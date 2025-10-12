Vittoria n-a fost de ajuns! Cu noua achiziție Vittoria Piani senzațională, Volei Alba Blaj a pierdut totuși Supercupa în fața lui CSO Voluntari
Sport.ro, 12 octombrie 2025 10:50
A început noul sezon din voleiul feminin românesc.
Selecţionerul Serbiei a demisionat după înfrângerea cu Albania, în preliminariile CM 2026 # Sport.ro
Antrenorul echipei de fotbal a Serbiei, Dragan Stojkovic, şi-a anunţat, sâmbătă seara, demisia din funcţie după înfrângerea suferită pe teren propriu în faţa Albaniei (0-1), într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
Ce notă a primit georgianul Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova, titular în meciul cu Spania # Sport.ro
Georgia a pierdut onorabil în fața ibericilor în preliminariile CM 2026, scor 0-2.
"O țară întreagă plânge de bucurie!" Eroul de pe locul 204 l-a bătut pe Djokovic și a declanșat sărbătoarea națională # Sport.ro
Valentin Vacherot, un jucător clasat pe locul 204 mondial, a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria recentă a tenisului.
CFR l-a dat afară fără să joace, în țara lui e considerat un star: "Unul dintre cei mai buni" # Sport.ro
Aventura lui Drilon Islami (25 de ani) la CFR Cluj s-a încheiat înainte să înceapă.
”Dulăii” au cedat în ultima secundă, după un 7 metri dictat de arbitrajul video, 30-31 cu Fuchse Berlin.
Fotbalistul din Superligă martor la ”poker”-ul lui Aubameyang din preliminariile CM 2026! # Sport.ro
Gambia - Gabon s-a încheiat 3-4 după pretația stelară a lui Pierre-Emerick Aubameyang.
Ilie Dumitrescu a găsit rețeta calificării! Scenariul care ne duce la baraj de pe locul 2: "Avem mari șanse" # Sport.ro
Înaintea duelului crucial cu Austria, programat în această seară de la 21:45 pe Arena Națională, fostul mare internațional Ilie Dumitrescu a analizat șansele "tricolorilor" și a pus pe hârtie singura variantă prin care România mai poate spera la locul secund în grupă.
Țara cu o populație cât Brăila care este neînvinsă în preliminariile CM 2026! Selecționer e un nume uriaș # Sport.ro
Meciuri de calificare la Mondial și în zona CONCACAF.
Ioan Ovidiu Sabău a rupt tăcerea și a dezvăluit motivul real care l-a determinat să-și anunțe plecarea de la Universitatea Cluj după înfrângerea cu Csikszereda, scor 1-2.
Istvan Kovacs, de neclintit în "infernul" de la Belgrad! Arbitrul român, prestație ireproșabilă în cel mai încins meci # Sport.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la centrul celui mai fierbinte duel din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, Serbia - Albania, disputat sâmbătă seară.
I-ar putea pune probleme Austriei! Jucătorii României pe care i-a evidențiat Ralf Rangnick # Sport.ro
Ralf Rangnick a vorbit despre meciul cu România de duminică.
Vecinii noștri de la sud de Dunăre, fără dinamovistul Georgi Milanov, au luat o căruță de goluri.
Antrenorul Cristi Chivu a preluat Inter Milano în vara acestui an, iar mulți analiști din Italia au considerat că numirea sa reprezintă un risc.
O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale # Sport.ro
Preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 au ajuns pe final, iar după ce vom trage linie sunt șanse mari să vedem multe surprize.
Cosmin Olăroiu, aproape de calificarea la Campionatul Mondial! Meci nebun pentru fostul antrenor din Ghencea # Sport.ro
Antrenorul român Cosmin Olăroiu este foarte aproape să obțină calificarea la Campionatul Mondial din 2026, alături de naționala Emiratelor Arabe Unite.
Austriacul de la RB Leipzig a numit cel mai periculos jucător al României: „În special el” # Sport.ro
România - Austria se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Selecţionata României a terminat la egalitate cu echipa Franţei, 1-1 (0-0), sâmbătă, la Capbreton, în Hexagon, într-un meci din Grupa a 9-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-17 din 2026.
Mihai Stoica a oferit o reacție optimistă după victoria obținută de Cosmin Olăroiu.
Erling Haaland, mașina de goluri! Norvegia - Israel 5-0, în preliminariile Cupei Mondiale # Sport.ro
Haaland e legitimat la Manchester City. Meciurile din Premier League le puteți vedea pe VOYO.
Austriacul Oliver Glasner, care a preluat banca tehnică a echipei de fotbal Crystal Palace în luna februarie, a fost desemnat antrenorul lunii septembrie în Premier League pentru parcursul fără înfrângere al formaţiei engleze în cursul acestei luni, informează cotidianul L'Equipe.
România - Austria se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Caramavrov nu e de acord cu comportamentul selecționerului României, dar așteaptă o minune de la cel carea a fost adus ca salvator suprem.
Belgia a dat din nou cu bâta în baltă în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
Kylian Mbappe și Franco Mastantuono au revenit de la echipele naționale în urma unor probleme medicale.
România - Austria e duminică, de la 21:45, pe Arena Națională.
Ianis Hagi a revenit la echipa națională pentru meciurile din luna octombrie.
România - Austria, meci din preliminariile pentru CM 2026, are loc duminică de la 21:45, pe Arena Națională din București.
Ultimul antrenament înaintea meciului cu Austria! „Tricolorii”, pregătiți de meciul de pe Arena Națională # Sport.ro
Naționala României a efectuat ultimul antrenament înaintea partidei cu Austria.
Se joacă pentru trofeu la Mastersul de la Shanghai cu o miză... specială! Cine câștigă în familie?
Duelul arbitrat de Istvan Kovacs, tensionat! Ce s-a întâmplat înainte de Serbia - Albania # Sport.ro
Istvan Kovacs va arbitra duelul încins dintre Serbia și Albania.
Mesajul federației după ce românul Lauret Rodriguez a obținut argintul la ”smuls” la Mondialele de la Forde # Sport.ro
Lauret Rodriguez a făcut spectacol la Campionatele Mondiale de haltere IWF 2025.
Unul dintre jucătorii de bază ai naționalei s-a antrenat cu grupul.
Când îți moare un părinte, e cumplit să o iei de la capăt, să-ți vezi de cursul firesc al vieții.
Ciprian Marica a lansat o întrebare înainte de România - Austria: „Pare că ceva nu e normal” # Sport.ro
Ciprian Marica a vorbit despre importanța duelului de duminică cu Austria.
"Va fi altă mâncare de pește!" Dănciulescu știe exact ce va fi la România - Austria, în preliminariile Cupei Mondiale 2026 # Sport.ro
România - Austria e duminică, de la 21:45, pe Arena Națională.
Cele două reprezentative își dau întâlnire duminică seară, de la ora 21:45.
UTA a anunțat decesul lui Flavius Domide.
Mentalitate de campion! Sabău nu glumește înainte de România - Austria, în preliminariile Cupei Mondiale 2026 # Sport.ro
România - Austria e duminică, de la 21:45, pe Arena Națională, în prelimiariile Cupei Mondiale 2026.
Nu te supăra, frate! Cine l-a învins pe 'zeul' Leon Marchand la Cupa Mondială de la Carmel # Sport.ro
Leon Marchand e unul dintre cei mai valoroși înotători ai lumii.
Inter transferă direct de la Juventus! 20.000.000 de euro pentru fotbalistul dorit de Chivu # Sport.ro
Inter ar putea aduce un fotbalist de la Juventus.
România primește vizita Austriei duminică seară pe Arena Națională.
Neprevăzut! Djokovic, 'demis' de la Mastersul de la Shanghai de un jucător aflat pe locul 204 ATP # Sport.ro
Novak Djokovic, eliminat în semifinale.
Gigi Becali a pus ochii pe unul dintre jucătorii de mare perspectivă din Superliga.
Messi, la un pas să fie coleg cu fostul adversar de la Real! Inter Miami a pus ochii pe fundașul cotat la 6 milioane de euro # Sport.ro
Inter Miami intenționează să transfere un fost fundaș de la Real Madrid.
Gala Glory 104 e transmisă în direct de la 18:00 pe VOYO și de la 21:00 pe Pro Arena.
România - Austria este LIVE TEXT pe Sport.ro duminică seară, de la ora 21:45.
Rapid s-a impus în meciul amical împotriva lui CS Tunari, organizat în pauza pentru echipele naționale.
Glory 104 | Alin Nechita se bate cu noul star al greilor, LIVE pe VOYO și Pro Arena (21:00) # Sport.ro
Gala Glory 104 e transmisă în direct de la 21:00 pe VOYO și pe Pro Arena.
Marian Iancu e dur: ”Am urmărit România - Moldova și, recunosc, mi-am pierdut două ore din viață. M-a și luat somnul” # Sport.ro
Meciul amical s-a încheiat 2-1.
