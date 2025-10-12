Povestea cutremurătoare a geniului care a salvat de la moarte milioane de oameni. Cum a ajuns să fie mutilat și umilit părintele Inteligenței Artificiale

20:15

Un bărbat din judeţul Botoşani pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă după ce i-ar fi bătut pe cei doi copii ai concubinei sale, un băiat de 12 ani şi o fată de 14 ani, iar pe copilă ar fi violat-o, a fost prins de poliţişti la Câmpulung Moldovenesc.