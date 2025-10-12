Concertele la Berăria H bat teatrul și opera

14:40

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, sâmbătă, că ar fi fost util ca schema de plafonare a prețului la energie să fie continuată, doar că riscam să avem o procedură de infringement. El este de părere că ”trebuia să fie mai pregătită România pentru a ieși din această plafonare, cu capacități de producție”, dar pentru că acestea nu există ”avem o penurie de energie” și importăm până la 1.700-2.000 de megawați în fiecare zi, în special la orele de vârf, când prețul este cel mai ridicat.