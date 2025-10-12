Peptidele combat pierderea fermităţii pielii

23:10

Nouă linii de autobuz din capitală circulă din această seară până în noaptea de duminică spre luni pe trasee deviate în anumite intervale de timp, pentru a permite desfășurarea Festivalului internațional al luminii. Este vorba între altele de liniile care traversează Calea Victoriei. Ele vor trece pe Bulevardul Dacia, Splaiul Independenței, pe strada Știrbei Vodă […]