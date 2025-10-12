Baschet masculin: U BT Cluj, victorie după prelungiri la debutul în Liga Adriatică, în deplasare, cu KK Krka

16:30

Coreea de Nord a prezentat un nou vehicul hipersonic şi rachete balistice intercontinentale (ICBM) în cadrul paradei militare organizate vineri seara, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la înfiinţarea Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. Arma hipersonică Hwasong-11Ma şi racheta balistică intercontinentală Hwasong-20, pe care presa de stat le-a numit „cel mai puternic sistem de arme strategice nucleare” al Phenianului, s-au numărat printre arsenalul de arme nord-coreene prezentat în cadrul paradei nocturne din Piaţa Kim Ir Sen din Phenian. Celebrarea a avut loc la o lună după ce liderul Kim Jong Un a obţinut o victorie diplomatică importantă, participând la Beijing la o paradă militară chineză de amploare, unde a avut ocazia rară de a sta alături de doi dintre „greii” de pe scena internaţională - liderii chinez Xi Jinping şi rus Vladimir Putin, remarcă CNN.