Limba română: Ce înseamnă cuvântul RAPACE
Jurnalul.ro, 12 octombrie 2025 06:50
„Rapace” este un cuvânt care taie ca o lamă fină — scurt, elegant, dar plin de forță.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 10 minute
06:50
„Rapace” este un cuvânt care taie ca o lamă fină — scurt, elegant, dar plin de forță.
Acum 30 minute
06:30
Unele filme au schimbat cursul cinematografiei și au transformat complet modul în care o privim. Au deschis calea pentru viitoarele filme și au stabilit standarde de urmat. Aceste filme epice au lăsat publicul fascinat în timp ce le urmărea și au rămas în mințile spectatorilor mult timp după ce s-au terminat, chiar și zeci de ani mai târziu.
Acum o oră
06:10
Săptămâna 13–19 octombrie 2025 aduce o energie profund romantică și vindecătoare pentru cinci zodii.
Acum 8 ore
00:50
Horoscop 12 octombrie 2025: Patru zodii primesc semne puternice de la Univers. Luna în descreștere în Rac le ghidează spre iubire, vindecare și intuiție # Jurnalul.ro
Pe 12 octombrie 2025, Luna în descreștere în Rac trimite mesaje subtile către patru zodii – Rac, Leu, Vărsător și Pești. Descoperă ce semne primește fiecare și cum Universul le arată calea spre iubire și echilibru interior.
00:20
Pe măsură ce toamna se așterne și începe așa-numitul cuffing season — perioada în care tot mai mulți oameni caută conexiuni stabile și profunde — trei zodii se pregătesc să-și manifeste iubirea ideală.
11 octombrie 2025
23:50
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat o mare paradă militară în care a fost prezentată noua rachetă balistică intercontinentală în fața demnitarilor internaționali aflați în vizită, a informat sâmbătă agenția de presă oficială KCNA, citată de Reuters.
23:30
Inhalatoarele de care depind pacienții cu astm și boli pulmonare pentru a respira contribuie la încălzirea globală, producând emisii anuale echivalente cu mai mult de jumătate de milion de mașini doar în Statele Unite, au anunțat luni cercetători într-un nou studiu important.
23:10
Melania Trump colaborează cu Vladimir Putin pentru revenirea la familiile lor a copiilor ucraineni prinși în război # Jurnalul.ro
Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a anunțat că a stabilit o linie deschisă de comunicare cu președintele rus Vladimir Putin cu privire cu repatrierea copiilor ucraineni prinși în război iar unii dintre aceștia au fost redați familiilor, în timp ce alții urmează să se reunească.
Acum 12 ore
22:50
Numărul speciilor de albine sălbatice și al speciilor de fluturi pe cale de dispariție din Europa s-a dublat în ultimul deceniu.
22:40
Actrița Diane Keaton a murit la vârsta de 79 de ani, a confirmat un purtător de cuvânt al familiei, citat de The Sun.
22:30
Primăria Municipiului București anunță, sâmbătă menținerea, calificativelor de rating de credit ale Capitalei de către agenția Fitch Ratings, în urma unei revizuiri de tip „Review-No Action”.
22:20
Doliu în muzica sud-coreeană: Cântărețul Jang Hae Young, membru al trupei F-IV, a murit la 45 de ani după o luptă cu cancerul # Jurnalul.ro
Lumea muzicii K-pop este în doliu după moartea lui Jang Hae Young, solistul trupei F-IV, care s-a stins din viață la doar 45 de ani, după o luptă îndelungată cu cancerul. Colegii și fanii îl comemorează pentru vocea sa caldă și personalitatea blândă.
22:10
Astrele te îndeamnă să pornești într-o călătorie interioară – spre libertate, autenticitate, iubire de sine și apartenență. Descoperă ce înseamnă „primul pas” pentru tine, în funcție de zodia ta.
21:50
Trump a cerut Pentagonului să folosească toate fondurile disponibile pentru plata trupelor # Jurnalul.ro
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că a cerut Departamentului Apărării să folosească „toate fondurile disponibile” pentru a se asigura că trupele americane sunt plătite miercuri, în ciuda paraliziei bugetare a guvernului, potrivit AP.
21:10
Fostul fotbalist român Flavius Domide a încetat din viaţă la vârsta de 79 de ani, a anunţat clubul UTA Arad, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.
21:10
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a ordonat o inspecție a stării de pregătire de luptă a forțelor armate ale țării, a anunțat, sâmbătă, Ministerul Apărării din această țară.
20:50
Caz incredibil în Florești. Un stomatolog spunea că este veterinar și a operat mai multe animale. Ulterior acestea au decedat # Jurnalul.ro
O femeie în vârstă de 47 de ani, din Florești, județul Cluj, stomatolog care se dădea drept veterinar, a operat mai multe animale. Acestea au decedat ulterior. Femeia este cercetată penal după ce două persoane au depus plângere.
20:30
Israelienii îi alungă pe palestinieni din Cisiordania. Coloniștii i-au atacat pe fermieri pentru a-i forța să-și părăsească terenurile # Jurnalul.ro
Un grup de coloniști a atacat mai mulți fermieri în orașul Az-Zawiya, la vest de guvernoratul Salfit din Cisiordania, și i-a forțat să-și părăsească terenurile, potrivit agenției de știri palestiniene Wafa, citată de Al Jazeera.
20:20
Israel: Val de emoţie şi reacţii politice după sinuciderea unui supravieţuitor al masacrului Hamas din 7 octombrie # Jurnalul.ro
Sinuciderea lui Roei Shalev, un supravieţuitor al masacrului comis de Hamas la 7 octombrie 2023 la festivalul muzical Nova, a suscitat sâmbătă un val de emoţii în Israel, potrivit France Presse.
20:10
Cele trei zodii pe care toată lumea le admiră: farmec, forță interioară și respect câștigat natural # Jurnalul.ro
Există oameni care, odată ce intră într-o încăpere, atrag privirile tuturor. Au un magnetism aparte, o energie calmă și sigură pe sine, care inspiră încredere și respect. Astrologia explică această carismă prin influențele cosmice ale unor semne zodiacale care par născute pentru a fi admirate. Află care sunt cele trei zodii pe care ceilalți le privesc cu admirație și inspirație.
19:50
Hamas face presiuni asupra Israelului pentru a include palestinieni proeminenți pe o listă de prizonieri eliberați, parte a unui acord de încetare a focului care prevede și returnarea ostaticilor din Gaza.
19:40
Sindicaliștii din Poliția Penitenciară aduc grave acuzații directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).
19:30
Polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în colaborare cu inspectori din cadrul Registrului Auto Român (RAR) au desfășurat, vineri, numeroase controale în trafic. Pentru problemele tehnice constatate au fost aplicate 47 de sancțiuni și au fost reținute 16 certificate de înmatriculare.
19:10
Ministrul Sănătății anunță alocarea de fonduri pentru dotarea primului Centru de Psihiatrie Pediatrică din România # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, sâmbătă, că instituția pe care o conduce va sprijini financiar dotarea primului Centru de Psihiatrie Pediatrică din România. Acesta va fi construit în cadrul Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București.
18:50
„Ingrid, un nume născut din curaj și recunoștință.” O poveste emoționantă din Sălaj: o mamă aflată între viață și moarte își botează fiica după asistenta care i-a salvat viața # Jurnalul.ro
Într-o noapte obișnuită de vineri, un apel aparent de rutină a transformat o misiune medicală într-o lecție de viață, curaj și recunoștință. În localitatea Camăr, o echipă de salvatori SMURD și SAJ a reușit imposibilul: să aducă pe lume un copil și să readucă la viață o mamă aflată în pragul colapsului.
18:30
Colaborare militară SUA-Qatar. Doha construiește o unitate militară pe o bază aeriană americană # Jurnalul.ro
Statele Unite și Qatarul au semnat un acord pentru ca Doha să poată construi o bază care să găzduiască avioane de luptă F-15 și piloți pe o bază aeriană din Idaho, a anunțat vineri ministrul american al Apărării, Pete Hegseth.
18:10
Cele mai magnetice și puternice zile de naștere: dacă te-ai născut în una dintre acestea, ești de neoprit # Jurnalul.ro
Potrivit experților în numerologie, astrologie și spiritualitate, există patru zile de naștere care conferă o combinație rară de carismă, forță interioară și atracție magnetică. Persoanele născute în aceste zile nu doar că atrag atenția fără efort, dar au și puterea de a-și transforma visele în realitate.
Acum 24 ore
17:50
Războiul comercial SUA-China escaladează. Donald Trump impune Beijingului un tarif vamal suplimentar de 100% # Jurnalul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri, că va impune Chinei un tarif vamal de 100% „peste orice taxă pe care o plătesc în prezent”, începând cu 1 noiembrie, escaladând astfel războiul comercial dintre cele două țări, în contextul unei dispute aprinse privind controlul exporturilor de metale rare, potrivit CNN.
17:50
Intervenție de urgență sâmbătă, pe Drumul Național 15E, după ce un autoturism și o motocicletă s-au ciocnit la intersecția cu DC139. Echipajele ISU Dâmbovița acționează pentru acordarea primului ajutor și prevenirea unui posibil incendiu.
17:30
Alexandru Nazare, la reuniunea ECOFIN: "Avem datoria să ne susținem ferm interesele, cu argumente solide" # Jurnalul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), de la Luxemburg, în cadrul căreia principalele discuții s-au axat pe viitorul buget al UE și propunerea Comisiei Europene de actualizare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii.
17:10
„Maria Tănase” – din nou pe scenă. Mezzo-soprana Meda Topîrceanu readuce în fața publicului, prin turneul „Cu drag, MT”, farmecul și emoția inegalabilei # Jurnalul.ro
Mezzo-soprana și prezentatoarea TV Meda Topîrceanu readuce în fața publicului, prin turneul „Cu drag, MT”, farmecul și emoția inegalabilei Maria Tănase.
16:50
România face un pas major în consolidarea capacităților sale digitale și de cercetare și va avea prima sa AI Factory, după ce a fost selectată printre cele 6 țări europene care vor găzdui centre AI în cadrul inițiativei EuroHPC – AI Factories, spune europarlamentarul PSD Victor Negrescu.
16:30
Când vine vorba de dragoste, unele cupluri zodiacale au o conexiune atât de puternică încât pare aproape cosmică. Chimia lor merge dincolo de atracție. Relația lor este construită pe încredere, înțelegere emoțională și creștere reciprocă.
16:20
Ludovic Orban, despre Nicușor Dan: "Uneori ia decizii mai încet decât se consideră că s-ar putea lua decizii" # Jurnalul.ro
Nicușor Dan este este un om care cumpănește foarte bine și procesează cu extrem de multă atenție, spune consilierul prezidențial Ludovic Orban, întrebat despre „lentoarea” președintelui.
16:10
Investiții URIAȘE în energie. Bogdan Ivan: "Proiectele româno-americane sunt coloana vertebrală a parteneriatului strategic" # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România și Statele Unite lucrează la un plan strategic comun în domeniul energiei, cu investiții estimate la aproximativ 30 de miliarde de dolari. Acesta a subliniat că SUA sunt dispuse să investească în capacități noi de producție.
16:00
Premierul Ilie Bolojan este un „om echilibrat”, căruia „nu îi prea place clientelismul politic”, spune consilierul prezidențial, Ludovic Orban. Potrivit lui Orban, Bolojan este omul care „ia măsurile necesare”.
15:50
Haos politic în Franța. Premierul Sebastien Lecornu face apel la calm și cere sprijinul partidelor pentru bugetul țării # Jurnalul.ro
Sebastien Lecornu, numit din nou de președintele Emmanuel Macron vineri seara, după o săptămână de haos politic, a făcut apel la calm și la sprijinul partidelor politice pentru a elabora un buget pentru a doua economie UE înainte de termenele limită care se apropie.
15:40
Fiecare partid din coaliție își face „jocurile” și este normal că se „erodează” coaliția. Însă dacă această coaliție eșuează, „România eșuează”, spune, sâmbătă, consilierul prezidențial Ludovic Orban.
15:30
„Femeia cu cheile germane”, identificată după 21 de ani de la descoperirea cadavrului său # Jurnalul.ro
O femeie germană, cunoscută în dosarele Interpol drept „femeia cu cheile germane”, a fost identificată la mai bine de două decenii după ce trupul ei a fost găsit pe o plajă izolată din Olanda. Cauzele morții rămân necunoscute, iar ancheta continuă.
15:20
Dronele ucrainiene au lovit o rafinărie de petrol rusească din Republica Bashkortostan în dimineața zilei de sâmbătă, provocând explozii și un incendiu, a declarat o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru The Kyiv Independent.
15:10
Persoanele născute în noiembrie au o sensibilitate aparte și o intuiție emoțională rar întâlnită. Chiar dacă unii le consideră vulnerabile, empatia lor este de fapt o forță extraordinară, capabilă să schimbe și să vindece vieți.
14:50
Cine este viitoarea "Doamnă de Fier" a Japoniei? De la heavy metal la un lider politic tradiționalist # Jurnalul.ro
Sanae Takaichi a iubit heavy metalul aproape toată viața. Posibilă prima femeie premier al Japoniei, ea cânta la tobe într-o trupă din facultate, rămânândși astăzi fan al formațiilor Black Sabbath și Iron Maiden.
14:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat când vor începe primele extracții de gaze din proiectul Neptun Deep. Acesta a subliniat că investiția de 4 miliarde de euro va transforma România într-un jucător major pe piața energetică regională.
14:10
Scăderea temperaturilor și reducerea luminii solare pot influența motivația de a face mișcare dar există diverse activități fizice adaptate sezonului rece pentru a-ți menține sănătatea și forma fizică.
13:50
Ministrul Energiei îi asigură pe români că vor trece cu bine de iarnă: "Negociem redeschiderea discuțiilor cu UE pe cărbune"" # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că România se pregătește pentru cel mai rău scenariu de iarnă, dar are încredere că țara va depăși această perioadă fără probleme majore. El anunță că pentru prima dată în doi ani, Comisia Europeană a acceptat redeschiderea discuțiilor pe tema decarbonizării.
13:30
Lidera opoziției din Venezuela dedică Premiul Nobel pentru Pace președintelui Donald Trump # Jurnalul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit vineri cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, după ce administrația sa a denunțat comitetul că nu i-a acordat acestuia distincția, potrivit CNN.
13:10
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul va decide în forurile statutare cum se va poziționa politic față de proiectul de lege care pune, parțial, în aplicare referendumul din 2009, cu maximum 300 de parlamentari. „E o amestecătură cu de toate”, spune Grindeanu.
12:50
Sorin Grindeanu, despre Congresul UDMR: "Există un singur imn oficial, cel al românilor” # Jurnalul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a explicat sâmbătă motivele pentru care a ieșit din sală în timpul intonării imnului Ținutului Secuiesc, la Congresul UDMR desfășurat, vineri, la Cluj-Napoca.
12:30
Doliu în lumea teatrului românesc: Actrița Marinela Chelaru a murit la 66 de ani, după o luptă grea cu boala # Jurnalul.ro
Lumea teatrului și a divertismentului românesc este în doliu. Actrița Marinela Chelaru, una dintre figurile îndrăgite ale comediei autohtone, s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. În ultimii ani, artista s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate, dar și-a păstrat optimismul până în ultima clipă.
12:10
Atac ȘOC al Israelului în sudul Libanului. IDF acuză refacerea infrastructurii grupării Hezbollah # Jurnalul.ro
Israelul a efectuat, sâmbătă dimineața, raiduri aeriene intense asupra sudului Libanului. O persoană a fost ucisă, 7 rănite, iar o autostradă care leagă Beirutul de anumite zone din sudul Libanului a fost întreruptă temporar, a declarat Ministerul Sănătății.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.