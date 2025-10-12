Moaștele Sfântului Francisc din Assisi vor fi expuse public pentru prima dată în 800 de ani, în Italia

09:50

Ariditatea extremă a deșertului Atacama din Chile îl face unul dintre cele mai bune locuri de pe Pământ pentru a observa cerul nopții și este faimos pentru că găzduiește cel mai mare radiotelescop din lume. Peisajul, de obicei arid, a fost transformat de un covor de flori sălbatice colorate, care au prins viață datorită precipitațiilor […]