Zelenski spune că a avut o convorbire and #8222;pozitivă şi productivă and #8221; cu Trump
Bursa, 12 octombrie 2025 02:40
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/zelenski-spune-ca-a-avut-o-convorbire-8222pozitiva-si-productiva8221-cu-trump-21152751 Zelenski spune că a avut o convorbire and #8222;pozitivă şi productivă and #8221; cu Trump---Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă că a avut o discuţie telefonică and #8222;pozitivă şi productivă and #8221; cu preşedintele american Donald Trump, în contextul atacurilor masive cu drone şi rachete lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, transmite The Kyiv Independent.
Acum 2 ore
02:40
Acum 8 ore
20:50
Agenţia Standard and Poor and #39;s (S and P) Global Ratings a publicat vineri noapte revizuirea anuală a ratingului suveran al ţării noastre, menţinând calificativele BBB-/Negativ/A-3. Evaluarea nu constituie o acţiune de rating, ci o analiză periodică a performanţei economice şi financiare a ţării.
20:40
Câteva sute de persoane au manifestat sâmbătă la Oslo, cerând excluderea Israelului din competiţiile internaţionale şi denunţând and #8222;acoperirea crimelor de război prin fotbal and #8221;, înaintea meciului Norvegia-Israel din preliminariile Cupei Mondiale, relatează AFP.
20:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă că a avut o discuţie telefonică and #8222;pozitivă şi productivă and #8221; cu preşedintele american Donald Trump, în contextul atacurilor masive cu drone şi rachete lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, transmite The Kyiv Independent.
Acum 12 ore
20:30
Operaţiunile de curăţare şi gestionare a deşeurilor din Fâşia Gaza sunt aproape imposibile din cauza prezenţei continue a trupelor israeliene, a declarat Mohammed Alfara, şeful municipalităţii din Gaza, potrivit Al Jazeera.
19:30
În timp ce apar informaţii potrivit cărora Israelul nu doreşte participarea forţelor turce la o eventuală misiune de stabilizare în Fâşia Gaza, analiştii militari de la Ankara susţin că Turcia va avea un rol activ în procesul de pace şi reconstrucţie, relatează Al Jazeera.
18:50
Alertă de securitate la Paris după descoperirea unei scrisori anonime în catedrala Notre-Dame # Bursa
O scrisoare anonimă care avertiza asupra unui posibil atentat a fost descoperită vineri, în jurul orei 17:00, în catedrala Notre-Dame din Paris, au transmis surse din poliţie, citate de Le Figaro.
18:50
Preşedintele francez Emmanuel Macron va efectua luni o vizită oficială în Egipt pentru a sprijini and #8222;punerea în aplicare a acordului prezentat de Donald Trump and #8221; care urmăreşte încetarea războiului dintre Israel şi Hamas, a anunţat Palatul Élysee.
18:50
Joe Biden urmează tratament cu radioterapie şi terapie hormonală pentru cancerul de prostată # Bursa
Fostul preşedinte american Joe Biden urmează un tratament cu radiaţii şi terapie hormonală pentru cancerul de prostată metastatic diagnosticat în luna mai, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt, citat de Reuters.
17:10
Coreea de Nord îşi afişează noua armă hipersonică Hwasong-11Ma la parada aniversară a Partidului Muncitorilor # Bursa
Coreea de Nord a prezentat, în cadrul unei parade grandioase dedicate împlinirii a 80 de ani de la fondarea Partidului Muncitorilor, noul său vehicul hipersonic Hwasong-11Ma şi racheta balistică intercontinentală Hwasong-20, considerate de presa de stat and #8222;cel mai puternic sistem de arme strategice nucleare and #8221; al ţării, relatează CNN.
17:00
Autoritatea Monetară Palestiniană anunţă reluarea serviciilor bancare în Gaza cât mai curând posibil # Bursa
Autoritatea Monetară Palestiniană anunţă reluarea serviciilor bancare în Gaza cât mai curând posibil
17:00
Sute de mii de persoane protestează în centrul Londrei pentru Palestina, după încheierea armistiţiului Israel-Hamas # Bursa
Zeci de mii de manifestanţi au mărşăluit sâmbătă în capitala britanică, în semn de solidaritate cu Palestina, la doar o zi după ce a intrat în vigoare armistiţiul mediat între Israel şi Hamas, potrivit presei internaţionale.
16:50
Viktor Orban: and #8222;Trebuie să demonstrăm din nou că poporul maghiar nu vrea război and #8221; # Bursa
Premierul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă, la piaţa fermierilor din Pesterzsebet, că Fidesz începe o campanie de strângere de semnături împotriva and #8222;planurilor de război ale Bruxelles-ului and #8221;, relatează Magyar Nemzet.
16:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski are, sâmbătă, o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump, a anunţat consilierul prezidenţial Andrii Yermak, citat de Kyiv Independent. Discuţia are loc în contextul atacurilor masive cu drone şi rachete lansate de Rusia, care au provocat întreruperi de curent în capitala Kiev şi în mai multe regiuni ale Ucrainei.
16:20
Zelenski a semnat legea privind acordarea de plăţi pentru tratamentul militarilor eliberaţi din captivitate # Bursa
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat sâmbătă, 11 octombrie, o lege care prevede acordarea de sprijin financiar militarilor eliberaţi din captivitate şi care au nevoie de tratament medical, informează Ukrainska Pravda.
16:20
Apărarea aeriană a Ucrainei funcţionează cu o eficacitate de aproximativ 74%, însă sunt necesare eforturi suplimentare pentru a proteja instalaţiile energetice, infrastructura critică şi logistica, a declarat Oleksandr Syrsky, comandantul-şef al Forţelor Armate ale Ucrainei, într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram.
16:20
Ungaria lansează o campanie de strângere de semnături împotriva planurilor militare ale Uniunii Europene # Bursa
Premierul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă lansarea unei campanii naţionale de strângere de semnături împotriva and #8222;planurilor militare ale Bruxelles-ului and #8221;, afirmând că Ungaria trebuie să arate din nou că and #8222;nu vrea război and #8221;, transmite Sputnik.kg.
16:10
Ministrul indian de externe Subrahmanyam Jaishankar s-a întâlnit sâmbătă la New Delhi cu Sergio Gor, ambasadorul desemnat al Statelor Unite în India, în contextul tensiunilor persistente dintre cele două ţări, generate de decizia Washingtonului de a impune tarife de 50% pe exporturile indiene, relatează PTI.
15:40
Al Jazeera: Armistiţiul din Gaza are şanse mari să reziste, pe fondul izolării Israelului şi al presiunii internaţionale crescute # Bursa
Actualul armistiţiu dintre Israel şi Hamas are şanse mai mari să fie respectat decât cele anterioare, deoarece situaţia din Gaza atrage o atenţie globală fără precedent, iar Israelul este mai izolat ca oricând pe scena internaţională, afirmă Tamer Qarmout, profesor asociat la Doha Institute for Graduate Studies, citat de Al Jazeera.
15:40
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat sâmbătă că România va face parte din reţeaua europeană de centre dedicate inteligenţei artificiale (AI Factories), după extinderea acesteia decisă de Uniunea Europeană.
15:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că vor urma concedieri masive în administraţia federală, pe fondul blocării activităţii guvernului, afirmând că măsura va fi and #8222;orientată spre democraţi and #8221;, relatează EFE.
Acum 24 ore
15:20
Marea Britanie anunţă o misiune NATO de 12 ore la graniţa Rusiei, and #8222;un mesaj pentru Putin and #8221; # Bursa
Două avioane ale Forţelor Aeriene Regale britanice (RAF) au participat la o misiune aeriană NATO de 12 ore la graniţa Rusiei, alături de aeronave americane şi ale altor state aliate, a anunţat sâmbătă ministrul britanic al apărării, John Healey, potrivit Reuters.
15:20
Susţinătorii arabo-americani ai lui Trump salută acordul de încetare a focului din Gaza, dar se tem că nu va fi respectat # Bursa
Susţinătorii arabo-americani ai lui Trump salută acordul de încetare a focului din Gaza, dar se tem că nu va fi respectat
15:20
Ministerul Sănătăţii din Gaza a anunţat că, în ultimele 24 de ore, 151 de trupuri ale palestinienilor ucişi şi 72 de persoane rănite au fost aduse în spitalele din Fâşia Gaza, relatează Al Jazeera.
14:50
14:40
Câteva mii de membri ai mişcării Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) au început sâmbătă un marş către Islamabad, după confruntări violente cu forţele de ordine în oraşul Lahore, în timpul protestelor împotriva Israelului, relatează Al Jazeera.
14:30
Primele contingente de militari americani au început să sosească în Israel pentru a sprijini şi monitoriza implementarea acordului de încetare a focului semnat joi între Israel şi Hamas, sub medierea preşedintelui american Donald Trump, informează EFE.
14:20
Agenţia Fitch Ratings a decis să menţină ratingul de credit al Municipiului Bucureşti la nivelul and #8222;BBB- and #8221;, cu perspectivă negativă, în urma unei evaluări de tip and #8222;Review-No Action and #8221;.
14:20
Corpul al Treilea al Forţelor Armate ale Ucrainei (fosta Brigadă a Treia de Asalt) a confirmat pentru că militarul voluntar român Adrian-Viorel Iurca a fost declarat dispărut în acţiune pe frontul din estul Ucrainei, potrivit G4Media.
14:20
Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, a anunţat vineri dezvoltarea unui nou sistem de apărare aeriană multistratificat, denumit and #8222;T-Dome and #8221;, destinat consolidării protecţiei insulei în faţa ameninţărilor externe, transmite Reuters.
14:20
Autorităţile estoniene au decis închiderea temporară a punctului de trecere a frontierei de la Saatse, după ce grănicerii au observat pe teritoriul rus o unitate militară mai numeroasă decât de obicei, relatează televiziunea publică ERR.
14:10
14:00
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că nu este mulţumit de modul în care este protejată infrastructura energetică a capitalei, după cel mai recent atac masiv cu drone şi rachete lansat de Rusia, potrivit Kyiv Independent.
13:10
Coreea de Nord a organizat, vineri seară, o paradă militară grandioasă la Phenian, în prezenţa liderului Kim Jong-un şi a unor delegaţii străine, pentru a celebra 80 de ani de la înfiinţarea Partidului Muncitorilor, aflat la putere, relatează AFP.
13:10
Compania Apple a fost dată în judecată în statul California de doi neurocercetători americani care o acuză că ar fi folosit mii de cărţi protejate prin drepturi de autor pentru a antrena modelul său de inteligenţă artificială, Apple Intelligence, relatează Reuters.
13:10
Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu, reconfirmat vineri seară în funcţie de preşedintele Emmanuel Macron, se confruntă deja cu ameninţarea unei moţiuni de cenzură din partea socialiştilor, dacă nu renunţă la utilizarea articolului 49-3 şi nu suspendă reforma pensiilor, potrivit AFP.
13:10
Inspectorii ANAF au găsit cheia casei confiscate de la Klaus Iohannis după ce au forţat uşa imobilului # Bursa
Inspectorii ANAF au fost nevoiţi să forţeze una dintre uşile imobilului din centrul Sibiului, confiscat de la fostul preşedinte Klaus Iohannis, după ce avocatul familiei a transmis că soţii Iohannis and #8222;nu deţin cheia and #8221; locuinţei, potrivit declaraţiilor făcute de şeful Fiscului, Adrian Nica, la Antena 3.
13:00
Autorităţile letone au ordonat unui număr de 841 de cetăţeni ruşi să părăsească ţara în următoarele zile, după ce aceştia nu au reuşit să demonstreze cunoaşterea limbii letone şi să treacă verificările de securitate naţională, potrivit Politico, citat de Kyiv Independent.
13:00
După încetarea focului, imaginile din Gaza City sunt sfâşietoare - o combinaţie de bucurie, disperare şi doliu, relatează Al Jazeera.
13:00
Inspectorii ANAF au găsit cheia casei confiscate de la Klaus Iohannis după ce au fost nevoiţi să forţeze uşa # Bursa
12:50
Grindeanu explică de ce a părăsit sala Congresului UDMR în momentul intonării imnului Ungarie # Bursa
Preşedintele interimar al PSD şi al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că a părăsit sala în timpul intonării Imnului Secuiesc la Congresul UDMR deoarece, din perspectiva statului român, există un singur imn oficial - cel naţional.
12:50
Bogdan Ivan: and #8222;România este pregătită pentru iarnă cu depozite umplute în proporţie de 95,5% and #8221; # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, într-o emisiune televizată. că ţara noastră este în prezent cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, chiar şi înainte de începerea exploatării zăcământului Neptun Deep din Marea Neagră. Acesta a afirmat că ţara noastră este pregătită pentru sezonul rece, cu depozitele de gaze umplute în proporţie de 95,5%, peste media Uniunii Europene de 82-83%.
12:50
Cel puţin o persoană a murit şi alte şapte au fost rănite în urma raidurilor aeriene lansate de Israel, sâmbătă dimineaţă, asupra satului Msayleh din sudul Libanului, potrivit Ministerului libanez al Sănătăţii, citat de presa internaţională.
12:50
Preşedintele Libanului, Joseph Aoun, a condamnat atacul lansat sâmbătă de Israel asupra satului al-Najariyah, în urma căruia cel puţin o persoană a fost ucisă, potrivit agenţiei naţionale de presă libaneze (NNA).
12:40
Sorin Grindeanu avertizează că eşecul coaliţiei ar duce la and #8222;un deşert al populismului and #8221; # Bursa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, în judeţul Timiş, că toate partidele din actuala coaliţie de guvernare ar purta vina unui eventual eşec al acesteia, avertizând că prăbuşirea coaliţiei ar deschide calea and #8222;unui deşert al populismului and #8221;, potrivit mass-media.
12:30
Trump a spus că încetarea focului dintre Israel şi Hamas and #8222;va rezista and #8221; şi confirmă eliberarea ostaticilor # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că încetarea focului dintre Israel şi Hamas and #8222;va rezista and #8221;, deoarece and #8222;toată lumea este obosită de lupte and #8221;, după retragerea parţială a forţelor israeliene din Gaza, parte a acordului intermediat de el, relatează The Times of Israel.
12:30
Prima operaţie pe creier realizată cu ajutorul Sistemului de Neuronavigaţie, la spitalul Judeţean Galaţi # Bursa
Medicii neurochirurgi de la Spitalul Judeţean au realizat, în premieră la Galaţi, o operaţie pe creier cu ajutorul Sistemului de Neuronavigaţie - o intervenţie extrem de complexă, prin care unei paciente i-a fost înlăturată o formaţiune tumorală cerebrală.
12:30
Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu, reconfirmat vineri seară în funcţie de preşedintele Emmanuel Macron, se confruntă deja cu ameninţarea unei moţiuni de cenzură din partea socialiştilor, dacă nu renunţă la utilizarea articolului 49-3 şi nu suspendă reforma pensiilor, potrivit AFP.
12:20
Marwan Barghouti, supranumit and #8222;Mandela al palestinienilor and #8221;, este unul dintre cei mai influenţi lideri palestinieni şi un susţinător constant al soluţiei celor două state, fiind considerat o figură capabilă să unească facţiunile politice divizate din teritoriile palestiniene, conform presei israeliene.
12:10
Statele Unite şi Qatarul au semnat un acord care permite emiratului din Golf să construiască o unitate pentru avioane de luptă F-15 şi piloţi pe baza aeriană Mountain Home din Idaho, a anunţat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, citat de AFP.
