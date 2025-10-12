Afaceri de un miliard euro pe Calea Victoriei
Profit.ro, 12 octombrie 2025 02:50
Calea Victoriei, din capitală, a fost încă de la început una dintre emblematicele artere ale Bucureștiului.
FOTO&VIDEO Electrica SA îl invită pe Charlie Ottley să îi cunoască echipele de intervenție la avarii, după declarații dure ale ministrului Energiei # Profit.ro
Distribuție Energie Electrică România (DEER), operatorul de profil din grupul Electrica SA, la care cel mai mare acționar este Ministerul Energiei, a reacționat la declarația șefului ministerului, Bogdan Ivan, de la Prima TV, potrivit căreia ”cineva de Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea lui Charlie Ottley, după ce omul de televiziune britanic, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent electric în zona Bran, săptămâna trecută.
Calea Victoriei, din capitală, a fost încă de la început una dintre emblematicele artere ale Bucureștiului.
Piața de ticketing online din România a depășit 61 milioane lei anul trecut.
Zelenski a discutat cu Trump despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei # Profit.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că a abordat atacurile rusești asupra sistemului energetic ucrainean într-o convorbire „pozitivă și productivă” cu președintele american Donald Trump.
Exclusivitățile săptămânii: România atrage o nouă mare investiție. Grecii aduc în România un nou format Intersport. Contakt, prezent în aproape toate mall-urile din țară, vine la bursă. Tranzacție majoră pe piața închirierilor # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
FOTO Cererea pentru un anumit iaurt a explodat după ce cea mai vârstnică persoană din lume l-a consumat zilnic # Profit.ro
Cererile pentru un anumit iaurt au explodat după ce despre Maria Branyas, cea mai vârstnică persoană din lume până la moartea sa, în 2024, la vârsta de 117 ani, a fost anunțat că aceasta îl consuma zilnic.
Localnici nemulțumiți ai orașulului Gabes, sudul Tunisiei, au luat cu asalt complexul de fosfați al companiei Tunisian Chemical Group (CGT).
Pentagonul, sfidat de o mare publicație americană: „Cetățenii au dreptul să știe cum funcționează armata” # Profit.ro
Cotidianul american The New York Times a refuzat vineri să semneze un document propus de Departamentul Apărării din SUA care împiedică instituțiile media să publice informații neautorizate dacă doresc să continue să aibă acces în instalațiile Pentagonului.
Președintele Camerei Deputaților, fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat că luni va fi dat în folosință drumul de aproximativ 10 kilometri care leagă Timișoara de autostrada A1.
Ucraina spune că a atacat cu drone o rafinărie de petrol rusească aflată la 1.400 km distanță de front # Profit.ro
Drone ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au atacat o rafinărie de petrol rusească din Republica Bașcortostan sâmbătă dimineață, provocând explozii și un incendiu, a declarat o sursă din cadrul SBU.
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri concedieri masive din cauza blocării activității guvernului federal și a afirmat că acestea vor fi „orientate spre democrați”.
Circulația mai multor trenuri de călători va fi suspendată pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă și retur.
O nouă fraudă a fost sesizată la nivel global, mulți clienți Revolut fiind victime.
S&P plasează Republica Moldova în categoria economiilor speculative, cu un rating “BB-” și perspectivă stabilă # Profit.ro
Agenția de evaluare financiară S&P Global a atribuit Republicii Moldova ratingurile de credit suverane pe termen lung și scurt, “BB-/B”, pentru datoria în monedă străină și locală, plasând țara în categoria economiilor speculative.
Primăria Municipiului București anunță, sâmbătă, menținerea calificativelor de rating de credit ale Municipiului de către agenția Fitch Ratings, în urma unei revizuiri de tip ”Review-No Action". Această decizie indică faptul că nu au avut loc modificări semnificative ale situației financiare sau de credit a Municipiului, situația economică a municipiului București rămânând stabilă în viziunea Fitch Ratings.
Apple a fost dată în judecată pentru folosirea ilegală a unor cărți protejate prin drepturi de autor # Profit.ro
Gigantul tehnologic Apple a fost acționat în instanță în California de doi neurocercetători americani care acuză compania că a utilizat mii de cărți piratate pentru a antrena modelul său de inteligență artificială, Apple Intelligence.
Șantierul Naval Orșova: Contract de peste 4 milioane euro pentru construcția unei nave fluviale # Profit.ro
Șantierul Naval Naval Orșova a încheiat un contract extern în valoare de 4,28 milioane euro pentru construcția unei nave fluviale, numele cumpărătorului fiind protejat de clauza de confidențialitate, conform unui raport remis Bursei de Valori București.
Pentru miliardarul Peter Thiel, Greta Thunberg și oponenții AI sunt „legionarii Antihristului” # Profit.ro
Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg și toți cei care resping progresele inteligenței artificiale sunt „legionarii Antihristului”, a susținut Peter Thiel, bogat și influent investitor din Silicon Valley, în cadrul unei serii de conferințe cu ușile închise la San Francisco, informează AFP, preluată de News.ro.
Îngenuncheate de Ministerul Mediului cu noul Program Rabla, mașinile electrice Ford produse în România au dat lovitura în Marea Britanie # Profit.ro
Programul de tip Rabla demarat de autorități în Marea Britanie va fi o ocazie excelentă pentru mașinile Ford electrice produse în România să vândă volume mari. Pentru uzina românească de automobile din Craiova este încă un ajutor primit de la clienții britanici.
VIDEO Ministrul Energiei: Avem cea mai scumpă energie din Europa. Ar fi fost util să continue plafonarea prețurilor, dar riscam infringementul și suspendarea fondurilor UE # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, sâmbătă, că ar fi fost util ca schema de plafonare a prețului la energie să fie continuată, doar că riscam să avem o procedură de infringement. El este de părere că ”trebuia să fie mai pregătită România pentru a ieși din această plafonare, cu capacități de producție”, dar pentru că acestea nu există ”avem o penurie de energie” și importăm până la 1.700-2.000 de megawați în fiecare zi, în special la orele de vârf, când prețul este cel mai ridicat.
Cadranele terțe pot transforma radical experiența pe Wear OS, oferind stiluri minimliste pentru birou sau fețe tehnice cu zeci de complicații.
Introducerea unui euro digital, o versiune digitală a numerarului, cu o limită de deținere per cont, nu ar amenința stabilitatea sistemului bancar european, arată un studiu publicat vineri de Banca Centrală Europeană (BCE).
China a anunțat vineri că va impune taxe speciale navelor americane din porturile chinezești, ca represalii pentru măsuri similare anunțate de Statele Unite în luna aprilie.
Apple și Prompt AI sunt pe finalul negocierilor de achiziție, care ar aduce experții și tehnologia startup-ului în cadrul gigantului american.
VIDEO&FOTO Ministrul Energiei spune că ″cineva de la Electrica o să fie responsabil″, după ce omul de televiziune Charley Ottley a rămas 3 zile fără curent: ″Charley îmi e prieten″ # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că ”cineva de Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea lui Charlie Ottley, după ce omul de televiziune britanic, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent electric în zona Bran, săptămâna trecută.
România a exprimat rezerve la ECOFIN față de propunerile UE de noi accize pe tutun, majorare a costurilor tranziției verzi și creare de venituri din deșeuri electronice # Profit.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Luxemburg, a susținut o abordare echilibrată privind viitorul buget al Uniunii Europene și noile resurse proprii.
Autoritatea britanică pentru concurență și piețe a activat noi competențe legale pentru a reglementa activitățile de căutare ale Google, desemnând compania cu ”statut de piață strategică” pentru serviciile sale de căutare generală și publicitate prin căutare., transmite CNBC.
AstraZeneca va reduce prețul unor medicamente vândute în Statele Unite, a anunțat președintele american Donald Trump.
Producătorul ChatGPT spune că AI-ului nu ar trebui să aibă înclinații politice și încearcă să facă chatbot-ul cât mai obiectiv cu putință.
În București este pregătită o nouă o măsură de semnalizare rutieră.
Fostul fotbalist Gică Popescu, actual președinte al clubului Farul Constanța, ridică un complex comercial în orașul Hunedoara.
Fost ministru al Energiei: Dacă producem mai multă electricitate pe cărbune, tragem tot prețul pieței în sus și explodează toate facturile # Profit.ro
Europarlamentul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, afirmă că discuția despre întoarcerea României la producția de energie cu cărbune este ”o tentație firească, dar și o iluzie periculoasă”.
Cea mai comodă combinație la drum lung este navigație plus muzică.
Vinul zilei: un vin roșu încântător, cu arome de fructe roșii, portocală de Sicilia și rodie. Un vin jovial și plăcut, perfect în sezonul pastramelor la grătar. Cotat cu 92 puncte Decanter și 90 puncte James Suckling # Profit.ro
Dumè Frappato 2024 este un roșu bio din inima Siciliei, proaspăt, fructat și plin de farmec.
LISTA Noi mall-uri deschise în România, alte branduri de modă, sport și fast-food intră pe piață # Profit.ro
Livrările logistice și de retail au ajuns la 339.600 metri pătrați în primele trei trimestre din 2025
Bursele europene au scăzut puternic, după amenințarea lui Trump cu noi tarife pentru China # Profit.ro
Bursele europene au închis în scădere accentuată, după ce fostul președinte american Donald Trump a amenințat China cu o nouă rundă de taxe vamale majorate, declanșând un val de vânzări pe piețele globale, relatează CNBC.
Oferte pentru firmele care vor să încheie contracte. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
S&P indică pentru România, ca element-cheie în revizuirea anuală a ratingului de credit, același calificativ BBB-/Negative/A-3, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, dar fără căderea în categoria junk # Profit.ro
Agenția de evaluare financiară S&P indică pentru România, ca element-cheie luate în considerare în timpul revizuirii anuale a ratingului de credit pentru România, calificativul BBB-/Negative/A-3, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, dar fără căderea în categoria junk.
ULTIMA ORĂ Gigantul HSBC recomandă titluri în lei: Ce va fi la o demisie Bolojan. Situația politică pare mai calmă acum GRAFICE # Profit.ro
Analiștii băncii britanice HSBC, cea mai mare bancă europeană după active, recomandă achiziția de titluri de stat în lei cu scadența la 5 ani, anticipând o scădere a randamentelor în perioada următoare, în principal pe fondul ameliorării riscurilor politice și fiscale, relevă raportul analizat de Profit.ro.
ULTIMA ORĂ Trump și-a lăsat furia să izbucnească: Taxe vamale suplimentare de 100% Chinei # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că impune taxe vamale suplimentare de 100% Chinei.
Tesla a lansat și pe piața din România noul Model Y mai ieftin, așa numita „Tesla pentru săraci”, din cauza listei de echipamente sofisticate care au dispărut de pe mașină.
Președintele francez, Emmanuel Macron, l-a nominalizat din nou, surprinzător, ca premier pe Sébastien Lecornu, la 5 zile după demisia acestuia.
Bursa americană a scăzut puternic.
Ford a numit un nou șef al operațiunilor din Europa, specialist în motoare cu combustie. Are ca misiune crearea unei noi game europene # Profit.ro
Ford Europe are un nou șef, începând de luna viitoare, după o perioadă în care activitatea a fost coordonată chiar de CEO-ul Jim Farley. Jim Baumbick a fost vicepreședinte al Ford pentru Dezvoltare Avansată de Produse.
Stellantis, companie creată în 2021 prin fuziunea dintre Peugeot Citroen și Fiat Chrysler, a anunțat rezultatele de vânzări pentru trimestrul 3, primul în care compania e condusă de Antonio Filosa. Cifrele sunt surprinzătoare, în actualul context al industriei auto.
