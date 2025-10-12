China dezvoltă un exoschelet purtabil pentru a antrena roboți umanoizi, cu o precizie nemaiatinsă până acum

G4Media, 12 octombrie 2025 10:50

Cercetătorii de la Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării din China, în colaborare cu producătorul de electrocasnice Midea Group, au prezentat un sistem inovator numit HumanoidExo,...   © G4Media.ro.

Acum 10 minute
11:00
VIDEO INTERVIU Andrei Ion, șef de unitate, Comisia Europeană: „Ne îndreptăm către plată pe rezultate, la programele cu fonduri europene, și mai puțin plata facturilor/ Numărul de programe va fi redus de la 52 la 16” G4Media
Mizele viitorului buget european pentru perioada 2028-2035 și schimbările propuse de Comisie au fost subiectele de discuție cu Andrei Ion, Șeful de unitate adjunct al...   © G4Media.ro.
11:00
Un polițist din Bruxelles, suspectat de spionaj pentru China și Rusia G4Media
Autoritățile belgiene investighează un posibil caz de spionaj în interiorul propriei poliții. Un polițist din zona Bruxelles-Capitale/Ixelles este suspectat că ar fi furnizat informații sau...   © G4Media.ro.
11:00
Marea ambiție a lui Christian Horner pentru revenirea în F1: Proiect de 750 de milioane, plus doi piloți experimentați G4Media
Christian Horner a sondat piața din Formula 1 după despărțirea de RedBull Racing, britanicul discutând cu Aston Martin, Haas sau Cadillac. Jurnaliștii de la The...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:50
10:50
36 de pelerini la moaștele Sfintei Parascheva din Iași au avut nevoie de îngrijiri medicale. 20.000 de oameni încă stau la o coadă imensă în frig G4Media
36 de pelerini care participă la manifestările religioase de la Iaşi au avut nevoie de îngrijiri medicale în ultimele 24 de ore, informează coordonatorul UPU-SMURD...   © G4Media.ro.
10:40
Ministrul Apărării din Israel a ordonat armatei să distrugă tunelurile teroriștilor Hamas din Gaza după eliberarea ostaticilor G4Media
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ordonat duminică armatei să „distrugă toate tunelurile teroriste ale Hamas din Gaza” după eliberarea ostaticilor încă ţinuţi captivi în...   © G4Media.ro.
Acum o oră
10:10
De ce e bine să ai mereu un borcan de zacuscă în frigider / Tania Fântână (nutriționist): „Este bogată în fibre, vitamine și antioxidanți” G4Media
Venirea toamnei ne trimite pe toți mai des la cămară, fie pentru bunătățuri făcute în casă, fie pentru rezerve primite de la mătuși, bunici sau...   © G4Media.ro.
10:10
Sondaj Avangarde: Jumătate dintre respondenți cred că Armata Română nu face față unui atac al Rusiei / Doar 28% ar vrea ca România să trimită trupe în Republica Moldova dacă ar fi atacată G4Media
Un sondaj realizat la începutul lunii octombrie 2025 de institutul Avangarde arată neîncrederea respondenților în capacitatea Armatei Române de a face față unui eventual atac...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:00
Trei diplomați din Qatar așteptați la summitul privind Gaza au murit într-un accident rutier în Egipt G4Media
Trei diplomaţi qatarezi şi-au pierdut viaţa şi doi au fost răniţi într-un accident de maşină în apropierea staţiunii egiptene Sharm el-Sheikh, unde luni este programat...   © G4Media.ro.
09:50
VIDEO Seară magică pentru Messi: Dublă de senzație și o pasă de gol de manual pentru Jordi Alba G4Media
Lionel Messi (38 de ani) a avut parte de încă o seară magică în tricoul celor de la Inter Miami, starul argentinian reușind o „dublă”...   © G4Media.ro.
09:30
Învinsă pe propriul teren de Albania, Serbia a rămas fără selecționer G4Media
Naționala de fotbal a Serbiei a rămas fără selecționer după ce a pierdut meciul jucat pe propriul teren, scor 0-1, contra Albaniei. După înfrângerea din...   © G4Media.ro.
09:30
”CSM minte cu nerușinare legat de Curtea Constituțională și pensii speciale” – lider USR implicat în negocierea fondurilor europene din PNRR G4Media
Marius Vasiliu (USR), fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene implicat în negocierea Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), a acuzat...   © G4Media.ro.
09:10
Bucureștenii sunt invitați la Noaptea Sinagogilor Deschise sâmbăta viitoare G4Media
Trei sinagogi bucureştene – Templul Coral, Templul Unirea Sfântă, Sinagoga Yeshua Tova – vor putea fi vizitate sâmbătă, 18 octombrie, în intervalul 20:00-00:00, în Capitală,...   © G4Media.ro.
09:10
Declarația zilei, după ce l-a învins pe Ronnie O’Sullivan: „Sunt unul dintre cei mai slabi la capitolul tehnică” G4Media
Gary Wilson este omul zilei în snooker, el eliminându-l în sferturile Xi’an Grand Prix pe legendarul Ronnie O’Sullivan. După ce a făcut unul dintre meciurile...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:40
Cel mai luxos adăpost pentru pisici din lume este în Dubai: O vilă cu 10 camere a devenit casă pentru 400 de feline salvate de pe străzi (VIDEO) G4Media
Într-un cartier din Dubai, o vilă impresionantă s-a transformat într-un loc extraordinar: un adăpost pentru mai bine de 400 de pisici salvate de pe străzi....   © G4Media.ro.
08:30
Dominația companiei OpenAI, fără precedent în istoria Silicon Valley. ChatGPT devine rapid noul motor de căutare pentru mulți utilizatori la nivel global G4Media
Silicon Valley nu a mai văzut niciodată o dominaţie ca cea a OpenAI. În timp ce startupurile tehnologice din trecut trăiau cu teama constantă de...   © G4Media.ro.
08:20
De ce Ordonanța 52 e ”bună pentru societate, dar apocaliptică pentru cultură”? Un manager cultural explică efectele dure ale ordonanței de urgență care pune ordine în banii publici G4Media
Alexandru Pătrașcu, directorul adjunct al Teatrului Național de Operetă ”Ion Dacian”, arată într-un articol efectele dure ale Ordonanței de Urgență 52 asupra instituțiilor culturale publice....   © G4Media.ro.
07:40
Viața cu animale de companie la bloc. Ce îți interzice legea și cum sunt protejate drepturile vecinilor în 2025 G4Media
Tot mai mulți români aleg să-și împartă viața cu un animal de companie la bloc sau curte. Dar unde se termină libertatea stăpânului și unde încep drepturile...   © G4Media.ro.
07:40
SURSE Congresul PSD, organizat pe 7 noiembrie. Social-democrații își vor alege noua echipă de conducere G4Media
Congresul PSD ar urma să fie organizat pe 7 noiembrie, au declarat pentru G4Media surse din partid. O decizie finală în acest sens e așteptată...   © G4Media.ro.
07:10
De azi, cetățenii Republicii Moldova care intră în România și în alte țări din spațiul Schengen vor fi verificați prin noul sistem de securitate. Ce înseamnă noile reguli G4Media
De duminică, 12 octombrie, cetățenii din afar UE (inclusiv cetățenii Republicii Moldova) care călătoresc în spațiul Schengen vor fi supuși noilor reguli de control la...   © G4Media.ro.
07:10
România joacă azi un meci decisiv cu Austria în preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal. Partida e transmisă de Antena 1 G4Media
Reprezentativa de fotbal a României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:00
3 shot-uri pentru imunitate pe care le poți face toamna și păstra la congelator pentru iarnă G4Media
Toamna este momentul perfect să îți întărești sistemul imunitar cu ajutorul ingredientelor de sezon. În loc să cumperi suplimente, poți pregăti acasă shot-uri naturale, pline...   © G4Media.ro.
07:00
Un bărbat a fost reținut după ce a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican G4Media
Un bărbat a fost reţinut vineri după ce a urinat pe altarul din Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, transmite News.ro. Bărbatul s-a apropiat de...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:50
Rănită de plastic și mutilată de om, o țestoasă pe cale de dispariție a primit o nouă șansă la viață. După o lungă suferință, Ariel s-a întors în mare G4Media
O broască țestoasă pe cale de dispariție, pe nume Ariel, a primit o nouă șansă la viață datorită marinei italiene. Animalul a fost salvat de o ambarcațiune...   © G4Media.ro.
22:50
A murit actrița Diane Keaton, premiată cu Oscar în 1978. Celebră pentru rolurile din Nașul și din filmele lui Woody Allen / VIDEO ARHIVĂ G4Media
Actriţa americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din „Father of the Bride” şi „First Wives Club”, a murit la vârsta de 79 de ani, a...   © G4Media.ro.
22:10
Fostul solist al trupei Lostprophets, condamnat pentru pedofilie, a fost ucis într-o închisoare din Marea Britanie G4Media
Ian Watkins, fostul solist al trupei rock Lostprophets, care ispăşea o pedeapsă de 35 de ani pentru infracţiuni sexuale împotriva copiilor, a fost ucis în...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:40
Atac armat soldat cu trei răniți la o casă de pariuri în orașul german Giessen, atacatorul e liber G4Media
Trei persoane au fost rănite sâmbătă în centrul oraşului Giessen, după ce s-au tras focuri de armă într-o casă de pariuri, a declarat un purtător...   © G4Media.ro.
21:00
Netflix pregătește cel mai scump serial din istorie G4Media
Când vine vorba de ambiție și bugete colosale, Netflix nu s-a ferit niciodată să arunce sume astronomice în joc. Dar acum, odată cu ultimul sezon...   © G4Media.ro.
21:00
O firmă spaniolă devine fenomen global după ce o femeie de 117 ani a spus că le consuma zilnic iaurturile / Motivul pentru care nu vrea să devină o multinațională G4Media
După publicarea unui studiu medical despre Maria Branyas, considerată cea mai vârstnică persoană din lume până la moartea sa, în 2024, la vârsta de 117...   © G4Media.ro.
20:50
”Ucideți civilii, spintecați-i, înregistrați măcelul!” – instrucțiunile șefului Hamas către subordonați înainte de atacul asupra Israelului G4Media
Un memo scris de mână de fostul lider al Hamas, Yahya Sinwar, care ordona țintirea civililor israelieni înainte de atacul din 7 octombrie 2023 a...   © G4Media.ro.
20:40
Game changer: Trump și Zelenski au discutat despre posibila furnizare de rachete Tomahawk în Ucraina G4Media
Președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au avut sâmbătă o convorbire telefonică de aproximativ 30 de minute, în care au discutat...   © G4Media.ro.
20:40
17.000 de oameni aşteaptă la o coadă de câţiva kilometri în Iași ca să se închine la moaştele Sfintei Parascheva G4Media
Aproximativ 17.000 de credincioşi din ţară şi străinătate stau într-un culoar special amenajat şi aşteaptă să se închine în baldachinul din Curtea Mitropolitană, în care...   © G4Media.ro.
20:30
Șeful Armatei Române: Trăim într-un război cognitiv în spațiul virtual. Dacă Rusia câștigă în Ucraina, vom avea Rusia la graniță, e coșmarul României G4Media
Toţi cetăţenii României, indiferent de sex sau de vârstă, ar trebui să aibă cunoştinţe minimale de folosire a armelor, a declarat șeful Statului Major al...   © G4Media.ro.
20:10
De ce apelează tinerii chirurgia estetică? Liftingul facial, la modă în Marea Britanie încă de la 20 de ani: ”Trăim într-o lume în care ne comparăm zilnic cu fețe filtrate și perfecțiuni artificiale” G4Media
Operația de lifting facial, cândva simbolul elitismului și al vârstei înaintate, a intrat într-un teritoriu nou: cel al tinereții. Tot mai mulți oameni în jurul...   © G4Media.ro.
20:10
Sinuciderea unui supraviețuitor al masacrului Hamas din 7 octombrie a provocat un val de emoție în Israel. El își pierduse iubita și cel mai bun prieten în atacul terorist G4Media
Sinuciderea lui Roei Shalev, un supravieţuitor al masacrului comis de Hamas la 7 octombrie 2023 la festivalul muzical Nova, a suscitat sâmbătă un val de...   © G4Media.ro.
19:40
Zeci de mii de manifestanți pro-Palestina în marș pe străzile Londrei. Ei au scandat în repetate rânduri un slogan care face apel la distrugerea Israelului G4Media
Mai multe zeci de mii de persoane au manifestat sâmbătă în centrul Londrei pentru a „cere o pace justă” în Fâşia Gaza, exprimându-şi hotărârea de...   © G4Media.ro.
19:30
Ura de pe internet e planificată, vândută și transformată în capital politic și economic, arată un documentar prezentat la Astra Film Festival (Parteneriat) G4Media
Fascismul în Europa nu e doar o amintire a trecutului. El renaște cu forță și determinare. Acest lucru se resimte prin ura care se instalează...   © G4Media.ro.
19:20
China testează drona CH-3D pentru a rivaliza cu Bayraktar TB2 pe piața globală G4Media
China și Turcia se află într-o cursă tăcută pentru supremația dronelor de atac. Imagini recente apărute pe rețelele sociale chineze arată drona de atac CH-3D în...   © G4Media.ro.
19:20
VIDEO ARHIVĂ A murit Flavius Domide, unul dinte cei mai buni fotbaliști ai anilor 70. A făcut parte din naționala legendară calificată la Campionatul Mondial din Mexic G4Media
Fostul fotbalist Flavius Domide, unul dintre cei mai titrați jucători ai echipei UTA Arad, a murit sâmbătă la vârsta de 79 de ani, potrivit unui...   © G4Media.ro.
19:10
Prințesa Diana adora această cină simplă, dar bogată în proteine / Crusta pentru acest delicios somon este perfectă pentru iubitorii de nuci macadamia G4Media
Somonul este o sursă delicioasă de proteine, acizi grași omega-3 și vitamine precum B12 și D, dar, ca orice aliment proteic, e ușor să simți...   © G4Media.ro.
18:40
Un oficial al organizației teroriste Hamas respinge categoric dezarmarea prevăzută în planul de pace al președintelui Trump G4Media
Dezarmarea Hamas, prevăzută în cadrul planului preşedintelui american Donald Trump care urmăreşte să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, este „în afara oricărei discuţii”, a...   © G4Media.ro.
18:20
Toyota ia în calcul dezvoltarea unui sistem de drone pentru a sprijini operațiunile off-road G4Media
Toyota Motor a declarat marți că explorează dezvoltarea unui sistem de drone mici, în principal pentru a sprijini operațiunile vehiculelor pe drumuri și trasee neasfaltate, scrie Reuters. © G4Media.ro.
18:10
Ramona Bizbac a prezentat la Romanian Fashion Week București o colecție axată pe texturi, confort și construcție clară G4Media
Colecția semnată de Ramona Bizbac, prezentată în cadrul Romanian Fashion Week București, a adus în prim-plan o estetică în care moliciunea texturilor se întâlnește cu...   © G4Media.ro.
18:10
O femeie din Germania a restituit Greciei o antichitate pe care a furat-o în urmă cu 50 de ani G4Media
O femeie din Germania care a furat vârful unei coloane antice din situl arheologic Olympia în urmă cu peste 50 de ani a restituit Greciei...   © G4Media.ro.
18:00
VIDEO Deputatul Nicolae Păun, jigniri grosolane la adresa unui diplomat străin și a comunității LGBT: Mă p..ș pe invitația ambasadorului Franței / Mor în minutul unu dacă vreun copil sau nepot devine bulangiu, homosexual G4Media
Nicolae Păun, deputat al minorității roma, a folosit expresii jignitoare la adresa ambasadorului Franței în România și la adresa minorității LGBT. Într-un podcast difuzat pe...   © G4Media.ro.
18:00
Tadej Pogacar rescrie istoria ciclismului: A cincea victorie consecutivă în Giro di Lombardia G4Media
Tadej Pogacar a rescris istoria ciclismului, rutierul celor de la UAE Team Emirates impunându-se pentru a cincea oară la rând, un record, în Giro di...   © G4Media.ro.
18:00
Trenurile de la Aeroportul Otopeni la Gara de Nord, suspendate în perioada 14 – 17 octombrie între orele 9 -14 G4Media
Circulaţia trenurilor va fi temporar suspendată pe relaţia Bucureşti Nord – Pajura – Mogoşoaia – Aeroport Henri Coandă în perioada 14 – 17 octombrie 2025,...   © G4Media.ro.
17:40
Constantine primăvară-vară 2026 la Romanian Fashion Week București: o estetică distopică între forță și fragilitate G4Media
Colecția primăvară-vară 2026 semnată de Constantine a adus pe podiumul Romanian Fashion Week București una dintre cele mai cinematografice și provocatoare interpretări ale modei românești...   © G4Media.ro.
17:30
VIDEO Premieră în ATP: Finală de turneu Masters între doi veri, după ce aceștia i-au eliminat pe Djokovic și Medvedev G4Media
Arthur Rinderknech l-a eliminat pe Daniil Medvedev în semifinale Mastersului de la Shanghai, iar în marea finală va da peste un membru al familiei: vărul...   © G4Media.ro.
17:20
„Evul mediu digital”? Cercetători de la Universitatea Cambridge încearcă să salveze cunoștințe uitate, captive pe vechile dischete / „Ne arată cât de străin este trecutul” G4Media
De la prelegerile lui Stephen Hawking la scrisorile politicianului britanic Neil Kinnock – este o cursă contra cronometru pentru a salva comorile istorice ascunse pe...   © G4Media.ro.
