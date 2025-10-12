Uluitor! L-a bătut pe Novak Djokovic și a câștigat bani cât pentru întreaga carieră

Fanatik, 12 octombrie 2025 06:30

Valentin Vacherot, tenismen din Monaco, a reușit să-l învingă pe Novak Djokovic în semifinalele turneului de la Shanghai, din China, și astfel și-a asigurat un premiu important.

Acum 10 minute
06:50
Moartea lui Flavius Domide lasă Aradul în lacrimi! „Roșcovanul” nu era, însă, împăcat de modul cum îl tratase UTA: „Am fost șantajat să părăsesc clubul după promovarea din ’93!” Fanatik
Un fotbalist nepereche a urcat la ceruri! Flavius Domide a plecat dintre noi lăsând Aradul fotbalistic mai sărac. Un oraș întreg îl plânge acum pe cel care a cucerit ultimele două titluri ale „Bătrânei Doamne”, în edițiile de campionat 1968-’69 și 1969-’70.
Acum 30 minute
06:30
Acum o oră
06:10
Mutarea făcută de Cosmin Olăroiu în EAU – Oman 2-1 care i-a impresionat pe arabi: ”Ești un antrenor genial” Fanatik
Cosmin Olăroiu este aproape de o calificare istorică la Cupa Mondială din 2026 după victoria din meciul EAU - Oman 2-1. Cum l-au numit arabii pe tehnicianul român.
Acum 6 ore
01:10
Cum batem Austria! Mutările lui Mircea Lucescu ce pot aduce României 3 puncte vitale pentru calificarea la CM 2026: “Să ne răzbunăm! Ne-au blocat să intrăm în Schengen!” Fanatik
Cum poate România să învingă Austria în grupa de calificare. Analiștii FANATIK au dat verdictul la emisiunea realizată de Cristi Coste
Acum 8 ore
00:50
Scandal sâmbătă noapte la baza FCSB! Zeci de mașini au forțat intrarea, Poliția a intervenit. Foto exclusiv Fanatik
Un scandal de proporții s-a produs sâmbătă seara la baza FCSB. Zeci de mașini din alte județe au forțat intrarea, iar Poliția a fost nevoită să intervină.
00:40
La un pas de tragedie! Aterizare de urgență pentru naționala Nigeriei, după o defecțiune la avion! Fanatik
Echipa națională a Nigeriei a trecut prin momente sensibile după victoria cu Lesotho. Jucătorii și staff-ul au fost nevoiți să aterizeze de urgență după o defecțiune la avion.
00:30
Mihai Stoica, reacție imediat după super victoria lui Cosmin Olăroiu: „Vom avea primii români la World Cup” Fanatik
Mihai Stoica a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după ce Cosmin Olăroiu a reușit o victorie importantă în grupa din preliminariile Campionatului Mondial.
00:10
Cum s-a descurcat Istvan Kovacs în „infern”. Deciziile arbitrului român în meciul Serbia – Albania Fanatik
Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la meciul Serbia – Albania. Cum s-a descurcat arbitrul român la meciul cu grad ridicat de risc din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.
11 octombrie 2025
23:50
Doliu la Dinamo. Anunțul trist făcut: „S-a dus un prieten” Fanatik
Veste tristă pentru suporterii dinamoviști, după ce clubul alb-roșu a "pierdut" un "câine" care a fost devotat echipei și în cele mai grele momente ale existenței, timp de 28 de ani.
23:30
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român Fanatik
Țara în care antrenează Laurențiu Reghecampf a trecut printr-un masacru de proporții. Cel puțin de 60 de persoane au fost ucise în Sudan, printre care 14 copii și 15 femei.
23:20
De ce Kevin Ciubotaru nu poate juca la FCSB! Mihai Stoica, analiză tactică în direct Fanatik
Kevin Ciubotaru a avut un debut reuşit la naţionala României. Au apărut informaţii despre interesul FCSB-ului pentru fundaş, dar MIhai Stoica a explicat de ce nu poate juca la campioana României.
23:20
Pontul zilei de duminică, 12 octombrie. Bet Builder de cotă 5,25 la Superbet pentru România – Austria Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 12 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă  5,25 la meciul România - Austria
23:00
Ralf Rangnick, mesaj categoric după ce Mircea Lucescu și-a anunțat posibila plecare după România – Austria: „Este clar pentru toată lumea!” Fanatik
Ce a spus Ralf Rangnick înainte de România - Austria. Selecționerul austriecilor a reacționat după ce a auzit că Mircea Lucescu se gândește la demisie.
Acum 12 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri, duminică, 12 octombrie 2025. Câștig de 714 lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 12 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 714 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
22:30
Andrei Vochin, mesaj special pentru Ionel Augustin la aniversarea a 70 de ani: „Nea Oni. Colegul” Fanatik
Andrei Vochin, mesaj special pentru Ionel Augustin, colegul său de la FRF. Fostul jucător legendar al lui Dinamo a împlinit sâmbătă 70 de ani.
21:50
Top conducători din fotbalul românesc! Giovanni Becali a făcut clasamentul: “El este numărul 1!” Fanatik
Care este topul conducătorilor din fotbalul românesc all-time. Află cine e pe prima poziție și cum a fost alcătuit podiumul
21:50
Măsuri excepționale de securitate la Serbia – Albania, meciul arbitrat de Istvan Kovacs Fanatik
Meciul dintre Serbia și Albania, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, a adus din partea organizatorilor un set de reguli foarte stricte pentru a se evita eventuale incidente.
21:40
Când a murit, de fapt, Marinela Chelaru. Cum au arătat ultimele clipe din viața actriței: ”Medicii nu au mai putut face nimic” Fanatik
Este doliu în lumea teatrului și a filmului după decesul Marinelei Chelaru. Prietena apropiată a actriței, Dana Stoica, a dezvăluit când a murit, de fapt, vedeta.
21:40
Aryna Sabalenka a aruncat cu racheta spre un copil de mingi în semifinala de la Wuhan. Liderul WTA, la un pas de descalificare după gestul nebunesc. Video Fanatik
Aryna Sabalenka a ratat calificarea în finala turneului de la Wuhan și și-a ieșit din minți. Liderul clasamentului WTA a avut un gest de furie în timpul meciului ce putea să-i aducă descalificarea.
21:30
(P) România – Austria: Provocare majoră pentru tricolori cu 25% Boost Fanatik
Echipa națională de fotbal a României intră în faza decisivă a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, iar duelul cu Austria, echipă cu punctaj maxim după primele cinci etape, reprezintă primul test de foc pentru […]
21:10
Cosmin Olăroiu se luptă pentru calificarea la Cupa Mondială cu fostul antrenor de la Real Madrid. Autogol în minutul 12 Fanatik
Selecționata Emiratelor Arabe Unite, națională pregătită de românul Cosmin Olăroiu, se luptă pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, ce va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada.
21:00
Incredibil! Cât costă un singur bloc, cu 100 de apartamente, pe care Dan Șucu îl deține în fața Parcului Herăstrău: „Atât e metrul pătrat acolo” Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit că Dan Șucu, patronul Rapidului, are 100 de apartamente într-un bloc aflat în vecinătatea celui mai important parc din București, iar valoarea acestora ar fi una colosală.
20:40
Cât s-a terminat Franța U17 – România U17, după ce gazdele au marcat chiar la ultima fază. Final nebun de meci Fanatik
Reprezentativele U17 din Franța și România s-au întâlnit sâmbătă, 11 octombrie. Vezi pe Fanatik.ro situația tinerilor „tricolori” în preliminariile pentru Campionatul European.
20:40
Teodora Stoica nu s-a lăsat doborâtă de ploaie. Fiica lui Meme Stoica a participat la Bucharest Marathon: ”Testez glezna proaspăt reparată” Fanatik
Teodora Stoica nu a vrut să stea acasă în ciuda vremii capricioase și a participat în acest weekend la Bucharest Marathon. Fiica lui Meme Stoica nu a regretat alegerea făcută.
20:00
Proteste vehemente la Oslo împotriva Israelului. Ce s-a întâmplat pe străzi înaintea meciului direct din Norvegia Fanatik
Situația Israelului continuă să creeze reacții tot mai puternice. Vezi pe Fanatik.ro ce s-a întâmplat pe străzile din Oslo înaintea meciului Norvegia - Israel.
19:50
Jucătorul Universității Craiova, eroul unui amplu material într-o publicație prestigioasă în Europa. Cum a fost caracterizat de jurnaliștii străini Fanatik
Un jucător al Universității Craiova a fost prezentat drept „erou” într-o publicație de renume pe plan european. Cum a fost descris fotbalistul din lotul lui Mirel Rădoi.
19:50
Erling Haaland a ratat de două ori un penalty și a dat un gol fabulos în Norvegia – Israel. Nebunie totală la Oslo, cu două autogoluri în 10 minute. Video Fanatik
Erling Haaland a fost protagonist în partida dintre Norvegia și Israel. Atacantul de la Manchester City a repetat un penalty de două ori, însă portarul a intervenit de fiecare dată.
19:30
Se întâmplă și la case mai mari! Fostul fotbalist al lui Dinamo a dezvăluit ce a pățit în Spania: „Prietenii patronului se băgau la transferuri. Am căzut la mijloc” Fanatik
Fostul fotbalist de la Dinamo a dezvăluit ce a pățit în Spania după ce a semnat cu Eldense. Ricardo Grigore a povestit toată perioada dificilă trăită la echipa din liga secundă a ibericilor.
19:10
România U19, revenire de senzație cu Cipru U21. Fotbalistul de la FCSB a dat startul „remontadei” Fanatik
Echipa națională U19 a României a obținut un rezultat important înaintea preliminariilor pentru Campionatul European. „Tricolorii” lui Adrian Delcea au întors scorul și au câștigat în fața Ciprului.
18:40
Arbitrul celebru dă vina pe Jose Mourinho pentru abuzul la care a fost supus el și familia lui de către suporteri Fanatik
Un arbitru important din fotbalul mondial a dezvăluit că el și familia sa au avut de suferit după o serie de declarații făcute de Jose Mourinho la finalul unui meci.
18:30
Ioan Ovidiu Sabău, explicații după ce a vrut să demisioneze de la U Cluj: „Mă simțeam vinovat! Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău a explicat de ce a vrut să demisioneze de la U Cluj. Care a fost motivul pentru care experimentul antrenor a decis să rămână la „șepcileroșii”.
18:10
Ousmane Dembele, aproape de revenirea pentru PSG! Ce scrie presa din Franța despre noul Balon de Aur Fanatik
Ousmane Dembele (28 de ani), starul celor de la PSG, care a câștigat recent Balonul de Aur, e aproape de revenirea pe teren, conform presei din Franța.
Acum 24 ore
17:50
Poate Dinamo să se bată la titlu în SuperLiga? Verdictul neașteptat al lui Ioan Becali: “Nicolescu nu a jucat fotbal de performanță, dar e brici!” Fanatik
Giovanni Becali e optimist când vine vorba de șansele lui Dinamo pentru a câștiga titlu în SuperLiga, asta în special datorită strategiei făcută de Andrei Nicolescu.
17:40
Dezvăluiri despre Kevin Ciubotariu, puştiul minune de la naţională! Dani Coman l-a deturnat de la Dinamo Fanatik
Kevin Ciubotaru a debutat cu succes la echipa naţională. Fundaşul stânga a fost deturnat din drumul spre Dinamo de Dani Coman, care l-a luat la Hermannstadt.
17:30
La 28 de ani, cea mai frumoasă patinatoare a devenit cetățean român. Ne va reprezenta la Jocurile Olimpice din 2026 Fanatik
În vârstă de doar 28 de ani, una dintre cele mai frumoase sportive din patinajul artistic, a primit cetățenia română. Va evolua la Jocurile Olimpice din 2026.
17:00
Doliu în Arad! Legenda clubului UTA s-a stins din viață la 79 de ani Fanatik
Iubitorii fotbalului din Arad au primit o veste tristă. O legendă a clubului UTA s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani și a lăsat în urmă multe amintiri demne de povestit.
16:50
Cine cântă imnul la România – Austria. Anunțul făcut de FRF Fanatik
FRF a dezvăluit cine o să cânte imnul "Deșteaptă-te, române" înainte de meciul pe care tricolorii îl joacă duminică, de la ora 21:45, contra Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale.
16:40
„Noul Pele” joacă la Manchester United! Fanii au înnebunit când au văzut ce poate noua stea de pe Old Trafford. Video Fanatik
În căutarea gloriei de odinioară, se pare că Manchester United a dat lovitura! „Noul Pele” se află în curtea „diavolilor”. Fanii au înnebunit când au văzut ce calități are puștiul-minune
16:20
Fiica lui Donald Trump a pus mâna pe gigantul EA Sports! Afacerea s-a făcut pentru o sumă astronomică Fanatik
Electronic Arts (EA), compania care deține EA Sports, ajunge, indirect, pe mâinile fiicei lui Donald Trump. Firma a fost preluată de un consorțiu de investitori, printre care și Jared Kushner, ginerele președintelui SUA
16:10
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend Fanatik
Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, a dezvăluit ce seriale urmărește și a venit cu mai multe recomandări pentru cinefili, pe care le pot viziona în weekend.
15:50
Fiicele lui Ricky Hatton, omagiu emoționant pentru marele campion, decedat la doar 46 de ani! Englezul a fost condus pe ultimul drum într-un decor apăsător Fanatik
Ricky Hatton a fost condus pe ultimul drum într-un mod cât se poate de apăsător. Fiicele marelui campion, dar și fiul, i-au fost alături acestuia până în ultimul moment.
15:40
Motivul pentru care un fost fotbalist de la FCSB a plecat după ce a luat titlul: ”Am dat mereu totul” Fanatik
Un fost fotbalist de la FCSB a vorbit despre motivele plecării sale după ce a câștigat titlul. De ce consideră că nu a reușit să se impună în tricoul ”roș-albaștrilor”.
15:20
Rapid a luat trei goluri de la o echipă de Liga 2, dar tot a câștigat la scor! Noul jucător al giuleștenilor a semnat o „dublă”, fiul lui Dan Șucu a jucat și el Fanatik
Rapid a fost protagonista unui amical spectaculos în pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. Fiul cel mic al lui Dan Șucu a fost atracția principală
15:10
Interes uriaș pentru marele meci România – Austria! Câte bilete s-au vândut deja Fanatik
FRF a dezvăluit câte bilete s-au vândut deja pentru meciul pe care echipa națională îl va disputa contra Austriei. Federația a făcut și un anunț important pentru fanii care încă nu și-au cumpărat tichete.
14:50
Pep Guardiola a uimit internetul! Lovitura care l-ar face invidios până și pe Tiger Woods. Video Fanatik
Dincolo de pasiunea sa enormă pentru fotbal, Pep Guardiola este un mare fan al golfului, iar antrenorul lui Manchester City a reușit o lovitură incredibilă la un turneu unde a participat alături de alți foști fotbalști.
14:40
Drama unui campion olimpic: „Am tras cocaină și de pe medalia de aur” Fanatik
Un faimos campion olimpic recunoaște că a trăit o dramă o bună perioadă de timp. Acesta a ajuns să fie dependent de droguri, iar lucrurile scăpaseră de sub control.
14:20
Unde a fost surprins Dele Alli după ce s-a scris că vine la Rapid. Locul exotic în care a mers să se antreneze fostul star al naționalei Angliei. Foto Fanatik
Liber de contract după despărțirea de Como, Dele Alli se pregătește în continuare pentru revenirea pe gazon. Unde a ales să se antreneze fotbalistul despre care s-a scris că ar putea să semneze cu Rapid.
14:10
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum Fanatik
Sportivul care are două detalii de aur în palmares s-a stabilit într-o localitate situată la 40 de km de capitală. Acesta duce un trai foarte plăcut.
13:50
AQUA Carpatica, sponsor oficial la UNTOLD Dubai 2025! Jean Valvis anunță și alte colaborări majore: ”Este doar începutul” Fanatik
AQUA Carpatica revine la Untold Dubai 2025, iar Jean Valvis, CEO AQUA Carpatica, spune că acesta este doar începutul. Oaspeții vor avea parte de momente memorabile.
13:40
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile care l-au ochit pe mijlocaș Fanatik
Darius Olaru, la mare căutare. Giovanni Becali a spus ce îl împiedică totuși pe mijlocașul de la FCSB să facă pasul la o echipă din străinătate.
