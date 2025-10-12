Restricţii de trafic în Capitală duminică. Trei evenimente de amploare afectează circulaţia
ObservatorNews, 12 octombrie 2025 08:50
Este o duminică plină pentru bucureşteni, dar şi plină de restricţii în trafic. Azi, trei evenimente de amploare care au loc simultan în Capitală, printre care meciul de fotbal din preliminariile Cupei Mondiale 2026, România-Austria, vor bloca oraşul, cel puţin în anumite zone.
Acum 10 minute
09:00
Marea are farmecul ei şi toamna. Temperaturile, e drept, nu îi duc pe turişti cu gândul la lunile iulie sau august. Însă cerul senin şi briza blândă fac din aceste zile un weekend perfect pentru plimbări pe faleză.
09:00
Toamna se gustă cel mai bine dovleacul. Într-o comună din Arad, spre exemplu, bostanul e atât vedeta sezonului, cât şi motiv de sărbătoare în toată regula. Un festival colorat şi aromat i-a fost dedicat în întregime, cu zeci de soiuri, plăcinte aburinde, jocuri pentru toate vârstele şi decoruri de poveste, numai bune de imortalizat în poze.
Acum 30 minute
08:50
08:50
Proiecţii animate, inspirate de spiritul toamnei au pus arhitectura în mişcare în Oradea, cu ocazia evenimentului FestiFALL.
08:40
Ministrul Educaţiei, primit cu proteste de studenţii din Cluj: "Daniel, şef de institut, ne trimite la păscut" # ObservatorNews
Tensiuni la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj! Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost primit cu scandări de studenţii revoltaţi de la Facultatea de Matematică şi Informatică.
Acum o oră
08:30
Ţinutul Apusenilor, punte între vechi şi nou. "Se poate investi în zona asta frumoasă" # ObservatorNews
Privelişti spectaculoase, oameni autentici și un drum care duce spre tărâmuri parcă desprinse din poveştile copilăriei. Ținutul Apusenilor este un loc care merită să fie descoperit de orice turist. Acum, cei care vizitează zona pot descoperi, la pas, cum modernul se împleteteşte cu tradiţia.
08:10
Situaţie ieşită de sub control! Tot mai multe animale, fie câini sau pisici, ajung abandonate pe marginea drumului. Fenomenul a luat luat amploare, iar autoritățile încearcă în fel şi chip să găsească soluții pentru a-l opri. În comuna Recea din judeţul Maramureş poliţiştii au găsit o metodă ingenioasă. Ca să afle cine sunt proprietarii care îşi aruncă animalele în plină stradă îi vânează cu drona. Apoi vin şi amenzile, care ajung la zeci de mii de lei.
Acum 2 ore
08:00
O maşină a ars pe o şosea din Iasi, seara trecută, iar focul ameninţa să se extindă la autoturismele din apropiere.
07:50
Ultimul miting al familiilor celor răpiţi de Hamas. Eliberarea ostaticilor, la câteva ore distanţă # ObservatorNews
Ultimul miting al familiilor celor răpiţi de Hamas a avut loc sâmbătă seară la Tel Aviv. După doi ani în care au cerut în fiecare sâmbătă ca cei dragi să se întoarcă acasă, dorinţa li s-a îndeplinit. Oficialii israelieni au anunţat că eliberarea ostaticilor va începe luni dimineaţă. Tot de atunci, oficiali din peste 20 de ţări vor ajunge în Egipt pentru un summit de pace organizat de Donald Trump.
07:40
Trei oficiali din Qatar, morţi într-un accident în apropiere de staţiunea Sharm el-Sheikh din Egipt # ObservatorNews
Trei angajaţi ai Amiri Diwan, principala organizaţie guvernamentală din Qatar, au murit într-un accident de maşină în apropiere de staţiunea egipteană de la Marea Roşie Sharm el-Sheikh, a anunţat, duminică, într-o postare pe X, ambasada Qatarului în Egipt, citată de Reuters.
07:20
Bursa americană a pierdut 2.000 de miliarde de dolari după o singură postare a lui Donald Trump # ObservatorNews
O singură postare pe reţelele sociale a fost suficientă pentru a şterge 2.000 de miliarde de dolari din capitalizarea pieţei americane, vineri, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat China cu noi tarife uriaşe la importuri.
Acum 4 ore
07:00
Inundaţii severe în sud-estul Spaniei. Autorităţile au emis mai multe avertizări cod roşu # ObservatorNews
Furtuna Alice a adus fenomene extreme în sud-estul Spaniei. Autorităţile au emis mai multe avertizări cod galben şi cod roşu. Străzile oraşelor din regiune au fost inundate.
07:00
SONDAJ: Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile? # ObservatorNews
Guvernul a luat măsuri drastice de austeritate în acest an, dar promite că de la anul, din 2026, lucrurile vor reveni la normal, iar taxele şi impozitele vor scădea.
06:50
Horoscop 13 octombrie 2025. Nativii care trebuie să-şi ţină în frâu emoţiile.O furtună se poate isca din nimic # ObservatorNews
Horoscop 13 octombrie 2025. O zi benefică pentru planuri pe termen lung şi pentru consolidarea relaţiilor cu prietenii.
06:50
Rezultate LOTO 6/49, duminică 12 octombrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 12 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 30.400 de câştiguri în valoare totală de peste 2,74 milioane de lei.
Acum 12 ore
22:40
Diane Keaton a murit. Actrița premiată cu Oscar pentru rolul din "Annie Hall" avea 79 de ani # ObservatorNews
Actriţa americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din "Father of the Bride" şi "First Wives Club", a murit la vârsta de 79 de ani. A câştigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din "Annie Hall" în 1978.
21:20
Fostul fotbalist român Flavius Domide a încetat din viaţă la vârsta de 79 de ani, a anunţat clubul UTA Arad, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.
21:10
Manevra periculoasă făcută de un şofer pe A1. Poliţiştii îl caută pe conducătorul auto # ObservatorNews
Poliţiştii caută un şofer imprudent, filmat pe Autostrada 1 în timp ce depăşea pe banda de urgenţă.
21:00
Melania Trump l-a convins pe Putin să elibereze opt copii ucraineni: "Am avut un canal deschis de comunicare" # ObservatorNews
Prima Doamnă a Statelor Unite l-a convins pe Vladimir Putin să elibereze opt copii ucraineni răpiţi de ruşi. Anunţul Melaniei Trump a venit la câteva ore după ce Rusia a lansat un nou atac de proporţii, în timpul căruia a murit un băiat de şapte ani. Dincolo de emoţii, NATO ia în calcul un răspuns militar la incursiunile dronelor lansate de Moscova pe teritoriul ţărilor Alianţei.
21:00
Zelenski, discuție "pozitivă și productivă" cu Trump despre apărarea antiaeriană a Ucrainei # ObservatorNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a discutat despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei într-o convorbire "pozitivă și productivă" pe care a avut-o sâmbătă cu fostul președinte american Donald Trump, relatează Reuters, conform Agerpres.
20:50
Cât costă un kilogram de mere culese cu mâna ta, la Pinticu. Ce mănânci în livadă este gratuit # ObservatorNews
Merele parcă au alt gust atunci când le culegi. Este experienţa de sezon pe care o oferă livezile la mijlocul toamnei. Fermierii organizează un fel de porţi deschise şi oferă fructe gratuite celor care îi ajută să adune recolta. O mică bucurie, într-un an cu roade puţine.
20:40
Tunel de lux pentru moștenitorul Porsche. Localnicii din Salzburg cer oprirea proiectului # ObservatorNews
Moştenitorul imperiului Porsche a primit autorizaţie să construiască un tunel privat prin munte la Salzburg. Miliardarul a plătit 48 de mii de euro pentru aprobare, iar 20 de mii de localnici au semnat o petiţie în care cer autorităţilor să suspende şantierul, de teama unui dezastru ecologic.
20:40
România va găzdui un centru european de AI. Miruţă: Un pas important pentru viitorul nostru digital # ObservatorNews
Ţara noastră va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. Acesta va oferi supercomputere, expertiză tehnică şi sprijin pentru startup-uri şi companii pentru a accelera cercetarea şi inovarea în Inteligenţa Artificială.
20:20
Grătarele au sfârâit pe Kisellef în Capitală. Preţurile cam piperate nu i-au speriat pe bucureşteni # ObservatorNews
Un festival gastronomic sparge tiparul: invită bucureştenii la un festin haiducesc. În faţa parcului Kisellef, cazanele răspândesc arome ispititoare. Oamenii stau la cozi lungi să mănânce tocăniţă de mistreţ, vită haiducească şi berbec rumenit.
20:20
Explicaţiile Poliţiei Române în cazul "banilor de jucărie" confiscaţi: "Victimele sunt induse în eroare" # ObservatorNews
Poliţia Română dă explicaţii publice după ce a fost ridiculizată pe reţelele de socializare pentru că a confiscat un miliard de euro în bancnote de recuzită. Ofiţerii susţin că au evitat, astfel, să fie folosite în escrocherii. Explicaţiile nu sunt însă convingătoare pentru toată lumea. Internauţii îi îndeamnă acum pe poliţişti să confişte pistoale de jucărie şi banii de la Monopoly din librării.
20:10
Credinţă şi răbdare, lecţia pelerinilor la Sf. Parascheva. Unii credincioşi au înaintat 300 de metri în 3 ore # ObservatorNews
Imagini impresionante la Iaşi, la cel mai mare pelerinaj religios din ţară! Pe patru kilometri s-a întins astăzi rândul de credincioşi care aşteaptă să se roage la moaştele Sfintei Parascheva. Aproape 80.000 de oameni au trecut pe la raclă în ultimele patru zile.
20:10
Controale la clinicile private, după moartea unei tinere mame la Constanța: "A venit aici stoarsă de sânge" # ObservatorNews
Controale pe linie după tragedia de Constanţa, unde o tânără de 29 de ani a murit la câteva ore după ce a născut într-un spital privat. Ministrul Sănătăţii a dispus controale la nivel local şi naţional pentru că "nu este prima dată când se întâmplă o astfel de situaţie într-o clinică din aceasta, să îi spunem... improvizată". În exclusivitate la Observator, Alexandru Rogobete a anunţat că vor fi verificate toate cabinetele şi clinicile medicale particulare.
Acum 24 ore
20:00
România, la un pas de "junk". Agențiile de rating mențin avertismentele privind economia # ObservatorNews
România rămâne în zona de risc din perspectiva marilor agenții internaționale de rating. Standard & Poor's a reconfirmat ratingul de țară, însă a păstrat perspectiva negativă, menținând astfel România la un pas de categoria "junk" - nerecomandată investițiilor.
19:50
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiunea a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani # ObservatorNews
Anchetă complicată la Giurgiu! Un adolescent de 17 ani a murit azi-noapte după ce a intrat cu motocicleta într-o maşină de poliţie care i-a tăiat calea. Agentul de la volan era în misiune, dar cu toate acestea este cercetat acum. Superiorii lui vor să afle dacă putea evita tragedia. Elevul care şi-a pierdut viaţa avea permis doar de un an. Motocicletele erau marea lui pasiune, iar cei care îl cunosc spun că era mereu prudent.
19:50
Soldaţi în realitatea virtuală. Armata a venit la Bucharest Gaming Week cu simulatoare de zbor şi roboţi # ObservatorNews
România devine vedetă în lumea jocurilor video! La Bucharest Gaming Week, de la Romexpo, realitatea virtuală, simulatoarele Armatei și jocurile create de studiouri românești au atras mii de pasionați. Peste opt milioane de români se destind în fiecare lună cu jocuri video.
19:50
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul # ObservatorNews
Guvernul hotărăşte în următoarele 10 zile dacă măreşte salariul minim pe economie. Decizia de majorare poate aduce şi bani în plus, la venituri, dar şi bani în minus, amenzile de circulaţie sunt stabilite în funcţie de salariul minim. Trei variante de creştere sunt luate în calcul.
18:20
Detaliul neaşteptat de la ziua lui Putin. Farfuria liderului rus a atras toate privirile # ObservatorNews
Vladimir Putin și-a sărbătorit cea de-a 73-a aniversare pe 7 octombrie. Cu această ocazie, liderul rus a invitat un grup de generali la o cină festivă, iar un videoclip de la eveniment a devenit viral. Un detaliu care a atras atenția internauților a fost farfuria președintelui, potrivit publicaţiei Onet.
18:20
Falsuri pe bandă rulantă: Șapte persoane cercetate în Covasna pentru documente contrafăcute # ObservatorNews
Șapte persoane sunt cercetate de procurorii DIICOT Covasna pentru falsificarea și vânzarea de documente oficiale, printre care acte de identitate, diplome și permise de conducere. Cinci dintre inculpați au fost arestați preventiv, informează DIICOT.
17:40
"Călin Georgescu nu s-a născut din neant". Orban, despre "cea mai proastă decizie" luată de Iohannis # ObservatorNews
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat că fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu nu s-a născut din neant și că apariția sa a fost rezultatul unei decizii greșite a fostului președinte Klaus Iohannis, care a creat monstruoasa coaliție dintre PSD și PNL.
17:20
Satul care te plăteşte cu 23.000 € pentru a te muta acolo. Cum diferă de programul "case la 1 €" # ObservatorNews
Un sat din Toscana oferă până la 20.000 de euro celor care vor să se mute acolo, scrie CNN. Mica localitate medievală se confruntă cu o problemă tot mai gravă: depopularea.
17:10
Fostul preşedinte al Statelor Unite, Joe Biden, urmează un tratament cu radioterapie după ce, în luna mai, a fost diagnosticat cu cancer de prostată, conform Reuters, informează News.ro.
17:00
În ce condiţii ar putea fi posibil un blackout în România. Ministrul Energiei explică scenariile # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că un blackout nu poate fi exclus complet, dar ar putea avea loc doar în condiții extreme, atunci când mai mulți factori negativi se suprapun, ceea ce el a numit "furtuna perfectă", informează News.ro.
16:50
Reacţia clinicii din Constanţa, după declaraţiile ministrului Rogobete: "Unitatea este dotată cu o secție ATI" # ObservatorNews
În urma tragediei în care Mădălina, tânăra de 29 de ani, a murit după ce a născut la clinica privată Armonia Hospital, ministrul Sănătăţii a anunțat trimiterea Corpului de Control și a Inspecției Sanitare de Stat pentru a verifica unitatea medicală. Reprezentanții clinicii susțin că secția de Anestezie și Terapie Intensivă este complet echipată, autorizată și funcțională.
16:40
Orban, întrebat ce le răspunde celor care spun că Nicuşor Dan nu are faţă de preşedinte: Are caracter # ObservatorNews
Fostul premier şi actualul consilier prezidenţial Ludovic Orban îl susţine public pe Nicuşor Dan, spunând că actualul edil are toate calităţile necesare pentru funcţia de preşedinte al României. "Are, cu siguranţă, caracter de preşedinte, are minte de preşedinte", a declarat Orban la Digi24, conform News.ro.
16:30
16:00
El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani # ObservatorNews
Eduard, adolescentul de 17 ani care a murit în noaptea de joi spre vineri, după ce motocicleta pe care o conducea a fost lovită de o autospecială de poliție, în Giurgiu, a fost fiul fostului procuror Andreea Albu.
15:50
Președintele Donald Trump s-a vaccinat anti-Covid și antigripal în timpul vizitei sale la Spitalul Militar Walter Reed, vineri, potrivit unui memorandum emis de Casa Albă de către medicul său. Potrivit aceleiaşi surse, liderul american se află într-o stare de sănătate excelentă.
14:10
Serviciul de frontieră al Estoniei a decis vineri seara să închidă punctul de trecere a frontierei de la Saatse, deoarece grănicerii au observat pe teritoriul Rusiei o unitate militară mai mare decât de obicei.
14:00
Tehnică militară, prezentată la Cincu. MApN şi Forţele Armate franceze arată dotările grupului de luptă NATO # ObservatorNews
Armata României și Forțele Armate ale Franței prezintă în acest weekend tehnicile militare folosite de grupul de luptă NATO dizlocat la Cincu, în judeţul Braşov. Jurnaliştii din toată ţara au fost invitaţi la eveniment.
13:50
Minivacanţă mai scurtă cu preţuri mai mari. Care sunt ofertele de 1 decembrie în Maramureş # ObservatorNews
Minivacanţa de 1 decembrie vine cu mai puţine zile libere. Însă, paradoxal, e mai scumpă. Tarifele la pachetele turistice au crescut cu 10 la sută.
13:40
Bogdan Ivan: "Suntem pregătiţi de iarnă, suntem cel mai mare producător de gaze naturale din Europa" # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, sâmbătă, că România este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, chiar şi ânainte de a începe extracţia din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Odată cu exploatarea acelui zăcământ, la finalul anului 2027, vom fi mult mai puternici energetic. Pentru această iarnă, ministrul afirmă că "suntem pregătiţi", întrucât depozitele sunt umplute cu gaz în proporţie de 95,5%, peste media UE, informează news.ro.
13:40
Salariul minim ar putea creşte. Guvernul are la dispoziţie câteva zile ca să decidă dacă românii vor simţi ceva în plus în portofel sau dacă vor rămâne doar cu o eventuală promisiune. Trei variante de creştere sunt pe masă, potrivit surselor Observator. Şi tot potrivit lor, statul nu ar avea, de fapt, bani pentru majorări anul viitor.
13:10
În ultimii ani, artista a fost afectată de patru accidente vasculare cerebrale care i-au împiedicat revenirea pe scenă, iar retragerea din lumina reflectoarelor a fost impusă de starea sa de sănătate.
13:00
Rogobete, despre cazul Mădălinei: "Nu e prima dată când se întâmplă aşa ceva într-o clinică... improvizată" # ObservatorNews
Detaliii tulburătoare au ieşit la iveală despre tânăra mamă care a murit după naştere, la o clinică privată din Constanţa. Soţul femeii acuză medicii că au intrat prea târziu cu ea în sala de operaţie, iar transfuzia de sânge care, poate, i-ar fi salvat viaţa a ajuns abia când tânăra era în stare critică. În urma acestui caz, ministrul Sănătăţii a dispus controale la nivel local dar şi la nivel naţional.
12:50
Un mort şi 6 răniţi, după un accident cu 3 maşini în Cluj. Un şofer de 45 de ani a intrat pe contrasens # ObservatorNews
Un mort şi şase răniţi, este bilanţul unui accident grav între trei maşini. Unul dintre şoferi a intrat pe contrasens fără să se asigure.
