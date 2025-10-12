Tricolorii joacă astăzi cu Austria visul calificării României la Cupa Mondială. Unde vezi meciul?

Newsweek.ro, 12 octombrie 2025 08:40

Meci decisiv! Tricolorii joacă astăzi, de la 21.45, cu Austria visul calificării României la Cupa Mo...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
09:00
Ai calculator cu Windows 10? Din 14 octombrie, va fi dezastru. Ce spun specialiștii? Newsweek.ro
Din data de 14 octombrie, va fi dezastru pentru cei care au calculator cu Windows 10. Producătorul s...
Acum 30 minute
08:40
Acum 2 ore
07:50
Cum să-ți îndepărtezi machiajul de pe față fără demachiant. Un truc simplu pe care puțini îl cunosc Newsweek.ro
Cum să-ți îndepărtezi machiajul de pe față fără demachiant. Un truc simplu pe care puțini îl cunosc....
07:40
România, Polonia și Ungaria, în cursa autostrăzilor după intrarea în UE. Cine a mers cu 221 km/an? Newsweek.ro
Polonia și Ungaria au intrat în UE în 2004, România, în 2007. După aderare, cele trei state au intra...
07:20
Horoscop 13 octombrie. Luna în Rac aduce tensiuni în relațiile Taurilor. Capricornii, descurajați Newsweek.ro
Horoscop 13 octombrie. Luna în Rac aduce tensiuni în relațiile Taurilor. Capricornii sunt descurajaț...
07:10
1000 lei în plus la pensie pentru plata facturilor. Guvernul are 3 scheme de ajutor. Cum accesezi? Newsweek.ro
Pensionarii ar putea obține 1000 lei la pensie pentru plata facturilor. Guvernul a anunțat prin auto...
Acum 12 ore
21:00
Oamenii de știință au găsit scurgeri de gaz metan prin fisurile create pe fundul mării în Antarctica Newsweek.ro
Oamenii de știință au găsit scurgeri de gaz metan prin fisurile create pe fundul mării în Antarctica...
20:40
Scrisoare cu amenințare anonimă la Notre-Dame: &#34;Vor face un măcel, nu deschideți catedrala&#34; Newsweek.ro
Scrisoare cu amenințare anonimă la Notre-Dame: "Vor face un măcel, nu deschideți catedrala". Mesajul...
20:20
Guvernul decide în 10 zile dacă majorează salariul minim. Trei variante luate în calcul pentru 2026 Newsweek.ro
Guvernul decide în 10 zile dacă majorează salariul minim. Trei variante luate în calcul pentru 2026....
Acum 24 ore
20:00
Ludovic Orban îl acuză pe Iohannis că a creat &#34;monstruoasa coaliție&#34; care a adus PSD la putere Newsweek.ro
Ludovic Orban îl acuză pe Iohannis că a creat "monstruoasa coaliție" care a adus PSD la putere. Aces...
20:00
Proteste masive astăzi la Londra. Zeci de mii de persoane cer ”o pace justă&#34; în Fâşia Gaza Newsweek.ro
Proteste masive astăzi la Londra. Zeci de mii de persoane cer ”o pace justă" în Fâşia Gaza. Proteste...
19:40
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că zborurile spre Republica Madagascar sunt suspendate Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că zborurile spre Republica Madagascar sunt suspendate pe fo...
19:30
Actriţa Marinela Chelaru, fostă membră a grupului Vouă, a murit. Făcuse 4 AVC-uri Newsweek.ro
Simpatica actriţă Marinela Chelaru, fostă membră a grupului de umor Vouă, a murit. Făcuse 4 AVC-uri ...
19:30
Circulația trenurilor pe ruta Bucureşti Nord-Aeroportul ”Henri Coandă” va fi suspendată câteva zile Newsweek.ro
Circulația trenurilor pe ruta Bucureşti Nord-Aeroportul ”Henri Coandă” va fi suspendată câteva zile....
19:20
Ludovic Orban, despre reducerea deficitului: În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic Newsweek.ro
Ludovic Orban spune că, din punctul lui de vedere, pentru reducerea deficitului, dacă era premier, "...
19:20
EXCLUSIV Cine e românul campion modial la &#34;Strong Man&#34; Jr. Cum se antrenează și ce greutăți ridică Newsweek.ro
Un român în vârstă de 22 de ani este campion mondial la competiției Srong Man. Matei Trache a povest...
19:10
Un vânător de comori german a găsit un tezaur roman în 2017. Ani mai târziu, arheologii intervin Newsweek.ro
Un vânător de comori german a găsit un tezaur roman în 2017. Ani mai târziu, arheologii intervin. Bă...
18:30
A murit legendarul Flavius Domide, cel mai mare fotbalist de la UTA Arad Newsweek.ro
A murit legendarul fotbalist de Naţională Flavius Domide, care este cel mai mare fotbalist ce a juca...
18:20
România va avea probleme de creştere economică în UE; în următorii zece ani Newsweek.ro
România va avea probleme de creştere economică în UE; în următorii zece ani, după ce a profitat la m...
17:50
Joe Biden, fost preşedinte al SUA, urmează o terapie pentru cancerul de prostată Newsweek.ro
Joe Biden, fostul preşedinte al SUA, înainte de Donald Trump, urmează radioterapie pentru cancerul d...
17:40
Șeful Transgaz, Ion Sterian: Gazoductul până la intrarea în viitoarea centrală Mintia va fi terminat Newsweek.ro
Șeful Transgaz, Ion Sterian, anunţă că gazoductul până la intrarea în viitoarea centrală electrică M...
16:50
Care este legătura dintre colagen și cafeaua de dimineață? Încetinește sau nu îmbătrânirea? Newsweek.ro
De la prima înghițitură de cafea până la felul în care pielea ta arată peste ani, colagenul joacă un...
16:20
VIDEO Cum se făceau tractoarele la Brașov în „Epoca de Aur”. Apreciatul U650, sub licență Fiat Newsweek.ro
Imagini de arhivă prezintă fabrica Tractorul Brașov în „Epoca de Aur” și cum se făceau apreciatele t...
15:40
Militari americani au ajuns în Israel pentru a monitoriza acordul de încetare a foculu Newsweek.ro
200 de soldaţi americani vin în Israel din SUA şi alte ţări din Orientul Mijlociu pentru a înfiinţa ...
15:30
Avioane britanice au zburat în misiune alături de SUA spre granița Rusiei. Au trecut prin România Newsweek.ro
Marea Britanie a declarat sâmbătă că două avioane ale Forţelor Aeriene Regale au zburat într-o misiu...
15:20
Rugăciunile hotelierilor, ascultate de Sfânta Parascheva: 80% din locurile de cazare, ocupate Newsweek.ro
Gradul de ocupare al spațiilor de cazare din Iași se apropie de 100%, în perioada pelerinajului de S...
15:10
Un interlop l-a forțat pe cel care l-a denunțat acum 11 ani să-i dea 130.000 € drept despagubire Newsweek.ro
Un cămătar din Giurgiu l-a forțat pe cel care l-a denunțat cu 11 ani în urmă să-i dea o despăgubire ...
14:50
Șapte morți și peste 300 de răniți în două cutremure de 7.4 și 6.8 în Filipine Newsweek.ro
Două cutremure de 7.4 și 6.8 pe Richter au făcut ravagii în Filipine. Bilanțul deceseolor a ajuns la...
14:30
Grindeanu, anunț sumbru: Dacă guvernul eșuează ne așteaptă George Simion și Călin Georgescu Newsweek.ro
Sori Grindeanu crede că dacă această coaliție eșuează va urma un „deșert al populismului”. Călin Geo...
14:20
Autostrada A 8 blocată de niște indieni. Cer prelungirea unor termene Newsweek.ro
Încă o contestație a fost depusă pe unul din loturile ieșene. Autorul ei cere suspendarea procedurii...
14:00
Peste 40 de localități din regiunea Odesa au rămas fără curent după atacuri cu drone ale Rusiei Newsweek.ro
Peste 40 de localități din regiunea Odesa au rămas fără curent după atacuri cu drone ale Rusiei. Au ...
13:40
Militari americani vin în Israel pentru a monitoriza acordul propus de președintele Donald Trump Newsweek.ro
Militari americani vin în Israel pentru a monitoriza acordul propus de președintele Donald Trump. Ac...
13:20
Letonia cere ca peste 800 de ruși să părăsească țara până pe 13 octombrie, riscând deportarea Newsweek.ro
Letonia cere ca peste 800 de ruși să părăsească țara până pe 13 octombrie, riscând deportarea. Autor...
13:10
Conectarea rutieră a Timișoarei la autostrada A1 va fi operațională de săptămâna viitoare Newsweek.ro
Conectarea rutieră a Timișoarei la autostrada A1 va fi operațională de săptămâna viitoare. Sorin Gri...
12:50
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: &#34;România este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa&#34; Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a afirmat sâmbătă că "România este cel mai mare producător de gaze n...
12:40
Blackout posibil în România, avertizează ministrul Energiei. Se pregătește un centru de securitate Newsweek.ro
Blackout posibil în România, avertizează ministrul Energiei. Se pregătește un centru de securitate c...
12:20
Zelenski critică din nou apărarea Kievului după atacurile rusești. Tensiuni cu primarul Kliciko Newsweek.ro
Zelenski critică din nou apărarea Kievului după atacurile rusești. Tensiuni cu primarul Kliciko. Pre...
12:10
O femeie și cele două fiice ale sale au agresat un medic la spitalul din Medgidia. Victima are răni Newsweek.ro
O femeie și cele două fiice ale sale au agresat un medic la spitalul din Medgidia. Victima are răni ...
12:00
METEO Coduri galbene de intensificări ale vântului în 22 de județe Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări Cod galben de intensificări ale vânt...
11:50
Cum ar putea declanșa Ucraina „un război civil” în Rusia? Rachetele Tomahawk ale SUA, de ajutor Newsweek.ro
Ucraina ar putea declanșa un haos în Rusia sau chiar „un război civil” cred analiștii ucraineni. Ast...
11:20
Directorii BNR, 47.000 lei salariu. Iau bonus de 500.000 lei la pensie și prime de performanță Newsweek.ro
Directorii BNR primesc un salariu maxim de 47.000 de lei. De asemenea, ei primesc la pensie un bonus...
11:00
800.000 pensionari primesc 500 lei în plus la pensie. Din ce județe sunt aceștia? Newsweek.ro
Casa de Pensii face un anunț important - 800.000 pensionari primesc, în medie, 500 lei în plus la pe...
10:40
Femeile care consumă multe fructe își protejează mai bine plămânii de cancer Newsweek.ro
Consumul regulat de fructe ar putea avea un rol important în protejarea plămânilor de efectele nociv...
10:00
Criza politică din Franța: Emmanuel Macron l-a desemnat din nou premier pe Sebastien Lecornu Newsweek.ro
Criza politică din Franța continuă. Președintele Emmanuel Macron l-a desemnat din nou premier pe Seb...
09:40
Războiul pământurilor rare: Trump anunță tarife suplimentare de 100% pentru China, bursele scad Newsweek.ro
După ce Beijingul a decis să aplice noi restricţii exporturilor de pământuri rare, președintele SUA ...
09:20
Argint pentru România, la Campionatele Mondiale de Haltere. Luis Lauret, vicecampion la stilul smuls Newsweek.ro
Luis Lauret, reprezentantul României la Campionatele Mondiale de Haltere de la Forde, Norvegia, a câ...
Ieri
09:00
Standard &#38; Poor s menține rating-ul României la „BBB-/Negative/A-3”. Ce înseamnă acest lucru? Newsweek.ro
Agenția Standard & Poor s a menținut rating-ul României la „BBB-/Negative/A-3”, ultima treaptă din c...
08:40
VIDEO Paradă militară grandioasă, în Coreea de Nord, la a 80-a aniversare a partidului unic Newsweek.ro
O paradă militară grandioasă a fost organizată în Coreea de Nord cu ocazia celei de-a 80-a aniversăr...
08:00
Recunoașteți personajul? Artistul ce cântă colinde, iubit de o țară întreagă. Are o pasiune ascunsă Newsweek.ro
Recunoașteți personajul? Artistul ce cântă colinde, iubit de o țară întreagă, ascunde o pasiune ascu...
07:50
De ce prosoapele vechi absorb apa mai bine decât cele noi? Trucul pe care-l folosesc producătorii Newsweek.ro
Poate ați observat că prosoapele vechi absorb apa mai bine decât cele noi și v-ați întrebat care ar ...
