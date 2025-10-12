Scandal uriaș la baza FCSB din Berceni. Sute de mașini și motociclete au dat buzna pe proprietatea lui Gigi Becali. Poliția a intervenit

16:40

Gândul.ro vă propune un banc amuzant pentru prima zi din weekend. Protagonistul bancului este Bulă care are un dialog cu un amic – Bulă, cum este să fii bărbat însurat? – Super tare, mă simt de parcă aș fi din nou în liceu. – Adică? – Fumez în toaletă, beau pe ascuns… Bulă dă examen […]