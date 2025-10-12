Israel - Un supravieţuitor al evenimentelor din 7 octombrie, care şi-a văzut iubita şi cel mai bun prieten ucişi sub ochii lui, s-a sinucis
News.ro, 12 octombrie 2025 02:40
Cadavrul lui Roei Shalev, ai cărui iubită şi cel mai bun prieten au fost ucişi pe 7 octombrie 2023, la festivalul Nova, a fost descoperit vineri seara în maşina sa incendiată, la nord de Tel Aviv, la câteva ore după intrarea în vigoare a armistiţiului din războiul dintre Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 2 ore
02:50
Israel - Un supravieţuitor al evenimentelor din 7 octombrie, care şi-a văzut iubita şi cel mai bun prieten ucişi sub ochii lui, s-a sinucis după doi ani # News.ro
Cadavrul lui Roei Shalev, ai cărui iubită şi cel mai bun prieten au fost ucişi pe 7 octombrie 2023, la festivalul Nova, a fost descoperit vineri seara în maşina sa incendiată, la nord de Tel Aviv, la câteva ore după intrarea în vigoare a armistiţiului din războiul dintre Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas, relatează AFP.
02:50
Donald Trump a ordonat sâmbătă ca militarii americani să-şi primească soldele miercurea viitoare, în ciuda paraliziei bugetare actuale, care impune în mod normal ca niciun salariu să nu fie plătit milioanelor de angajaţi federali pe durata blocajului, relatează AFP.
02:40
Israel - Un supravieţuitor al evenimentelor din 7 octombrie, care şi-a văzut iubita şi cel mai bun prieten ucişi sub ochii lui, s-a sinucis # News.ro
Cadavrul lui Roei Shalev, ai cărui iubită şi cel mai bun prieten au fost ucişi pe 7 octombrie 2023, la festivalul Nova, a fost descoperit vineri seara în maşina sa incendiată, la nord de Tel Aviv, la câteva ore după intrarea în vigoare a armistiţiului din războiul dintre Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas, relatează AFP.
Acum 4 ore
02:20
Un bărbat a fost reţinut vineri după ce a urinat pe altarul din Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, relatează Le Figaro.
02:00
Germania - Trei persoane au fost rănite după ce s-au tras focuri de armă la o casă de pariuri din oraşul Giessen # News.ro
Trei persoane au fost rănite sâmbătă după-amiază după ce un individ a tras focuri de armă într-o casă de pariuri din oraşul Giessen, din centrul Germaniei, a anunţat poliţia, adăugând că suspectul a fost ulterior prins şi reţinut, informează Reuters.
01:50
Cele 18 persoane dispărute în urma exploziei de la o fabrică de muniţii din Tennessee sunt presupuse moarte. Ipoteza unui act criminal nu este exclusă # News.ro
Toate cele 18 persoane dispărute în urma exploziei unei fabrici de muniţie din sudul Statelor Unite sunt presupuse decedate, a anunţat sâmbătă şeriful local. Explozia a avut loc vineri, în jurul orei locale 07:45, şi a distrus o clădire întreagă de la complexul companiei Accurate Energetic Systems, relatează AFP şi Reuters.
01:30
Egiptul confirmă organizarea, luni, a unui summit pentru pace prezidat de Trump şi Sissi. Eliberarea ostaticilor va începe luni dimineaţă, confirmă un responsabil Hamas. Steve Witkoff şi Jared Kushner s-au dus sâmbătă în Gaza # News.ro
Preşedinţii egiptean Abdel Fattah al-Sissi şi american Donald Trump vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un „summit pentru pace”, în prezenţa „liderilor a peste 20 de ţări”, a anunţat sâmbătă Preşedinţia egipteană într-un comunicat.
Acum 6 ore
00:10
Cea care va deveni probabil prima femeie premier al Japoniei este o împătimită a rockului heavy metal şi cântă la tobe pentru a se relaxa. S-a căsătorit spunând „Da” la telefon, fără a ieşi la vreo întâlnire cu viitorul soţ # News.ro
Sanae Takaichi a fost aleasă recent să conducă Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în Japonia. Politiciana în vârstă de 64 de ani a iubit heavy metalul aproape toată viaţa. Spre deosebire de majoritatea fanilor de heavy metal care se potolesc odată cu vârsta, femeia care va fi probabil următorul prim-ministru al Japoniei este în continuare o entuziastă, relatează CNN.
00:00
Cupa Mondială 2026 – calificări: Cu Istvan Kovacs la centru, Serbia a cedat acasă cu Albania, 0-1 # News.ro
Echipa naţională a Serbiei a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-1, meciul din grupa K disputat împotriva Albaniei, o înfruntare arbitrată de românul Istvan Kovacs.
11 octombrie 2025
23:20
Baschet masculin: U BT Cluj, victorie după prelungiri la debutul în Liga Adriatică, în deplasare, cu KK Krka # News.ro
Campioana U BT Cluj a obţinut victoria sâmbătă, în deplasare, cu formaţia slovenă KK Krka Novo mesto, scor 85-83 (40-36, 77-77), după prelungiri, în primul meci din Liga Adriatică pentru o echipă din România. U BT Cluj joacă şi în BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a Europei.
23:10
O cercetare care a reunit specialişti din Germania, Canada şi Marea Britanie a identificat un mecanism necunoscut din creier care reglează senzaţia de foame. Descoperirea deschide noi direcţii în tratamentul obezităţii.
23:00
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Cursele aeriene, suspendate în Madagascar, în contextul protestelor violente/ Românii aflaţi acolo să evite zonele în care se desfăşoară acţiuni de protest şi zonele aglomerate # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Madagascar, unde cursele aeriene au fost suspendate, în contextul evoluţiilor recente ale situaţiei de securitate. Cetăţeneii români aflaţi în această ţară sunt sfătuiţi să evite zonele în care se desfăşoară acţiuni de protest şi zonele aglomerate.
22:40
Actriţa americană Diane Keaton, renumită pentru rolurile din „Tatăl miresei” şi „Clubul mireselor părăsite”, a murit la vârsta de 79 de ani, a anunţat sâmbătă revista People, citând un purtător de cuvânt al familiei.
22:40
Selecţionata Romanian Wolves a debutat sâmbătă în noul sezon al Rugby Europe Super Cup, pierzând în faţa francizei Delta din Ţările de Jos, cu 17-40 (12-18).
Acum 8 ore
22:20
Actriţa americană Diane Keaton, renumită pentru rolurile din „Tatăl miresei” şi „Clubul mireselor părăsite”, a murit la vârsta de 79 de ani, a anunţat sâmbătă revista People, citând un purtător de cuvânt al familiei.
22:10
Antrenorul belgian Sebastien Pocognoli a semnat sâmbătă un contract cu gruparea franceză AS Monaco, a anunţat echipa din Principat pe site-ul oficial.
21:40
Tânăr ucrainean rătăcit în Munţii Maramureşului, căutat de salvamontişti şi poliţişti de frontieră/ El a afirmat că este de câteva zile în munţi, fără provizii şi în hipotermie uşoară # News.ro
Un tânăr ucrainean care s-a rătăcit în Munţii Maramureşului este căutat, sâmbătă seară, de salvamontişti şi poliţişti de frontieră, în condiţii meteo dificile, cu temperaturi scăzute şi precipitaţii mixte. Tânărul a afirmat că este în munţi de mai multe zile, fără provizii şi în hipotermie uşoară.
21:20
Baschet masculin: Vicecampioana CSM Oradea, victorie cu CS Vâlcea, în derby-ul etapei a IV-a a Ligii Naţionale # News.ro
Vicecampioana CSM Raiffeisen Oradea a învins sâmbătă, pe teren propriu, medaliata cu bronz CS Vâlcea, scor 85-83 (44-38), în derby-ul etapei a IV-a. Ambele formaţii joacă şi în grupele FIBA Europe Cup.
21:20
Fostul solist al trupei Lostprophets, Ian Watkins, a fost ucis într-un atac într-o închisoare din Marea Britanie, potrivit presei # News.ro
Ian Watkins, fostul solist al trupei rock Lostprophets, care ispăşea o pedeapsă de 35 de ani pentru infracţiuni sexuale împotriva copiilor, a fost ucis în închisoare de un alt deţinut, relatează sâmbătă presa britanică.
21:10
Cupa Mondială 2026 – calificări: Norvegia – Israel 5-0 cu hat-trick Haaland, care a şi ratat de la 11 metri # News.ro
Echipa naţională a Norvegiei a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 5-0, echipa naţională a Israelului, în grupa I a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
20:50
Caraş-Severin: Bărbat care se urcase pe un pod dezafectat din Caransebeş, convins de poliţişti să coboare # News.ro
Un bărbat de 53 de ani care s-a urcat, sâmbătă seară, pe un pod dezafectat din municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, a fost convins de poliţişti să coboare, după ce o femeie a alertat autorităţile.
Acum 12 ore
20:20
Volei feminin: Sezonul 2025-2026 a fost deschis cu SuperCupa României; vicecampioana CSO Voluntari păstrează trofeul # News.ro
Vicecampioana CSO Voluntari a câştigat sâmbătă, în deplasare, trofeul SuperCupa României, după ce a învins campioana Volei Alba Blaj, scor 3-1. CSO Voluntari a câştigat SuperCupa şi în 2024.
20:00
Alexandru Nazare: România îşi menţine încrederea investitorilor. A patra confirmare în trei luni, un semnal clar al seriozităţii şi responsabilităţii actualului Guvern în gestionarea finanţelor publice # News.ro
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, afirmă că reconfirmarea ratingului de ţară de către S&P arată că România îşi menţine încrederea investitorilor. Această a patra confirmare în trei luni reprezintă ”un semnal clar al seriozităţii şi responsabilităţii actualului Guvern în gestionarea finanţelor publice”, adaugă el.
20:00
Localnicii au luat cu asalt un mare complex chimic din Tunisia din cauza temerilor legate de sănătate: „ E un oraş al morţii, oamenii se chinuie să respire, mulţi suferă de cancere” # News.ro
Localnici nemulţumiţi din oraşul Gabes, din sudul Tunisiei, au pătruns sâmbătă în complexul de fosfaţi al companiei Tunisian Chemical Group (CGT), deţinută de stat, cerând închiderea acestuia pentru a opri poluarea mediului şi bolile respiratorii, relatează Reuters.
19:50
Câteva sute de persoane au manifestat sâmbătă la Oslo, scandând „Free Palestine” şi protestând faţă de ”acoperirea crimelor de război” prin fotbal, înainte de începerea meciului Norvegia-Israel, din preliminariile Cupei Mondiale, relatează AFP.
19:40
Botoşani: Bărbat pe numele căruia exista un mandat de arestare preventivă după ce i-ar fi bătut pe copiii concubinei sale, iar pe fată ar fi violat-o, prins de poliţişti # News.ro
Un bărbat din judeţul Botoşani pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă după ce i-ar fi bătut pe cei doi copii ai concubinei sale, un băiat de 12 ani şi o fată de 14 ani, iar pe copilă ar fi violat-o, a fost prins de poliţişti la Câmpulung Moldovenesc.
19:40
Statele Unite ar putea impune controale la export pentru piesele de avioane Boeing, ca parte a răspunsului Washingtonului la noile restricţii impuse de China asupra exporturilor de minerale rare, a declarat vineri preşedintele Donald Trump, citat de Reuters.
19:10
Ce poate spune genomul despre sănătatea noastră - şi de ce e bine să aflăm din timp? / Dr. Dragoş Creţoiu: Testele ţintite caută modificări deja suspectate # News.ro
Dr. Dragoş Creţoiu, medic genetician şi conferenţiar universitar la disciplina de genetică medicală, explică într-un mod accesibil ce este secvenţierea întregului genom, care sunt limitele acesteia şi cum arată parcursul de la informare la rezultat util.
19:10
Oamenii de ştiinţă au descoperit ceva alarmant care se scurge în adâncurile oceanului din jurul Antarcticii # News.ro
Gazul metan - cu efect de încălzire asupra planetei - iese prin fisurile de pe fundul mării în zona Antarcticii pe măsură ce regiunea se încălzeşte, iar noi scurgeri sunt descoperite într-un „ritm uimitor”, au anunţat oamenii de ştiinţă, ceea ce ridică temeri că previziunile în legătură cu încălzirea globală viitoare ar putea fi subestimate, scrie CNN.
19:00
UPDATE - Bistriţa-Năsăud: Intervenţie pentru salvarea a doi bărbaţi care s-au răsturnat cu un ATV, în zona greu accesibilă a localităţii Cormaia/ Un adolescent cu mai multe traumatisme, transportat la spital # News.ro
Echipaje de pompieri, prim-ajutor şi salvamontişti intervin, sâmbătă seară, pentru salvarea a doi bărbaţi care s-au răsturnat cu un ATV, în zona greu accesibilă a localităţii Cormaia, judeţul Bistriţa-Năsăud. Una dintre victime este inconştientă, arată primele date. Un adolescent conştient, dar cu mai multe traumatisme este transportat la spital.
19:00
Finala de la Shanghai, în familie: Verii Rinderknech şi Vacherot vor lupta pentru trofeu. Favoriţii au fost eliminaţi în semifinale # News.ro
Tenismanul francez Arthur Rinderknech s-a calificat sâmbătă în finala turneului ATP Masters de la Shanghai, după ce a dispus de Daniil Medvedev.
19:00
Fostul jucător de fotbal Flavius Domide s-a stins din viaţă sâmbătă, la 79 de ani, a anunţat clubul UTA Arad într-un comunicat pe pagina de FB a grupării.
18:50
Circulaţia trenurilor pe ruta Bucureşti Nord - Aeroportul ”Henri Coandă”, suspendată temporar săptămâna viitoare, pentru lucrări de mentenanţă făcute de CFR SA/ STB va asigura transportul alternativ al pasagerilor prin reluarea liniei expres 780 # News.ro
Circulaţia trenurilor pe ruta Bucureşti Nord - Aeroportul ”Henri Coandă” va fi suspendată temporar, de marţi până vineri, pentru lucrări de mentenanţă făcute de CFR SA. În intervalul orar în care se desfăşoară aceste lucrări, STB va asigura transportul alternativ al pasagerilor prin reluarea liniei expres 780.
18:30
“Fii şi tu campion!”. Nadia Comăneci, David Popovici, Ionuţ Lupescu şi Mihaela Cambei, la lansarea programului dedicat promovării sportului în rândul copiilor şi tinerilor - VIDEO # News.ro
Programul „Fii şi tu campion!”, dedicat promovării sportului în rândul copiilor şi tinerilor, a fost lansat sâmbătă, anunţă CS Dinamo şi Ministerul Afacerilor Interne. La eveniment au participat Nadia Comăneci, David Popovici, Mihaela Cambei, Mihai Covaliu şi Ionuţ Lupescu.
18:30
Preşedintele Emmanuel Macron se duce luni în Egipt pentru a susţine „punerea în aplicare” a acordului dintre Israel şi Hamas. Şi Donald Trump este aşteptat la Cairo # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron se va deplasa luni în Egipt pentru a-şi exprima „sprijinul pentru punerea în aplicare a acordului prezentat de Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza” dintre Israel şi Hamas, a anunţat sâmbătă Palatul Elysee.
18:20
Bistriţa-Năsăud: Intervenţie pentru salvarea a doi bărbaţi care s-au răsturnat cu un ATV, în zona greu accesibilă a localităţii Cormaia # News.ro
Echipaje de pompieri, prim-ajutor şi salvamontişti intervin, sâmbătă seară, pentru salvarea a doi bărbaţi care s-au răsturnat cu un ATV, în zona greu accesibilă a localităţii Cormaia, judeţul Bistriţa-Năsăud. Una dintre victime este inconştientă, arată primele date.
17:50
Tenis: Jessica Pegula s-a calificat în finala turneului WTA de la Wuhan / Finală americană în China # News.ro
Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula s-a calificat sâmbătă în finala turneului WTA de la Wuhan, după ce a învins-o în penultimul act pe Aryna Sabalenka.
17:30
România U18, egal cu Portugalia în cel de-al doilea meci din cadrul Turneului celor 4 Naţiuni # News.ro
Naţionala U18, formată din jucători născuţi după 1 ianuarie 2008, participă în perioada 6-14 octombrie la Turneul celor 4 Naţiuni în provincia Kocaeli, Turcia. După 0-0 în primul meci contra echipei-gazdă, Turcia, în partida a doua, sâmbătă, jucătorii lui Ion Marin au remizat la 1 cu reprezentativa similară a Portugaliei.
17:20
O scrisoare care avertiza asupra riscului unui atentat a fost descoperită în catedrala Notre-Dame din Paris # News.ro
O scrisoare anonimă care avertiza asupra unui risc de atentat în timpul acestui weekend, a fost descoperită vineri, în jurul orei 17:00, în catedrala Notre-Dame din Paris, au declarat surse din poliţie pentru presa franceză.
17:20
Cinci persoane, arestate preventiv şi o alta cercetată sub control judiciar în dosarul instrumentat de DIICOT Covasna care vizează o grupare care falsifica permise de conducere, cărţi de identitate, diplome şi adeverinţe de studii # News.ro
Cinci persoane au fost arestate preventiv şi o alta este cercetată sub control judiciar în dosarul instrumentat de DIICOT Covasna care vizează o grupare care falsifica permise de conducere, cărţi de identitate, diplome şi adeverinţe de studii, cărţi de muncă şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă, la preţuri între 2.000 de lei şi 3.000 de euro pentru un document.
17:20
Samuel Umtiti, recent retras din activitate, vrea să devină antrenor: Faptul că eşti jucător nu te face automat un antrenor bun # News.ro
Samuel Umtiti a fost omagiat pe Parc des Princes înaintea meciului din preliminariile Cupei Mondiale, dintre Franţa şi Azerbaidjan. Fostul fundaş, retras din activitate la 15 septembrie, a anunţat că vrea să fie antrenor.
17:10
UPDATE - Constanţa: Copil de trei ani, dat dispărut după ce rudele au constatat că el nu se mai află în curte/ Băiatul a fost găsit pe un câmp # News.ro
Un copil de trei ani din localitatea Chirnogeni, judeţul Constanţa, a fost căutat, sâmbătă după-amiază, după ce rudele au constatat că el a dispărut din curte. Băiatul a fost găsit pe un câmp, la circa trei kilometri distanţă de locuinţă.
17:00
Volodimir Zelenski anunţă că a vorbit cu Donald Trump la telefon despre consolidarea apărării antiaeriene # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că a discutat sâmbătă la telefon cu preşedintele american Donald Trump despre posibilităţile de consolidare a apărării aeriene ucrainene, după atacurile ruseşti intensificate asupra reţelei electrice ucrainene.
17:00
Fostul preşedinte american Joe Biden face radioterapie pentru cancerul de prostată diagnosticat în luna mai, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al fostului preşedinte, informează Reuters.
16:30
Tot mai încurajat de Rusia şi China, liderul Kim Jong Un a prezentat la paradă noua armă hipersonică a Coreei de Nord - FOTO # News.ro
Coreea de Nord a prezentat un nou vehicul hipersonic şi rachete balistice intercontinentale (ICBM) în cadrul paradei militare organizate vineri seara, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la înfiinţarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. Arma hipersonică Hwasong-11Ma şi racheta balistică intercontinentală Hwasong-20, pe care presa de stat le-a numit „cel mai puternic sistem de arme strategice nucleare” al Phenianului, s-au numărat printre arsenalul de arme nord-coreene prezentat în cadrul paradei nocturne din Piaţa Kim Ir Sen din Phenian. Celebrarea a avut loc la o lună după ce liderul Kim Jong Un a obţinut o victorie diplomatică importantă, participând la Beijing la o paradă militară chineză de amploare, unde a avut ocazia rară de a sta alături de doi dintre „greii” de pe scena internaţională - liderii chinez Xi Jinping şi rus Vladimir Putin, remarcă CNN.
16:20
Ignacio Russo a marcat la două zile după decesul tatălui său, Miguel Angel Russo: Totul se vindecă cu dragoste - VIDEO # News.ro
Atacantul Club Atlético Tigre, Ignacio Russo, a marcat primul gol al meciului împotriva echipei Newell's Old Boys (1-1) în etapa a 12-a a campionatului argentinian, la doar două zile după moartea tatălui său, fostul antrenor al formaţiei Boca Juniors, Miguel Angel Russo.
16:20
Ludovic Orban: Călin Georgescu nu s-a născut din neant/ Cea mai proastă decizie pe care a putut să o ia Klaus Iohannis, care a însemnat o trădare faţă de oamenii care au votat cu el ca preşedinte, a fost să creeze monstruoasa coaliţie # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat că ”nu s-a născut din neant” Călin Georgescu şi că acesta a apărut pe fondul unei decizii proaste a fostului preşedinte Klaus Iohannis, care a creat ”monstruoasa coaliţie” formată din PSD şi PNL.
16:00
Constanţa: Copil de trei ani, dat dispărut după ce rudele au constatat că el nu se mai află în curte # News.ro
Un copil de trei ani din localitatea Chirnogeni, judeţul Constanţa, este căutat, sâmbătă, după ce rudele au constatat că el a dispărut din curte. Persoanele care au informaţii despre băiat sunt rugate să sune la 112.
15:50
Ludovic Orban, întrebat ce le răspunde celor care spun că Nicuşor Dan nu are faţă de preşedinte: Are, cu siguranţă, caracter de preşedinte # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat că Nicuşor Dan are caracter de preşedinte şi are minte de preşedinte.
15:40
Ludovic Orban: Domnul preşedinte este un om care cumpăneşte foarte bine şi procesează cu extrem de multă atenţie, mai ales că e vorba de decizii importante # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a afirmat că preşedintele Nicuşor Dan ia decizii după ce ”cumpăneşte foarte bine”, iar aceasta este explicaţia pentru care se observă o anumită lentoare a şefului statului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.