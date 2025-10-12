Vittoria n-a fost de ajuns! Cu noua achiziție Vittoria Piani senzațională, Volei Alba Blaj a pierdut totuși Supercupa în fața lui CSO Voluntari

Sport.ro, 12 octombrie 2025 10:50

A început noul sezon din voleiul feminin românesc.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 30 minute
10:50
Vittoria n-a fost de ajuns! Cu noua achiziție Vittoria Piani senzațională, Volei Alba Blaj a pierdut totuși Supercupa în fața lui CSO Voluntari Sport.ro
A început noul sezon din voleiul feminin românesc.
10:50
Selecţionerul Serbiei a demisionat după înfrângerea cu Albania, în preliminariile CM 2026 Sport.ro
Antrenorul echipei de fotbal a Serbiei, Dragan Stojkovic, şi-a anunţat, sâmbătă seara, demisia din funcţie după înfrângerea suferită pe teren propriu în faţa Albaniei (0-1), într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
Acum o oră
10:30
Ce notă a primit georgianul Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova, titular în meciul cu Spania Sport.ro
Georgia a pierdut onorabil în fața ibericilor în preliminariile CM 2026, scor 0-2.
10:30
"O țară întreagă plânge de bucurie!" Eroul de pe locul 204 l-a bătut pe Djokovic și a declanșat sărbătoarea națională Sport.ro
Valentin Vacherot, un jucător clasat pe locul 204 mondial, a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria recentă a tenisului.
10:10
CFR l-a dat afară fără să joace, în țara lui e considerat un star: "Unul dintre cei mai buni" Sport.ro
Aventura lui Drilon Islami (25 de ani) la CFR Cluj s-a încheiat înainte să înceapă.
Acum 2 ore
09:50
Un jucător al lui Dinamo, inclus în echipa etapei din Champions League! Sport.ro
”Dulăii” au cedat în ultima secundă, după un 7 metri dictat de arbitrajul video, 30-31 cu Fuchse Berlin.
09:30
Fotbalistul din Superligă martor la ”poker”-ul lui Aubameyang din preliminariile CM 2026! Sport.ro
Gambia - Gabon s-a încheiat 3-4 după pretația stelară a lui Pierre-Emerick Aubameyang.
09:30
Ilie Dumitrescu a găsit rețeta calificării! Scenariul care ne duce la baraj de pe locul 2: "Avem mari șanse" Sport.ro
Înaintea duelului crucial cu Austria, programat în această seară de la 21:45 pe Arena Națională, fostul mare internațional Ilie Dumitrescu a analizat șansele "tricolorilor" și a pus pe hârtie singura variantă prin care România mai poate spera la locul secund în grupă.
09:10
Țara cu o populație cât Brăila care este neînvinsă în preliminariile CM 2026! Selecționer e un nume uriaș Sport.ro
Meciuri de calificare la Mondial și în zona CONCACAF.
09:10
Ioan Ovidiu Sabău a explicat totul! De ce a vrut, de fapt, să demisioneze de la U Cluj Sport.ro
Ioan Ovidiu Sabău a rupt tăcerea și a dezvăluit motivul real care l-a determinat să-și anunțe plecarea de la Universitatea Cluj după înfrângerea cu Csikszereda, scor 1-2.
Acum 4 ore
09:00
Istvan Kovacs, de neclintit în "infernul" de la Belgrad! Arbitrul român, prestație ireproșabilă în cel mai încins meci Sport.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la centrul celui mai fierbinte duel din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, Serbia - Albania, disputat sâmbătă seară.
08:40
I-ar putea pune probleme Austriei! Jucătorii României pe care i-a evidențiat Ralf Rangnick Sport.ro
Ralf Rangnick a vorbit despre meciul cu România de duminică.
08:30
Nasol fără Milanov! Bulgaria, umilită acasă de Turcia în preliminarii Sport.ro
Vecinii noștri de la sud de Dunăre, fără dinamovistul Georgi Milanov, au luat o căruță de goluri.
08:30
Chivu i-a uimit pe italieni. Cifrele spectaculoase confirmă metodele românului Sport.ro
Antrenorul Cristi Chivu a preluat Inter Milano în vara acestui an, iar mulți analiști din Italia au considerat că numirea sa reprezintă un risc.
Acum 12 ore
00:30
O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale Sport.ro
Preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 au ajuns pe final, iar după ce vom trage linie sunt șanse mari să vedem multe surprize.
11 octombrie 2025
23:30
Cosmin Olăroiu, aproape de calificarea la Campionatul Mondial! Meci nebun pentru fostul antrenor din Ghencea Sport.ro
Antrenorul român Cosmin Olăroiu este foarte aproape să obțină calificarea la Campionatul Mondial din 2026, alături de naționala Emiratelor Arabe Unite.
23:30
Austriacul de la RB Leipzig a numit cel mai periculos jucător al României: „În special el” Sport.ro
România - Austria se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
23:10
Cât ghinion! România U17, egalată de Franța în minutul 90+6 Sport.ro
Selecţionata României a terminat la egalitate cu echipa Franţei, 1-1 (0-0), sâmbătă, la Capbreton, în Hexagon, într-un meci din Grupa a 9-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-17 din 2026.
23:00
Mesajul optimist al lui Mihai Stoica: „Vom avea primii români la World Cup” Sport.ro
Mihai Stoica a oferit o reacție optimistă după victoria obținută de Cosmin Olăroiu.
22:40
Erling Haaland, mașina de goluri! Norvegia - Israel 5-0, în preliminariile Cupei Mondiale Sport.ro
Haaland e legitimat la Manchester City. Meciurile din Premier League le puteți vedea pe VOYO.
22:30
Oliver Glasner, desemnat antrenorul lunii septembrie în Premier League Sport.ro
Austriacul Oliver Glasner, care a preluat banca tehnică a echipei de fotbal Crystal Palace în luna februarie, a fost desemnat antrenorul lunii septembrie în Premier League pentru parcursul fără înfrângere al formaţiei engleze în cursul acestei luni, informează cotidianul L'Equipe.
Acum 24 ore
21:40
Cum a venit Ralf Rangnick la conferința de presă de dinaintea meciului cu România Sport.ro
România - Austria se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
21:40
Magia Lucescu, ultima încercare a magicianului care și-a pierdut bagheta Sport.ro
Caramavrov nu e de acord cu comportamentul selecționerului României, dar așteaptă o minune de la cel carea a fost adus ca salvator suprem.
21:30
Selecționerul unui „forțe” de la Cupa Mondială, pe făraș! Sport.ro
Belgia a dat din nou cu bâta în baltă în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. 
21:20
Vedetele lui Real Madrid s-au accidentat! Care este situația lui Mbappe și Mastantuono Sport.ro
Kylian Mbappe și Franco Mastantuono au revenit de la echipele naționale în urma unor probleme medicale.
21:00
Nemulțumit! Ce săgeată cu venin a trimis Mircea Lucescu spre Superliga României Sport.ro
România - Austria e duminică, de la 21:45, pe Arena Națională.
20:40
L-a văzut pe Ianis Hagi cu Moldova și a tras concluzia Sport.ro
Ianis Hagi a revenit la echipa națională pentru meciurile din luna octombrie.
20:20
Ei vor distruge apărarea Austriei! Ilie Dumitrescu știe cum va arăta atacul României Sport.ro
România - Austria, meci din preliminariile pentru CM 2026, are loc duminică de la 21:45, pe Arena Națională din București.
20:20
Ultimul antrenament înaintea meciului cu Austria! „Tricolorii”, pregătiți de meciul de pe Arena Națională Sport.ro
Naționala României a efectuat ultimul antrenament înaintea partidei cu Austria.
19:50
Vărule, ce faci? Finala Mastersului de la Shanghai e una specială. Care e motivul Sport.ro
Se joacă pentru trofeu la Mastersul de la Shanghai cu o miză... specială! Cine câștigă în familie?
19:50
Duelul arbitrat de Istvan Kovacs, tensionat! Ce s-a întâmplat înainte de Serbia - Albania Sport.ro
Istvan Kovacs va arbitra duelul încins dintre Serbia și Albania.
19:30
Mesajul federației după ce românul Lauret Rodriguez a obținut argintul la ”smuls” la Mondialele de la Forde Sport.ro
Lauret Rodriguez a făcut spectacol la Campionatele Mondiale de haltere IWF 2025.
19:10
Veste excelentă pentru Mircea Lucescu înaintea meciului cu Austria Sport.ro
Unul dintre jucătorii de bază ai naționalei s-a antrenat cu grupul.
19:10
A marcat la două zile după ce i-a murit tatăl. "Cu dragoste se vindecă totul" Sport.ro
Când îți moare un părinte, e cumplit să o iei de la capăt, să-ți vezi de cursul firesc al vieții.
18:50
Ciprian Marica a lansat o întrebare înainte de România - Austria: „Pare că ceva nu e normal” Sport.ro
Ciprian Marica a vorbit despre importanța duelului de duminică cu Austria.
18:40
"Va fi altă mâncare de pește!" Dănciulescu știe exact ce va fi la România - Austria, în preliminariile Cupei Mondiale 2026 Sport.ro
România - Austria e duminică, de la 21:45, pe Arena Națională.
18:30
Exclus din primul ”11” înainte de România - Austria Sport.ro
Cele două reprezentative își dau întâlnire duminică seară, de la ora 21:45.
18:10
A murit Flavius Domide! Mesajul lui UTA Arad după decesul legendarului jucător Sport.ro
UTA a anunțat decesul lui Flavius Domide.
18:00
Mentalitate de campion! Sabău nu glumește înainte de România - Austria, în preliminariile Cupei Mondiale 2026 Sport.ro
România - Austria e duminică, de la 21:45, pe Arena Națională, în prelimiariile Cupei Mondiale 2026.
17:40
Nu te supăra, frate! Cine l-a învins pe 'zeul' Leon Marchand la Cupa Mondială de la Carmel Sport.ro
Leon Marchand e unul dintre cei mai valoroși înotători ai lumii.
17:40
Inter transferă direct de la Juventus! 20.000.000 de euro pentru fotbalistul dorit de Chivu Sport.ro
Inter ar putea aduce un fotbalist de la Juventus.
17:10
Câte bilete s-au vândut până acum la România - Austria: ”Și-au anunțat deja prezența” Sport.ro
România primește vizita Austriei duminică seară pe Arena Națională.
17:00
Neprevăzut! Djokovic, 'demis' de la Mastersul de la Shanghai de un jucător aflat pe locul 204 ATP Sport.ro
Novak Djokovic, eliminat în semifinale.
17:00
Gigi Becali, refuzat?! Ce se întâmplă cu jucătorul dorit de FCSB Sport.ro
Gigi Becali a pus ochii pe unul dintre jucătorii de mare perspectivă din Superliga.
16:40
Messi, la un pas să fie coleg cu fostul adversar de la Real! Inter Miami a pus ochii pe fundașul cotat la 6 milioane de euro Sport.ro
Inter Miami intenționează să transfere un fost fundaș de la Real Madrid.
16:30
Glory 104 | Alin Nechita se bate cu noul star al greilor, LIVE pe VOYO de la 18:00 Sport.ro
Gala Glory 104 e transmisă în direct de la 18:00 pe VOYO și de la 21:00 pe Pro Arena.
16:30
Gabi Balint: ”El va fi atacant cu Austria” Sport.ro
România - Austria este LIVE TEXT pe Sport.ro duminică seară, de la ora 21:45.
16:30
Rezultat neașteptat în amicalul Rapidului! S-au marcat nouă goluri Sport.ro
Rapid s-a impus în meciul amical împotriva lui CS Tunari, organizat în pauza pentru echipele naționale.
16:20
Glory 104 | Alin Nechita se bate cu noul star al greilor, LIVE pe VOYO și Pro Arena (21:00) Sport.ro
Gala Glory 104 e transmisă în direct de la 21:00 pe VOYO și pe Pro Arena.
15:40
Marian Iancu e dur: ”Am urmărit România - Moldova și, recunosc, mi-am pierdut două ore din viață. M-a și luat somnul” Sport.ro
Meciul amical s-a încheiat 2-1.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.