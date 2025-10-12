Înfrângerea strategică a tacticianului Bibi Netanyahu
Cotidianul de Hunedoara, 12 octombrie 2025 06:40
În urma atacului terorist al Hamas din 7 octombrie 2023, soldat cu morți [...] The post Înfrângerea strategică a tacticianului Bibi Netanyahu appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
06:40
În urma atacului terorist al Hamas din 7 octombrie 2023, soldat cu morți [...] The post Înfrângerea strategică a tacticianului Bibi Netanyahu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
21:20
Generalul Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major [...] The post Șeful Armatei îi îndeamnă pe români să aibă provizii în casă appeared first on Cotidianul RO.
20:40
O scrisoare anonimă care avertiza asupra unui risc [...] The post Avertisment la Notre-Dame. Riscul unui atentat, descoperit în catedrală appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Circulația trenurilor va fi temporar suspendată pe relația București Nord [...] The post București Nord-Otopeni, circulație suspendată temporar appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Fostul jucător de fotbal Flavius Domide s-a stins din viaţă [...] The post A mai murit o legendă. Flavius Domide s-a stins din viaţă appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Poliţia Română anunţă, sâmbătă, că, de la începutul anului, [...] The post Poliţia Română, noi precizări în cazul bancnotelor confiscate appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Orban ”face lumină„. Călin Georgescu în cea mai proastă decizie a lui Iohannis # Cotidianul de Hunedoara
A fost o decizie catastrofală care a fost luată... după aceea, [...] The post Orban ”face lumină„. Călin Georgescu în cea mai proastă decizie a lui Iohannis appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:50
Preşedintele ucrainean Volodimir SUA, Donald Trumpa anunţat că a [...] The post ”Opţiuni bune, idei puternice„. Zelenski a vorbit cu Trump la telefon appeared first on Cotidianul RO.
17:50
80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor. Paradă militară de amploare în Coreea de Nord # Cotidianul de Hunedoara
Coreea de Nord a prezentat un nou vehicul hipersonic [...] The post 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor. Paradă militară de amploare în Coreea de Nord appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat că România şi-a [...] The post Ludovic Orban. ”România şi-a recăpătat imaginea unei ţări democratice„ appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Ludovic Orban răspunde întrebărilor privind profilul [...] The post Ludovic Orban, ”împotriva tuturor„ appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Zece ani de la Colectiv. ”Vocile lor au tăcut, dar noi putem încă să strigăm” # Cotidianul de Hunedoara
Au trecut 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. [...] The post Zece ani de la Colectiv. ”Vocile lor au tăcut, dar noi putem încă să strigăm” appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Actrița Marinela Chelaru a încetat din viață la vârsta de 66 de ani. Internată [...] The post Actrița Marinela Chelaru a încetat din viață appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, [...] The post Mircea Lucescu, enervat la conferinţa de presă appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Mediatizatul congres al UDMR de vineri nu s-a desfășurat în municipiul Cluj Napoca [...] The post UDMR și-a ținut congresul într-o fermă de cai și vaci de lângă Cluj appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Metalul are cea mai mare cotaţie valorică [...] The post Bogdan Ivan (PSD), despre procentul AUR din sondaje appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Charlie Ottley a reclamat că n-a avut curent trei zile. Cum răspunde Ministrul Energiei # Cotidianul de Hunedoara
Realizatorul celebrelor documentare Wild Carpathia şi Flavours of Romania Charlie Ottley [...] The post Charlie Ottley a reclamat că n-a avut curent trei zile. Cum răspunde Ministrul Energiei appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Acuzate că ar fi agresat fizic și verbal un medic [...] The post Medic atacat la Medgidia, agresoarele reținute de poliție appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Ce ar putea duce la colaps. Ministrul Energiei nu exclude posibilitatea unui blackout # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, nu exclude [...] The post Ce ar putea duce la colaps. Ministrul Energiei nu exclude posibilitatea unui blackout appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Grindeanu și Imnul Secuiesc. ”Îmi pare rău că doar această chestiune a fost subliniată” # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedintele interimar al PSD [...] The post Grindeanu și Imnul Secuiesc. ”Îmi pare rău că doar această chestiune a fost subliniată” appeared first on Cotidianul RO.
11:50
După un accident produs în noaptea de vineri [...] The post Coliziune cu mașina poliţiei. Fiul unui fost procuror și-a pierdut viața appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Regele Carol I însuși a ales un fotoliu umbrar de răchită confecționat de deținuții de la Văcărești. [...] The post Atelierul de tâmplărie și împletituri de la Văcărești appeared first on Cotidianul RO.
11:00
De fiecare dată când se vorbeşte despre preţurile la energie [...] The post Fost ministru al Energiei, despre soarta cărbunelui și viitorul energetic appeared first on Cotidianul RO.
10:30
România continuă să atragă atenția brandurilor [...] The post România continuă să atragă. Noi mall-uri intră pe piață appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Președintele Putin spune că Premiul Nobel [...] The post Trump, consolat de Putin, dar și de laureata Nobelului pentru Pace appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Prezent la congresul UDMR, vineri, primarul Emil Boc [...] The post Boc, invitație pentru Viktor Orban. Să vină și la Primăria din Cluj appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Măselele de minte apar, de obicei, între 17 și 25 de ani. Acestea sunt ultimele măsele care erup și, din păcate, nu întotdeauna [...] The post Când se scot măselele de minte appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a nominalizat vineri, din nou, [...] The post Demisionat luni. Macron îl numeşte din nou premier pe Lecornu appeared first on Cotidianul RO.
07:40
După glumele apărute în mediul online despre captura [...] The post Poliția Română, reacție la glumele despre bancnotele contrafăcute appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Nu cred că în cadrul întâlnirii cei doi au vorbit pe rând câte trei minute referitor la fiecare din temele pomenite de Oana Țoiu. Mai degrabă, Marco Rubio a spus ce a avut de spus, iar Oana Țoiu a ascultat [...] The post O întâlnire de o amenințătoare irelevanță appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat [...] The post Trump, încrezătoră în armistiţiul dintre Israel şi Hamas appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
22:30
Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă au fost date în judecată [...] The post Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă, date în judecată appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Doctorul Adrian Abagiu, medic primar boli infecţioase, cu competentă în [...] The post Lipsa centrelor de tratament, ”pierdere de vieţi” appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Bursa americană a scăzut puternic vineri, după ce preşedintele [...] The post Războiul tarifelor. Bursa americană se prăbuşeşte appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Reprezentativa României va întâlni, duminică [...] The post Măsuri înaintea meciului România-Austria, informații utile appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Laureata Premiului Nobel pentru Pace Maria Corina Machado [...] The post Laureata Nobelului pentru Pace, mesaj surpriză pentru Trump appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Congresul UDMR a stabilit, vineri, obiectivele pentru anii următori, [...] The post UDMR și-a stabilit obiectivele pentru următorii ani appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Predoiu, mesaj către studenți. ”Intraţi în Academie într-un moment de răscruce„ # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a participat, vineri, la ceremonia depunerii [...] The post Predoiu, mesaj către studenți. ”Intraţi în Academie într-un moment de răscruce„ appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Trei agenţi de poliţie rutieră de la Poliţia Oraşului Ştefăneşti, [...] The post Agenţi de poliţie, cercetaţi pentru mai multe infracţiuni appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Scenariile analizate de autorități variază de la atacuri convenționale și sabotaj asupra comunicațiilor, până la valuri de migranți, tulburări civile în rândul minorităților rusofone [...] The post Statele baltice pregatesc evacuarea a sute de mii de oameni appeared first on Cotidianul RO.
17:50
CSM îl contrazice pe Ilie Bolojan și infirmă l [...] The post CSM îl contrazice pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
17:30
La două luni de la preluarea puterii, preşedintele polonez [...] The post Pactul pe imigraţie. Polonia se aliniază Budapestei appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Nobel pentru Pace: un ochi plânge, altul se pregătește să râdă la Casa Albă # Cotidianul de Hunedoara
”O mișcare de opoziție ai cărei lideri s-au întâlnit cu oficiali americani declară că au discutat cu Washingtonul despre planurile înlăturării regimului din Venezuela”, The New York Times [...] The post Nobel pentru Pace: un ochi plânge, altul se pregătește să râdă la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Aproape 9.000 de oameni aşteaptă la rând, vineri după-amiază, pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioasei Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. [...] The post Număr tot mai mare de pelerini, la Iași, la moaştele Sf. Parascheva appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Trump va continua să ”pună capăt războaielor și să salveze vieți” [...] The post Casa Albă: Comitetul Nobel a pus politica mai presus de pace appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Federaţia Română de Handbal a anunţat, vineri, [...] The post Iulia Curea, noul antrenor secund al echipei naţionale appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Captură record. 4,8 mil. de bancnote false, descoperite de Poliția Română și Autoritatea Vamală # Cotidianul de Hunedoara
O captură impresionantă a fost descoperită în Portul Constanța Sud. D.C.C.O [...] The post Captură record. 4,8 mil. de bancnote false, descoperite de Poliția Română și Autoritatea Vamală appeared first on Cotidianul RO.
14:20
România nu importă cărbune, ţiţei, produse petroliere sau gaze din Rusia, t [...] The post Ministerul Energiei, despre ”importurile de energie din Rusia” appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Adolescenta de 14 ani care a bătut o colegă în incinta unei şcoli a fost plasată sub control judiciar pentru 45 de zile [...] The post Control judiciar pentru o fată de 14 ani appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Încercând să-și apere moștenirea politica, Angela Merkel ajunge sa fie acuzat că alimentează propaganda Rusiei [...] The post Se încinge polemica legată de rolul balticilor în războiul din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.