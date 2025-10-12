Urmărire în viteză pe străzile din Constanța: polițiștii l-au pierdut pe șofer, dar l-au prins pe pasagerul din dreapta

07:10

Tinerii din România sunt campionii Europei la stat degeaba. Potrivit unui studiu Eurostat, doi din zece tineri cu vârste între 15 și 29 de ani nici nu lucrează, nici nu studiază. Statul român organizează des târguri de locuri de muncă pentru tineri, dar aceștia spun că, deși sunt dornici să se angajeze, se lovesc de refuzul angajatorilor, pentru că nu au experiență, cu toate că ar accepta și salariul minim. „Am depus CV-uri, dar nu am primit niciun răspuns. Mai caut”, spune dezamăgit unul dintre tineri.