Peptidele combat pierderea fermităţii pielii
Rador, 12 octombrie 2025 05:30
Peptidele, lanţuri scurte de aminoacizi care stimulează diverse procese în piele, combat pierderea fermităţii dermei. Unele peptide trimit semnale celulelor pentru a creşte producția de colagen şi elastină, în timp ce altele ajută la menţinerea hidratării, au proprietăţi antioxidante şi reduc inflamaţiile. Principiul lor de acţiune a fost descoperit de tehnologi şi dezvoltatori ai unor […]
Acum 2 ore
05:30
Acum 8 ore
00:20
La aeroportul din Brașov a aterizat ieri un avion al Forțelor Aeriene Franceze, la bordul căruia se aflau aproape 200 de militari și aproximativ 4 tone de echipament, care vor participa la cel mai mare exercițiu NATO organizat anul acesta în România. Exercițiul Dacian Fall va avea loc în perioada 20 octombrie – 13 noiembrie […]
00:10
Fostul solist al formaţiei britanice „Lostprophets”, condamnat pentru pedofilie, a fost ucis în închisoare # Rador
Fostul solist al formaţiei britanice de rock „Lostprophets” a murit după ce a fost atacat în închisoarea din Wakefield, în nordul Angliei. Ian Watkins efectua o pedeapsă de 29 de ani de detenţie pentru pedofilie, după ce fusese condamnat în 2013. A murit după ce alt deţinut l-a atacat şi i-a tăiat gâtul. (BBC SERVICIUL […]
00:10
Luni, la Sharm el-Sheikh va avea loc un summit internaţional despre acordul privind încheierea războiului din Gaza # Rador
Egiptul va găzdui luni, în orașul turistic Sharm el-Sheikh de la Marea Roșie, un summit internațional menit a finaliza acordul care vizează încheierea războiului din Gaza, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al președintelui egiptean. La summit vor participa peste 20 de lideri, inclusiv președintele american Donald Trump, a adăugat purtătorul de cuvânt într-un […]
11 octombrie 2025
23:30
Ajutor din partea Comisiei Europene pentru crescătorii de fructe și legume afectaţi de fenomenele meteo # Rador
România va primi 11 milioane și jumătate de euro din partea Comisiei Europene pentru a-i sprijini pe crescătorii de fructe și legume care au suferit recent pagube din cauza fenomenelor meteo nefavorabile, precum grindina, poleiul sau ploile abundente. Potrivit un comunicat al executivului comunitar, este vorba despre un pachet mai amplu, de care beneficiază șase […]
23:00
Actrița americană Diane Keaton, faimoasă pentru rolurile din filmele „Tatăl miresei” și „Clubul nevestelor părăsite”, a murit la vârsta de 79 de ani, a relatat sâmbătă revista „People”, citând un purtător de cuvânt al familiei. (REUTERS – 11 octombrie)/opopescu/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (11 octombrie)
Acum 12 ore
22:30
Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță, prin directorul său, că la începutul săptămânii viitoare va fi inaugurat un nou drum național: Drumul Național 69A, care va face legătura între Timișoara și Autostrada A1. Acest drum, construit cu finanțare europeană, are o lungime de aproximativ 10 km, patru benzi, câte două pe sens și parapet […]
22:30
Trimisul preşedintelui Trump în Orientul Mijlociu le-a spus rudelor şi apropiaţilor ostaticilor israelieni, la Tel Aviv, că toţi ostaticii se vor întoarce acasă. Steve Witkoff a făcut această declaraţie înainte de eliberarea preconizată de luni a 48 de ostatici, vii şi morţi, de către Hamas, ca parte a acordului de pace pentru Gaza. Dl Witkoff […]
21:20
Laureata Premiului Nobel pentru Pace l-a sfătuit pe preşedintele Venezuelei să renunţe la putere # Rador
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, l-a sfătuit pe preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, să înceapă un proces negociat de renunţare la putere. Vorbind pentru BBC, dna Machado a spus că i-a telefonat preşedintelui Trump după anunţul privind decernarea Premiului Nobel, vineri şi i-a transmis aprecierea întregului popor venezuelean pentru sprijinul său. (BBC SERVICIUL […]
20:50
Autorităţile din Israel au anunţat că au început transferul deţinuţilor palestinieni care urmează să fie eliberaţi în schimbul ostaticilor israelieni în viaţă sau morţi, ca parte a acordului de încetare a focului în Fâşia Gaza. Deţinuţii palestinieni au fost transferaţi în centre din sudul ţării, iar schimbul va avea loc luni, potrivit oficialilor. Între timp, […]
20:50
Destinația turistică România este promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia, care se desfășoară în aceste zile la Varșovia. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului este prezent la eveniment cu un stand de aproximativ 100 de metri pătrați. Vizitatorii standului țării noastre pot degusta vinuri și produse tradiționale și pot asista la […]
20:40
Circulația trenurilor între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni va fi suspendată temporar săptămâna viitoare, în perioada 14-17 octombrie, în intervalul orar 9:00-14:00, pentru desfășurarea unor lucrări de mentenanță, informează CFR. Reluarea traficului se va face zilnic, la ora 14:00, după finalizarea lucrărilor planificate. Pe durata intervențiilor, STB va asigura transportul alternativ al pasagerilor prin […]
20:30
Durerile articulare şi de tendoane sunt frecvente atât la vârstnici, cât şi la persoane active. Cauzele pot fi inflamaţii, acumulare de toxine, uzura cartilajelor sau suprasolicitare fizică. Pe lângă tratamentul medicamentos, anumite plante ameliorează durerea, reduc inflamaţia şi sprijină refacerea ţesuturilor. Curcuma (Curcuma longa) are efect antiinflamator puternic, este utilă în artrită, dureri de genunchi […]
Acum 24 ore
15:50
Trecerea cu bacul între localitățile Bechet, din județul Dolj, și Oreahovo, din Bulgaria, este din nou suspendată temporar. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Poliție de Frontieră din Giurgiu, măsura a fost dispusă din cauza vântului puternic. Activitatea va fi reluată atunci când condițiile meteo vor permite desfășurarea traficului în siguranță – ne-a transmis corespondentul Florin Firu./cvanatoru […]
15:20
Palestinienii din Gaza se întorc în părțile de nord ale teritoriului devastat de război după ce armata israeliană a declarat vineri că o încetare a focului este acum în vigoare. Practic, întreaga populație din nordul Fâşiei Gaza a fost strămutată, de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și de la războiul ulterior al Israelului […]
15:00
Procurorii constănțeni au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei femei acuzate că ar fi agresat fizic și verbal un medic de la Spitalul municipal din Medgidia, provocându-i răni la nivelul feței. Femeile, o mamă de 41 de ani și fiicele acesteia, de 20, respectiv 21 de ani, sunt cercetate pentru săvârşirea infracțiunilor de […]
14:00
Producătorul auto german Mercedes-Benz va lansa o nouă linie de asamblare a motoarelor pentru mașini electrice în România # Rador
Producătorul auto german Mercedes-Benz lansează luni o nouă linie de asamblare a motoarelor pentru mașini electrice în România. Această linie va fi inaugurată la fabrica Star Assembly din Sebeș, județul Alba, un furnizor de tradiție pentru compania germană. Noua investiție va fi dedicată unităților de propulsie pentru modelul GLC integral electric. La deschiderea oficială va […]
12:50
Preşedinta Federaţiei Sindicale a Comunicaţiilor din Bulgaria, Sabina Lazarova, a explicat rolul important al Serviciului Naţional Poşta Bulgară în procesul de schimb valutar al monedei euro. „Potrivit Legii privind introducerea monedei euro în Bulgaria, Poşta Bulgară are un rol esenţial în acest proces. În plus, printr-o decizie a Consiliului de Miniştri, i s-a încredinţat şi […]
12:40
Marea Britanie și Ucraina lansează LYRA, un parteneriat pentru devoltarea tehnologiilor militare # Rador
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmihal, a anunţat că, în cadrul Forumului Internațional al Industriilor de Apărare DFNC3, Marea Britanie și Ucraina au semnat o declarație de intenție pentru programul LYRA – un parteneriat destinat dezvoltării tehnologiilor pentru câmpul de luptă. Documentul consemnează voința părților de a dezvolta în comun și de a creşte tehnologii […]
12:10
Comisia Europeană va investiga informațiile potrivit cărora guvernul lui Viktor Orban ar fi trimis agenți ai serviciilor secrete la Bruxelles pentru a culege informații despre instituțiile UE # Rador
Realizator: Ciprian Sasu – Comisia Europeană va investiga dezvăluirile că Ungaria a trimis spioni la Bruxelles pentru a strânge informații despre activitatea instituțiilor europene și a recruta demnitari. Dezvăluirile au apărut ca urmare a unei anchete comune făcute de organizații media din Belgia, Germania și Ungaria. Corespondentul RRA la Bruxelles, Bogdan Isopescu, ne spune mai […]
11:30
Sâmbătă şi duminică este ultimul weekend din acest an în care se mai organizază evenimentul „Străzi deschise – București, Promenadă urbană”. Elementul central al manifestării va fi cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional al Luminii Spotlight. Acesta va aduce 20 de instalații de lumină și proiecții spectaculoase pe Calea Victoriei, la Arcub, Hanul Gabroveni […]
11:30
Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a hotărât prelungirea stării de alertă pentru încă 30 de zile în urma situației generate de inundarea salinei din localitate. Accesul în zona afectată rămâne interzis, iar autoritățile locale vor acorda asistență persoanelor și gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat. Starea de alertă a fost inițial instituită […]
10:50
Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce până la 8,5% din PIB # Rador
Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce anul acesta până la 8,5% din Produsul Intern Brut, de la nivelul record de 9,3% înregistrat anul trecut. Într-o analiză publicată vineri, agenția notează că, din cauza punctului ridicat de plecare, se așteaptă ca în următorii ani deficitul bugetar să scadă […]
10:50
Românii pot investi din nou în titlurile de stat Fidelis prin intermediul băncilor partenere # Rador
Realizator: Ciprian Sasu – Românii pot investi din nou în titlurile de stat Fidelis prin intermediul băncilor partenere până vineri 17 octombrie. La noua ediție pot participa persoanele fizice, rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani. Banii obținuți vor fi folosiți de statul român la finanțarea deficitului bugetar. Mai multe ne spune reporterul […]
10:40
Realizator: Cătălin Gomboş – Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 11,5 milioane de euro pentru agricultorii români, ale căror recolte au avut de suferit din cauza înghețului din primăvara acestui an. Potrivit corespondentului RRA, Bogdan Isopescu, măsura executivului comunitar face parte dintr-un pachet care oferă ajutor pentru fermierii cu probleme similare din șase state […]
10:20
Jurnalistul bulgar de investigaţie Hristo Grozev, distins cu premiul Jurnalistul European al Anului, la festivalul PRIX EUROPA # Rador
Jurnalistul bulgar de investigaţie Hristo Grozev a primit premiul Jurnalistul European al Anului, la ceremonia oficială a festivalului PRIX EUROPA de la Berlin. Grozev a jucat un rol-cheie în căutarea fostului manager al Wirecard Jan Marsalek, la Moscova, precum şi în dezvăluirea mai multor activităţi ale serviciilor de informaţii ruseşti. „Această distincţie îmi confirmă, într-un […]
10:10
O avertizare de vânt cu forța unui uragan, cu viteze estimate ce pot depăși 178 km/h, a fost emisă pentru regiunile de nord-est ale Extremului Orient Rus. Vântul va fi puternic, cu rafale care pot atinge 35 m/s, a declarat pentru Interfax Roman Vilfand, director științific al Centrului Hidrometeorologic Rus. ‘Vântul foarte puternic va fi […]
10:10
Peste 60.000 de pelerini au trecut în ultimele zile pe la racla Sfintei Parascheva pentru a se închina și ruga. La Catedrala Mitropolitană din Iași, pelerinajul va continua până miercuri. Pentru persoanele care vin în această perioadă la Iași să se închine la Sfânta Parascheva, reprezentanții Arhiepiscopiei au pregătit 100.000 de exemplare cu ghidul pelerinului, […]
10:10
Faţadele a peste 40 de clădiri din Bulgaria vor fi iluminate în verde cu ocazia Zilei Europene a Donării şi Transplantului de Organe. Iniţiativa are loc în semn de solidaritate cu acţiunea Consiliului Europei privind marcarea acestei zile, precum şi pentru a atrage atenţia publică asupra acestei cauze importante. Iluminarea clădirilor în culoarea verde va […]
10:00
EVENIMENTE INTERNE – Ministere * Cluj-Napoca: Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Platforma de Teatru Politic şi Centrul Cultural Clujean organizează evenimentul „Rolul culturii în configurarea politicilor educaţionale”, la care este anunţată şi participarea ministrului Educaţiei, Daniel David. Desfăşurat în […]
09:50
Tadjikistanul nu și-a respectat obligațiile de a executa mandatul de arestare emis de CPI pe numele lui Putin (UE) # Rador
‘Președintele rus se află în Tadjikistan în pofida mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională. Tadjikistanul, în calitate de stat participant la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, nu și-a respectat obligațiile prevăzute în Statut de a executa mandatul de arestare’, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper. ‘UE […]
09:50
Coreea de Nord a prezentat la parada militară din Phenian ultima sa rachetă nucleară, Hwasong-20 # Rador
Coreea de Nord a afișat ultima sa rachetă nucleară în cadrul unei parade militare de amploare desfășurată vineri seara la Phenian. Presa oficială nord-coreeană a etichetat racheta drept cea mai puternică armă nucleară pe care o deține. Evenimentul desfășurat în capitală a făcut parte din ceremoniile prilejuite de marcarea a 80 de ani de înființarea […]
09:00
Poliția Română a anunțat ieri o captură record de bancnote false în Portul Constanța. Potrivit unui comunicat, au fost confiscate 160 de cutii în care se aflau bani în valoare de 960 milioane de euro. Polițiști au spus că bancnotele au fost reținute în cadrul unei operațiuni internaționale care vizează tocmai identificarea de colete suspecte […]
08:40
Realizator: Cătălin Gomboş – Două șosele de altitudine rămân închise din cauza condițiilor meteorologice. Polițiștii rutieri anticipează aglomerații, sâmbătă, pe drumurile către destinațiile turistice montane. Ne-a oferit detalii Alina Răbuga de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Alina Răbuga: Este o dimineață liniștită din punct de vedere al traficului rutier. Reamintim, totuși, că, din cauza […]
08:30
Odesa și regiunea au fost atacate masiv de drone kamikaze ruseşti, în noaptea de vineri spre sâmbătă. În orașul Odesa, au fost raportate întreruperi parțiale de curent electric și apă. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, grupuri de drone au lansat un atac masiv asupra oraşului în jurul orei 00:30. Kiper avertizase pe […]
08:20
SUA impun un tarif suplimentar de 100% pentru importurile din China începând din noiembrie, anunţă Donald Trump # Rador
Statele Unite ale Americii vor impune un tarif suplimentar de 100% pentru importurile din China și vor introduce controale la export pentru toate software-urile esenţiale produse în SUA începând cu 1 noiembrie, a declarat vineri președintele Donald Trump. Într-o postare pe Truth Social, Trump afirmă: „Începând cu 1 noiembrie 2025 (sau mai devreme, în funcție […]
08:20
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, a vizitat staţiunea Elenite, unde unde a evaluat situaţia după inundaţiile devastatoare din data de 3 octombrie. Jeliazkov a inspectat zona împreună cu prefectul regiunii Burgas, Vladimir Krumov, şi cu directorul Direcţiei locale a Poliţiei din Burgas, comisar-şef Vladimir Marinov. Autorităţile au precizat că vor fi asiguraţi 60.000 de litri de […]
08:20
Secretarul american al apărării a anunțat înființarea unei noi echipe de intervenție antidrog pentru operațiunile Comandamentului Sud # Rador
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat că departamentul pe care îl conduce înființează o nouă echipă de intervenție antidrog care va viza operațiunile Comandamentului Sud (SOUTHCOM), care acoperă America Latină și zona Caraibilor. Dl Hegseth a precizat că noua echipa de lucru va „distruge” cartelurile, va stopa otrava și va menține America în […]
08:20
Zelenski, întrebat dacă Ucraina ar putea provoca un blackout la Moscova: „Ştim ce avem de făcut” # Rador
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că, după atacurile teroriste ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, Ucraina trebuie să dea un răspuns. Potrivit preşedintelui, există deja o înțelegere clară asupra a ceea ce trebuie făcut în continuare. Îm timpul unei conferinţă de presă, vineri, la Kiev, jurnaliștii l-au întrebat pe șeful statului dacă Ucraina va provoca […]
08:10
Traficul rutier va fi restricţionat în capitală, cu ocazia Maratonului Internaţional Bucureşti # Rador
Traficul rutier va fi restricţionat astăzi şi mâine în capitală, cu ocazia Maratonului Internaţional Bucureşti. Startul competiţiei se va da în zona Pieţei Constituţiei, iar organizatorii au estimat participarea unui număr ridicat de persoane. Prima cursă va fi cea a scaunelor rulante, care vor avea de parcurs o distanţă de 10 kilometri, începând cu ora […]
08:00
Aproximativ 200.000 de persoane au revenit în nordul Fâşiei Gaza, de la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului # Rador
Oficiali palestinieni din Fâşia Gaza afirmă că aproximativ 200.000 de persoane s-au întors până acum în nordul teritoriului, de când a intrat în vigoare acordul de încetare a focului între Israel şi Hamas. Mulţi dintre cei care au revenit în zonă se declară şocaţi de amploarea distrugerilor. Organizaţia Naţiunilor Unite a anunţat că mai multe […]
08:00
Ploile torenţiale din Mexic au cauzat moartea a cel puţin 22 de persoane în ultimele zile. Autorităţile spun că 16 persoane au murit doar în statul Hidalgo, din centrul ţării, unde cel puţin o mie de locuinţe şi sute de şcoli au fost avariate în urma alunecărilor de teren şi a ieşirii din matcă a […]
08:00
Realizator: Cătălin Gomboş – Preşedintele francez, Emmanuel Macron, l-a numit din nou premier aseară pe Sébastien Lecornu, la câteva zile după ce acesta demisionase din aceeaşi funcţie, pe care a ocupat-o doar o lună. Daniela Coman transmite din Paris. Reporter: Premierul își propune să pună capăt crizei politice care exasperează poporul francez și instabilității ce […]
07:50
Într-o lume care prețuiește din ce în ce mai mult profilaxia, curățenia și igiena, simplul fapt de a vă descălța la ușă (sau măcar pe holul de la intrare) începe să devină esențial, dacă nu chiar obligatoriu. Deși poate părea un detaliu minor, lăsarea pantofilor la ușă poate avea implicații profunde pentru sănătate, curățenia casei […]
Ieri
23:10
Nouă linii de autobuz din capitală circulă din această seară până în noaptea de duminică spre luni pe trasee deviate în anumite intervale de timp, pentru a permite desfășurarea Festivalului internațional al luminii. Este vorba între altele de liniile care traversează Calea Victoriei. Ele vor trece pe Bulevardul Dacia, Splaiul Independenței, pe strada Știrbei Vodă […]
22:50
Donald Trump urmează să sosească la Ierusalim pentru a sărbători eliberarea ostaticilor israelieni # Rador
Trupele israeliene s-au retras parțial din Fâșia Gaza și mii de palestinieni strămutaţi se îndreaptă spre casele lor, după intrarea în vigoare a primei faze a acordului de armistițiu bazat pe planul președintelui Donald Trump. Surse citate de presa internațională arată că liderul american ar urma să sosească zilele acestea la Ierusalim pentru a sărbători […]
22:40
Cancelarul german, Friedrich Merz, a discutat telefonic vineri cu președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, conversaţie în cadrul căreia a lăudat rolul Egiptului în eforturile de a pune capăt conflictului din Gaza și a promis sprijin suplimentar din partea Germaniei. „Cancelarul a subliniat că Germania va continua să colaboreze cu Egiptul pentru eliberarea ostaticilor, un armistițiu […]
22:30
Sorin Grindeanu i-a mulţumit premierului maghiar Viktor Orbán pentru sprijinul acordat României în vederea aderării la spațiul Schengen # Rador
”Dacă această coaliție va da greș, România va da greș” – a fost și mesajul liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu. El a ținut să-i mulțumească premierului maghiar, Viktor Orbán, venit și el la congresul UDMR, pentru sprijinul acordat României în vederea aderării la spațiul Schengen, inclusiv cu frontierele terestre. La rândul său, premierul Ungariei […]
21:50
Câteva companii cunoscute se vor lista în perioada următoare la Bursa de Valori Bucureşti, a anunţat preşedintele acesteia, Radu Hanga, astăzi, la un eveniment de specialitate. El a subliniat că piaţa de capital nu este doar o alternativă de finanmţare, ci şi o scenă care ajută companiile să se dezvolte şi le pune în lumina […]
21:40
Delegaţii la Congresul UDMR au adoptat un document strategic, prin intermediul căruia cer măsuri de stimulare a economiei # Rador
Delegaţii la Congresul UDMR, care a avut loc la Jucu, în judeţul Cluj, au adoptat un document strategic, prin intermediul căruia cer măsuri de stimulare a economiei şi de aşezare într-o manieră mai echitabilă a poverii cheltuielilor publice. Preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor, a declarat că scopul acestui document este de a preveni situaţia în care […]
