelează caractere și destine.
19:00
Scrisoare anonimă despre un posibil atentat, descoperită în catedrala Notre-Dame din Paris. „Va fi un măcel!" # Adevarul.ro
O scrisoare anonimă a fost descoperită vineri după-amiază în curtea catedralei Notre-Dame din Paris. Mesajul a fost găsit de ţârcovnicul bisericii, lângă lumânările aprinse.
18:45
Circulaţia trenurilor pe ruta Bucureşti Nord-Aeroportul Henri Coandă, suspendată cinci ore zilnic în perioada 14 - 17 octombrie # Adevarul.ro
Circulaţia trenurilor va fi temporar suspendată pe relaţia Bucureşti Nord - Pajura - Mogoşoaia - Terminal Aeroport Henri Coandă (T1), în perioada 14 - 17 octombrie 2025, intervalul orar 09:00 - 14:00, pentru desfăşurarea unor lucrări de mentenanţă, potrivit Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA.
18:30
Flavius Domide, cel mai mare fotbalist din istoria clubului UTA, s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani.
18:15
Copilărie în Al Doilea Război Mondial. Ion Țiriac s-a temut pentru viața lui: „Bombardamentele deasupra capului meu/Am crescut cu foamete” # Adevarul.ro
Fostul mare jucător de tenis are o avere în valoare de 2,3 miliarde de dolari.
18:15
Grupare de falsificatori de documente, arestată de DIICOT. Indivizii percepeau tarife între 400 și 3.000 de euro # Adevarul.ro
Cinci persoane au fost arestate preventiv şi o alta este cercetată sub control judiciar în dosarul instrumentat de DIICOT Covasna care vizează o grupare care falsifica permise de conducere, cărţi de identitate, diplome şi adeverinţe de studii, cărţi de muncă şi adeverinţe de venit.
18:15
Ce pedeapsă a primit un bărbat care a violat și ucis o adolescentă după ce a păcălit-o că își caută câinele # Adevarul.ro
Un bărbat din Indiana a fost executat pentru violul și uciderea unei adolescente, după ce a păcălit-o să îl lase în casa ei, pretinzând că își caută câinele pierdut.
Acum 12 ore
18:00
Viktor Orban are numai cuvinte de laudă la adresa lui Ilie Bolojan. Ce spune despre cooperarea româno-ungară # Adevarul.ro
Viktor Orban, a avut numai cuvinte de laudă la adresa omologului său român, Ilie Bolojan, despre care a declarat la postul public de radio din Ungaria că „îndreaptă această claie de fân clădită cam strâmb”, referindu-se la situația economică și politică actuală a României.
17:30
Volodimir Zelenski a vorbit la telefon cu Donald Trump. Temele abordate de cei doi lideri # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că a abordat atacurile ruseşti asupra sistemului energetic ucrainean într-o convorbire "pozitivă şi productivă" cu preşedintele american Donald Trump, sâmbătă, potrivit Reuters.
17:30
Contrar percepției comune că vârful performanței intelectuale coincide cu tinerețea fizică, un studiu recent arată că apogeul funcțiilor cognitive are loc mult mai târziu în viață.
17:15
Obiectiv clar și analiză marca Lucescu. Selecționerul a identificat slabiciunile Austriei. „Trebuie să profităm” # Adevarul.ro
România va da piept cu Austria duminica aceasta, de la ora 21.45, într-un duel ce va conta în preliminariile Cupei Mondiale 2026.
17:00
Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, și-a ispășit pedeapsa dată de BOR. Cum a ajuns controversatul personaj o voce de temut în biserica ortodoxă, dar și în politică # Adevarul.ro
Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a fost scos săptămâna trecută de conducerea BOR din izolare. El a primit din nou dreptul de a sluji în afara arhiepiscopiei pe care o conduce, după ce în 2024 fusese sancționat cu interdicția de a oficia slujbe în alte eparhii.
17:00
Diana Șoșoacă îl critică pe Călin Georgescu: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?” # Adevarul.ro
Diana Șocată a făcut, într-un interviu pentru Adevărul, mai multe afirmații care pot naște dezbateri. Călin Georgescu este în slujba PSD, a sugerat europarlamentarul, criticându-l pe finalistul prezidențialelor din 2024 că s-a dezis de membrii AUR care l-au ajutat.
17:00
Războiul viitorului a început: dronele cu inteligență artificială schimbă regulile frontului din Ucraina # Adevarul.ro
O dronă rusească interceptată recent de forțele ucrainene a stârnit îngrijorare la Kiev. Potrivit consultantului militar Serhiy Beskrestnov, aparatul nu era unul obișnuit: era dotat cu inteligență artificială și capabil să identifice și să atace ținte de unul singur, fără intervenție umană.
16:45
Povestea cutremurătoare a celui mai trist geniu al României. Era considerat un al doilea Eminescu și a trăit calvarul sărăciei și al nedreptății # Adevarul.ro
Ion Păun Pincio a fost unul dintre geniile triste ale României. Un scriitor de excepție, considerat un al doilea Eminescu, a avut parte de un destin tulburător măcinat de sărăcie, într-o societate incapabilă să-i înțeleagă forța creatoare.
16:15
Ecotichetele Rabla vândute „la negru” pe internet. Experții avertizează: este imposibil și riscant # Adevarul.ro
Ecotichetele Rabla pentru mașinile cu motoare termice s-au epuizat în doar 13 minute, iar la scurt timp după, internetul s-a umplut de anunțuri cu vouchere „de vânzare”. Experții avertizează însă că aceste tichete sunt nominale și nu pot fi transferate, astfel că anunțurile reprezintă posibile înșel
16:15
Un copil de trei ani din localitatea Chirnogeni, judeţul Constanţa, este căutat, sâmbătă, după ce rudele au constatat că el a dispărut din curte. Persoanele care au informaţii despre băiat sunt rugate să sune la 112.
16:15
Cât ar putea câștiga un soldat ucrainean aflat pe front. Kievul pregătește creșteri ale finanțării pentru armată # Adevarul.ro
Ucraina majorează bugetul pentru armată cu 6,8 mld. euro, pentru salarii, achiziția de arme și sprijin pentru familiile militarilor. Parlamentul urmează să adopte legea până la 1 noiembrie, iar fondurile internaționale vor susține plățile și nevoile operaționale.
15:45
Țara în care a fost lansat un nou vin pentru liturghie, după ce fostul produs a devenit preferat în baruri # Adevarul.ro
Biserica Catolică a introdus un nou brand de vin de altar pentru Sfânta Liturghie, după ce cel anterior a devenit disponibil pe scară largă în barurile locale.
15:30
Consilierul prezidențial Ludovic Orban nu crede că Nicușor Dan este un om lent. „Cumpănește foarte bine” # Adevarul.ro
Nicuşor Dan este este un om care cumpăneşte foarte bine şi procesează cu extrem de multă atenţie, spune consilierul prezidenţial Ludovic Orban, întrebat despre „lentoarea” preşedintelui.
15:15
Avertismente fățișe și lingușiri. Cum încearcă Moscova să mențină viu „spiritul summitului din Alaska” # Adevarul.ro
La două luni după ce Donald Trump și Vladimir Putin și-au zâmbit și strâns mâna la o bază militară din Alaska, în ceea ce părea a fi începutul unei apropieri dintre SUA și Rusia, un important diplomat rus a declarat recent că nu este sigur că „spiritul summitului din Alaska” mai este viabil.
15:15
The New York Times refuză să semneze acordul Pentagonului care restricționează publicarea informațiilor neautorizate # Adevarul.ro
The New York Times refuză să semneze noua politică a Pentagonului, care impune restricții asupra publicării informațiilor neautorizate. Ziarul consideră că măsura amenință libertatea presei și dreptul publicului de a fi informat despre activitatea armatei americane.
15:00
Marş de protest în Bucureşti, la împlinirea a zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv. „Victimele merită ca vinovaţii să plătească” # Adevarul.ro
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.