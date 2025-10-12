Țările UE au început duminică să aplice noul sistem digital de la frontieră: „Coloana vertebrală a noului cadru de migrație și azil” / Ce se întâmplă în România
HotNews.ro, 12 octombrie 2025 08:50
Țările Uniunii Europene au început duminică să pună în aplicare noul sistem de intrare și ieșire la frontierele externe ale blocului, înregistrând electronic datele cetățenilor din afara UE, transmite Reuters. Acesta va fi implementat în…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
09:00
Bernd și Hilla Becher, care au lucrat împreună aproximativ cinci decenii, sunt recunoscuți la nivel internațional pentru documentarea formelor arhitecturale pe care ei le-au numit „sculpturi anonime”. Duo-ul german a fotografiat în mod sistematic, în…
09:00
Șeful Armatei Române spune că toți românii ar trebui să știe să tragă cu arma: „Pentru a-și apăra familia” # HotNews.ro
Toți cetățenii României ar trebui să aibă „cunoștințe minime” de folosire a armelor în caz de urgență, spune șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, care consideră că ar fi util un program de…
09:00
Linia de asamblare a unităților de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC full-electric, din cadrul companiei Star Assembly, va fi lansată luni, la Sebeș, în prezența premierului Ilie Bolojan. Citește mai mult la profit.ro
Acum 30 minute
08:50
Țările UE au început duminică să aplice noul sistem digital de la frontieră: „Coloana vertebrală a noului cadru de migrație și azil” / Ce se întâmplă în România # HotNews.ro
Țările Uniunii Europene au început duminică să pună în aplicare noul sistem de intrare și ieșire la frontierele externe ale blocului, înregistrând electronic datele cetățenilor din afara UE, transmite Reuters. Acesta va fi implementat în…
Acum o oră
08:20
VIDEO Momentul când un elicopter scăpat de sub control intră în palmieri pe o plajă populară din California / Mai mulți răniți # HotNews.ro
Un elicopter care zbura sâmbătă deasupra unei plaje populare din sudul Californiei a început brusc să se rotească în spirală. Elicopterul a pierdut apoi altitudine și s-a prăbușit într-un rând palmieri, sub privirile turiștilor de…
Acum 2 ore
08:00
Fostul președinte al parlamentului din Seychelles, Patrick Herminie, l-a învins pe președintele Wavel Ramkalawan în turul al doilea al alegerilor, potrivit rezultatelor oficiale anunțate duminică, ceea ce înseamnă că partidul său are controlul politic total…
07:40
Hamas a anunțat când îi va elibera pe toți ostaticii israelieni / Summit de pace luni, prezidat de Trump și al-Sissi, dar a doua fază a negocierilor „va fi și mai dificilă” # HotNews.ro
Hamas a anunțat că va începe să elibereze ostaticii israelieni din Gaza luni dimineață, cu puțin timp înainte să înceapă „summitul păcii” din Egipt, unde alături de președintele american Donald Trump și egiptean Abdel Fattah…
07:20
Selecționerul a cerut concedierea unui jurnalist drept condiție de a discuta cu postul TV unde acesta este invitat la emisiuni, amintește Cătălin Tolontan într-o opinie intitulată „Nervii lui Lucescu”. Citește articolul integral pe GOLAZO.ro
07:10
Vinul de împărtășanie, înlocuit într-o țară catolică, după ce a ajuns să fie consumat prea des în baruri. Ce au spus enoriașii # HotNews.ro
Biserica catolică din Kenya a decis să folosească un nou fel de vin pentru împărtășanie, după ce sortimentul folosit anterior a început să fie comercializat și a ajuns să fie prea des consumat și întâlnit…
Acum 4 ore
07:00
Un om de afaceri liberal care a donat 1 miliard de dolari unui mare oraș american îl cheamă pe Trump în ajutor # HotNews.ro
Miliardarul din domeniul tehnologiei Marc Benioff, cunoscut odinioară pentru înclinațiile sale liberale, a făcut apel la Trump să trimită Garda Națională pe străzile din San Francisco pentru a combate criminalitatea din oraș, relatează The New…
07:00
INFOGRAFIC Top 10 cei mai ieftini furnizori de energie, la trei luni de la liberalizarea pieței. Noile tarife Hidrolectrica # HotNews.ro
Clasamentul furnizorilor de electricitate în funcție de prețul final pentru români s-a modificat față de iulie, prima lună de după liberalizarea pieței. Hidroelectrica este în continuare cea mai ieftină, însă și marii furnizori au redus…
Acum 12 ore
00:40
Val de emoție și reacții politice în Israel, după sinuciderea unui supraviețuitor al masacrului Hamas din 7 octombrie # HotNews.ro
Sinuciderea lui Roei Shalev, un supraviețuitor al masacrului comis de Hamas la 7 octombrie 2023 la festivalul muzical Nova, a suscitat sâmbătă un val de emoții în Israel, scrie Agerpres. Corpul lui Shalev, a cărui…
00:00
Ioan Ovidiu Sabău, 57 de ani, spune că a dorit să părăsească banca lui U Cluj pentru că se „simțea vinovat” pentru seria recentă de rezultate și felul în care a arătat jocul echipei. În…
11 octombrie 2025
23:40
Ucrainean rătăcit în Munţii Maramureşului, căutat de salvamontişti. El a spus că este de câteva zile în munţi, fără provizii şi în hipotermie uşoară # HotNews.ro
Un tânăr ucrainean care s-a rătăcit în Munţii Maramureşului este căutat, sâmbătă seară, de salvamontişti şi poliţişti de frontieră, în condiţii meteo dificile, cu temperaturi scăzute şi precipitaţii mixte. Tânărul a afirmat că este în…
23:00
Explozie la fabrica de muniții din Tennessee. Persoanele dispărute sunt considerate moarte de către autorități # HotNews.ro
Toţi cei 18 dispăruţi în urma exploziei la o uzină de muniţii în sudul SUA sunt presupuşi morţi, a declarat sâmbătă şeriful local, informează AFP, preluată de Agerpres. „Putem presupune la ora actuală că ei…
22:30
Trei persoane au fost rănite sâmbătă în centrul oraşului Giessen, după ce s-au tras focuri de armă într-o casă de pariuri, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei locale, informează DPA, preluată de Agerpres.…
22:20
Actrița americană Diane Keaton, laureată cu Premiul Oscar, a murit la vârsta de 79 de ani, în California, anunță sâmbătă revista americană People. Potrivit People, care citează un purtător de cuvânt al familiei, apropiații legendarei…
22:10
Cuba neagă implicarea în războiul din Ucraina. Care au fost acuzațiile formulate de către SUA # HotNews.ro
Cuba a dezminţit „categoric” sâmbătă că ar fi trimis militari să lupte alături de armata rusă în Ucraina, precizând că justiţia ţării îi sancţionează pe mercenari, relatează AFP, preluată de Agerpres. „Republica Cuba respinge acuzaţiile…
21:40
Institutul Nobel suspectează un act de „spionaj” după ce numele laureatei pentru Pace a fost a fost anticipat pe bursa pariurilor. „Nu e un secret pentru nimeni” # HotNews.ro
O posibilă scurgere de informaţii care a precedat anunţul atribuirii premiului Nobel pentru Pace liderei opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado ar putea să fie legată „foarte probabil” de spionaj, a indicat sâmbătă Institutul Nobel. Şansele…
21:10
VIDEO Combinat industrial, asaltat de localnicii exasperați de poluare. „Gabes s-a transformat într-un oraș al morții” # HotNews.ro
Localnici nemulţumiţi din oraşul Gabes, din sudul Tunisiei, au pătruns sâmbătă în complexul de fosfaţi al companiei Tunisian Chemical Group (CGT), deţinută de stat, cerând închiderea acestuia pentru a opri poluarea mediului şi bolile respiratorii,…
20:40
SUA ar putea impune controale la export pentru piesele de avioane Boeing, ca parte a răspunsului Washingtonului la noile restricţii impuse de China asupra exporturilor de minerale rare, a declarat preşedintele Donald Trump, citat de…
20:40
Dezarmarea Hamas, „în afara oricărei discuții”, susține un oficial al organizației. Încă o prevedere a acordului de pace care este respinsă # HotNews.ro
Dezarmarea Hamas, prevăzută în cadrul planului preşedintelui american Donald Trump care urmăreşte să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, este „în afara oricărei discuţii”, a declarat sâmbătă pentru AFP un responsabil al grupării islamiste palestiniene,…
20:30
Cum a ajuns România să închidă mii de cinematografe. „A fost un fenomen care atârnă foarte greu în performanța oricăror filme românești”, spune Tudor Giurgiu – INFOGRAFIE # HotNews.ro
România avea, în 2024, 108 cinematografe, care au găzduit peste 11 milioane de spectatori. Numărul este unul substanțial mai mic față de „aparenta perioadă de glorie”, așa cum o numește regizorul Tudor Giurgiu. În ‘90,…
20:10
Șeful Administrației Penitenciarelor, acuzat de hărțuire de sindicaliști, care publică mesaje cu tentă sexuală atribuite lui / Bogdan Burcu spune că „a deranjat interese vechi” # HotNews.ro
Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) îl acuză pe șeful Administrației Penitenciarelor, care a fost numit în funcție de ministrul Justiției în urmă cu cinci luni, că a trimis mai multe mesaje „cu tentă…
Acum 24 ore
19:40
Trei femei, reținute de poliție, după ce au înjurat și bătut un medic de gardă la spitalul din Medgidia # HotNews.ro
O femeie şi cele două fiice ale sale au fost reţinute de poliţiştii din Constanţa, pentru 24 de ore, după ce au agresat un medic la spitalul din Medgidia. Victima a suferit echimoze şi zgârieturi…
19:20
A murit Flavius Domide, jucător legendar al clubului UTA Arad și al fotbalului românesc. „Bătrâna Doamnă, îndurerată” # HotNews.ro
Fostul jucător de fotbal Flavius Domide a murit la vârsta de 79 de ani, a anunţat clubul UTA Arad, într-un comunicat pe pagina de Facebook. „Bătrâna Doamnă, îndurerată: s-a stins marele Flavius Domide. Tristeţea cuprinde…
19:10
Trenurile de pe ruta Gara de Nord – Aeroportul Otopeni, suspendate temporar săptămâna viitoare, pentru lucrări de mentenanţă. STB reia linia expres 780 # HotNews.ro
Circulaţia trenurilor pe ruta Bucureşti Nord – Aeroportul „Henri Coandă” va fi suspendată temporar, de marţi până vineri, pentru lucrări de mentenanţă făcute de CFR SA, informează News.ro. În intervalul orar în care se desfăşoară…
18:50
Ministrul Energiei: România e cel mai mare producător de gaze naturale din Europa. Suntem pregătiţi pentru iarnă # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România este cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, chiar şi înainte de a începe extracţia din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Odată cu exploatarea acelui…
18:30
Joe Biden face radioterapie pentru cancer. Care este starea fostului preşedinte american # HotNews.ro
Fostul preşedinte american Joe Biden face radioterapie pentru tratarea cancerului de prostată cu care a fost diagnosticat în luna mai a acestui an, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al fostului lider de la…
18:30
China oferă recompensă pentru informații despre o unitate de „război psihologic” a Taiwanului # HotNews.ro
Poliţia chineză a anunţat sâmbătă o recompensă de 1.400 de dolari pentru oricine ar putea oferi informaţii despre 18 persoane pe care le consideră că ar fi ofiţeri taiwanezi implicaţi în operaţiuni de război psihologic,…
18:00
SuperLiga: Lovitură pentru FCSB: de ce David Miculescu nu va putea juca în meciul cu Metaloglobus # HotNews.ro
David Miculescu (24 de ani) nu va putea juca pentru FCSB în următorul meci din SuperLiga. În etapa a 13-a din SuperLiga, FCSB o înfruntă pe Metaloglobus, sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 20:30, anunță…
17:40
Îngenuncheate de Ministerul Mediului cu noul Program Rabla, mașinile electrice Ford produse în România au dat lovitura în Marea Britanie # HotNews.ro
Programul de tip Rabla demarat de autorități în Marea Britanie va fi o ocazie excelentă pentru mașinile Ford electrice produse în România să vândă volume mari. Pentru uzina românească de automobile din Craiova este încă…
17:30
Ludovic Orban, avertisment pentru partidele din coaliție: „Situația este foarte gravă”. Ce le reproșează liberalilor fostul președinte al PNL # HotNews.ro
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a spus, la Digi24, că suprapunerea disensiunilor din coaliție peste criza bugetară și conflictul armat din apropierea granițelor face ca situația României să fie „foarte gravă”. El a avertizat PSD că…
17:20
Geert Wilders, liderul partidului de extremă dreapta din Olanda care se află pe primul loc în sondaje, a anunțat că își suspendă campania electorală. De ce a luat această decizie # HotNews.ro
Liderul Partidului Libertății din Olanda (PVV, extrema dreaptă), Geert Wilders, al cărui partid conduce în sondaje, și-a suspendat vineri campania pentru alegerile legislative, declarând că a fost informat că și el a fost vizat în…
17:10
INTERVIU. „România nu prioritizează ceea ce implică timp, ani de muncă și sacrificii”. Povestea din spatele Grivița 53, un proiect de 4,5 mil. de euro, la care au ajutat 14.000 de oameni # HotNews.ro
Născut dintr-un vis personal, Grivița 53, proiect inițiat de regizoarea Chris Simion-Mercurian și Tiberiu Mercurian, a fost construit în nouă ani. Este primul teatru construit de la zero în București, în aproape 80 de ani,…
16:40
Pentagonul, sfidat de o mare publicație americană: „Cetățenii au dreptul să știe cum funcționează armata” # HotNews.ro
Cotidianul american The New York Times a refuzat vineri să semneze un document propus de Departamentul Apărării din SUA care împiedică instituţiile media să publice informaţii neautorizate dacă doresc să continue să aibă acces în…
16:30
Zelenski discută la telefon cu Trump, după ce atacurile masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice au provocat întreruperi de curent în Ucraina # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski poartă în acest moment o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, a anunțat sâmbătă consilierul prezidențial ucrainean Andrii Yermak, fără a dezvălui detalii. Discuția are loc în contextul atacurilor masive…
16:20
Ludovic Orban: „Nicușor Dan are cu siguranță caracter și minte de președinte”. Ce spune despre relația cu șeful său de la Cotroceni # HotNews.ro
Consilierul prezidențial Ludovic Orban a afirmat, la Digi24, că Nicușor Dan are caracter și minte de președinte, afirmație făcută după ce fostul premier a fost întrebat cum răspunde celor care afirmă că Dan „nu are…
15:50
10 ani de la Colectiv. Marș anunțat în București pe 30 octombrie. „Corupţia încă ucide în România” # HotNews.ro
Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de oameni. „30 octombrie…
15:40
Bogdan Ivan: Da, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa / Ministrul recomandă montarea de contoare inteligente # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, într-un interviu difuzat sâmbătă, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, România are cea mai scumpă energie electrică din Europa. Ivan recomandă montarea de contoare inteligente, care transmit…
15:40
Poliția revine cu noi precizări privind bancnotele „de recuzită” confiscate la Constanța. Câte înșelăciuni au avut loc cu acest tip de bancnote # HotNews.ro
Poliţia Română a informat, sâmbătă, că în cursul acestui an, la nivel naţional, au fost înregistrate 227 de dosare penale, având ca obiect fapte de înşelăciune comise prin utilizarea de bancnote false, de tip „prop…
15:10
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri concedieri masive din cauza blocării activităţii guvernului federal şi a afirmat că acestea vor fi „orientate spre democraţi”, informează EFE și Agerpres. „Va fi orientată spre democraţi, pentru…
15:10
Ucraina se laudă că a atacat cu drone o rafinărie de petrol rusească aflată la 1.400 km distanță de front # HotNews.ro
Drone ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au atacat o rafinărie de petrol rusească din Republica Bașcortostan sâmbătă dimineață, provocând explozii și un incendiu, a declarat o sursă din cadrul SBU pentru Kyiv Independent.Anunțul…
14:50
„Un mesaj pentru Putin”. Ministrul britanic al apărării a dezvăluit o misiune aeriană NATO de 12 ore la granița rusă # HotNews.ro
Marea Britanie a dezvăluit sâmbătă că două avioane ale Forțelor Regale Aeriene au zburat într-o misiune de 12 ore în această săptămână, alături de forțele SUA și NATO, pentru a patrula granița Rusiei. Misiunea a…
14:40
Când partidul se bagă și-n farfurie. “Gospodina”, de la boema restaurantelor interbelice din București la cantinele și bucătăriile de bloc # HotNews.ro
Instaurarea regimului comunist “democrat-popular” de inspirație sovietică, în 1947, avea să schimbe Bucureștiul în feluri radicale care încă pare imposibile și neverosimile. Structura societății și modul ei de viață au fost profund modificate. Comuniștii nu…
14:40
Reacția ministrului Energiei după ce Charlie Ottley a reclamat că n-a avut curent trei zile # HotNews.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan susţine că „cineva de Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea jurnalistului britanic Charlie Ottley, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat…
14:30
Cine este bucureșteanul vrea să introducă taxă pentru șoferii care nu au numere de București, dar circulă prin oraș. Are 2 case în America și a trecut prin multe partide # HotNews.ro
Pesedistul Dan Cristian Popescu a depus recent două proiecte în cadrul Consiliului General al Municipiului București prin care vrea să introducă o taxă de 3.5 euro pentru șoferii care intră în București, dar nu au…
14:20
FOTO. Pompierii din Londra se confruntă cu o record de incendii dintr-o sursă mai puțin obișnuită. O femeie chiar a murit # HotNews.ro
Pompierii din Londra au de stins tot mai multe incendii provocate de bicicletele și scuterele electrice, potrivit unei informări postate pe Facebook de instituție. „Astfel, până la data de 28 septembrie, în Londra au fost…
14:10
VIDEO Palestinienii se întorc la casele lor prin peisajul apocaliptic din Gaza: „Desigur, ele nu mai există, dar suntem fericiți” # HotNews.ro
Zeci de mii de palestinieni forțați să-și părăsească locuințele au început au început de vineri să meargă prin peisajul apocaliptic al Fâșiei Gaza pentru se întoarce la ruinele caselor lor, după ce armistițiul a intrat…
13:50
Coreea de Nord a prezentat un nou vehicul hipersonic și rachete balistice intercontinentale (ICBM) la o paradă militară vineri seara, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la înființarea Partidului Muncitorilor din Coreea, scrie…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.