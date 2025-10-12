Sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași a depășit toate granițele. Cum a ajuns ocrotiroarea Moldovei să fie sărbătorită și în Tanzania, unde zeci de mii de africani s-au botezat ortodocși
Gândul, 12 octombrie 2025 06:10
Sfânta Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, este sărbătorită în aceste zile chiar și la mii de kilometri depărtare. Minunile Sfintei au ajuns până în Kenya și Tanzania, unde s-a construit o Biserică chiar cu hramul Sfintei Parascheva. Gândul vă prezintă povestea celei mai noi comunități de creștini ortodocși, care se formează în inima Africii. La procesiunea de la […]
Acum 30 minute
06:40
Scandal uriaș la baza FCSB din Berceni. Sute de mașini și motociclete au dat buzna pe proprietatea lui Gigi Becali. Poliția a intervenit # Gândul
Scandal uriaș la baza sportivă FCSB din Berceni. Sute de mașini și motociclete au invadat proprietatea deținută de Gigi Becali în noaptea de sâmbătă spre duminică. Peste 1.000 de persoane ar fi încercat să organizeze curse ilegale în incinta bazei FCSB. Poliția a intervenit imediat. Patronul de la FCSB a fost luat prin surprindere de […]
Acum o oră
06:10
Acum 8 ore
00:00
Laura Vicol, dezvăluiri incredibile. Ce a cerut să i se cumpere când era în arest preventiv # Gândul
Laura Vicol, fosta deputată PSD, a stat 10 zile în arest preventiv în dosarul Nordis în care ea, soțul ei, Vladimir Ciorbă, dar și alți asociați ai companiei sunt cercetați pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, printre altele. Ea a dezvăluit ce cerințe speciale a avut din spatele gratiilor. „Ai voie să-ți faci cumpărături o […]
11 octombrie 2025
23:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Madagascar. Cursele aeriene au fost suspendate, în contextul evoluţiilor recente ale situaţiei de securitate. Cetăţeneii români aflaţi în această ţară sunt sfătuiţi să evite zonele în care se desfăşoară acţiuni de protest şi zonele aglomerate. MAE reaminteşte cetăţenilor români existenţa avertismentului de călătorie de […]
23:20
Trei răniți în urma unui atac armat la o casă de pariuri din Germania. Atacatorul este în libertate # Gândul
Trei persoane au fost rănite în urma unui atac armat petrecut sâmbătă în centrul orașului Giessen. Atacatorul a tras trei focuri de armă într-o casă de pariuri, potrivit unui purtător de cuvânt al poliției locale. Atac armat la o casă de pariuri din orașul Giessen din Germania Individul care a tras focurile a fugit de […]
Acum 12 ore
22:50
Ce indicații a transmis șeful Hamasului către subordonații săi înainte de atacul asupra Israelului # Gândul
A fost găsit un memo scris de mână de fostul lider al Hamas, Yahya Sinwar, digitalizat pe un computer izolat. El ordona țintirea civililor israelieni în atacul din 7 octombrie 2023. Documentul, datat cu 24 august 2022, a fost descoperit de o unitate specială israeliană într-un complex subteran folosit de Muhammed Sinwar în perioada în […]
22:10
Actrița Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al familiei # Gândul
Diane Keaton era cunoscută publicului larg pentru rolurile sale în filme de succes, precum „Clubul primelor soții”, „Fată de mireasă” și „Nașul”. Un purtător de cuvânt al familiei Keaton a confirmat pentru PEOPLE că aceasta a murit în California și că nu sunt disponibile în prezent alte detalii. Știre în curs de actualizare
22:00
Ce se va întâmpla în cazul în care România va primi amenințare pentru deschiderea focului. Declarația Generalului Vlad Gheorghiță # Gândul
Generalul Vlad Gheorghiță a vorbit în cadrul unui interviu ce se va întâmpla în cazul în care România va primi amenințare pentru deschiderea focului și dacă asta va însemna începutul războiului sau nu. „Dacă avem amenințare pentru deschiderea focului, se va deschide focul, e clar. Nu neapărat că am intrat în război, pentru că repet, […]
21:30
Șeful Armatei a spus că are provizii pentru trei zile. Cu ce recomandări vine către populație: ”Trebuie să pregătim tânăra generație” # Gândul
După o perioadă marcată de inundații masive în România, dar și posibilitatea unor pene de curent iminente, șeful Armatei a anunțat că fiecare familie ar trebui să aibă provizii pentru minim trei zile în caz de urgență. În cadrul unui interviu acordat postului de televiziune Antena 3, Șeful Statului Major al Apărării, Generalul Vlad Gheorghiță […]
21:20
Un incident șocant a avut loc, vineri dimineață, ieri dimineață în Bazilica Sfântul Petru, de la Vatican. Un bărbat a reușit să se urce pe Altarul Mărturisirii și a urinat sub privirile uimite ale sutelor de turiști, informează IlTempo. Tânărul a reușit să ocolească măsurile de securitate care înconjoară altarul situat sub magnificul baldachin al lui Bernini […]
21:00
Coșmarul românilor care stau la apartament. Cum se calculează, de fapt, întreținerea lunară # Gândul
Pentru că vremea s-a răcit brusc, în multe orașe a început furnizarea de agent termic, astfel întreținerea dă bătăi de cap multor oameni. Oficial, întreținerea plătită de cei care locuiesc la bloc este denumită ”cota de contribuție la cheltuielile imobilului, inclusiv pentru apă caldă, apă rece și căldură”. Mai exact, plata către un fond comun […]
20:40
Șeful Armatei anunță că se face o inventariere a rezervei de mobilizare la război a TUTUROR BĂRBAȚILOR din România # Gândul
ANUNȚ DE ULTIMĂ ORĂ. Cu un război la granițe, mulți se întreabă pe cine poate conta România în cazul unui conflict armat. Șeful Armatei anunță că MApN va face evidența tuturor bărbaților apți pentru mobilizare. Într-un interviu acordat, vineri seară, Antenei 3, generalul Gheorghiță Vlad a dat detalii despre programul de voluntariat militar plătit cu […]
20:20
Poveste românului care a ajuns în Italia cu doar 50 de euro și fără a știi limba. Astăzi învârte banii pe degete # Gândul
Gheorghe Balașa a plecat în 2007 în Italia cu 50 de euro, o lopată și fără să știe stop de italiană. Povestea bărbatului este un exemplu de ambiție și perseverență și a demonstrat că succesul poate fi construit și în condiții dificile. Acum, Gheorghe Balașa cunoaște patru limbi străine este liderul unei companii de grădinărit […]
20:10
„Concedierile au început.” Anunțul care dă fiori americanilor / Peste 4.000 de angajați vor fi disponibilizați / Scenariu sumbru al administrației Trump # Gândul
Administrația Trump a început concedierea a mii de angajați federali, într-un efort de a pune presiune pe democrați în contextul actualei blocări a guvernului. Un purtător de cuvânt a confirmat că disponibilizările au început și a precizat că acestea sunt „substanțiale.” Blocajul guvernamental folosit de Trump pentru a-și atinge obiectivul de lungă durată Președintele Donald […]
20:10
Macron pleacă în Egipt pentru „punerea în aplicare” a acordului dintre Israel şi Hamas. Donald Trump are aceeași destinație # Gândul
Preşedintele Emmanuel Macron se duce, luni 13 septembrie, în Egipt pentru a susţine „punerea în aplicare” a acordului dintre Israel şi Hamas. La Cairo este așteptat și omologul său american, Donald Trump. Preşedintele francez Emmanuel Macron se va deplasa, luni, în Egipt în vederea susținerii acordului de pace prezentat de șeful Americii. Macron laudă planul […]
20:00
Șeful Armatei spune clar! TOȚI românii ar trebui să știe să tragă cu arma: suntem pregătiți să-i învățăm # Gândul
Toţi cetăţenii României, indiferent de sex sau de vârstă, ar trebui să aibă cunoştinţe minimale de folosire a armelor, a declarat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Într-un interviu la Antena 3, acesta a afirmat că Armata Română este pregătită pentru astfel de instruiri ale populației. „Putem derula programe de instruire și pregătire […]
19:50
Ludovic Orban, actualul consilier prezidențial, a lansat o serie de acuzații la adresa lui Klaus Iohannis. Acesta l-a criticat pe Iohannis, vorbind despre „cea mai proastă” decizie din mandatul fostului președinte. În plus, Ludovic Orban consideră că această hotărâre luată de Iohannis a deschis drumul ascensiunii lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale de […]
19:50
Cât de mari sunt șansele unui BLACKOUT în România. Ministrul Energiei nu exclude scenariul. E țara noastră pregătită? # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, nu exclude posibilitatea unui blackout, însă acest scenariu sumbru ar fi posibil doar dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, care compun aşa-numita ”furtună perfectă”. Ministrul Energiei nu exclude posibilitatea unui blackout, dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii. Însă, care sunt factorii care ar putea duce cumulat la colapsul sistemului? […]
19:50
Autoritățile unui sat pitoresc din inima Toscanei, Radicondoli, oferă până la 20.000 de euro celor care doresc să se mute acolo. Beneficii sunt puse la dispoziție și pentru cei care vor să locuiască în chirie. Cu dealuri și planații de măslini, dar și podgoriile sale impunătoare, Radicondoli arată ca imaginea Toscanei regăsită pe cărțile poștale. […]
19:30
Stai la curte? Află cum poți să reduci costurile la curent și apă, trucurile pe care nu ți le-a spus nimeni # Gândul
Viața la curte vine cu numărate avantaje, libertate, spațiu, aer curat, însă și cu provocări legate de cheltuieli. Facturile la energia electrică și apă pot crește considerabil, mai cu seamă în anumite perioade, când grădina, dar și gospodăria necesită întreținere constantă. Totuși, ceea ce mulți nu știu este faptul că există metode simple, legale și […]
19:10
Scandal în Peru, după ce noul președinte interimar a fost prins pe site-uri pentru adulți și cu mesaje denigratoare la adresa femeilor # Gândul
José Jerí Oré a preluat președinția Peru în primele ore ale dimineții de vineri, după demiterea Dinei Boluarte, dar primele sale ore în funcție au fost imediat umbrite de controversa mesajelor postate în trecut de Jerí pe rețeaua X cu conținut sexual, dar și comentarii denigratoare la adresa femeilor. Noul președinte interimar din Peru are […]
19:10
O nouă metodă de fraudă pe WhatsApp. Victimele primesc mesaje precum „trimite repede” sau „nu spune la nimeni” # Gândul
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu avertizează anunță că, în ultima perioadă, au fost semnalate tot mai multe cazuri de fraudă online pe Whatsapp. Escrocii se dau drept rude sau prieteni și cer bani de urgență, mai ales pe WhatsApp, dar și alte aplicații de mesagerie. În acest context, oamenii sunt sfătuiți să fie atenți […]
19:00
Pe lângă premierul Belgiei, celula teroristă islamistă din Anvers plănuia și alte ASASINĂRI. Geert Wilders, din Olanda, ar fi fost pe listă # Gândul
Politicianul olandez Geert Wilders s-ar fi aflat în vizorul celulei teroriste despre care presa a scris deja că pregătea o tentativă de asasinare a premierului belgian Bart De Wever. Informația despre Wilders vine de la reporterii postului de televiziune flamand VTM, notează Bild. Joi, Parchetul Federal al Belgiei a destructurat o celulă teroristă jihadistă din […]
19:00
O femeie a ajuns la urgențe după ce și-a prins mâna în blender. Cum s-a întâmplat accidentul casnic # Gândul
O femeie în vârstă de 48 de ani, din localitatea Horpaz, comuna Miroslava, județul Iași, a ajuns la spital după ce și-a prins mâna în blender, în timp ce pregătea mujdei de usturoi pentru pește. Ea a fost transportată la spital cu tot cu aparatul prins de mână. Pompierii au intervenit pentru a tăia aparatul […]
18:50
Catedrala Notre-Dame din Paris, amenințare cu atentat în acest weekend. Mesaj sumbru în scrisoarea găsită lângă lumânări: „Au ascuns deja cuţite. Vor face ravagii” # Gândul
Un nou pericol planează asupra catedralei Notre-Dame din Paris! O scrisoare anonimă care avertiza asupra unui risc de atentat în timpul acestui weekend, a fost descoperită vineri, în jurul orei 17:00, în catedrala Notre-Dame din Paris, au declarat surse din poliţie pentru presa franceză. Reamintim că în seara zilei de 15 aprilie 2019, în doar […]
18:50
Poliția Română a răspuns ironiilor după ce a confiscat 960 de milioane de euro în bani falși, recuzită pentru un film # Gândul
Poliția Română a răspuns valului de ironii venit după confiscarea a 960 de milioane de euro în bani falși, cu inscripția „prop copy” (n.r. recuzită). Deși conțineau inscripția, autoritățile susțineau că persoanele care i-au comandat nu aveau de gând să îi folosească într-un film, ci să îi introducă în circuitul real. Astfel, Poliția Română a […]
18:50
Marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la tragedia COLECTIV. În România, corupția ucide în continuare # Gândul
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu 65 de morți. Organizatorii cer dreptate, acuzând că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, în România nu s-a schimbat nimic. La 1o ani de la […]
18:40
Studenții de la Arhitectură, invadați de ploșnițe. Au făcut o petiție online și cer o dezinsecție completă: „Afectează studiul și siguranța noastră” # Gândul
Studenții din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” au trimis o petiție către decan, anunțând prezența ploșnițelor în spațiile facultății. Tinerii reclamă că, de o săptămână, se condruntă cu această problemă care îi împiedică să se concentreze asupra studiului. Studenții susțin că insectele au fost identificate în sălile de curs, iar existența acestora […]
18:40
Diana Șoșoacă îl bagă în CORZI pe Călin Georgescu: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?” # Gândul
Diana Șoșoacă l-a taxat dur pe Călin Georgescu, fostul candidat la Președinția României. Șoșoacă îi reproșează lui Georgescu faptul că s-a dezis de George Simion, liderul AUR. „Domnul Georgescu s-a dezis de domnul George Simion. Facem abstracție că eu nu mă înțeleg cu Simion, dar e un om politic care pe Georgescu l-a ajutat. I-a […]
18:40
Cine MINTE? Mircea Lucescu sau familia lui Răzvan Marin? „Eu nu forţez niciodată jucătorii” # Gândul
Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că mijlocaşul Răzvan Marin nu va evolua în meciul cu Austria, din preliminariile CM-2026. Mijlocașul de la AEK Atena acuză o accidentare. Partida dintre România şi Austria se joacă duminică, de la 21:45, pe Arena Naţională şi va fi transmis de Antena 1. Cine minte? Mircea […]
18:40
Patru ZODII vor triumfa, începând cu 13 octombrie 2025. Nativii respectivi au noroc în dragoste, carieră și pe plan financiar # Gândul
Astrele își schimbă unghiul favorabil pentru patru zodii, începând cu 13 octombrie 2025, iar pentru nativii respectivi oportunitățile vin din toate părțile. Realizările vor fi pe trei planuri: dragoste, carieră și finanțe. Potrivit bzi.ro, zodiile vizate sunt: Scorpion, Vărsător, Pești și Capricorn. Scorpion Dragoste: Relațiile se adâncesc. Dacă ai un partener, vei experimenta momente de […]
18:30
Invazie extraterestră așteptată anul acesta. Pe ce data ar trebui să vină și cine propaga Teoria Venirii # Gândul
Lumea se află în pragul a ceea ce teoreticienii conspirației și astronomii amatori numesc cel mai semnificativ eveniment din istoria omenirii. Cu doar câteva zile înainte de noiembrie 2025, speculațiile despre o iminentă invazie extraterestră au atins cote maxime pe platformele de socializare, pe canalele de știri și în comunitățile științifice din întreaga lume. În […]
18:30
Abordare revoluționară în CHINA: Centre de date scufundate în OCEAN, cu consum redus de energie și servere răcite de curenții marini # Gândul
O companie chineză plănuiește să scufunde un grup de servere în mare, în largul Shanghaiului, în speranța de a rezolva problemele centrelor de date pe partea de energie. Serverele submarine au avantajul că sunt menținute la o temperatură scăzută de către curenții oceanici – în loc de sisteme cu aer sau evaporate de apă, mari […]
18:20
Fox News anunță în regim de Breaking News că fostul președinte al SUA urmează un tratament dificil pentru cancerul agresiv la prostată cu care se luptă # Gândul
Fostul președinte SUA Joe Biden trece printr-o nouă fază de tratament pentru o formă agresivă de cancer cu care a fost diagnosticat în mai, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt. „Ca parte a unui plan de tratament pentru cancerul de prostată, președintele Biden urmează în prezent radioterapie și tratament hormonal”, potrivit purtătorului de cuvânt […]
18:20
O femeie a uimit lumea medicală. A ales să țină post cu apă 21 de zile, în locul chimioterapiei # Gândul
O femeie a ales postul cu apă timp de 21 de zile în detrimentul chimioterapiei recomandată de medici pentru cancerul pe care îl avea în stadiul patru. Sarah Ford a fost diagnosticată cu limfom Hodgkin și nu a vrut să urmeze tratamente recomandate de medici, după 16 rude epuizante de chimioterapie și imunoterapie. Sarah Ford […]
18:20
Mircea Lucescu s-a ENERVAT înainte de partida cu Austria! „Haideți, mă lăsați? Toţi sunteți selecționeri! Bravo vouă” # Gândul
Meciul dintre România şi Austria se joacă duminică, de la 21:45, pe Arena Națională şi va fi transmis de Antena 1. Selecționerul Mircea Lucescu a fost iritat de o întrebare şi a plecat de la conferința de presă spunând: ”Toţi sunteţi selecţioneri!” Mircea Lucescu s-a enervat înainte de partida cu Austria! „Haideți, mă lăsați? Toţi […]
18:20
Volodimir Zelenski și Donald Trump au discutat despre livrările de rachete TOMAHAWK pentru Ucraina # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, în cadrul căreia au discutat despre livrările de rachete Tomahawk pentru Ucraina, potrivit Axios. Decizia finală nu a fost încă luată, iar săptămâna viitoare o delegație ucraineană condusă de Andrii Yermak va sosi la Washington pentru a discuta cooperarea în […]
18:00
Un tânăr din Iași se consideră nedreptățit după ce RATAT permisul de conducere pentru categoria C. Ce s-ar fi întâmplat în timpului examenului auto # Gândul
Un tânăr de 27 de ani, din Iași, se simte nedreptățit după ce a picat examenul auto pentru categoria C, acuzând faptul că examinatorul a intervenit fără justificare. El a condus timp de 20 de minute, dar la o intersecție din Tătărași, s-a întâmplat ceva ciudat, potrivit acestuia. Examinatorul auto ar fi intervenit, deși el […]
Acum 24 ore
17:50
Cometa interstelară 3I/ATLAS, observată cu ajutorul sondelor ExoMars Trace Gas Obiter (TGO) și Mars Express # Gândul
Între 1 și 7 octombrie, sondele ExoMars Trace Gas Obiter (TGO) și Mars Express, ce aparțin de ESA și-au îndreptat privirea spre cometa interstelară 3I/ATLAS. Cele două orbitare marsiene au avut cea mai apropiată vedere dintre toate sondele ESA. În momentul apropierii lor maxime față de Planeta Roșie, pe 3 octombrie, obiectul interstelar se afla […]
17:40
„Fantoma Broken”, misteriosul fenomen reapărut în Munții Carpați. Cum se creează HALOUL curcubeu care uimește oamenii de știință # Gândul
Fotografii magnifice din Munții Carpați, care surprind așa-numitul „Brocken spectre” –, un fenomen meteo rar sub forma unui halo multicolor care înconjoară silueta proiectată pe ceață – fac furori pe rețeaua X. De-a lungul vremii, misterioasa „Fantoma Broken” a alimentat multe speculații care provoacă limitele imaginarului. În Munții Carpați (partea ucraineană) a reapărut „Fantoma Brocken”. […]
17:30
Ce le răspunde Ludovic Orban celor care spun că Nicuşor Dan „nu are faţă de PREȘEDINTE”: Are, cu siguranţă, caracter # Gândul
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat, la Digi24, că Nicușor Dan are caracter și minte de președinte, afirmație făcută după ce fostul premier a fost întrebat cum răspunde celor care spun că Dan „nu are față de președinte”. „Are, cu siguranţă, caracter de preşedinte, are minte de preşeninte”, a afirmat Ludovic Orban, sâmbătă, la Digi […]
17:20
Suspendarea reformei pensiilor este principala nemulțumire a francezilor. După ce abia a fost reconfirmat în funcție, prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, este amenințat cu o moțiune de cenzură, în cazul în care nu va face mai multe concesii majore. „Îi reamintim foarte clar prim-ministrului că, dacă în declarația sa de politică generală nu va confirma că […]
17:20
China: Recunoașterea facială, folosită pentru a permite accesul elevilor în ȘCOLI, dar și pentru a repera fugarii de lege în MULȚIME # Gândul
În China, recunoașterea facială, camerele biometrice, dronele și câinii-roboți sunt doar câteva dintre noile tehnologii folosite de autorități pentru a supraveghea populația. Pe lângă buletinele de identitate digitale – obligatorii – elevii chinezi pot folosi un sistem de recunoaștere facială care să le permită accesul în școli. Elevii chiar își pot plăti prânzul, cu o […]
17:10
Capitala MALTEI, una din țările preferate de români pentru vacanțe, a fost declarată cea mai frumoasă din lume. Cu ce a cucerit topurile # Gândul
Valletta, micuța capitală a Maltei, a fost recunoscută drept cea mai frumoasă din lume, potrivit revistei Condé Nast Traveller. Orașul a ocupat primul loc în clasamentul Readers’ Choice Awards 2025, depășind giganți turistici precum Paris, Atena și Lisabona. La vot au participat peste 182.000 de cititori, care au evaluat cultura, bucătăria și ospitalitatea acestui loc. […]
17:00
Dictatorul Kim Jong Un a prezentat racheta „Hwasong-20”, capabilă să ajungă în SUA. Imaginile de la paradă dau fiori # Gândul
La prima paradă militară majoră din ultimii doi ani, dictatorul coreean Kim Jong-un a prezentat, într-o mare paradă la Phenian, noua rachetă balistică intercontinentală a țării. Potrivit presei germane, racheta ar fi capabilă să ajungă în Statele Unite ale Americii. Agenția de știri de stat KCNA a lăudat racheta Hwasong-20 într-un raport, numind-o „cel mai […]
16:50
RESTRICȚIILE pe care le-ar putea întâmpina turiștii care aleg să schieze în Munții Dolomiți. Ce măsuri se iau într-o celebră stațiune italiană # Gândul
O celebră stațiune de schi din Italia a decis să reducă numărul schiorilor pe pârtii în sezonul de vârf. Astfel, Madonna di Campiglio, o renumită destinație de iarnă situată în Munții Dolomiți, va deveni prima stațiune de schi din Italia care impune o limită de vizitatori în această iarnă, scrie Euronews.com. Autoritățile au anunțat că […]
16:50
Universul vine cu o lecție importantă pentru toate zodiile. Ce nativi vor trece printr-o transforma totală până la finalul lunii # Gândul
Universul vine cu o perioadă intensă de introspecție și transformare pentru toate zodiile. Ultima parte din octombrie 2025 va aduce situații care testează răbdarea, maturitatea emoțională și capacitatea de a lua decizii inspirate. Mercur și Saturn, semne de apă, tranzitează și amplifică emoțiile, ele ne forțează să reevaluăm relațiile, alegerile, dar și drumul pe care […]
16:40
Gândul.ro vă propune un banc amuzant pentru prima zi din weekend. Protagonistul bancului este Bulă care are un dialog cu un amic – Bulă, cum este să fii bărbat însurat? – Super tare, mă simt de parcă aș fi din nou în liceu. – Adică? – Fumez în toaletă, beau pe ascuns… Bulă dă examen […]
16:40
Viktor Orban nu știe de glumă. Liderul maghiar strânge semnături pentru a frâna mega-campania de înarmare decisă la Bruxelles # Gândul
După ce, la începutul lunii, a acuzat fățiș conducerea Uniunii Europene că vrea să ducă statele membre în război, Viktor Orban trece la nivelul următor. Astfel, în Ungaria a început strângerea de semnături împotriva planurilor militare ale Bruxelles-ului, a declarat Orban. Prim-ministrul Ungariei a subliniat că acum câteva săptămâni, la Copenhaga, liderii europeni nu s-au […]
16:40
Mogulul Voiculescu recunoaște cum îl sunau președintii României ca să-i ceară favoruri. Cine suna cel mai insistent # Gândul
Dan Voiculescu, patronul trustului Intact, a fost invitatul lui Mihai Morar, în cadrul unei ediții a podcastului „Fain & Simplu”. Voiculescu a dezvăluit cum, de-a lungul anilor, a fost sunat de mai mulți președinți ai României, care îi cereau favoruri. „Iliescu, Constantinescu, Băsescu m-au sunat, mai puțin Iohannis”, a spus Dan Voiculescu, precizând, totuși, că […]
