Ralf Rangnick nu vrea să o ia pe urmele lui Mircea Lucescu. Ce a spus selcționerul înainte de România – Ausria
Antena Sport, 12 octombrie 2025 08:40
Ralf Rangnick a susținut sâmbătă seara conferința de presă premergătoare partidei dintre Austria și România din preliminariile pentru Cupa Mondială. În cadrul evenimentului, selecționerul de 67 de ani a primit o întrebare interesantă, și anume dacă se vede antrenor la 80 de ani, asemenea omologului său de pe cealaltă bancă, Mircea Lucescu. Omul care îi […] The post Ralf Rangnick nu vrea să o ia pe urmele lui Mircea Lucescu. Ce a spus selcționerul înainte de România – Ausria appeared first on Antena Sport.
Ralf Rangnick a susținut sâmbătă seara conferința de presă premergătoare partidei dintre Austria și România din preliminariile pentru Cupa Mondială. În cadrul evenimentului, selecționerul de 67 de ani a primit o întrebare interesantă, și anume dacă se vede antrenor la 80 de ani, asemenea omologului său de pe cealaltă bancă, Mircea Lucescu. Omul care îi […] The post Ralf Rangnick nu vrea să o ia pe urmele lui Mircea Lucescu. Ce a spus selcționerul înainte de România – Ausria appeared first on Antena Sport.
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă # Antena Sport
Un scandal neaşteptat a avut loc sâmbătă noapte, la baza FCSB. Mai mult de 1.000 de maşini au intrat în parcarea bazei lui Gigi Becali, iar intervenţia Poliţiei a venit imediat. Conform fanatik.ro, mai multe persoane au dorit să organizeze curse ilegale, astfel că peste 1.000 de maşini au ajuns în Baza FCSB, primii anunţându-i […] The post 1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă appeared first on Antena Sport.
Când se vor desfăşura meciurile din barajele de calificare la World Cup 2026 din zona Africii # Antena Sport
Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) a stabilit data barajelor de calificare pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi transmisă exclusiv în Universul Antena. Într-o scrisoare trimisă joi tuturor echipelor africane, CAF a anunţat că acestea vor avea loc pe 13 şi 16 noiembrie în Maroc, în stadioane care nu au fost încă stabilite. Când […] The post Când se vor desfăşura meciurile din barajele de calificare la World Cup 2026 din zona Africii appeared first on Antena Sport.
Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?” # Antena Sport
Istvan Kovacs a atras atenția presei din Albania în urma unei decizii luate în partida “de foc” cu Serbia din preliminariile pentru Cupa Mondială, câștigată de echipa lui Sylvinho. Rey Manaj, jucătorul care a marcat unicul gol al partidei, a fost sancționat de arbitrul român după un gest prin care a provocat suporterii de pe […] The post Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?” appeared first on Antena Sport.
Dublă spectaculosă pentru Lionel Messi pentru Inter Miami. Golul 600 pentru Luis Suarez. Seară de vis şi pentru Jordi Alba # Antena Sport
Lionel Messi, Luis Suarez şi Jordi Alba continuă să se distreze la Inter Miami. Echipa lor s-a impus cu 4-0 în faţa lui Atlanta United, în Major League Soccer, fiind pe locul 3, după 33 de meciuri disputat. Messi a făcut iar show, iar argentinianul a reuşit o dublă şi a dat şi un assist. […] The post Dublă spectaculosă pentru Lionel Messi pentru Inter Miami. Golul 600 pentru Luis Suarez. Seară de vis şi pentru Jordi Alba appeared first on Antena Sport.
Ilie Dumitrescu, calcule de calificare: “Avem mari șanse să mergem de pe poziția a doua” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a făcut în exclusivitatea pentru Antena 1 radiografia ultimelor meciuri pe care România le mai are de disputat. El crede că ne păstrăm şanse de calificare şi speră ca tricolorii să facă un meci mare cu Austria. “Este un meci extrem de important, vital din punctul meu de vedere pentru a mai ocupa […] The post Ilie Dumitrescu, calcule de calificare: “Avem mari șanse să mergem de pe poziția a doua” appeared first on Antena Sport.
Mesajul lui Mihai Stoica, după ce Cosmin Olăroiu e aproape de calificare la Campionatul Mondial # Antena Sport
Cosmin Olăroiu este foarte aproape de o mare performanţă la cârma Emiratelor Arabe Unite. Românul a reuşit să învingă pe Oman, cu 2-1, și este la un pas de calificarea la Campionatul Mondial. Emiratele Arabe Unite nu a reuşit să meargă direct la Mondial şi a fost repartizată într-o grupă, din care mai fac parte […] The post Mesajul lui Mihai Stoica, după ce Cosmin Olăroiu e aproape de calificare la Campionatul Mondial appeared first on Antena Sport.
“Ah, nu sunt frați?”. Moment de confuzie al unui jucător austriac înainte de duelul cu România # Antena Sport
Nicolas Seiwald, jucătorul din lotul Austriei pentru meciul cu România, a avut un moment de confuzie la conferința de presă premergătoare partidei contra “tricolorilor”. Mijlocașul care evoluează la RB Leipzig și-a adus aminte de meciul jucat pe teren propriu contra elevilor lui Mircea Lucescu și a vorbit despre câțiva jucători pe care îi apreciază. Seiwald […] The post “Ah, nu sunt frați?”. Moment de confuzie al unui jucător austriac înainte de duelul cu România appeared first on Antena Sport.
Pe urmele lui Cristiano Ronaldo! Recordul fabulos stabilit de Erling Haaland, după tripla din meciul cu Israel # Antena Sport
Erling Haaland se află într-o formă senzațională în acest sezon, dovadă stau evoluțiile sale remarcabile de la Manchester City, dar și cele de la naționala Norvegiei. Atacantul de 25 de ani a fost din nou la înălțime, în ultimul meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Fotbalistul a fost cel mai bun de pe […] The post Pe urmele lui Cristiano Ronaldo! Recordul fabulos stabilit de Erling Haaland, după tripla din meciul cu Israel appeared first on Antena Sport.
Răspunsul “înlocuitorului” lui Lucescu legat de banca naţionalei României: “Cel mai în măsură…” # Antena Sport
Numele lui Ioan Ovidiu Sabău a fost vehiculat ca posibil înlocuitor pentru Mircea Lucescu, iar în presă s-a spus că el a fost recomandat FRF chiar de selecţioner. Acum, Sabău îi întoarce favorul lui Lucescu. Mircea Lucescu a spus după amicalul cu Moldova că se gândeşte să demisioneze după partida cu Austria. Sabău crede că […] The post Răspunsul “înlocuitorului” lui Lucescu legat de banca naţionalei României: “Cel mai în măsură…” appeared first on Antena Sport.
Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final # Antena Sport
Cosmin Olăroiu s-a apropiat extrem de mult de calificarea la Cupa Mondială din 2026. Naționala pe care o conduce românul, Emiratele Arabe Unite, s-a impus într-un meci din preliminarii contra Omanului cu scorul de 2-1, în cadrul unei grupe din care mai face parte și Qatar. Olăroiu și elevii săi mai au nevoie de minim […] The post Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final appeared first on Antena Sport.
“E România îndeajuns de puternică să fie la Mondial?”. Răspunsul dat de Ralf Rangnick înainte de meci # Antena Sport
Ralf Rangnick a vorbit în exclusivitate pentru Antena Sport la scurt timp după ce și-a încheiat conferința de presă premergătoare partidei dintre România și Austria. Selecționerul liderului Grupei H a lăudat naționala lui Mircea Lucescu și a vorbit și despre posibilitatea ca “tricolorii” să participe la turneul final de anul viitor. Antrenorul Austriei și-a adus […] The post “E România îndeajuns de puternică să fie la Mondial?”. Răspunsul dat de Ralf Rangnick înainte de meci appeared first on Antena Sport.
Apariție surprinzătoare a lui Ralf Rangnick, la conferința de presă premergătoare meciului cu România # Antena Sport
România – Austria este meciul decisiv pentru naționala noastră în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Jocul programat 12 octombrie, de la ora 21:45, este în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Selecționerul Ralf Rangnick a susținut sâmbătă după-amiază o conferință de presă înaintea duelului de pe Arena Națională, iar felul în care acesta și-a […] The post Apariție surprinzătoare a lui Ralf Rangnick, la conferința de presă premergătoare meciului cu România appeared first on Antena Sport.
România are portari de valoare, dar… în ultimele partide au fost loviţi de ghinion. Cine va fi titular în poartă cu Austria, după ce Mircea Lucescu nici măcar nu l-a selecționat pe Horațiu Moldovan, iar lui Ionuț Radu i-a reproșat faza golului primit cu Moldova? Toată lumea se întreabă. La fel, şi Ilie Dumitrescu este […] The post Cine intră în poartă cu Austria? Ilie Dumitrescu: “Nu cred că sunt probleme” appeared first on Antena Sport.
Zlatan Ibrahimovic a numit cei mai buni 3 fotbaliști din istorie! Cristiano Ronaldo nu este pe listă # Antena Sport
Zlatan Ibrahimovic a fost unul dintre atacanții de elită ai fotbalului mondial, asta deși în cariera sa nu a câștigat niciodată trofeul UEFA Champions League. ”Ibracadabra” nu a obținut mari performanțe nici cu naționala Suediei, dar chiar și așa, cifrele sale sunt remarcabile. Într-un interviu oferit presei din Italia, acesta a alcătuit un top al […] The post Zlatan Ibrahimovic a numit cei mai buni 3 fotbaliști din istorie! Cristiano Ronaldo nu este pe listă appeared first on Antena Sport.
Piţurcă îl vrea pe Lucescu selecţioner şi dacă pierdem cu Austria: “Avem șanse la baraj” # Antena Sport
Jucătorii lui Mircea Lucescu vor juca în partida cu Austria cu o presiune suplimentară, după ce chiar Mircea Lucescu a lăsat de înţeles că e posibil să plece. Anunţul selecţionerului s-a transformat apoi într-o certitudine, iar Victor Pițurcă crede că mereu la naţională se fac “conspiraţii” înaintea meciurilor importante. „Nu-mi plac astfel de discuții și […] The post Piţurcă îl vrea pe Lucescu selecţioner şi dacă pierdem cu Austria: “Avem șanse la baraj” appeared first on Antena Sport.
David Popovici și Nadia Comăneci, schimb de laude la un eveniment de la CS Dinamo: “O inspirație” # Antena Sport
David Popovici a participat alături de Nadia Comăneci la lansarea programului “Fii și tu campion!”, o inițiativă a Ministerului Afacerilor Interne prin CS Dinamo, în parteneriat cu Primăria Sectorului 2. La evenimentul inițiativei care are rol de a promova sportul pentru copii au fost prezenți și halterofila Mihaela Cambei, Ionuț Lupescu, președintele de onoare al […] The post David Popovici și Nadia Comăneci, schimb de laude la un eveniment de la CS Dinamo: “O inspirație” appeared first on Antena Sport.
Halucinant! Autogol urmat de o accidentare în Norvegia – Israel. Jucătorul a părăsit terenul cu sânge pe tricou # Antena Sport
Partida dintre Norvegia și Israel din preliminariile pentru Cupa Mondială a oferit un moment neplăcut și în același timp ieșit din comun. La scorul de 2-0, un fundaș al echipei de la Marea Moartă, Idan Nachmias, și-a înscris în proprie poartă, după care s-a lovit cu spatele de bară. Nachmias, care evoluează pentru Ludogorets la […] The post Halucinant! Autogol urmat de o accidentare în Norvegia – Israel. Jucătorul a părăsit terenul cu sânge pe tricou appeared first on Antena Sport.
Ioan Ovidiu Sabău a vorbit, după ce a vrut să-și dea demisia de la U Cluj: „Nu este ușor” # Antena Sport
Universitatea Cluj este departe de echipa care controla campionatul României în sezonul precedent. Formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău este pe locul 10 după o serie de 12 meciuri disputate, iar jocul nu a fost deloc pe placul suporterilor. Tehnicianul român a vrut să plece atât înainte de startul sezonului, cât și după eșecul de […] The post Ioan Ovidiu Sabău a vorbit, după ce a vrut să-și dea demisia de la U Cluj: „Nu este ușor” appeared first on Antena Sport.
Spania, Portugalia și Italia joacă în preliminariile World Cup (LIVE TEXT, 21:45). Kovacs, la un meci “de foc” # Antena Sport
Seara de sâmbătă marchează noi meciuri în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Așa cum s-a întâmplat și ieri, când Franța și Germania au ieșit la rampă, o parte din granzii Europei sunt implicați astăzi în calificările pentru turneul final. De la ora 21:45, Italia joacă în deplasare contra Estoniei, Portugalia o înfruntă pe teren […] The post Spania, Portugalia și Italia joacă în preliminariile World Cup (LIVE TEXT, 21:45). Kovacs, la un meci “de foc” appeared first on Antena Sport.
Ion Țiriac, ultima aroganţă. Câţi bani a dat pe o pereche de ochelari fabricați din titan și ramă de pilot # Antena Sport
Ion Țiriac nu se uită la bani atunci când vre să-şi satisfacă plăcerile. Prezent la unul dintre proiectele Fundației Metropolis, care a demarat acțiunea de construcție pentru un spital destinat copiilor cu probleme psihiatrice, miliardarul român a impresionat asistenţa cu ochelarii de soare pe care i-a purtat. Ion Țiriac şi-a făcut apariţia cu o pereche […] The post Ion Țiriac, ultima aroganţă. Câţi bani a dat pe o pereche de ochelari fabricați din titan și ramă de pilot appeared first on Antena Sport.
Erling Haaland, două penalty-uri ratate în Norvegia – Israel! Atacantul lui City a executat modest # Antena Sport
Naționala de fotbal a Norvegiei înfruntă Israel în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Gazdele are nevoie de victorie pentru a fi sigură de prezența la turneul final de anul viitor. Erling Haaland, cel care a marcat cinci goluri și a oferit două assist-uri la ultimul meci jucat pentru naționala Norvegiei, a irosit în debutul […] The post Erling Haaland, două penalty-uri ratate în Norvegia – Israel! Atacantul lui City a executat modest appeared first on Antena Sport.
Ciprian Marica vrea să afle adevărul despre situația lui Răzvan Marin: “Pare că ceva nu e normal” # Antena Sport
Ciprian Marica cere explicaţii despre situaţia lui Răzvan Marin. La conferinţa de presă, Mircea Lucescu a dat de înţeles că Răzvan Marin nu va putea fi folosit şi că acesta nu s-a antrenat toată săptămâna. Petre Marin, tatăl lui Răzvan Marin, a anunţat în schimb că nu este nimic grav cu fiul său! Mai mult, […] The post Ciprian Marica vrea să afle adevărul despre situația lui Răzvan Marin: “Pare că ceva nu e normal” appeared first on Antena Sport.
România – Austria, LIVE VIDEO (Duminică, 21:45). Tricolorii, ultima şansă la primul loc în preliminarii # Antena Sport
Meciul România – Austria e în direct duminică, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida va fi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Tricolorii vin după o victorie de moral în amicalul cu Moldova, în care s-au impus cu 2-1. Victoria cu Austria este obligatorie pentru ca […] The post România – Austria, LIVE VIDEO (Duminică, 21:45). Tricolorii, ultima şansă la primul loc în preliminarii appeared first on Antena Sport.
Dinamo București face un sezon destul de bun până acum în Liga 1, fiind pe locul al patrulea după 12 meciuri disputate. Cu un staff bun condus de Zeljko Kopic și Florentin Petre, „câinii” au reușit să construiască o echipă competitivă. Pe lângă oamenii de pe banca tehnică, Dinamo are acum și o conducere care […] The post Giovanni Becali, impresionat de situația de la Dinamo: „Se pricepe” appeared first on Antena Sport.
Ilie Dumitrescu a prezis atacul României în duelul cu Austria: “Sper că Mircea Lucescu va fi inspirat” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a acordat câteva declarații înainte de partida dintre România și Austria, meci care poate conta enorm în economia clasamentului final al Grupei H din preliminariile pentru Cupa Mondială. Fostul membru al Generației de Aur a fost întrebat dacă anticipează un prim 11 mai ofensiv trimis de Mircea Lucescu duminică, iar el s-a arătat […] The post Ilie Dumitrescu a prezis atacul României în duelul cu Austria: “Sper că Mircea Lucescu va fi inspirat” appeared first on Antena Sport.
FCSB nu primeşte marca Steaua, cu toate că Gigi Becali spera ca MApN să scoată la licitaţie marca, pentru ca el să o cumpere. Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, susţine că Steaua trebuie să aibă investitor privat, astfel încât echipa să poată promova în Liga 1! Deci planul lui Becali nu este realizabil! “Știm ce înseamnă […] The post Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua appeared first on Antena Sport.
Un fost șef din F1 a vorbit despre eventuala retragere a lui Fernando Alonso: “Aston Martin are nevoie de asta” # Antena Sport
Subiectul posibilei retrageri a lui Fernando Alonso din Formula 1 este unul discutat în lumea sportului cu motor, ținând cont de vârsta pe care o are dublul campion mondial. Gunther Steiner, fostul șef al celor de la Haas, a oferit și el câteva declarații în acest sens și a spus ce trebuie să facă Aston […] The post Un fost șef din F1 a vorbit despre eventuala retragere a lui Fernando Alonso: “Aston Martin are nevoie de asta” appeared first on Antena Sport.
Clubul UTA Arad este în doliu, după decesul legendarului Flavius Domide, care a încetat din viață sâmbătă, 11 octombrie, la vârsta de 79 de ani. De numele acestuia sunt legate cele mai importante performanțe din istoria fotbalului arădean. Acesta și-a trecut în palmares alături de „Bătrâna Doamnă” două titluri de campion al României, plus, o […] The post Doliu la un club de Liga 1! Legenda a murit la 79 de ani appeared first on Antena Sport.
Finală în „familie” la Shanghai! O nouă surpriză în China după eliminarea lui Novak Djokovic # Antena Sport
Francezul Arthur Rinderknech a produs a doua surpriză din faza semifinalelor turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai. Clasat pe locul 54 în ierarhia mondială, acesta l-a eliminat în penultimul act al competiției pe Daniil Medvedev, cap de serie numărul 16 în China. După ce a pierdut primul set în fața rusului, Rinderknech a revenit […] The post Finală în „familie” la Shanghai! O nouă surpriză în China după eliminarea lui Novak Djokovic appeared first on Antena Sport.
FRF a dezvăluit cine o să cânte imnul “Deșteaptă-te, române” înainte de meciul României contra Austriei, de la ora 21:45. Numele este cu siguranţă unul surprinzător pentru fanii naţionalei. FRF a obișnuit fanii la fiecare meci ca imnul imnul să fie cântat de un artist înainte de fluierul de start. Acum, la meciul cu Austria, […] The post Cine este Teodor Ilincăi, tenorul care cântă imnul României la meciul cu Austria appeared first on Antena Sport.
Elias Charalambous, mesaj pentru România înaintea confruntării cu Austria. Ce a spus despre starea lui Crețu # Antena Sport
Elias Charalambous a vorbit pe scurt despre meciurile din preliminariile pentru World Cup pe care le vor disputa România și Cipru, cea din urmă fiind țara antrenorului FCSB-ului. Tehnicianul campioanei a ținut să le ureze succes ambelor naționale înainte de partidele pe care urmează să le dispute contra Austriei, respectiv statului San Marino. Managerul de […] The post Elias Charalambous, mesaj pentru România înaintea confruntării cu Austria. Ce a spus despre starea lui Crețu appeared first on Antena Sport.
Aliat surpriză pentru Gigi Becali în războiul cu FRF. Piţurcă: “Nu poți obliga un club privat” # Antena Sport
Gigi Becali vrea ca regula U21 să dispară din Superligă. În demersul lui, patronul FCSB are un aliat surpriză: Victor Piţurcă! Cu el nu mai vorbeşte de ani buni, dar acum fostul tehnician îi dă dreptate latifundiarului. Victor Pițurcă susține că regula U21 nu ajută cluburile de fotbal. „Putem spune că regula e și bună, […] The post Aliat surpriză pentru Gigi Becali în războiul cu FRF. Piţurcă: “Nu poți obliga un club privat” appeared first on Antena Sport.
Surpriză mare la Wuhan! Aryna Sabalenka, eliminată de Jessica Pegula. Cine va juca finala # Antena Sport
Au continuat surprizele și sâmbătă în cadrul turneului WTA de la Wuhan. Aryna Sabalenka, lidera mondială și campioana de anul trecut, a fost învinsă în penultimul act al competiției de Jessica Pegula. Jucătoarea din Belarus a ratat șansa de a-și apăra titlul cucerit în 2024, iar finala de anul acesta va fi una 100% americană. […] The post Surpriză mare la Wuhan! Aryna Sabalenka, eliminată de Jessica Pegula. Cine va juca finala appeared first on Antena Sport.
Anunț pentru Gigi Becali. Jucătorul pe care l-a remarcat patronul nu e de vânzare: “E prea devreme” # Antena Sport
Gigi Becali vrea să își întărească echipa în perioada de mercato de iarnă, iar unul dintre jucătorii de care s-a arătat interesat este Kevin Ciubotaru, fundașul celor de la Hermannstadt. Acum câteva săptămâni, finanțatorul campioanei spunea despre jucătorul de 21 că îl apreciază și că are valoare, însă oficialii de la Hermannstadt ar cere prea […] The post Anunț pentru Gigi Becali. Jucătorul pe care l-a remarcat patronul nu e de vânzare: “E prea devreme” appeared first on Antena Sport.
Memorabil! Rugămintea lui Valentin Vacherot către Novak Djokovic, după calificarea în finala de la Shanghai # Antena Sport
Valentin Vacherot a produs una dintre cele mai mari surprize din acest an în tenisul masculin, reușind să îl elimine pe Novak Djokovic în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai. Sportivul clasat pe locul 204 mondial a reușit un meci memorabil în fața unei adevărate legende, dar a avut o rugăminte specială pentru […] The post Memorabil! Rugămintea lui Valentin Vacherot către Novak Djokovic, după calificarea în finala de la Shanghai appeared first on Antena Sport.
Detalii neştiute despre negocierea plecării lui Olaru de la FCSB. Suma pe care Becali e gata să-l vândă # Antena Sport
Darius Olaru a revenit cu bine pe teren după o accidentare urâtă şi este din nou unul dintre oamenii de bază ai FCSB. Cum există interes pentru fotbalist, Gigi Becali nu ar spune nu unui transfer, dar pe un preţ bun! Giovanni Becali a dezvăluit de ce totuşi o mutare a lui Olaru într-un campionat […] The post Detalii neştiute despre negocierea plecării lui Olaru de la FCSB. Suma pe care Becali e gata să-l vândă appeared first on Antena Sport.
Kylian Mbappe a ieșit accidentat vineri seară în timpul partidei dintre Franța și Azerbaidjan, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Sportivul de 26 de ani a acuzat probleme la gleznă și a fost scos din lot pentru disputa contra Islandei. El a părăsit cantonamentul naționalei Franței și a plecat sâmbătă dimineață la Madrid, acolo […] The post Vești despre Kylian Mbappe, ieșit accidentat în Franța – Azerbaidjan appeared first on Antena Sport.
Petre Marin l-a contrazis pe Mircea Lucescu: “E vorba numai despre o zi”. Care e situaţia lui Răzvan Marin # Antena Sport
Petre Marin, tatăl lui Răzvan Marin, a vorbit despre situaţia fiului său de la echipa naţională. Tricolorii vor juca duminică seară împotriva Austriei, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, în preliminariile World Cup 2026. Un meci extrem de important pentru naţionala lui Mircea Lucescu, iar jucătorii simt asta. Tocmai […] The post Petre Marin l-a contrazis pe Mircea Lucescu: “E vorba numai despre o zi”. Care e situaţia lui Răzvan Marin appeared first on Antena Sport.
După o întrebare legată de FCSB, Mircea Lucescu a plecat de la conferinţă: “Toţi sunteţi selecţioneri” # Antena Sport
Ultima întrebare de la conferinţa de presă organizată înaintea meciului României cu Austria a fost legată de convocarea a 5 jucători de la echipa aflată pe locul 11, FCSB, în condiţiile în care liderul Botoşani nu are niciun fotbalist la naţională. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe […] The post După o întrebare legată de FCSB, Mircea Lucescu a plecat de la conferinţă: “Toţi sunteţi selecţioneri” appeared first on Antena Sport.
Rapid, scor de tenis în amicalul cu CS Tunari! Şi CFR Cluj s-a impus în pauza competiţională # Antena Sport
Formaţia Rapid a jucat, sâmbătă, un meci amical împotriva divizionarei secunde CS Tunari, giuleştenii impunându-se cu scorul de 6-3. Pentru Rapid au marcat: Bolgado 2’, 61’, Jambor 33’, Baroan 44’ 58’ şi Koljic 79’, iar pentru CS Tunari au înscris R. Stanciu 41’ (Pen.), R. Grigore 82’ şi Spătaru 84’. Rapid – CS Tunari 6-3 […] The post Rapid, scor de tenis în amicalul cu CS Tunari! Şi CFR Cluj s-a impus în pauza competiţională appeared first on Antena Sport.
România joacă duminică seară împotriva Austriei, în preliminariile World Cup 2026. Partida de pe Arena Naţională va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 21:45. Jucătorii lui Mircea Lucescu au mare nevoie de susţinerea fanilor pentru meciul contra Austriei, după ce asistenţa a fost redusă la amicalul cu Moldova. […] The post Câte bilete s-au vândut până acum la România – Austria! Anunţul făcut de FRF appeared first on Antena Sport.
Meciul România – Austria e în direct duminică, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida va fi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Tricolorii vin după o victorie de moral în amicalul cu Moldova, în care s-au impus cu 2-1. Victoria cu Austria este obligatorie pentru ca […] The post România – Austria, LIVE VIDEO. Tricolorii, ultima şansă la primul loc în grupa de calificare la World Cup! appeared first on Antena Sport.
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a hotărât cine va apăra poarta naţionalei în meciul România – Austria. România – Austria e în direct duminică, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Potrivit informaţiilor AntenaSport, Mircea Lucescu a decis ca tot Ionuţ Radu să fie în poartă şi în partida cu Austria. Mircea […] The post Mircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria appeared first on Antena Sport.
Novak Djokovic, eliminat în semifinalele de la Shanghai de locul 204 ATP! Săptămână de vis pentru Vacherot # Antena Sport
Novak Djokovic a pierdut meciul din semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Shanghai în faţa numărului 204 ATP, Valentin Vacherot. După ce a produs marea surpriză în sferturi, când l-a învins pe Holger Rune, monegascul a obţinut sâmbătă victoria carierei. Vacherot s-a impus cu 6-3, 6-4, după o oră şi 41 de minute de […] The post Novak Djokovic, eliminat în semifinalele de la Shanghai de locul 204 ATP! Săptămână de vis pentru Vacherot appeared first on Antena Sport.
Mircea Lucescu s-a enervat la conferinţa de presă! Întrebarea care l-a iritat: “Căutaţi doar polemici” # Antena Sport
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a refuzat să răspundă la o întrebare la conferinţa de presă organizată înaintea meciului crucial România – Austria. România – Austria e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Întrebat despre posibila demisie, Mircea Lucescu s-a enervat şi nu a răspuns […] The post Mircea Lucescu s-a enervat la conferinţa de presă! Întrebarea care l-a iritat: “Căutaţi doar polemici” appeared first on Antena Sport.
Mircea Lucescu a anunţat o pierdere importantă pentru naţionala României înaintea meciului cu Austria! # Antena Sport
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a anunţat la conferinţa de presă organizată înaintea meciului România – Austria că Răzvan Marin (29 de ani) nu va putea evolua deloc cu liderul grupei H. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Situaţia lui Răzvan […] The post Mircea Lucescu a anunţat o pierdere importantă pentru naţionala României înaintea meciului cu Austria! appeared first on Antena Sport.
Mircea Lucescu ştie cum o poate învinge România pe Austria: “Nu e stilul nostru, dar cu inteligenţă putem” # Antena Sport
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a vorbit înaintea partidei cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Meciul de pe Arena Naţională este duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Selecţionerul României este încrezător în şansele României, chiar dacă Austria are jucători care evoluează în campionate puternice, în mod special în […] The post Mircea Lucescu ştie cum o poate învinge România pe Austria: “Nu e stilul nostru, dar cu inteligenţă putem” appeared first on Antena Sport.
