Restricţii de trafic în Capitală duminică. Trei evenimente de amploare afectează circulaţia

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, sâmbătă, că România este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, chiar şi ânainte de a începe extracţia din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Odată cu exploatarea acelui zăcământ, la finalul anului 2027, vom fi mult mai puternici energetic. Pentru această iarnă, ministrul afirmă că "suntem pregătiţi", întrucât depozitele sunt umplute cu gaz în proporţie de 95,5%, peste media UE, informează news.ro.