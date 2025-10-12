Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Un provocator interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași (III)

03:20

Își imagina oare cineva dintre cei ce i-au cunoscut fie și cu 2-3 ani înainte de apogeul carierei lor că personaje precum profesoara de Rezistența materialelor la liceul industrial din Videle Viorica Dăncilă, sau Marcel Ciolacu, gonaciul și cărătorul de tolbă vânătorească al lui Omar Hayssam, vor ajunge lideri ai principalelor partide de guvernământ din România? Cu tot respectul pentru trecutul lor modest, dar haideți să fim serioși: se ridică cei doi, și nu numai ei, la anvergura necesară unor astfel de posturi? Dincolo de exemple: ce anume s-a întâmplat că am ajuns în astfel de fundături politice, cu lideri slabi și decredibilizați, și cu efecte directe și grave pentru noi toți? Articolul Dăncilă, Ciucă, Ponta, Ciolacu. Cea mai gravă problemă a politicii românești: criza totală și continuă de leadership apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.