Urmărire în viteză pe străzile din Constanța: polițiștii l-au pierdut pe șofer, dar l-au prins pe pasagerul din dreapta
Digi24.ro, 12 octombrie 2025 08:50
Camerele de supraveghere din Constanța au înregistrat în noaptea de sâmbătă spre duminică o urmărire ca în filme pe străzile orașului.
Acum 10 minute
09:00
Detalii în cazul doctoriței bătute și înjurate la Spitalul din Medgidia: femeia a fost grav rănită la față # Digi24.ro
Un medic a fost bătut și înjurat la Spitalul Municipal Medgidia. Trei femei sunt acuzate că au agresat fizic şi verbal medicul de gardă, nemulțumite de tratamentul prescris unui membru din familie. Agresoarele sunt acum sub control judiciar.
Acum 30 minute
08:50
08:40
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 12 octombrie
Acum o oră
08:10
Trei oficiali din Qatar au murit într-un accident de mașină lângă Sharm el-Sheikh, în Egipt # Digi24.ro
Trei angajaţi ai Amiri Diwan, principala organizaţie guvernamentală din Qatar, au murit într-un accident de maşină în apropiere de staţiunea egipteană de la Marea Roşie Sharm el-Sheikh, a anunţat, duminică, într-o postare pe X, ambasada Qatarului în Egipt, citată de Reuters.
Acum 2 ore
08:00
Un bărbat a fost reţinut vineri după ce a urinat pe altarul din Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, relatează Le Figaro. Bărbatul s-a apropiat de altar trecând peste barierele de securitate care interzic accesul şi şi-a dat jos pantalonii sub privirile credincioşilor stupefiaţi, înainte de a profana altarul, în faţa celebrului baldachin baroc.
07:50
România - Austria, de la 21:45, în preliminariile CM 2026. Naționala are nevoie de un parcurs perfect în ultimele trei meciuri # Digi24.ro
Echipa națională de fotbal a României înfruntă astăzi Austria, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026, într-un meci organizat pe Arena Națională, de la ora 21:45.
07:10
„Insula celor 20.000 de sfinți”: Unul dintre locurile cele mai sacre din Marea Britanie în Evul Mediu își caută noi locuitori # Digi24.ro
O insulă mică din vestul Țării Galilor, unde se găsesc mai multe oi decât oameni, își caută noi locuitori care iubesc natura și ar fi dispuși să trăiască și să lucreze într-un loc extrem de izolat care era considerat unul dintre cele mai sfinte locuri din Marea Britanie în Evul Mediu.
07:10
„Cultura fricii” din Pentagon. Oficialii americani din apărare se tem de obiectivele lui Pete Hegseth: „E mai bine să ții capul jos” # Digi24.ro
Ultima demitere a unui oficial de top al Marinei SUA de către secretarul Apărării, Pete Hegseth, a stârnit un nou val de teamă în Pentagon, legat de riscurile de a-ți exprima opiniile și de cine ar putea fi următorul vizat. În mai puțin de un an, șeful Pentagonului a înlăturat mai mulți dintre cei mai înalți oficiali militari, și-a concediat unii dintre cei mai apropiați consilieri și le-a transmis generalilor și amiralilor că mulți dintre ei ar putea avea aceeași soartă, relatează Politico.
07:10
Un șofer de motostivuitor care a devenit milionar peste noapte a fost aproape să moară după ce a petrecut fără oprire trei luni de zile # Digi24.ro
Un șofer de stivuitor care a câștigat un milion de lire sterline dintr-un singur loz răzuibil a dezvăluit cum premiul uriaș i-a dat viața peste cap complet, bărbatul fiind la un pas să moară după ce a petrecut în fiecare zi timp de trei luni de zile.
07:10
Încă un oraș din România introduce benzi speciale, doar pentru autobuze. Măsura, contestată de unii șoferi: „O idee foarte proastă” # Digi24.ro
După Cluj-Napoca și București, Timișoara introduce benzi speciale pentru autobuze și prioritate la culoarea verde a semaforului, pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din oraș. Măsura, spun autoritățile, ar urma să reducă timpii de așteptare din transportul public, dar și poluarea din trafic, prin atragerea de noi călători. Unii dintre șoferi sunt revoltați, însă: „Este o idee foarte proastă!”, spun aceștia, care sunt de părere că toată aglomerația se va muta pe celelalte benzi de circulație.
07:10
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim # Digi24.ro
Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, nu este singurul miliardar care își construiește buncăre de lux în locații exotice precum Hawaii sau Noua Zeelandă. Jumătate dintre super-bogații lumii ar avea astfel de „fortărețe subterane” în caz de apocalipsă, potrivit cofondatorului LinkedIn, Reid Hoffman. Așadar, pentru ce se pregătesc acești lideri din domeniul tehnologiei: un nou război mondial, efectele schimbărilor climatice sau vreo altă catastrofă la care restul lumii nici măcar nu s-a gândit până acum?
07:10
Stelian Bujduveanu, despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei: „După 10 ani de administrație cred că am acest drept” # Digi24.ro
Primarul interimar al Municipiului București, Stelian Bujduveanu, a declarat în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24 că, după un deceniu petrecut în administrația publică, are experiența necesară și dreptul de a candida la Primăria Capitalei. El a subliniat că un viitor primar trebuie sprijinit de o majoritate formată din PNL, PSD și USR pentru a guverna eficient și a evita blocajele în Consiliul General.
07:10
Schimbare de preferințe în rândul tinerilor europeni: consumă din ce în ce mai puțin alcool. Care sunt motivele (studiu) # Digi24.ro
Tinerii europeni consumă mai puțin alcool din cauza gustului și a îngrijorărilor legate de sănătatea lor, a anunțat, marți, o firmă de studii de piață, sugerând că vânzările lente sunt rezultatul schimbării preferințelor, nu doar al unei dificultăți financiare, potrivit Reuters.
07:10
Piața muncii, o provocare pentru tineri. Acuzați că nu vor să lucreze, dar refuzați de angajatori din lipsă de experiență: „Mai caut” # Digi24.ro
Tinerii din România sunt campionii Europei la stat degeaba. Potrivit unui studiu Eurostat, doi din zece tineri cu vârste între 15 și 29 de ani nici nu lucrează, nici nu studiază. Statul român organizează des târguri de locuri de muncă pentru tineri, dar aceștia spun că, deși sunt dornici să se angajeze, se lovesc de refuzul angajatorilor, pentru că nu au experiență, cu toate că ar accepta și salariul minim. „Am depus CV-uri, dar nu am primit niciun răspuns. Mai caut”, spune dezamăgit unul dintre tineri.
07:10
Noi indicii despre modul în care s-a format Calea Lactee. Astronomii au descoperit stele binare în premieră mondială # Digi24.ro
Descoperirea în premieră mondială a unor stele binare, perechi de stele care orbitează în jurul unui centru de gravitaţie comun, ar putea fi primul pas în construirea unei imagini mai cuprinzătoare asupra modului în care s-a format galaxia noastră, Calea Lactee, estimează astronomii din Australia.
Acum 12 ore
01:00
Femeile au un risc genetic mai mare de a dezvolta depresie decât bărbații, confirmă un nou studiu # Digi24.ro
Femeile poartă un risc genetic mai ridicat de a dezvolta depresie, potrivit unui nou studiu publicat în revista Nature Communications. Cercetătorii australieni au identificat 16 variante genetice asociate depresiei la femei, față de doar 8 la bărbați.
00:10
Cercetătorii au găsit un „comutator” din creier care oprește foamea: ar putea revoluționa tratamentul împotriva obezității # Digi24.ro
Cercetătorii din Germania, Canada și Marea Britanie au descoperit un mecanism din creier care reglează senzația de foame. O proteină numită MRAP2 acționează ca un „comutator” care transmite semnalul de sațietate și ar putea deveni baza unor tratamente revoluționare pentru obezitate.
11 octombrie 2025
22:50
Reacția Cubei după ce SUA au acuzat-o că a trimis mii de militari să lupte de partea Rusiei în Ucraina # Digi24.ro
Cuba a dezminţit „categoric", sâmbătă, că ar fi trimis militari să lupte alături de armata rusă în Ucraina, precizând că justiţia ţării îi sancţionează pe mercenari, relatează AFP, preluată de Agerpres.
22:30
Actriţa americană Diane Keaton, renumită pentru rolurile din „Tatăl miresei” şi „Clubul mireselor părăsite”, a murit la vârsta de 79 de ani, relatează The Guardian.
22:20
Bucăți de avion, o bombă inertă și o investigație FBI. Ce ar putea fi misterioasa aeronavă care s-a prăbușit recent lângă baza Area 51 # Digi24.ro
O aeronavă neidentificată s-a prăbușit în apropiere de baza Area 51 din Nevada, în luna septembrie, iar acum forțele aeriene americane au dezvăluit că investighează locul accidentului împreună cu FBI, după ce a fost raportată prezența unor obiecte ciudate în zonă, precum o bombă de antrenament și o bucată dintr-o aeronavă necunoscută.
22:00
Donald Trump a fost invitat să viziteze Hiroshima şi Nagasaki, într-un „moment critic pentru umanitate” # Digi24.ro
Primarii din Hiroshima şi Nagasaki i-au trimis o scrisoare preşedintelui american Donald Trump, rugându-l să viziteze ambele oraşe în timpul posibilei sale călătorii în Japonia la sfârşitul lunii octombrie, informează sâmbătă EFE, potrivit Agerpres. Inițiativa vine pe fondul tensiunilor internaţionale în creştere şi al temerilor legate de o posibilă recurgere la armele nucleare.
21:50
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după explozia unei fabrici de explozibili din Tennessee # Digi24.ro
O explozie devastatoare s-a produs vineri la o fabrică de explozibili din Bucksnort, statul american Tennessee, lăsând 18 persoane dispărute și fără speranță de supraviețuire. Clădirea a fost complet distrusă, iar resturile au fost aruncate pe o rază de aproape un kilometru. Peste 300 de pompieri și salvatori au fost mobilizați la fața locului, însă autoritățile au confirmat că „nu există niciun supraviețuitor”. Cauza deflagrației rămâne necunoscută, iar FBI efectuează teste ADN pentru identificarea victimelor.
21:40
„A” de la Adopție. În București au apărut cartele de metrou care promovează adopția animalelor. Cum arată cardurile puse în vânzare # Digi24.ro
În București au apărut cartele de metrou care promovează adopția animalelor. Pe noile carduri sunt fotografii cu animale și mesajul care dă startul campaniei: „A” de la Adopție. Astfel, un gest banal, cumpărarea unei cartele de metrou, ar putea fi transformat într-un mesaj de empatie și conștientizare.
21:20
Povestea incredibilă a două femei, schimbate după naștere, care s-au întâlnit după 35 de ani. Cum au descoperit adevărul # Digi24.ro
Două femei austriece, care au fost schimbate la naștere la un spital din orașul Graz, s-au întâlnit după 35 de ani. Doris Grünwald și Jessica Baumgartner s-au născut la LKH-Uniklinikum din Graz în octombrie 1990, ambele prematur. La scurt timp după naștere, cei doi bebeluși au fost schimbați accidental și au plecat din spital cu familii greșite, informează BBC.
21:00
Șoferii, noua momeală în campania de recrutare militară a Rusiei. Moscova promite „posturi sigure”, dar trimite recruții pe front # Digi24.ro
Rusia a lansat o nouă campanie de recrutare militară pentru anul 2025, promovând așa-numite „posturi sigure” în spatele frontului, precum cele de șoferi sau personal logistic. În realitate, mulți dintre cei care semnează contracte pentru funcții „non-combat” ajung pe linia frontului, potrivit unei analize OpenMinds. Anunțurile sunt folosite ca momeală de așa-numitele „agenții de personal militar”, iar recruții, atrași de promisiunea unui loc ferit de lupte, sunt redistribuiți ulterior în unități de asalt, informează Kyiv Post.
20:50
Cum au devenit dronele cu inteligență artificială „noii polițiști” ai SUA: „Oferă șanse mai mari de a identifica suspecții” # Digi24.ro
Poliția și departamentele de șerifi din Statele Unite folosesc tot mai des drone echipate cu inteligență artificială pentru urmăriri, investigații și situații de urgență, uneori chiar și pentru a livra Narcan, medicamentul care oprește crizele provocate de supradoze, relatează Axios.
20:50
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți” # Digi24.ro
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat într-un interviu difuzat sâmbătă seară la Antena 3 CNN că fiecare familie ar trebui să aibă în casă câteva provizii, argumentând că multe alte state au programe care pregătesc populația să reacționeze în situații de criză. El subliniază că acest îndemn nu e un motiv de panică, ci o măsură preventivă. „Toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți”, spune acesta.
20:10
Oamenii de știință au descoperit un pericol „invizibil” în adâncurile oceanului din zona Antarcticii: „Este o adevărată necunoscută” # Digi24.ro
Gazul metan, cu efect de încălzire asupra planetei, iese prin fisurile de pe fundul mării în zona Antarcticii pe măsură ce regiunea se încălzeşte, iar noi scurgeri sunt descoperite într-un „ritm uimitor”, au anunţat oamenii de ştiinţă, ceea ce ridică temeri că previziunile în legătură cu încălzirea globală viitoare ar putea fi subestimate.
Acum 24 ore
19:50
A murit Flavius Domide, legendă a clubului UTA Arad şi a fotbalului românesc. Sportivul avea 79 de ani # Digi24.ro
Fostul mare fotbalist Flavius Domide, simbol al echipei UTA Arad și al fotbalului românesc din anii ’60–’70, a murit sâmbătă, la vârsta de 79 de ani. Anunțul a fost făcut de clubul arădean printr-un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook.
19:40
Șoșoacă îl atacă pe Georgescu pentru că „s-a dezis de Simion”: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de cei care te-au ajutat? Execrabil” # Digi24.ro
Președinta S.O.S România, Diana Șoșoacă, l-a atac dur, sâmbătă, pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu pentru că s-a dezis de AUR și de George Simion. În cadrul unui interviu pentru Adevărul, Șoșoacă îl acuză pe Georgescu că „își bate joc de oamenii care l-au ajutat” în campanie și că ar avea o înțelegere cu PSD.
19:30
Care este starea de sănătate a lui Joe Biden, la cinci luni după diagnosticul de cancer. Ce tratament urmează fostul președinte # Digi24.ro
Fostul preşedinte american Joe Biden face radioterapie pentru cancerul de prostată diagnosticat în luna mai, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al fostului preşedinte, informează Reuters.
19:30
Avertisment de atentat la Notre-Dame: „Vor face un măcel. Nu deschideţi catedrala”. Scrisoare anonimă descoperită în clădire # Digi24.ro
O scrisoare anonimă care avertiza asupra unui posibil atentat a fost descoperită vineri după-amiază în catedrala Notre-Dame din Paris. Mesajul, redactat la computer și lăsat lângă lumânări, îi îndemna pe responsabili să nu deschidă catedrala pe 11 și 12 octombrie, invocând riscul unui „măcel”. Forțele de securitate au percheziționat imediat clădirea, iar poliția a deschis o anchetă pentru identificarea autorului.
19:00
„Pericolul e real”. Poliția Română, după captura de la Constanța: 227 de dosare penale pentru înșelăciuni cu bancnote „Prop Copy” # Digi24.ro
Poliția Română avertizează că bancnotele de tip „Prop Copy”, similare celor descoperite recent în Portul Constanța, au fost folosite în numeroase cazuri de înșelăciune la nivel național. În direct la Digi24, purtătorul de cuvânt al IGPR, comisarul-șef Octavian Dan, a declarat că doar în acest an au fost deschise 227 de dosare penale pentru astfel de infracțiuni.
18:50
Viktor Orban le cere maghiarilor să se opună planului de apărare a UE: „Europa se îndreaptă rapid către un război” cu Rusia # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a lansat o petiție împotriva unui plan de apărare discutat în prezent de liderii Uniunii Europene. Într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook, el avertizează că „Europa se îndreaptă rapid spre un război” cu Rusia și vrea ca poporul maghiar să arate că nu este de acord cu asta.
18:30
Atac armat după un meci de fotbal în Mississippi: patru morți și 12 răniți, dintre care patru în stare critică # Digi24.ro
Patru persoane au fost ucise și alte 12 rănite în urma unui atac armat produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe strada principală din Leland, Mississippi, la scurt timp după un meci de fotbal. Patru dintre victime au fost transportate cu elicopterul la spital și se află în stare critică, informează BBC.
18:00
Un elev de 13 ani, arestat după ce a întrebat ChatGPT cum să-și omoare prietenul. Sistemul AI al școlii a alertat poliția # Digi24.ro
Un elev de 13 ani din Florida a fost arestat după ce a folosit ChatGPT pe laptopul școlii pentru a întreba „cum să-și omoare prietenul în timpul orei”. Sistemul de monitorizare al instituției, bazat pe inteligență artificială, a semnalat imediat mesajul suspect, iar poliția a intervenit pe loc. Adolescentul a susținut ulterior că „doar glumea”, însă autoritățile au tratat cazul ca pe o potențială amenințare, în contextul numărului ridicat de atacuri armate din școlile americane.
17:50
După ce a furat acum 50 de ani o bucată dintr-o coloană antică din Olympia, o femeie a decis să restituie Greciei artefactul # Digi24.ro
O femeie din Germania care a furat vârful unei coloane antice din situl arheologic Olympia în urmă cu peste 50 de ani i-a restituit Greciei acel obiect, prin intermediul unei universităţi germane, a anunţat sâmbătă Ministerul elen al Culturii.
17:50
Noi alerte de vreme rea. Cod portocaliu de vânt puternic în patru județe din țară. Zonele afectate # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă după-amiaza, avertizări Cod portocaliu de vânt puternic pentru zone din judeţele Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Braşov, valabile până la ora 20:00.
17:40
Documentul care o acuza pe Ana Birchall că ar fi vrut să colaboreze cu CIA a fost retras. „O tentativă de asasinat politic” # Digi24.ro
Documentul depus în SUA, care susținea că Ana Birchall s-ar fi oferit să colaboreze cu CIA, a fost eliminat din registrul FARA al Departamentului de Justiție al Statelor Unite. Fosta consilieră prezidențială a anunțat că măsura confirmă oficial faptul că materialul respectiv era un fals și a vorbit despre o „tentativă de asasinat politic” construită prin dezinformare.
17:20
„Nu vrei să fii la bordul Air Force One cu Donald Trump”: Ce spune o jurnalistă despre obiceiurile președintelui SUA în deplasări # Digi24.ro
O jurnalistă americană a dezvăluit detalii inedite despre obiceiurile președintelui Donald Trump în timpul deplasărilor oficiale. Potrivit acesteia, liderul de la Casa Albă doarme foarte puțin și își trezește adesea angajații în toiul nopții, în timpul zborurilor cu Air Force One, doar pentru a sta de vorbă cu ei.
17:10
Zelenski l-a sunat pe Trump după atacurile masive ale Rusiei care au lăsat Kievul în beznă: „Am avut o discuție foarte productivă” # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, în cadrul căreia au discutat despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene și despre eforturile Statelor Unite de a sprijini pacea în Orientul Mijlociu, a anunțat Zelenski, potrivit Kyiv Independent.
17:10
Ludovic Orban, despre „cea mai proastă decizie” luată de Klaus Iohannis: „Călin Georgescu nu s-a născut din neant” # Digi24.ro
Ludovic Orban a bifat care a fost, în opinia sa, „cea mai proastă” decizie luată de fostul președinte Klaus Iohannis. Tot de aici, spune noul consilier prezidențial, și-ar avea originea și ascensiunea pe care a avut-o fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.
16:40
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un comportament diferit al grănicerilor ruși # Digi24.ro
Serviciul de frontieră al Estoniei a decis, vineri seara, să închidă punctul de trecere a frontierei de la Saatse, deoarece grănicerii au observat pe teritoriul Rusiei o unitate militară mai mare decât de obicei, potrivit site-ul televiziunii publice ERR.
16:10
Misiune cu avioane NATO și SUA în apropierea graniței cu Rusia. Cele două avioane au trecut și prin România # Digi24.ro
Două avioane ale Forţelor Aeriene Regale au zburat într-o misiune de 12 ore la începutul acestei săptămâni alături de forţele SUA şi NATO pentru a patrula graniţa cu Rusia, transmit oficialii din Marea Britanie.
16:00
Soluție pentru facturi mai mici la energie electrică. Ministrul Bogdan Ivan: Prețurile au scăzut cu 20% în alte țări # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa. El recomandă montarea de contoare inteligente, măsură despre care spune că în alte țări a redus facturile cu 20%.
15:40
„Dronele care vânează soldați”. Cum schimbă inteligența artificială situația pe frontul din Ucraina. „O amenințare pentru viitor” # Digi24.ro
„Dronele care vânează soldați”. Cum schimbă inteligența artificială situația pe frontul din Ucraina. „O amenințare pentru viitor”
15:40
Cum a răsturnat Trump diplomația clasică pentru a forța un acord de încheiere a războiului dintre Hamas și Israel # Digi24.ro
Anunțul președintelui Trump că a pus capăt războiului de doi ani din Gaza s-a bazat pe o strategie neortodoxă, aceea de a declara mai întâi victoria și de a-i obliga pe ceilalți să completeze detaliile pentru a o transforma în realitate. El a răsturnat metoda tradițională de soluționare a crizelor internaționale, în care diplomații lucrează în culise pentru a aplana diferențele dintre părțile beligerante, înainte ca liderii mondiali să intervină și să anunțe un acord, notează Wall Street Journal.
15:40
Pelerinaj la Iași: Zeci de mii de credincioși stau la rând și 10 ore pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva # Digi24.ro
Peste 25.000 de oameni aşteaptă la rând, de sâmbătă dimineaţă, pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Coloana de pelerini măsoară câţiva kilometri şi se întinde de la Catedrală până în zona Podu Roş, timpul de aşteptare fiind de peste 10 ore.
15:20
Sorin Grindeanu avertizează: Dacă această Coaliţie eşuează, ne aşteaptă „un deşert al populismului” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, că toate partidele de guvernământ vor fi vinovate dacă această Coaliţie eşuează. El avertizează că marele pericol este „un deşert al populismului”.
15:10
Britanicii vor fi fotografiați și amprentați la intrarea în spațiul Schengen, începând de duminică # Digi24.ro
Începând de duminică, cetățenii britanici vor fi supuși noilor controale biometrice la intrarea în spațiul Schengen, în cadrul sistemului european de intrare-ieșire (EES). Măsura presupune fotografierea și preluarea amprentelor la frontieră și va fi aplicată treptat, pentru a evita aglomerația în punctele de trecere, potrivit The Guardian.
